Valladolid Taller de sexualidad

Rosa Eva Rabanilo y Arces 3 Formación te regalan un TALLER GRATUITO DE EDUCACIÓN SEXUAL para que seas el mejor apoyo de tus hijos, en este campo fundamental para su desarrollo. ¡Sabemos que SÍ quieres hablar de Sexo con ellos y sabemos también, que no siempre es fácil encontrar las respuestas adecuadas a todas sus preguntas! Rosa Eva te enseñará herramientas eficaces para abordar la Educación Sexual de forma natural y clara, para ayudarte a no darles la espalda y que crezca su confianza en ti. Jueves, 16 de noviembre a las 19:30h Arces 3 Formación (Plaza de Los Arces, 3). ¡No te lo pierdas!

Valladolid Joan Miró

La Sala Municipal de Exposiciones del Museo de Pasión de Valladolid acoge la exposición 'MIRÓ. El jardín de las maravillas', con más de medio centenar de obras del genial artista, pertenecientes a la colección Guido Guastalla de Italia. El jardín de las maravillas es una recopilación de algunos de los grabados más importantes del artista catalán. Esta muestra traza un recorrido que se inicia en 1953 con una litografía que realiza en ocasión del centenario de la editorial francesa Mourlot hasta obras que datan de 1981, estamos así ante un conjunto artístico que abarca un periodo de veintiocho años. La exposición permanecerá abierta hasta el 7 de enero de 2018.

Valladolid Kati Horna

La Casa Revilla acoge hasta el 3 de diciembre la exposición 'La mirada de Kati Horna. Guerra y Revolución (1936-1939)', que se presenta gracias a la colaboración de la CGT. La exposición reúne 98 instantáneas, algunas de ellas inéditas, de las 270 que la fotógrafa anarquista logró salvar de su estancia en España entre 1937 y 1939. Feminista, solidaria y libertaria, la artista nacida en Budapest en 1912 y participante de las vanguardias de entreguerras, fue llamada a documentar y dar testimonio del trabajo transformador que estaban llevando adelante la CNT y la clase trabajadora durante la Guerra Civil.

Valladolid Javier Bustelo

La sala 0 del Museo Patio Herreriano presenta hasta el 10 de diciembre de 2017, la exposición del artista vallisoletano Javier Bustelo, titulada '184-159'. Esta es la septima exposición de artistas locales que este año se presentan en el Museo de las ocho muestras de creadores vallisoletanos que podrán contemplarse. Para el artista vallisoletano siempre le ha interesado más hacer que enseñar. «No obstante, necesito enseñar, claro, aunque sólo sea a los que están cerca».

Valladolid Flamenco

Esta semana que comienza tenemos en Valladolid dos eventos de flamenco, ambos en el teatro Cervantes. El miércoles día 8, a las 20:30, la presentación del libro 'Historia Cronológica del flamenco y sus estilos', de Luis Antonio Presa Cernuda. La entrada es gratuita y además de la presentación por parte del autor habrá una actuación con Óscar Pariente al cante y Faustino Dueñas a la guitarra, indica Fernando Pastor.

Eva Valle

Y el viernes, a las 21:30, en el mismo escenario, la actuación de la cantaora zamorana Eva Valle en un ciclo sobre 'La mujer en el flamenco'. La acompaña a la guitarra Antonio Regalado, y colaboran Miguel Uña con su guitarra, Óscar Vecino y Ana Soto, a las palma, y Raquel Llorente con la viola.

Valladolid Payasos

El Teatro Zorrilla de Valladolid recibe el próximo sábado 11 de noviembre el espectáculo familiar 'UYYYY Qué Susto' de los 'Payasos Alonso y Hermanos Rampín'. Una afortunada casualidad en forma de anuncio en el periódico llevará a nuestros amigos a enfrentarse a divertidas e inesperadas situaciones donde nada es lo que parece. El misterioso e hilarante desafío no ha hecho más que empezar. 'Uyyy Qué Susto!' en un espectáculo familiar donde todos lo pasaremos de miedo.

