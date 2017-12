Cartas astrales de Jesús de Nazaret La Agenda Cultural ofrece multitud de ofertas para todos los públicos ALFREDO GÓMEZ Jueves, 21 diciembre 2017, 17:06

Valladolid Raúl Prieto

Léeme Mucho y la Librería Maxtor, te invitan a conocer a Raúl Prieto y su obra 'Jesús es Leo'. Astrólogo y apasionado del estudio y la investigación de la trascendencia y el mundo espiritual. Con ‘Jesús es Leo’ hace su primera incursión en la literatura con una obra de excepcional calado, en la que a través del análisis de las cartas astrales de Jesús de Nazaret y de los principales personajes que rodearon su vida, se demuestra no solo la verdadera fecha de nacimiento de este personaje trascendental en la historia de la humanidad, sino otra serie de acontecimientos astrológicos, que no solo marcaron el devenir de la historia, sino que son preámbulo de lo que nos queda por vivir. Jueves, 21 de diciembre (19:30). Librería Maxtor (C/ Fray Luis de León, 20)

Valladolid Olegario Casas

Léeme Mucho y la Librería Maxtor, te invitan a conocer a Olegario Casas un joven escritor de León que nos acerca su primera novela fantástica. La historia nos recuerda que cinco años han pasado ya desde que la tragedia acaeció en el viejo cementerio de Arkham, y todo parece tranquilo. Cuando un grupo de curiosos investigadores queda atrapado bajo un caserón abandonado, extraños acontecimientos se sucederán a lo largo de toda la región y deberán luchar, no sólo para salvar sus vidas, sino también por averiguar la verdad oculta tras lo sucedido e intentar impedir que la historia se repita de nuevo. Martes, 26 de diciembre (19:30). Librería Maxtor (C/ Fray Luis de León, 20).

Valladolid Lena Saad

Léeme Mucho y la Librería Maxtor te traen a Lena Saad, una escritora nómada que te mostrará todo el encanto de Oriente y Occidente, unidos por el amor a la tierra. Lena, firmará ejemplares de su libro ‘De los Destellos de Oriente en Castilla’. Una obra llenita de contrastes y dotada de una prosa exquisita, sencilla y cercana, en la que en palabras de Dioni Arroyo Merino (prologuista de la obra) la autora nos cuenta «la historia de un joven matrimonio con sus dos niños, Samir y Leila, que llegan a la Castilla rural, como refugiados huyendo de la interminable guerra de Siria». Miércoles, 27 de diciembre (19:30). Librería Maxtor.

Valladolid Sergio Palomo

Léeme Mucho y la Librería Maxtor te presentan a Sergio Palomo y su obra ‘Tu mirada dice tanto’, un poemario bañado por tres mares donde el poeta ordena su alma mientras, cada uno de esos mares, le desnuda. Con una delicada calidez en el uso de la palabra, conocerás a un hombre que navega entre mareas de amor dejando atrás desencantos y ensoñaciones, hasta llegar a la certeza de la Paz del Verbo Amar. ¡Ven a bañarte en la poesía más romántica de Valladolid! Viernes, 29 de diciembre (19:30) Librería Maxtor.

Valladolid Rosa Eva e Iván Ruiz

Léeme Mucho y la Librería El Sueño de Pepa te traen el libro 'Anda… Que te tenga que enseñar yo a hablar de Sexo', de Rosa Eva Rabanillo e Iván Ruiz. Un manual de educación sexual que ya ha alcanzado su 6ª Edición y que viaja constantemente por toda España, llega a Valladolid para poner en tus manos la respuesta a todas las dudas que niños y adolescentes, tienes sobre el sexo. Por que sabemos que quieres hablar de Sexo en tu casa con tus hijos e hijas, o en el colegio con tus alumnos, pero no siempre es fácil saber qué contar, cómo hacerlo, por dónde empezar ¿verdad? Miércoles, 3 de enero (12:00). Librería El Sueño de Pepa (Plaza Mayor, 3).

Valladolid 21 Campanadas

Por novena edición consecutiva, el Proyecto Cultural CONTAMOS LA NAVIDAD, todo un clásico narrativo de esta época festiva, se convierte en el telonero de las celebraciones que cerrarán el presente año y abrirán el 2018. En esta ocasión, el volumen recopilatorio, compuesto por 21 relatos ilustrados a color, lleva por título '21 Campanadas', porque –según informa el consejo editorial del Proyecto– son 21 los cuentos publicados, cada uno es una campanada particular y en conjunto pretenden dar una gran campanada literaria colectiva. Jueves día 21, a las 19:30, en el Café de Amable (calle Paraíso, 8).

