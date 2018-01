Sin límites para la música La Agenda de Castilla y León continúa repleta de actuaciones ALFREDO GÓMEZ Jueves, 18 enero 2018, 15:27

Antonio Valseca indica que en plena cuesta de enero puede hacerse más amena con las actuaciones de El Drogas y Mojinos Escozíos (Tordesillas), Rebeca Jiménez y Los Coronas (Zamora) o Skunk DF (Salamanca).

Jueves

BURGOS – SUM (La Rua, 21:00h, gratis)

LEÓN – TWANGUERO – (El Gran Café, 22:00h, 10€-12€)

TORDESILLAS (VALLADOLID) Concentración Motera Motauros, Hook (20:00h)

TORDESILLAS (VALLADOLID) Concentración Motera Motauros, Helia Brown & The Lugar Daddies (20:00h)

VALLADOLID – FINAL FONORAMA (Porta Caeli, 21:30h, gratis)

ZAMORA – REBECA JIMÉNEZ (Avalon, 22:ooh, 12€)

Viernes

PALENCIA – SOBRINUS (Universonoro, 22:00h, 10€-12€)

SALAMANCA – ONIRA (Tio Vivo, 22:30, gratis)

TORDESILLAS (VALLADOLID) Concentración Motera Motauros, Cruce de Caminos (22:15h)

TORDESILLAS (VALLADOLID) Concentración Motera Motauros, El Drogas (23:30h)

TORDESILLAS (VALLADOLID) Concentración Motera Motauros, Best of Rock Tribute (02:00h)

VALLADOLID – RICARDO LEZÓN (Porta Caeli, 21:30h, 12€-15€)

VALLADOLID – MUSIC HAS NO LIMITS (Teatro Carrión, 21:00h, 24€-34€)

Sábado

BURGOS – TRIBUTO A ESTOPA (La Rua, 21:30h, 8€)

BURGOS – FESTIVAL MOMA MUSIC FEST (Hangar, 21:00h, 15€)

LEÓN – SMILE – (El Gran Café, 22:00h, 10€-12€)

LEÓN – LOS MODERNOS (Espacio Vías, 20:00h, 7€)

SALAMANCA – SKUNK DF (Bunker, 21:00h, 10€-12€)

TORDESILLAS (VALLADOLID) Concentración Motera Motauros, 8º Festival de la Música (16:45h)

TORDESILLAS (VALLADOLID) Concentración Motera Motauros, Mojinos Escozíos (00:00h)

VALLADOLID – TRIBUTO LA POLLA + KORTATU + ESKORBUTO (Porta Caeli, 21:30h, 12€-15€)

VALLADOLID – NUCLEO TERCO + OBSESIÓN FATAL (Black Pearl, 20:00h, 5€-7€)

VALLADOLID – MUSIC HAS NO LIMITS (Teatro Carrión, 21:00h, 24€-34€)

ZAMORA – LOS CORONASS (La Cueva del Jazz, 23:30h, 15€-18€)

Valladolid Music Has No Limits

Music Has No Limits (MHNL) ya ha hecho vibrar a New York, Miami, Madrid, MÉxico, Milán y Barcelona en menos de un año, y ahora llega a Valladolid. El mayor espectáculo creado en España con el mejor talento internacional, MHNL, rompe las fronteras tradicionales del mundo de la música para ofrecer una experiencia que agita todos los sentidos y que te dejará sin aliento. MHNL ofrece shows intensos, que exploran y renuevan los hits.Tus canciones favoritas interpretadas por genios de todas las disciplinas artísticas unidos en un mismo escenario, fusionando ópera, rock, house, clásica, dance, gospel, jazz…Teatro Carrión.

El Cubismo

El Cubismo y sus derivaciones. Obras de la Asociación Colección Arte Contemporáneo y Colección Gas Natural Fenosa. Salas 6 y 7 hasta el 1 de abril. La exposición muestra más de 50 obras de artistas fundamentales en el Arte Contemporáneo Español de la primera mitad del siglo XX como Rafael Barradas, Joaquín Torres García, Moreno Villa, Díaz Caneja, Vázquez Díaz y Julio González, entre otros, en cuyas obras el Cubismo constituye su principal referencia.