Valladolid Magia

TVE dijo de él: «Uno de los mentalistas más prestigiosos de España» y varios medios más lo corroboran. Vuelve al Teatro Zorrilla de Valladolid Toni Bright, uno de los mejores y más afamados magos de la mente de nuestro país, con su nuevo show 'No te Creas la Verdad', segunda parte de su triunfal Volver a Creer que representó el pasado noviembre de 2016 y con gran acogida y éxito. Viernes 10 de noviembre. A las 20:30 horas.

Valladolid Recordando a Cifu

Presentación del libro Juan Claudio Cifuentes, una vida de jazz, una vida con swing, de Antoni Juan Pastor. El proyecto CIFUJAZZ en Elciego, por Mario Benso. Jam Session con Los Higinios+invitados. Juan Claudio Cifuentes (1941-2015) fue el más mportante y conocido divulgador del jazz en nuestro país. Sus programas de TVE de Jazz entre amigos, sus charlas y conferencias o sus varias décadas en la radio siguen aún muy presentes en la memoria de los aficionados dos años después de su fallecimiento.

Mucientes (Valladolid) La Chanson Française

El sábado, a las 19:00 y en la sala del Aula-Museo, se celebra el cuarto concierto del XI ciclo de Las 10 y Una Noches, con un atractivo programa sobre 'La Chanson Française', entre 1946 y 1980, desde Edith Piaf hasta Francis Cabrel, pasando por Georges Brassens, Ferrat, Le Forestier, Duteil, Prevert y Moustaki, entre otros, interpretado por Paco Díez. La entrada cuesta 14 € e incluye visita a nuestras dos colecciones de instrumentos musicales tradicionales entre las 17:30 y las 18:30 h: Instrumentos Tradicionales de España y Portugal y Cornamusas de Europa. Dado el limitado aforo de nuestra sala es conveniente reserven su entrada con antelación a los tfs 639 150 779 / 649 807 506.

Ávila El amor brujo

María Fernández recomienda el ballet de Víctor Ullate que llega a Ávila con ‘El amor brujo’, que ahonda en el misticismo gitano a través de una nueva escenografía y coreografía. El 12 de noviembre en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, a partir de las 19,00 horas. El precio de entrada varía de los 16 a los 23 euros.

Ávila Teatro

En su XXX Edición, la muestra de teatro ‘Ciudad de Ávila’ reúne, del viernes 3 al domingo 26 de noviembre, diez obras de gran calidad distribuidas en las cuatro semanas del mes. Todas ellas se desarrollarán en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte a las 20,30, con precios que varían desde los 12 euros a los 132 euros de abono.

Ávila Recorrido isabelino

Recorrido por las localizaciones abulenses relacionadas con Isabel la Católica, como la Plaza del Mercado Grande, el Monasterio de Santa Ana o el Monasterio de Santo Tomás. El sábado, 11 de noviembre, a las 11,00 horas. La duración aproximada es de 3 horas y la salida se producirá en el Centro de Recepción de Visitantes. El precio de entrada será de 3 a 5 euros.

Ávila Talleres infantiles

Talleres de dos horas para los más pequeños, con actividades y manualidades. En el Centro Comercial El Boulevard, el sábado 11 de noviembre, de 12,00 a 14,00 horas. Participación gratuita.