Valladolid Zambomba flamenca

El Teatro Zorrilla de Valladolid celebrará la Navidad a ritmo de Flamenco, Rumbas o Bulerías con el espectáculo 'Navidad Flamenca' que nos presenta la Familia Cortés con la compañía de Antonio de Verónica y Saray Cortés. La Zambomba Flamenca que presenta la familia Cortés es un espectáculo en que se cantan y bailan los villancicos populares al son de los ritmos de sentido arraigo andaluz. Jueves 28 de diciembre a las 20:30 horas. Precios: 15 y 20 euros.

Valladolid Naturaleza y Geometría

La sala 0 del Museo Patio Herreriano presenta hasta el 14 de enero de 2018, la exposición NATURALEZA Y GEOMETRÍA, con la obra de cinco artistas vallisoletanos: Helena Zapke, Luis Nieto, Félix Orcajo, Pedro Cartón Y Carlos Medina (Dj Crystal). La muestra ha sido comisariada por el profesor Jose Luis Cano de Gardoqui. La muestra es el resultado de un largo proceso de reflexión y elaboración de cauces y obras por parte de unos artistas creadores.

Valladolid Juana de Aizpuru

El Museo Patio Herreriano de Valladolid presenta hasta el 11 de marzo la exposición JUANA DE AIZPURU: extracto de una colección. Una muestra que presenta una selección de mas de un centenar de obras de la colección de la galerista vallisoletana que representan un significativo abanico de lenguajes, tanto técnicos como estéticos, de lo que hoy es el arte contemporáneo.

Valladolid Pablo Gestoso

El pasado viernes, día 15, se inauguró una exposición de fotografías de Pablo Gestoso en la cafetería Mantería 31, donde estará hasta el último día de febrero. Se trata de fotografías relacionadas con la danza, y aparecen figuras y personajes como los que se detallan a continuación, muchas de ellas flamencas, indica Fernando Pastor.

Valladolid Cüá Kids

El sábado 23 de diciembre a las 18:00 horas, la Sala Fernando Urdiales acogerá 'CÜÁ KIDS' un espectáculo de improvisación teatral para toda la familia. Una hora llena de diversión y buen humor, en la que niños y adultos se divertirán descubriendo cómo los cuentos y aventuras pueden surgir en cualquier momento, como por arte de magia.

Valladolid Got Rock

El Teatro Zorrilla de Valladolid sube el telón con el espectáculo familiar 'Got Rock!', un espectáculo genial! el próximo sábado 30 de diciembre a las 19:00 horas. Reconocido como la mejor exhibición de ventriloquía en España, este show de voz y música en directo hará que sus concursantes pongan toda la carne en el asador para que el público decida quién es el más rock´n roller! Un espectáculo familiar que se convierte en una gran cita estas navidades para pasarlo bien con los más pequeños de la casa donde el público formará parte del espectáculo.

Valladolid Voces Blancas y JOUVA

El coro Voces Blancas de Valladolid y la JOUVa se fusionarán para ofrecer un espectáculo musical de casi dos horas de duración donde acompañados de visuales y enérgicas coreografías interpretarán, además de reconocidas obras corales y sinfónicas, éxitos, entre otros, de ABBA, Cold Play, Robbie Williams, Oasis o Queen. Entradas disponibles de 8 € a 12 €. Jueves, día 21. Teatro Calderón.

Valladolid Natívitas

NATÍVITAS es un nuevo proyecto que nace para dar continuidad a Tradere, grupo emblemático que desarrolló una intensa labor en el campo de la música folk a lo largo de dos décadas y que combinaba su trabajo durante el resto del año con un concierto de temática navideña el llegar el mes de diciembre. Dos de los componentes de aquel grupo, Jaime Lafuente y Jesús Ronda, toman el relevo del proyecto y juntan sus habilidades musicales con las de Carlos Soto y María Desbordes. Él, uno de los fundadores de Celtas Cortos y reconocido como uno de los mejores instrumentistas del folk nacional y ella, joven cantante francesa dotada de una voz excelente. Sábado 23: NATÍVITAS en Villanubla (Casa de Cultura). 19:30.Jueves 28: NATÍVITAS en Valladolid (LAVA-Teatro Concha Velasco). 20:30. Viernes 29: CANCIONES ANIMADAS (Al Norte a la Izquierda). 19:00

Castilla y León Música

Antonio Valseca indica que llega el periodo de fiestas navideñas donde los conciertos al uso como los de Los Gandules (Zamora y Palencia) se mezclan con actuaciones en teatros (Carlos Núñez en Palencia...) y festivales benéficos como Música para salvar vida o la II Gala de Flamenco en Valladolid.

