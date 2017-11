La India en el alma El Norte Exposiciones, conciertos y actividades que no te puedes perder en Castilla y León ALFREDO GÓMEZ Jueves, 2 noviembre 2017, 13:20

Valladolid Amy Harmon

'Peregrinación del alma', la nueva exposición fotográfica de Amy Harmon, nos ofrece la experiencia resultante de su reciente viaje a la India. Las fotos captan esencialmente las gentes, sus gestos cotidianos y sus tradiciones, pero sobre todo sus almas que, peregrinando, encuentran su camino en las existencias retratadas. Este trabajo nos invita a observar la explosión de colores que caracterizan esta cultura y la nostalgia del blanco y negro que centra al espectador en las expresiones y en las miradas. En La Rata Escarlata, calle Juan Mambrilla 12, del 2 al 30 de noviembre.

Valladolid Tardes Deletreadas

Rosa Eva vuelve a deleitarnos con una de sus Tardes Deletreadas. Esta vez la protagonista es la escritora madrileña Vanesa Contreras y el libro 'Palabras Ahogadas'. Desde las 20:00 podréis conocer y disfrutar de la esencia de la vida, diluida en cálida cascada que letra a letra envolverá de sentimientos una tarde cualquiera, para hacerla inolvidable. ¡Ven a Arces 3 Formación (Plaza de los Arces, 3 - Valladolid) y deja que Rosa Eva te regale minutos que saben a minuto y medio. Martes día 7, a las 20:00 horas.

Valladolid Lena Saad

Lena, mujer de apariencia frágil pero con una personalidad de acero, ha vivido en el Líbano en un periodo muy convulso y bélico, y sus viajes le han permitido adentrarse en el ignoto paisaje marroquí, tunecino o senegalés, países musulmanes muy distintos al nuestro. De los Destellos de Oriente en Castilla nos sumerge en el paisaje castellano, calcinado por el despoblamiento, por el abandono y el fenecimiento de su cultura rural ancestral, que consiguió pervivir un tiempo en la literatura de Delibes. Se trata de un soliloquio de una prosa exquisita, sencilla y cercana, en la cual vamos conociendo la historia de un pueblo mesetario, en el que un matrimonio joven con sus dos niños, Samir y Leila, llegan como refugiados huyendo de la interminable guerra de Siria. Viernes del Sarmiento. BBVA (Duque de la Victoria). 20:00 horas.

Valladolid Fundación S. Montes

La Fundación Segundo y Santiago Montes (calle Núñez de Arce, 9)acoge la presentación de 'La protección de lo invisible', de José Luis Puerto, con Fermín Herrero como presentador, que tendrá lugar el viernes día 3 de noviembre a las 20:00 horas.

Valladolid Cuadros flamencos

El pintor y polifacético artista vallisoletano Pepe Rodríguez expone una colección de cuadros de diferentes formatos, en los que el flamenco es el principal protagonista de todas las imágenes que pueden contemplarse en ellos. Durante el mes de noviembre en La Bici (calle Macías Picavea).

Valladolid La ciudad imaginada

‘La ciudad imaginada’ se desarrollará en el Museo Patio Herreriano de Valladolid durante los días 1, 2 y 3 de diciembre. Representantes de innovadores proyectos nacionales e internacionales se reunirán en Valladolid para intercambiar ideas durante un encuentro que abordará de forma crítica el proceso de transformación de las ciudades. Bajo el título ‘La ciudad imaginada’, la primera edición de esta cita nace como una dinámica participativa cuyo objetivo es concebir, colectivamente, nuevas propuestas y alternativas en ámbitos como la movilidad sostenible, la educación, el uso de los espacios públicos, la alimentación, el arte o la tecnología.

Valladolid Iván Saiz-Pardo

Desde el 31 de Octubre puede verse la exposición de Iván Sainz-Pardo 'La Suerte Echada', que en la presentación estuvo acompañado de la presentación del libro 'En la avioneta sobró un sitio' y la proyección de los cortometrajes 'La mirada circular'; 'Die Freundin', 'Save' y 'Ainhoa'. En la antesala de los Cines Broadway (Paseo del Hospitral Militar) con entrada libre.