Segovia Mujeres audaces

Miguel Ángel López señala que comienza en Segovia el ciclo ‘365 WAY Segovia. Mujeres audaces’, que combina creación y debate en torno a distintas maneras de pensar el canon de lo femenino. Ésta iniciativa cuya edición española se inicia en Segovia de la mano del Ayuntamiento, nació en Nueva York en la IV edición de ‘365 Women a Year, a playwriting project’, programa estadounidense a través del cual creadoras de todo el mundo escriben 365 textos teatrales en cada edición, inspirados en otras tantas mujeres relevantes en distintas facetas de la Historia. Este jueves, 9 de noviembre, a las 20:30 h en la Biblioteca Municipal- Casa de la Lectura, la autora Sara Moros hablará de su obra ‘La madurez’, contando como mujer inspiradora con la escritora y activista Gioconda Belli para hablar de la mujer en la edad madura, las etiquetas y creencias asociadas a esta y contando con Nayara Malnero, psicóloga y sexóloga, en un diálogo moderado por la periodista Alicia Gómez Montano.

Segovia Sala Beat Club

La Sala Beat Club de Segovia ofrece este viernes, 10 de noviembre, a partir de las 22:00, el concierto de Las Ratas + Papá Lebowsky (Concierto AIE), con entradas a 5 euros para escuchar a los madrileños Papá Lebowsky y a Las Ratas, que desde Canarias prometen incendiar la Sala con su propuesta de show cargado de descaro y mucho punkrock!

Carroña y Paté de Pato

En la misma Sala Beat Club, el sábado 11 de noviembre, desde las 22:00, la actuación del grupo Carroña, con Paté de Pato como grupo invitado. El concierto de Carroña forma parte de la gira de presentación de su último disco, ‘La química del caos’, editado el pasado mes de febrero. Entradas a 8 euros. Actualmente la banda la componen Kata (voz y guitarra), Dani (voz rapera), Ángel (guitarra solista), Raúl (bajo) y Kimi (batería).

Segovia Teatro

La Muestra Provincial de Teatro de Segovia presenta este fin de semana en Cantalejo dos obras de autoría propia. Los Mirimidones presentan el sábado 11 de noviembre, a las 20:00, ‘Don Quijote y sus vecinos afamados’, escrita por Ángel Gómez.

Taller Cultural

El Taller Cultural de Fuentepelayo representará el domingo, día 12, ‘Un par de golfos, pero que muy golfos’, obra de Juan Cruz Serrano. El tercer grupo que actuará este fin de semana en el Centro José Rodao será La Farándula, con el guión de Alfonso Paso de ‘Enseñar a un sinvergüenza’ el viernes 10 de noviembre a las 20:00 horas. Entradas al precio de 4 euros, de lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 horas, en las oficinas del Ayuntamiento, en el vestíbulo del auditorio una hora antes de cada función, o en la plataforma Ticketea.

Toro (Zamora) Enoturiso

Alicia Pérez indica que Toro ofrece este fin de semana una ruta por cuatro bodegas históricas con motivo de la celebración del Día Europeo del Enoturismo. La ruta con visitas guiadas tendrá lugar el viernes, el sábado y el domingo, y recorrerá la bodega del Ayuntamiento de Toro, la bodega histórica de la Cámara Agraria, la del Palacio de los Condes de Requena y la bodega Velasco. La actividad está organizada por el Ayuntamiento del municipio en colaboración con la Denominación de Origen Toro y la Ruta del Vino de Toro. La salida será los tres días a las 11:15 y a las 16:15 horas de la Oficina de Turismo y el precio es de 3 euros por persona. El máximo de asistentes es de 30 personas por visita.

Zamora Museo Etnográfico

El Museo Etnográfico de Castilla y León, con sede en Zamora, participa esta semana en la XV edición de la Semana de la Ciencia de Castilla y León, con varias actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos. El Etnográfico ofrecerá conferencias y visitas temáticas de carácter científico. Este año el objetivo es acercarse a la antropología y en particular, a la antropología simbólica, aquella que tiene que ver con el estudio de la cultura como un complejo sistema de signos y símbolos que distinguen al hombre del resto de especies. Habrá visitas temáticas para público escolar el viernes a las 10:00 y a las 12:00 horas, mientras que el sábado habrá visitas temáticas para público adulto a las 10:00 y a las 19:00 horas. El domingo las visitas para adultos serán a las 11:00 y a las 19:00 horas.