Viernes

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID) – II GALA DE FLAMENCO BENÉFICO, LAS CHICAS + AYUSO + SAL GORDA + VERÓNICA ROJÍ (20:00H, 5€)

PALENCIA – LOS SÍNTOMAS (EL Obispo, 23:45h, gratis)

PALENCIA – SHARON BATES (Universonoro, 22:00h, 5€)

SEGOVIA – MORTAL MAZE + MISANTROPÍA + NON ASIMUN (Beat Club, 20:00h, 3€)

VALLADOLID - VALLADOLIDWEBFESTIVAL (Porta Caeli, 21:30h, gratis)

VALLADOLID – MORODO + OKUMÉ LIONS + MAD DIVISION (Lava, 21:00h, 13€-16€)

VALLADOLID – SIEMPRE ASÍ (Teatro Carrión, 21:00h, 26€-36€)

VALLADOLID – TRAVELLIN’ BROTHERS (Centro Cultural Miguel Delibes, 21:00h, 14€)

ZAMORA – LOS GANDULES (La Cueva del Jazz, 23:00h, 10€-12€)

Sábado

PALENCIA – LOS GANDULES (La Cueva, 22:00h, 10€-12€)

PONFERRADA (LEÓN) – GATILLAZO + MALA KOMUNIKACIÓN + ENTRE PESETAS (La Vaca, 22:00h, 15€-18€)

VALLADOLID – DANDO EL CANTE (Porta Caeli, 19:30h, gratis)

ZAMORA – ÁNGEL STANICH BAND (La Cueva del Jazz, 23:30h, 15€-18€)

Zamora Museo Etnográfico

Alicia Pérez indica que el Museo Etnográfico de Castilla y León acoge hasta el 7 de enero la exposición temporal ‘Una mirada etnográfica del Belén’, la colección de nacimiento tradicional de Ángel Peña Martín. El Belén en España durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX fue un reflejo del pueblo y de sus costumbres. Los pastores de barro vestían igual que los antepasados, realizaban las mismas faenas domésticas y desempeñaban idénticos oficios. La exposición está en la planta 2 de la exposición permanente del Museo Etnográfico y la entrada es libre.

Zamora Gospel Ship

Gospel Ship es el espectáculo que tendrá lugar el sábado 23 de diciembre en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. Es un viaje a través de diferentes épocas y escenarios de la música afroamericana. All4Gospel traslada al público a la América negra profunda, al origen y la evolución del sonido más espiritual. Comenzará a las 20:00 horas y las entradas tienen un precio de 12 y 15 euros.

Ávila Sebastiao Salgado

María Fernández señala que el Paseo del Rastro, con envidiables vistas al Valle Amblés, acoge desde ésta semana la exposición ‘Génesis’, una muestra de los viajes del fotógrafo Sebastião Salgado. Permanecerá abierta al público hasta el 4 de febrero.

Gospel

En su novena gira, el Alabama Gospel Choir llega a Ávila con un repertorio navideño y espiritual que se remonta al siglo XIX. En el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, el 22 de diciembre a las 20,30 horas. La entrada tendrá un coste de 20 euros.

La bella y la bestia

El tradicional cuento de Disney llega adaptado a Ávila con un musical a cargo de la compañía Mundiartistas, con un toque moderno dirigido al disfrute de toda la familia. En el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, el 23 de diciembre a las 17,00 horas. Precio de entrada, 16 euros.

Pista de hielo

El municipio de El Tiemblo celebra la Navidad con la instalación de una pista de hielo sintético en el polideportivo municipal. Se mantendrá abierta del 22 al 25 de diciembre y la entrada costará 1 euro.

Carrera San Silvestre

El municipio de Piedrahíta celebra su V Carrera San Silvestre, con la particularidad de poder acudir disfrazado, el 23 de diciembre a las 12,00 horas. Las inscripciones serán aceptadas hasta la mañana del 22.

Palencia Actividades

Fernando Caballero destaca las actividades de Palencia durante este fin de semana.

Viernes

Palencia. Programa de Navidad

18:30. Actividades infantiles en la carpa. Taller de Jabones Naturales Navideños. Plaza de la Inmaculada.

20:30 Aires de zarzuela. Teatro Principal.

Palencia., Música

Concierto de Navidad organizado desde hace años por la Diputación. Este año estará a cargo del Grupo de Metales y percusión del Conservatorio de Palencia. y de las corales Vaccea y Regina Angelorum. Iglesia de San Pablo, 21:00 horas.

Palencia. Música

El conocido grupo Mocedades actuará este viernes en Palencia. en el marco de su gira por España. Los cantantes estarán acompañados por la Banda de Música de la AMGu. Teatro Ortega, 20:30.

Palencia. Música

Este viernes, los vallisoletanos Sharon Bates estrenarán en Palencia su nuevo trabajo, 'Hawaii Quizás', trabajo que resenta un pop energético, vitaminado, repleto de letras expuestas entre meoldías tan populares como altivas. Bar Universonoro, 22:00 horas. Entrada: 5 euros, anticipada; 7, en taquilla.