Valladolid Hillbilly Moon Explosion

El 26 de octubre el Hillbilly Moon Explosion empezarán su única gira española 'Dark Night Fall Tour' para este 2017. Formados en 1998 el grupo suizo se ha convertido en uno de los grupos de la escena rocker más sorprendentes de los últimos tiempos. En su música se mezcla Rockabilly, Jump Blues, Beat, Surf, Psycho, Pop francés, Ska o Punk Rock. El grupo nació con la alianza de la cantante Emanuela Huter con el contrabajista Oliver Baroni, provenientes de dos bandas psychobilly que cruzaron sus caminos en un festival español. La formación actual quedaría consolidada con el batería Sylvain Petite y el virtuoso guitarrista Duncan James. Jueves 2 de octubre en la Sala Porta Caeli.

Valladolid Capitán cobarde

Un músico que quiere crearse un personaje al que llevarlo al escenario, mostrárselo a su público e interpretar el papel que le ha tocado. Así es como nace el nuevo proyecto de Albertucho, que ya no es él, ahora es Capitán Cobarde. Este nombre parece estar rescatado de su cuarto disco, 'Palabras Del Capitán Cobarde', y que le permite estar al frente de su nuevo trabajo. Viernes, 3 de octubre en la Sala Porta Caeli.

Valladolid Mafalda

Imprevisibles en el sonido, coherentes con el mensaje, radicales para analizar los problemas. Mafalda son activistas que usan la música para deconstruir todo lo que nos imponen desde que nacemos. MAFALDA en concierto. Artistas invitados DE KANTEO y PATE DE PATO. LAVA (Sala Blanca). Viernes 3 de noviembre.

Valladolid La extinta poética

De los estimulantes a los tranquilizantes, de la velocidad a los somníferos, de las píldoras para la potencia sexual a las anticonceptivas. Barbitúricos, zapping y gimnasio. Proliferación de mercancías. Lociones, llamadas perdidas, resultados deportivos, visitas guiadas al infierno hipotecado. Un canto de cisne, unas flores arrojadas al río, la fragilidad de la belleza amenazada siempre. Sala Concha Velasco (LAVA). Sábado, 4 de noviembre. 20:30 horas.

Valladolid Teatro de Improvisación

ImproValladolid es la única compañía de Teatro de Improvisación Teatral de Castilla y León. Actualmente más de 6000 espectadores han vistos ya sus espectáculo y solo durante el TAC 2017, cerca de 400 personas formaron parte del primer encuentro Nacional de Impro. Una compañía joven emergente y completamente enamorada de una técnica mágica en la que el público es 100% responsable del show. El sábado 4 de noviembre La Sala Fernando Urdiales dará de nuevo las luces para presentar 'A Nadie se le dio Veneno'

Valladolid Miguel Lago

El monologuista Miguel Lago regresa a lo grande al Teatro Zorrilla de Valladolid y con un nuevo trabajo: 'Que no Salga de Aquí', espectáculo de monólogos con el que ha comenzado una nueva gira. Miguel Lago repite ciudad, teatro y lo hace con un show totalmente renovado en el que se han incluido nuevos temas y rutinas que harán disfrutar al espectador que acuda por vez primera y sorprendiendo al que regrese.

Valladolid Coral Vallisoletana

Con motivo de celebrar el 106 Aniversario del nacimiento del Maestro Barrasa, se rendirá un homenaje al que fuera fundador de la Coral Vallisoletana, el maestro de Capilla Julian Garcia Blanco (1894-1979) quien dirigió éste grupo desde el año 1951 hasta su fallecimiento el 1993. Unión Artistica Vallisoletana organiza dichos actos el próximo dia 4 de Noviembre, a las 19:30 h. en el centro cívico Bailarin Vicente Escudero, con el patrocinio de la Diputación Provincial de Valladolid. la entrada será libre hasta completar el aforo de la sala.

Zaratán (Valladolid) Aulas Flamencas

Este viernes día 3 comienzan las 'Aulas flamencas' en Zaratán, en el Teatro Azarbe, dirigidas por Luis Presa. Comienzan con el tema con 'Los palos del Flamenco', con la colaboración de la asociación Punto Flamenco y la intervención de José Antonio Gallo, al cante, y Óscar Vecino, a la guitarra.

Ávila Teatro

María Fernández indica que en su XXX Edición, la muestra de teatro ‘Ciudad de Ávila’ reúne, del viernes 3 al domingo 26 de noviembre, diez obras de gran calidad distribuidas en las cuatro semanas del mes. Todas ellas se desarrollarán en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte a las 20,30, con precios que varían desde los 12 euros a los 132 euros de abono.