Castilla y León Música

Antonio Valseca destaca que con noviembre llega el frío y las ganas de ver festivales a puerta cerrada como el Festival de Jazz (Palencia), el Montorick (Burgos) y el Forbidden (Salamanca) además de conciertos como los de Riot Propaganda (Burgos) o Lichis (Salamanca).

Jueves

BURGOS – PRIDE (La Rua, 21:00h, gratis)

LEÓN – ALBERT PLÁ + DIEGO CORTÉS (El Gran Café, 22:00h)

PALENCIA – LOS HIGINIOS JAAZ BAND (Universonoro, 21:30h, 5€)

SALAMANCA – ESCARNIUM + HACAVITZ (Bunker, 21:00h, 5€)

SEGOVIA – GREEN VALLEY (Beat Club, 21:30h, 12€)

VALLADOLID – LAGARTO AMARILLO (Porta Caeli, 20:00h, gratis)

Viernes

BURGOS – CLUB DEL RÍO (La Rua, 21:30h, 8€-12€)

BURGOS – RIOT PROPAGANDA (Hangar, 21:00h, 15€)

LEÓN – LUIS BREA Y EL MIEDO (El Gran Café, 22:00h)

LEÓN – NIKKI HILL (Studio 54, 22:30h, 18€-22€)

PALENCIA – JAZZ FESTIVAL, CHANO DOMÍNGUEZ (Teatro Principal, 21:00h)

SALAMANCA – LOS BENGALA + LOS WALLAS + LA MAFIA CANALLA (Potemkim, 23:30h, 8€-10€)

SALAMANCA – ESCARNIUM + HACAVITZ (Bunker, 21:00h, 5€)

SALAMANCA – MASTER + IZEGRIM + DEHUMAN + RATTLE OF BONES + SACRED SIN (Bunker, 21:00h, 15€-20€)

SEGOVIA – LAS RATAS + PAPÁ LEBOWSKY (Beat Club, 21:30h, 5€-8€)

VALLADOLID – SFDK + HOMBRE DE HIELO (Lava, 21:30H, 13€-16€)

VALLADOLID – TRIBUTO U2 (Porta Caeli, 21:30h, 15€-20€)

VALLADOLID – TRIBUTO KINGS OF LION (Black Pearl, 21:00h, 10€-13€)

ZAMORA – CLUB DEL RIO (La Cueva del Jazz, 23:30h, 8€-12€)

Sábado

MONTORIO (BURGOS) – MONTOROCK, ROSENDO + EL DROGAS + SÍNKOPE (Montorio, entradas agotadas)

PONFERRADA (LEÓN) – TRIBUTO DIRE STRAITS (Tararí, 23:30h, gratis)

PONFERRADA (LEÓN) – VITA IMANA + CICONIA + BRINGING THE VOID (La Vaca, 22:00h, 12€-15€)

PALENCIA – JAZZ FESTIVAL, CHINA MOSES (Teatro Principal, 21:00h)

SALAMANCA – FORBIDDEN FEST, ESCUELA DE ODIO + CRISIX + LEGACY OF BRUTALITY + SOUND OF SILENCE + MELTDOWN + GAUTXORI + THE ROOTS OF TANUKI + ABSALEM (17:30h, 20€-23€)

SALAMANCA – LICHIS (Music Factory, 22:30h, 12€-15€)

SEGOVIA – CARROÑA + PATÉ DE PATO (Beat Club, 21:30h, 8€-11€)

VALLADOLID – GUADALUPE PLATA (Porta Caeli, 21:00h, 12€-15€)

VALLADOLID – EBERETH (Backstage, 20:30h, 5€)

ZAMORA – THE MILKWAY EXPRESS (La Cueva del Jazz, 23:30h, 8€-10€)

Palencia Actividades

Ferando Caballero indica que se celebra este fin de semana las últimas jornadas del IV Jazz Palencia Festival con el siguiente programa:

Viernes

16:30-19:45. Clase magistral a cargo de GAP Trío (previa inscripción).