Palencia. Música

El grupo Los Síntomas ofrecerá un concierto con versiones de temas pop rock desde los años ochenta del siglo pasado. El Obispo. Chiringuito de Palencia., 23:45 horas.

Cisneros. Música

Organizado por la Diputación provincial en el marco de la programación navideña, Cisneros acoge un concierto de la coral Ave María. Auditorio, 19:00 horas.

Villoldo. Música

Concierto del Coro Viento del Norte en Villoldo en el marco de la programación navideña de la Diputación. Iglesia parroquial, 18:30 horas.

Sábado

Palencia. Programa de Navidad

12:00. Actividades infantiles en la carpa. Taller de manualidades. Plaza de la Inmaculada.

18:00 Pasacalles infantil. Navidades para el recuerdo, actuación musical y photocall en...

Organiza: Onda Cero. Plaza de la Inmaculada y Plaza Mayor.

Palencia. Música

Acción solidaria con el título El Ateneo canta. Bar Universonoro, 19:30 horas. Entrada: 3 euros.

Palencia. Música

El conocido dúo Los Gandules ofrecerán este sábado un espectáculo con lo mejor de su humor. La Cueva, 22:00 horas.

Dueñas. Música

Concierto de Navidad cargo de la Coral Castilla Vieja, agrupación dirigida por José María Gómez Laso que tiene una larga trayectoria en la localidad. Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, 19:45 horas.

Villamuriel de Cerrato. Teatro

La representación del 'Auto del Nacimiento' en Calabazanos se ha convertido en un clásico de la Navidad palentina. La función está a cargo de los grupos Cachivache, Cigarral y A Ninguna Parte. Todos ellos ponen en escena el texto de Gómez Manrique, considerado el primer texto dramático de la literatura española. Convento de la Consolación de las madres clarisas de Calabazanos (Villamuriel de Cerrato), 20:00 horas.

Carrión de los Condes. Teatro

Actuación para niños con el grupo Los Titiriteros de Binéfar, que pondrán en escena la obra 'Maricastaña', una obra sobre el origen de los cuentos. Teatro Sarabia, 18:00 horas.

Venta de Baños. Teatro

El grupo La Bicicleta pone en escena la obra '8 mujeres', sobre el asesinato que se produce en vísperas de la Navidad. La Briquitera, 19:00 horas.

Guardo. Música

La Banda de Música de la AMGu y el coro Boardo ofrecerán el Concierto Extraordinario de Navidad de AMGu. Pabellón del instituto de Guardo, 20:00 horas.

Boadilla del Camino. Música

Concierto del coro Ronda Aguilar, de Aguilar de Campoo, en el marco de la programación navideña de la Diputación. Iglesia parroquial, 19:00 horas.

Fuentes de Nava. Música

La Camerata Vocal Bella Desconocida ofrece este sábado un concierto organizado por la Diputación en el marco de la programación navideña. Iglesia de San Pedro, 19:30 horas.

Magaz de Pisuerga. Música

La Coral Paredeña ofrece en Magaz de Pisuerga un concierto en el marco de la programación navideña de la Diputación. Iglesia parroquial, 19:00 horas.

Becerril de Campos. Títeres

El espectáculo que ha creado la Casa de los Títeres de Paredes de Nava sobre el Auto de los Reyes magos llega este sábado a Becerril de Campos. San Pedro Cultural, 19:30 horas.

Monzón de Campos. Música

La Diputación de Palencia., en el marco de la programación cultural, ha organizado una serie conciertos vinculando el jazz con la Navidad con el título de Navijazz Quintet. Monzón de Campos acoge este sábado el espectáculo. Centro Cultural, 19:30 horas.

Domingo

Palencia. Programa de Navidad

12:00. Actividades infantiles en la carpa. Papá Noel: Recogida de cartas. Plaza de la Inmaculada.

Villamuriel de Cerrato. Teatro

Este sábado se repiten las representaciones del 'Auto del Nacimiento' en Calabazanos, que se ha convertido en un clásico de la Navidad palentina. La función está a cargo de los grupos Cachivache, Cigarral y A Ninguna Parte. Todos ellos ponen en escena el texto de Gómez Manrique, considerado el primer texto dramático de la literatura española. Convento de la Consolación de las madres clarisas de Calabazanos (Villamuriel de Cerrato), 18:00 y 20:00 horas.

Lunes

Palencia. Programa de Navidad

13:00 VII Chapuzón navideño Solidario a favor de las Asociaciones Autismo Palencia. Dársena del Canal de Castilla.

18:30 Actividades infantiles en la carpa. Circo navideño. Plaza de la Inmaculada.