Cine y filosofía

El Museo Patio Herreriano, en colaboración con la UVA y la UNED, albergará unas nuevas Jornadas de cine y filosofía que, bajo el título 'Los límites del mundo', estarán dedicadas al desarrollo sostenible y el decrecimiento. Salón de actos del Museo, todos los martes del 16 de enero al 20 de marzo, de 17:00 a 21:30.

Nuri Bilge Ceylan

El Museo Patio Herreriano dedica un ciclo de cine al director turco Nuri Bilge Ceylan. El Salón de Actos del MUSEO PATIO HERRERIANO DE VALLADOLID presentará los días 17, 18 y 19 de enero, a las 18:30, un ciclo de cine dedicado a una de las voces más importantes del cine turco actual cuya filmografía se ha difundido a través de los grandes festivales internacionales. La entrada será libre hasta completar aforo, siendo tres las obras que podrán verse en este ciclo, que presenta el siguiente programa.

Tierra de Campos

Presentación del libro 'LA TIERRA DE CAMPOS DE VALLADOLID EN EL SIGLO XVIII', de Ricardo Hernández y José Cubero. Presentación a cargo de:. Ricardo Hernández y José Cubero. Viernes 19 de enero. Hora: 19:30. Lugar: Librería Maxtor (Fray Luis de León, 20).

Teatro

El próximo domingo 21 de enero de 2018 , el Teatro Zorrilla de Valladolid levantará el telón para la comedia 'El último que apague la luz', escrita y dirigida por Antonio Ozores e interpretada por su hija Emma Ozores junto a Alfonso Delgado. La obra dirige una mirada peculiar a los celos en pareja y las diferentes formas de atraer al sexo opuesto. Se plantean preguntas como si es verdad que ser encantador puede acabar en divorcio o ¿cómo ligaría un hombre tímido? A las que los dos protagonistas tratarán de dar respuesta, haciendo participar al público.

Nortejondo

Un homenaje en toda regla al alma de Andalucía, a sus mitos y a sus músicas. Juanjo Navas es un cantaor al que el flamenco le viene de sangre de su abuelo Pepe Córdoba, nacido en la localidad cordobesa de Baena, y que está considerado como el mejor intérprete de flamenco del norte de España. Sábado, 20 de enero. 20:00. 10€ butaca. Día actuación: 12€

Poeta Bululú

En estas nuevas aventuras de Parnasín y Majareta se plantea un dilema: «¿Los cuentos sirven para algo? ¿Hay que creer a pies juntillas en lo que se dice en los cuentos?». Lógicamente sirven para entretener, pero hay que tener algo más que imaginación para creer que «esas cosas raras» pasan. Domingo 21. 12:00 y 17:00. 8€ anticipada, 10€ día actuación.

Ávila Teatro

María Fernández indica que la Compañía Ábaco Teatro presenta esta obra de John Patrick Shanley que ya se ha estrenado en la gran pantalla. Narra las sospechas entre los miembros de una comunidad religiosa. Se interpretará el sábado 20 de enero, a las 20,00 horas, en el Teatro Fundación Ávila. El precio de entrada serán 5 euros.

Visitas guiadas

Recorrido por las localizaciones abulenses relacionadas con Isabel la Católica, como la Plaza del Mercado Grande, el Monasterio de Santa Ana o el Monasterio de Santo Tomás. El sábado, 20 de enero, a las 11,00 horas. La duración aproximada es de 3 horas y la salida se producirá en el Centro de Recepción de Visitantes. El precio de entrada será de 3 a 5 euros.

Fotografía

El Paseo del Rastro, con envidiables vistas al Valle Amblés, acoge desde ésta semana la exposición ‘Génesis’, una muestra de los viajes del fotógrafo Sebastião Salgado. Permanecerá abierta al público hasta el 4 de febrero.

