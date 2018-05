La Junta pide «perdón» por el caso Gürtel, pero defiende que la sentencia no afecta a Castilla y León

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha pedido este martes «perdón» a los ciudadanos por los hechos probados que recoge la sentencia sobre el caso Gürtel, pero ha añadido que esta resolución no afecta a la gestión del Gobierno autonómico ni al PP-Castilla y León, informa Efe

De Santiago-Juárez ha contestado así, ante el Pleno de las Cortes de Castilla y León, a una pregunta del portavoz socialista, Luis Tudanca, quien ha considerado que la sentencia de la Audiencia Nacional «afecta también muy gravemente a Castilla y León», por la condena a 3 años y 7 meses de cárcel para el que fuera vicepresidente de la Junta y secretario autonómico del PP, Jesús Merino.

«Tiene la cabeza llena de basura política», ha sentenciado el vicepresidente de la Junta, quien ha diagnosticado a Tudanca un «diógenes cerebral» por las acusaciones vertidas contra los dirigentes de la Junta y del PP de Castilla y León.

En la formulación de su pregunta, Tudanca ha remarcado que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a quien dirigía esta pregunta, no estaba presente para contestarla -acompaña al Rey en Aguilar de Campoo-, por lo que ha sido el vicepresidente quien la ha contestado.

En su primer turno, De Santiag-Juárez ha asumido los hechos probados de la sentencia con «tristeza, bochorno, indignación y decepción», a la vez que ha demandado que los condenados por el caso Gürtel «devuelvan lo que han robado y paguen por lo que han robado».

Seguidamente, el vicepresidente ha considerado que la sede parlamentaria era la adecuada para pedir «perdón y disculpas a los ciudadanos y sobre todo hacerlo de forma humilde y con honestidad».

En su réplica, Tudanca ha afirmado que la sentencia es «una malísima noticia para las instituciones, para la democracia y para el país», pero que «afecta también muy gravemente a Castilla y León», al figurar como condenado Jesús Merino, a quien ha situado como «hombre de confianza de Herrera en Madrid», para lo que ha citado una expresión de hace unos años del propio vicepresidente.

El portavoz socialista ha señalado que Merino cobró comisiones para financiar al PP por obras realizadas en Castilla y León, algo que el PSOE lleva «10 años denunciando», sin que haya observado en los dirigentes de la Junta «ni un atisbo de esa humildad» aludida este martes.

«Siguen igual, jaleaban a los corruptos», ha afirmado Tudanca para recordar la rueda de prensa de Mariano Rajoy en la que denunció que el caso Gürtel era una trama contra el PP y en la que estaba «a su lado» el actual presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. «Son miembros de una misma familia», ha concluido.

Tudanca ha sostenido que no cree que «todos en el PP sean corruptos» porque «la mayoría no lo son», pero ha considerado que Herrera y Mañueco son «cómplices y responsables por no mirar o por no querer hacer nada».

Tras elogiar la «valentía» del consejero de Educación, Fernando Rey, por decir lo que «algunos piensan pero no dicen en el PP», Tudanca ha defendido que es «el tiempo de recuperar la decencia».

En su último turno, el vicepresidente ha acusado a Tudanca de «faltar a la verdad» y le ha pedido que respete «lo que dice y lo que no dice la sentencia», que en su opinión no hace un reproche penal al PP, sino civil, y en el caso de la Junta y sus altos cargos, el PP de Castilla y León y los funcionarios tampoco hay ni reproche penal ni civil.

En este sentido, De Santiago-Juárez ha considerado que la sentencia «no entra en el fondo» de los cuatro expedientes de la Junta de Castilla y León que aparecen en la causa vinculados a las actuaciones de Jesús Merino y que llevan en manos del tribunal desde 2009, mientras que sí hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que sentenció que uno de ellos, referido a la Variante de Olleros, «fue conforme a la legalidad».