Navatejas (Avila) Gredos Ecosolidario

Navatejares celebra su primera jornada ‘Gredos Ecosolidario’ con una comida a favor del Hospital Nacional de Parapléjicos y su Fundación, por cinco euros. Habrá también mercadillo de jabones, mieles, hierbas aromáticas y otros productos artesanales. En Navatejares, el 4 de noviembre a partir de las 13,00 horas.

Cebreros (Ávila) Encuentro Gastronómico

La Asociación Vinos de Cebreros organiza la tercera edición de este encuentro gastronómico. Los días 4 y 5 de noviembre, en horario de 12,00 a 14,00 y de 18,00 a 21,00. El domingo, sólo por la mañana. La Feria se celebrará en la Plaza de España del municipio.

El Barco de Ávila (Ávila) Degustaciones

Las judías de El Barco de Ávila serán las protagonistas de las degustaciones a disfrutar en diferentes restaurantes de la capital abulense. Del 3 al 5 de noviembre en varios establecimientos. Además, el sábado 4 de noviembre a partir de las 13,00 horas, se celebrará una degustación gratuita en la Plaza del Mercado Chico hasta fin de existencias.

Morales de Toro (Zamora) Jorge Arribas

El sábado 4 de noviembre comienza una nueva edición de Crianza Escénicas en el Museo del Vino de Pagos del Rey, en la localidad zamorana de Morales de Toro. El ciclo se abre con un concierto didáctico familiar del músico Jorge Arribas (integrante del dúo Fetén Fetén), que lleva por título El Barco de Martín y con el que los más pequeños podrán, en compañía de sus familiares, realizar un divertido y enriquecedor viaje por las culturas, los ritmos y las músicas de todo el planeta. La actuación comenzará a las 12:00 de la mañana y el coste de las entradas es de 5 euros, las cuales pueden adquirirse a través de entradasgo.com

Segovia Música Contemporánea

César Blanco indica que Segovia celebra este fin de semana el 25 aniversario de las Jornadas de Música Contemporánea, organizadas íntegramente por el Ensemble de Segovia, neSg, que nació el mismo año que este festival pionero en Castilla y León. Este aniversario va a tener como protagonista a Flores Chaviano. Este jueves 2, a las 19 horas, en la Casa de la Lectura habrá un taller práctico de acercamiento a la música contemporánea. El viernes, a las 20:30, en la Sala Ex.Presa 2 del Centro de Creación e Innovación Cultural de La Cárcel, actuará una de las agrupaciones más destacadas del ámbito nacional de la música contemporánea, OCAZ Enigma, dirigida por Juan José Olives.

Homenaje a Chaviano

El homenaje a Chaviano tendrá lugar el sábado 4 con tres recitales: A las 13 horas, el auditorio del Conservatorio de Música albergará un concierto de la Orquesta de la Universidad Autónoma de Madrid; a las 19:30, de nuevo en la Sala Ex.Presa 2, Ensemble de Segovia presentará su nuevo proyecto electro-neSg; y a las 22, en las galerías de La Cárcel, tendrá lugar la quinta edición de Das Ecre.

Taller de música

El domingo, a las 12:30 horas, Vicente Uñón, profesor del Taller de Música Contemporánea del Conservatorio, presenta TMC17; y a las 19:30 habrá un recital del guitarrista segoviano Unai Insausti.

Segovia Emiliano Barral

Este fin de semana aún hay tiempo para descubrir la exposición que ofrece La Alhóndiga, en la capital segoviana, sobre ‘Emiliano Barral. Segovia-París. 1937-2017’, que muestra obras cedidas por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, así como parte de las colecciones de Emma Barral y Carlos Muñoz de Pablos, de los archivos de la familia de Daniel Zuloaga Olalla, de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce y del taller de la cantería Hermanos Cristóbal Martín. Algunas piezas son las primera vez que se exhiben en Segovia, como ocurre con las esculturas cedidas por el Reina Sofía. Los interesados tienen hasta este domingo 5 para descubrir la personalidad artística de Emiliano Barral.

Fotografía

Otra exposición que puede visitarse en la ciudad del Acueducto es la organizada la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Segovia, que este año hace llegar al gran público su ‘Colección de honor’, que podrá verse en la galería de entrada de La Cárcel hasta el 19 de noviembre, en horario de miércoles a viernes, de 18 a 21 horas, y sábados, domingos y festivos de 12 a 14 y de 18 a 21.