20:00. Pequeño concierto demostración abierto al público en general. Universidad Popular de Palencia-Rey Alfonso VIII (Colegio Buenos Aires - calle Padilla, s/n) 21:00 horas Concierto: Chano Domínguez Trío Teatro Principal (Burgos, 3).

Sábado

13:00 horas Animación-Jazz en la calle: Pixie & Dixie Band. Parque del Salón-Calle Mayor-Plaza Mayor

20:30 horas Concierto: China Moses

Teatro Principal (Burgos, 3)

Domingo

13:00 horas Animación-Jazz en la calle: Pixie & Dixie Band. Parque del Salón-Calle Mayor-Plaza Mayor

20:00 horas Concierto: Roberto Fonseca. Teatro Principal (Burgos, 3)

Viernes

Palencia. Música

El grupo Patas de Peces ofrecerá este viernes en El Malecón un concierto de música tradicional con un diferente enfoque a través de un variado repertorio interpretado con diferentes instrumentos y percusiones tradicionales, tocados de una manera amena y sorprendente. El concierto se enmarca en el vigésimo sexto aniversario de El Malecón (calle Balmes, 16). 21:30 horas.

Palencia. Presentación de un libro

El psicólogo palentino Fernando Pérez del Río, que trabaja en una consulta privada en Burgos y es profesor de la Universidad de esta ciudad (UBU) presenta su nuevo libro 'Ensayo sobre la desigualdad ¿Qué nos queda todavía pasa ser felices?'. Biblioteca Pública (calle Eduardo Dato, 4). 19:00 horas.

Palencia. Cine

Hoy concluye la IV Muestra de Cine Africano, organizado por la asociación de Amigos del Congo (Amidecon). Centro Cultural Provincial, 19:30 horas.

Palencia. Memoria histórica

Lidia Falcon, abogada y escritora, ofrecerá una conferencia titulada 'Cultura y memoria', acto organizado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Biblioteca Pública de Palencia. (calle Eduardo Dato, 4). 19:15 horas.

Alar del Rey. Taller de cuentos infantiles

Manuel Guisande ofrecerá un taller de creatividad infantil a través de la palabra y de la ilustración. El acto se enmarca en las actividades promovidas por la Diputación en las bibliotecas municipales. De 17:00 a 18:30 horas.

Astudillo.

Taller de modelado y vaciado

En el marco de las actividades promovidas por la Diputación en las bibliotecas municipales, la de Astudillo acogerá un taller de ilustración de libros con la técnica del modelado y vaciado. De 17:00 a 18:30 horas.

Sábado

Palencia. Taller familiar

En el marco de las actividades que organiza el Ayuntamiento de Palencia dentro de la Escuela de Igualdad, este sábado se celebra un taller dirigido a toda la familia titulado 'Chequea tu responsabilidad'. Plaza Mayor, de 12:30 a 14:30 horas.

Paredes de Nava. Teatro

La XIII Muestra Nacional de Teatro Aficionado Villa de Paredes de Nava ha programado para este sábado la obra 'El nombre', de Matthieu Delaporte y Alexandre de la Patelliere, a cargo de la compañía Cachivache, de Palencia. Salón de actos del Ayuntamiento. 20:30 horas.

Carrión de los Condes. Teatro

Continúa el Certamen Nacional de Teatro Aficionado Camino de Santiago con 'Toc Toc', a cargo del grupo A ninguna parte Teatro, de Villamuriel de Cerrato. La obra aborda de los trastornos obsesivos compulsivos (TOC). Teatro Sarabia, 20:00 horas.