Matanza

Del 19 al 21 de enero, el municipio de Martiherrero celebra su tradicional Matanza Popular, en la que se desarrollarán actividades como demostraciones, subastas, comidas y cenas populares. El bono para disfrutar de las degustaciones tendrá un precio de 12 euros.

Segovia Sara Baras

Miguel Ángel López informa de que Sara Baras abrirá el viernes 19 de enero la programación del centenario del teatro Juan Bravo de la Diputación con su espectáculo ‘Sombras’. Esta es la última producción de la bailaora, que estrenó el pasado mes de noviembre y que será el preámbulo de una extensa programación que ofrecerá el teatro de la Plaza Mayor de Segovia. Sara Baras propone al público un viaje a través del tiempo y los colores, pero también a través de las contraposiciones entre el silencio y el bullicio, la multitud y la soledad o la luz y las sombras. La gaditana ha sido la artista escogida por la dirección del Teatro como espectáculo principal de la conmemoración del centenario del Juan Bravo, principalmente porque con cada nueva coreografía que crea tiene la capacidad de emocionar al público de una forma que no requiere comprensión. Su flamenco es el de siempre, pero sus pies, sus pasos, sus manos al aire, sus ‘quejíos’... son los de alguien que no tiene nada que ver con el resto de la profesión. ‘Sombras’ comenzará a las 20:30 horas. Entrada única a 35 euros.

Luisa y Cuco Pérez

El viernes 19 de enero, a las 20:00 en la Sala Julio Michel de La Cárcel_Segovia Centro de Creación con entrada libre pero con invitación (recoger en el Centro de Recepción de Visitantes), los hermanos Luisa y Cuco Pérez un concierto para presentar su disco-libro ‘Allez, Allez’. Luisa y Cuco Pérez, hijos y nietos de exiliados españoles en los campos de refugiados franceses durante el Franquismo, han realizado un trabajo de investigación, aún abierto, para recuperar el cancionero popular que estos refugiados cantaron en estos centros en los primeros años del exilio, entre 1939 y 1942. En su edición ha colaborado el Ayuntamiento de Segovia dentro del programa Constelación Machado. Con las canciones recuperadas, en torno a las cuales han realizado un trabajo de armonización y arreglos, pues en su mayoría solo disponían de algunas melodías y estrofas transmitidas por los refugiados, han grabado un disco de 12 canciones, que va acompañado de un libro con una explicación de los temas y del trabajo de investigación, así como de descripciones de la situación vivida por los ocupantes de los campos, con fotografías de la época y reproducciones de documentos originales. Hay canciones originales, pero en su mayoría las canciones cantadas por los exiliados eran versiones de temas famosos en la época, como coplas, pasajes de zarzuelas, tangos o habaneras populares cuya letra era adaptaba para narrar la situación.

Titirimundi

Titirimundi reanuda el ciclo Vamos al Teatro que se desarrollará entre los meses de enero a abril en la Sala Julio Michel de La Cárcel_Segovia Centro de Creación y que ofrece a las familias la oportunidad de disfrutar de una oferta teatral de gran calidad. Este es un ciclo organizado por el Festival en el marco del convenio con el Ayuntamiento de Segovia, y con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Segovia. El sábado, 20 de enero, y el domingo 21, a las 18:00, la compañía La Gotera de Lazotea presenta su obra 'Garbancito', en la que un contador de cuentos se ve obligado a vender chucherías para atraer público a quien contar sus historias; apasionado por el cuento de Garbancito, siente una enorme curiosidad por lo que le pudo haber ocurrido dentro de la barriga del buey. Una vaquera a la que encuentra en el camino de un pueblo a otro conoce esa parte de la historia. Las entradas, a 7 euros, se pueden adquirir de forma anticipada en la web de la Central de Reservas de Segovia (www.turismodesegovia.com) y en la taquilla de La Cárcel, el mismo día de las representaciones desde una hora antes del comienzo de las mismas.