Casa de la Lectura

La recientemente inaugurada Casa de la Lectura, que también hace las veces de biblioteca municipal, empieza a echar a rodar su programación cultural. Este viernes día 3, a las 19 horas, acoge un acto que recupera la esencia de la antigua Tertulia de los Martes, en época de la Obra Social y Cultural. Así, dentro de ‘Los viernes eran martes’, tendrá lugar la presentación del último libro de Ignacio Sanz, ‘María, ojos de lechuza’, que se trata de un texto para niños inspirado en los pensamientos de María Zambrano.

Cayo es mortal

También en la Casa de la Lectura, este sábado 4, a las 19 horas, encuentro sobre el libro ‘Cayo es mortal’, del segoviano Juan Andrés Sáiz Garrido, y la película ‘Al escuchar al viento’, de Alfonso Palazón. Ambos entablarán un diálogo en torno al tema central de ambas obras, el cáncer.

Saltatium Teatro

Para terminar el fin de semana, la Casa de la Lectura dedica el domingo 5 al público infantil. A las 12 horas, Saltatium Teatro ofrece el espectáculo ‘El libro de los gatos habilidosos’, una historia de kamishibai inspirada en el libro de T. S. Eliot para niños de 4 a 8 años. Las plazas son limitadas, por lo que es recomendable hacer las reservas en la propia biblioteca.

Teatro

El ciclo de Paladio Arte de ‘Sábados al teatro’ sube al escenario del teatrillo de los altos de la Piedad el espectáculo de teatro y danza para niños a partir de 3 años titulado ‘La pequeña Almendrita’, de la compañía 2 Cocos Creaciones. La reserva anticipada se puede hacer por teléfono en el 678 555 239 a 6 euros. En taquilla, la entrada cuesta 7 euros. La función es a las 18 horas.

Más teatro

Más teatro, esta vez de la mano de la vigésima edición de la Muestra Provincial de la Diputación. El centro José Rodao de Cantalejo acoge tres representaciones este fin de semana. El viernes 3, el turno es para la obra ‘Pronóstico reservado’, por El Terosillo. El sábado 4, ‘Dos fanegas de risa’, a cargo de Tempus Gaudi; y completan el cartel la función ‘Vivir es más bonito’, de Ponte a la Cola.

Teatro

Esta muestra también se traslada al auditorio Menéndez Pidal de El Espinar, que el viernes albergará la representación de ‘Una noche de primavera sin sueño’, por La Colodra Teatro; al día siguiente, toman el testigo encima del escenario los componentes de la compañía La Bubilla y su obra ‘El abuelo’. Y el domingo rubrican la terna los integrantes del grupo Rodina y su interpretación de ‘Serezade’. En todos los pases hay un precio único de 4 euros. El horario de las funciones es las 20 horas.

Paseo didáctico

El Ayuntamiento de Segovia y el gripo local de la asociación conservacionista SEO Birdlife organizan un paseo lúdico y didáctico que permitirá a los participantes comprobar la ocupación de las cajas nido de lechuza y cernícalo instaladas por el citado colectivo de la sociedad ornitológica en 2015. Durante el itinerario se limpiarán y revisarán el estado en el que se encuentra las quince cajas nido colocadas en áreas rústicas de la ciudad. El paseo tendrá lugar este sábado 4 y partirá a las 10 horas desde la plaza de la Constitución del barrio incorporado de Torredondo.

Segovia Música

Y ya en el apartado de conciertos, muchos y buenos platos fuertes en el menú. Empieza el carrusel el viernes 3, a las 22 horas, en la sala Beat Club de la capital segoviana con el directo de Morgan dentro de la iniciativa Girando por Salas. La banda ya dejó hace unos meses un formidable sabor de boca en su paso por el ciclo PrisonWIC de La Cárcel. Este proyecto musical nació en 2012, cuando Nina de Juan (piano y voz) mostró sus composiciones a Paco López (guitarra y voz) y a Ekain Elorza (batería). Los tres se animaron a crear un nuevo grupo. Ese mismo año, el trío debutó en formato acústico en la sala Costello de Madrid, además de ofrecer algún concierto en el País Vasco. Fue a finales de 2015 cuando decidieron entrar en el estudio para grabar su primer álbum titulado ‘North’. Durante 2016, Morgan presentó su combo de rock, soul y pop en 25 ciudades diferentes y visitó algunos de los grandes festivales del panorama español como Mad Cool, Sonorama, Gigante, Actual o Let’s Festival. En 2017 sus integrantes han reeditado el álbum después de haber agotado la primera edición. El precio de la entrada es de 8 euros.