Cervera de Pisuerga. Teatro

La sección de teatro de la Agrupación Musical de Guardo (AMGu) representará 'Los habitantes de la casa deshabitada', una peculiar comedia con ingredientes como un coche perdido en mitad de la nada, una mansión, pasadizos secretos, fantasmas, esqueletos... Fundación EspañaDuero. 21:00 horas.

Dueñas. Cine familiar

La película 'Alvin y las ardillas' se proyectará en Dueñas en el marco del ciclo de cine familar. Aula Fray Luis de León, 19:30 horas.

Cervera de Pisuerga. Ginkana fotográfico

En el marco de las actividades programas en Cervera de Pisuerga para homenajear a Piedad Isla, este sábado se celebra una ginkana fotográfica para niños de 8 a 12 años. Octógono. 11:00 horas.

Domingo

Palencia. Música abierta

Nueva sesión del ciclo 'Domingos en(cantantes)', abierta a todos los que quieren mostrar su música o sus habilidades con los instrumentos. Bar Universonoro, 21:00 horas. Entrada libre.

Villamuriel de Cerrato. Teatro

Continúa el XXX Certamen Nacional de Teatro Aficionado con la actuación del grupo Retranka Teatro, de Madrid, que pondrá en escena 'Auto, de Ernesto Caballero'. Casa de Cultura Jesús Meneses. 19:30 horas. Precio: 3 euros. Mayores de 65 años, discapacitados, parados y jóvenes con carné, 2 euros; bono de las seis obras, 12 euros.

Guardo. Teatro

La sección de teatro de la Agrupación Musical de Guardo (AMGu) representará 'Los habitantes de la casa deshabitada', una peculiar comedia con ingredientes como un coche perdido en mitad de la nada, una mansión, pasadizos secretos, fantasmas, esqueletos... Sede de AMGu. 21:00 horas.

Cevico de la Torre. Concentración de vehículos clásicos

La séptima concentración de vehículos clásicos se celebra este domingo en Cevico de la Torre. Los actos comenzará a las 10:00 horas y se prolongarán hasta pasadas las 17:00 horas.

Baltanás. Teatro

MD; Producciones pone en escena este domingo en Baltanás la obra 'Trufaldino, servidor de dos amos', un musical en el que la joven Beatriz llega a Venecia vestida como Federico, su hermano muerto en un duelo, acompañada por su criado Trufaldino. Cooperativa San Millán. 19:00 horas.

León Música, teatro y gastronomía

Sandra Santos destaca que el fin de semana en la provincia de León se puede resumir en tres palabras, música, teatro y gastronomía. La capital y la provincia acogerán desde el viernes y hasta el domingo un gran abanico de eventos para todos los gustos. El primero en llegar será, Juan Echanove, que aterrizará en el Auditorio Ciudad de León el viernes para interpretar a Quevedo en 'Sueños', un tratado sobre la corrupción en España formado por una sucesión de textos llenos de críticas a la sociedad del siglo XVII.

Humor con Antílopez

Y del teatro clásico a un espectáculo musical moderno y cargado de humor con Antílopez, que actuarán, también el viernes, en Espacio Vías a las 21:30. «Músicos, cómicos, creativos, compositores, poetas, cronistas de la realidad, emprendedores y showmanes», así se define este dúo que está arrasando a nivel nacional.

Feria de Cecina de chivo

La gastronomía leonesa vuelve a hacerse fuerte este fin de semana con la celebración de la vigesimoséptima edición de la Feria de Cecina de Chivo de Vegacervera. A escasos 40 kilómetros de la capital, centenares de leoneses y visitantes pueden degustar durante todo el fin de semana de la mejor cecina de chivo de la provincia, un manjar apto para todos los paladares.

Indie

La revolución indie llega a la ciudad del Bernesga el domingo con Luis Brea y el Miedo, el grupo formado por Nacho Mora, Lázaro Fernández, Jorge Martí y Luis Brea presentarán su último trabajo 'Usted se encuentra aquí', un álbum abierto a todos los públicos y dispuesto a enamorar de nuevo.