Palencia Actividades

Fernando Caballero destaca las actividades del fin de semana en Palencia.

Viernes

Palencia. Teatro

El Ayuntamiento de Palencia abre la programación cultural del primer trimestre del año con la obra de teatro 'El príncipe', de Nicolás Maquiavelo e interpretado por el actor vallisoletano Fernando Cayo. La obra se escribió en 1513 pero las palabras del autor se mantienen vigentes. Teatro Principal, 20:30 horas.

Palencia. Música

La programación musical en la ciudad de Palencia incluye este viernes la actuación de Sobrinus, que ofrecerá sus éxitos. Desde finales de los años noventa, Sobrinus viene demostrando que el espectro del rock and roll no está completo aún; texturas, imágenes y sonidos organizados en forma de canciones contundentes, directas, inclasificables y atemporales que marcan un camino sinuoso, pero muy estimulante. Bar Universonoro, 22:00 horas. 10 euros anticipado y 12 euros en taquilla.

Viernes. Taller infantil

Con el nombre 'El pepino Josefino' este viernes tendrá lugar un taller infantil para niños de 4 a 8 años. Aula de Medio Ambiente (Avenida Santiago Amón, 3), De 18:00 a 20:00 horas.

Paredes de Nava. Fiestas

La localidad terracampina celebra este fin de semana sus fiestas en honor a su patrono, San Sebastián que se prolongarán hasta el domingo, 21 de enero. Actos culturales, religiosos y lúdicos se combinarán con una concentración de vehículos clásicos y 4 x 4, un rally y un concurso de ollas ferroviarias.

Sábado

Palencia. Música y ballet

El Ejército Ruso de San Petesburgo ofrecerá este sábado un espectáculo en el que intervendrá su coro, ballet y orquesta. Más de 100 artistas subirán al escenario para ofrecer un trapidante show que se desarrolla 'in crescendo' hasta sumir al espectador en un mundo cromático, enérgico e irrepetible. Teatro Ortega, 20:30 horas.

Palencia. Música

El dj Diego Martínez ofrecerá este sábado una sesión de baile con música eletrónica y pop, entre otros estilos. Bar Universonoro (calle San Juan de Dios, 3), 01:00 horas. Entrada libre.

Palencia. Baile

La Asociación El Abrazo Palencia Tango celera una nueva sesión del ciclo denominado Milonga mensual, en la que se enseña a bailar esta popular danza argentina. Cafetería El Salón, de 22:30 a 1:00 horas.

Carrión de los Condes. Fiestas

La localidad de Carrión de los Condes celebra este fin de semana las Jornadas de Guiso y Cuchara

Fiestas de invierno en la provincia

Este sábado, 20 de enero, se celebrarán en Becerril de Campos, Abarca de Campos y Villaprovedo las fiestas de invierno con diferentes actos lúdicos.

Domingo

Nueva sesión del ciclo Domingos en (cantantes) con la participación de varios artistas que ofrecerán sus actuaciones. Bar Universonoro (calle San Juan de Dios, 3), 20:30 horas. Entrada libre.

Zamora Teatro

Alicia Pérez indica que el Teatro Ramos Carrión de Zamora acoge el sábado 20 de enero el espectáculo Musical.es-Suspiros de Broadway, un divertido viaje teatral y musical por los grandes musicales norteamericanos a través de una historia original enmarcada en la España de finales de los 70. El espectador reconocerá canciones y coreografías míticas. Comenzará a las 20:00 horas y las entradas tienen un precio de 17 y 22 euros.

Club de la comedia

El espectáculo ‘Miguel Lago en directo!’ llegará al Teatro Ramos Carrión de Zamora el domingo 21 de enero. Uno de los rostros más habituales de ‘El club de la comedia’ vuelve más ácido que nunca en su nuevo show de monólogos lleno de material inédito en televisión. Será a las 19:00 horas y las entradas pueden adquirirse a un precio de 16 euros.