Guadalupe Plata

Otra banda que repite en Segovia son los jienenses de Guadalupe Plata, que este año ha sacado nuevo disco ‘21.04.2017’, editado por Everlasting Records. De nuevo llegan al amparo del ciclo intermitente de conciertos invernales del Winter Indie City en su octava edición. El WIC sabe bien de la personalidad arrolladora de los de Úbeda rasgando un género de música que fusiona el mejor blues, Rock & Billy y el punk en partes iguales, un trío de ases compuesto por Pedro de Dios Barcelo (guitarra y voz), Paco Luis Martos (bajo) y Carlos Jimena (batería). Las entradas, a 12 euros, se encuentran a la venta en Ticketea, Atrápalo y otros puntos de venta autorizados.

Castilla y León Música

Antonio Valseca se pregunta: ¿Puente de los Santos o Halloween? Da igual, en Castilla y León hay conciertos par todos como los de Hogjaw (León), Tomasito (Aranda de Duero), Amistades Peligrosas (Salamanca), Pitingo (Zamora) Medina Azahara (Ponferrada), Andrés Suárez (Valladolid) o festivales como el Palencia Jazz.

Jueves

LEÓN – HOGJAW (El Gran Café, 22:00h, 12€-15€)

SALAMANCA – ENRIQUE SÁNCHEZ (Tio Vivo, 22:00H, gratis)

VALLADOLID – THE HILLBILLY MOON EXPLISION (Porta Caeli, 21:30h, 15€-18€)

ZAMORA – MIGUEL RODRÍGUEZ (Avalon)

Viernes

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – TOMASITO (Colmena Musical, 22:30h, 15€)

BURGOS – LA M.O.D.A. (Hangar, 22:00h)

MIRANDA DE EBRO (Burgos) – TACHENKO (La Tertulia, 21:00h, 10€)

PALENCIA – TRIBUTO DIRE STRATIS (Teatro Ortega, 21:00h, 33€)

PALENCIA – FESTIVAL JAZZ PALENCIA, RAY GELATO (Teatro principal, 21:00h)

PALENCIA – SARATOGA (Dreamers)

SALAMANCA – AMISTADES PELIGROSAS (Music Factory, 22:30h, 14€-18€)

SALAMANCA – DAVID REES (Tio Vivo, 22:00H)

SEGOVIA – MORGAN (Beat Club)

VALLADOLID – MAFALDA + DEKANTEO + PATE DE PATO (Lava, 21:30, 12€-15€)

VALLADOLID – CAPITÁN COBARDE (Porta Caeli, 21:30h, 12€-15€)

VALLADOLID – LOS PRINCIPIANTES + BLOW (Backstage, 21:30h, 6€-8€)

VALLADOLID – ANDRÉS SUÁREZ (Teatro Carrión, 21:30h, 22€-24€)

ZAMORA – LULÚ & THE ROCKETS (La Cueva del Jazz, 23:30h, 6€-8€)

ZAMORA – PITINGO (Teatro Ramos Carrión, 21:00h, 25€-32€)

Sábado

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – AMISTADES PELIGROSAS (Colmena Musical, 22:30h, 12€-15€)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – TRES POLLOS + ANARKOHOLLIKA (La Senda del Mal, 22:30h)

BURGOS – SONIDO VEGETAL + LA SRA. TOMASA (Hangar, 22:00h, 10€)

PALENCIA – FESTIVAL JAZZ PALENCIA, KYLE EASTWOOD (Teatro principal, 21:00h)

PALENCIA – MORGAN (Universonoro, 22:00h, 8€)

PONFERRADA (LEÓN) – MEDINA AZAHARA (La Vaca, 23:00h, 15€-18€)

SALAMANCA – SHUARMA (Music Factory, 22:30h)

SEGOVIA – GUADALUPE PLATA (Beat Club)

VALLADOLID – OKER + ZENOBIA (Kerala, 22:00h, 15€-18€)

VALLADOLID – MALVERDE + DEAD BRINGER (Backstage, 20:30h, 6€)