Salamanca Teatro

EL ABUELO. Compañía Jes Martin’s Producciones. Teatro Liceo. 20 de enero a las 21:00 horas. Entradas, 8 euros Para muchos la vida es como una obra de teatro de tres actos. Cada uno de ellos es único y diferente, y suele estar marcado por el rol que interpretamos. Primero somos hijos. Más adelante, padres. Y finalmente, abuelos. Abuelos que cuidan como auténticos superhéroes de sus nietos. En esta vida, en este último acto si alguien es capaz de todo, son ellos. Jes Martin's, discípulo directo del teatro gestual de los Tricicle, del mimo cómico, con esa magia de transformar cualquier acto cotidiano en una carcajada, cualquier guiño en una sonrisa cómplice, nos sorprende de nuevo con esa capacidad de analizar, casi hasta la disección, el comportamiento humano y llevarlo hasta el extremo más difícil: el de su propia comicidad. Humorbestial, humorgestual.

Sergio Dalma

SERGIO DALMA Vía Dalma III. Multiusos Sánchez Paraíso. 20 de enero a las 21:30 horas. Entradas, 35 y 45 euros. Sergio Dalma regresa al universo italiano con un nuevo episodio de su exitosa colección Vía Dalma. Vía Dalma III es una colección de canciones heterogéneas pero conectadas por la reinvención mágica de su voz, sin duda una de las más personales y reconocibles voces del panorama musical latino americano en los últimos 25 años. Son canciones de varias décadas, varios autores, varios estilos pero todas con el sello propio de Sergio Dalma. Canciones poderosamente evocadoras, un precioso mosaico del mejor pop italiano que en su voz cobran un nuevo sentido. Ahora es el momento de llevar estas canciones al directo. Sergio caminará por su Vía Dalma ofreciendo al público lo mejor de estas tres entregas de clásicos italianos sin dejar de lado parte de esas canciones de éxito que le han acompañado desde el inicio de su carrera. No te pierdas el contundente directo de uno de los mejores intérpretes de nuestro país.

Pioneros de la modernidad

'Pioneros de la modernidad'. Sala de exposiciones de San Eloy. Entrada gratuita. La muestra reúne 83 obras de grandes artistas españoles de los siglos XIX y XX como Sorolla, Fortuny, Picasso, Raimundo de Madrazo, Ignacio Zuloaga o Joaquín Mir. Y se podrá visitar hasta el próximo 15 de abril en la Sala de Exposiciones de San Eloy. El horario de visita de esta muestra es de martes a domingo, en horario de 12'00 a 14'00 y de 17'00 a 21'00 horas. La entrada es gratuita y habrá visitas guiadas los sábados y domingos, a las 12'30 y a las 19'00 horas. Es la primera gran exposición del VIII Centenario de la Universidad.

Luis Joyra

El mago Luis Joyra actuará la noche del sábado 20 de enero a las 21 horas en el Museo Art Nouveau y Art Déco – Casa Lis. La entrada a la función organizada por la Asociación de Amigos del Museo es libre y gratuita, si bien los socios que así se acrediten (con su carnet de socio junto al DNI) tendrán prioridad en el acceso hasta 5 minutos antes del comienzo de la actividad.

Burgos Escena Abierta

Escena Abierta 2018 recibe el viernes el estreno nacional del relato futurista No-one is an island, de Juan Navarro. Toma el relevo en la programación para este fin de semana (viernes y sábado, 20.30H) en el Fórum Evolución esta fábula entre lo arcaico y lo moderno con la que Navarro inicia un proceso de investigación sobre la realidad virtual.

También durante las jornadas del viernes y del sábado podrá verse Nadie va a los cumpleaños en verano, un espectáculo firmado por Hermanos Picohueso en el que el audiovisual jugará un papel destacado en La Estación (22.30H)

Hasta el domingo 21, el público podrá disfrutar en el CAB de un total de nueve oportunidades de encontrarse con la Biblioteca de ruidos y sonidos, de José Antonio Portillo y Enric Monfort, que clausura la decimonovena edición del Festival