ZAMORA – TACHENKO (La Cueva del Jazz, 23:30h, 6€-8€)

Domingo

BURGOS – TRIBUTO A MECANO (Hangar, 12:00h, 8€-30€)

PONFERRADA (LEÓN) – KING KONG (13:00h)

Palencia Actividades

Palencia. Festival de Jazz

Fernando Caballero destaca que arranca con fuerza este fin de semana el festival JazzPalencia con la actuación de Ray Gelato & The Enforcers. El músico británico Ray Gelato, que pone la voz y el saxo tenor, estará acompañado de Gunter Kurmayr (piano), Ivan Kovacevic (bajo) y Marti Elias (batería). Antes del concierto se entregará al escritor Ricardo Rodríguez Salmón el I premio Internacional Ramos Ópticos al mejor relato de jazz. Teatro Principal. 21:00 horas.

Palencia. Música Tributo a Dire Straits

El espectáculo 'The Very Best of Dire Straits Brothers in Band' ofrece una elegante y muy cuidada puesta en escena, una dirección musical arreglada para la ocasión combinando lo mejor del extenso repertorio de la banda de Mark Knopfler tanto de sus grabaciones de estudio como de directo. Teatro Ortega. 21:00 horas.

Sábado

Palencia. Festival de Jazz

El festival JazzPalencia ha programado para este sábado los siguientes actos:

Animación en la calle, por la banda El Puntillo Canallas Brass Band, que recorrerá las calles: Parque del Salón, Calle Mayor, Plaza Mayor el Teatro Principal. 19:00 horas.

Concierto del contrabajista Kyle Eastwood, con su banda formada por Quenrin Collins (trompeta), Andrew McCormack (piano), Brandon Allen (saxos) y Chris Higginbottom (barería). Teatro Principal. 20:30 horas.

Palencia. Musical infantil

'Musical Aladín' es un espectáculo apto para todos los públicos y especialmente para la infancia. Teatro Ortega. 17:00 y 19:00 horas.

Palencia. Exposición de arte

La Bienal de Acuarela 50M2 recala en Palencia. La sala de exposiciones de la Casa Junco (calle Mayot, 19) acogerá desde este sábado hasta el 26 de noviembre la serie de acuarelas, pintadas en formato de 1 metro por 1 metro por 50 artistas españoles. Horario: de 19:00 a 21:00 horas los días laborables y de 12:00 a 14:00 los festivos.

Palencia. Clase de danza

El lindy hop es un estilo de baile popularizado en Nueva York por bailarines afro-americanos en una sala de baile llamada Savoy Ballroom. Cris & Adrián impartirñan este sábado unas lases de este género en un taller-vermú. Bar Universonoro, 12:00 horas. 6 euros. Inscripciones en el teléfono 615 675867.

Palencia. Música

Morgan llega a Palencia con su particular pop en un ciclo de conciertos denominado Girando por salas. Bar Universonoro, 22:00 horas. 8 euros.

Paredes de Nava. Teatro

La XIII Muestra Nacional de Teatro Aficionado Villa de Paredes de Nava ha programado para este sábado la obra 'Los treinta', de Mercedes Sáiz, a cargo de la compañía Trejoviana, de León. Salón de actos del Ayuntamiento. 20:30 horas.

Carrión de los Condes. Teatro

Continúa el Certamen Nacional de Teatro Aficionado Camino de Santiago con 'Pequeña miss Sunshine', a cargo del grupo Enterarte Teatro (Valladolid). La obra aborda el mundo de los concursos de belleza infantiles. Teatro Sarabia, 20:00 horas.

Domingo

Palencia. Música abierta

Nueva sesión del ciclo 'Domingos en(cantantes)', abierta a todos los que quieren mostrar su música o sus habilidades con los instrumentos. Bar Universonoro, 21:00 horas. Entrada libre.

Villamuriel de Cerrato. Teatro

Continúa el XXX Certamen Nacional de Teatro Aficionado con la actuación del grupo Sieteatro Producciones, de Madrid, que pondrá en escena 'Últimamente estoy muy fervoroso, pero lo que realmente quiero es estar enamoado'. Casa de Cultura Jesús Meneses. 19:30 horas. Precio: 3 euros. Mayores de 65 años, discapacitados, parados y jóvenes con carné, 2 euros; bono de las seis obras, 12 euros.