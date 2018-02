La Junta publicará en quince días una orden con ayudas de seis millones para las mancomunidades El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, conversa con el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, en los pasillos de la sede de las Cortes, durante la celebración del Pleno. / ical El presidente de la Junta espera que con esta inversión se impulse el proyecto de Ordenación del Territorio EL NORTE Valladolid Martes, 20 febrero 2018, 21:01

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, afirmó hoy que no pierden «la esperanza» de avanzar en el modelo territorial y estimó una «vía de acuerdo» los seis millones de euros que en breve va a destinar su Gobierno a la creación de las mancomunidades de interés general.

El portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, preguntó al presidente en el pleno de las Cortes si no cree que el proyecto para avanzar en el modelo territorial está «agotado» ante el «bloqueo» parlamentario de la ley sobre los mapas rurales, por lo que solicitó a Herrera que «vuelva para atrás», después de no contar con el respaldo del PSOE, escuche a todos y se abra una negociación real en la mejora de los servicios, según informa Ical.

«No perdemos la esperanza y confiamos en la palabra dada», defendió el presidente, en referencia al pacto de comunidad que firmó en julio de 2015 con los portavoces de los principales grupos de las Cortes donde uno de los puntos es avanzar en el modelo surgido de la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio con los mapas rurales.

Fuentes, que reprochó al presidente que con el apoyo del PP se haya aprobado el «cuponazo» vasco que perjudicará la financiación de otras comunidades, argumentó que el modelo territorial es un proyecto «personalista», surgido del acuerdo del bipartidismo, con unos mapas realizados con «compás y reglas en los despachos» y un «debate estéril».

«No se han sentado con los nuevos partidos y han perdido el apoyo del PSOE, que no es de fiar en los asuntos más importantes de comunidad», siguió Fuentes, que insistió en que el modelo territorial es un «gran fracaso» y recalcó la petición de que «reformule la estrategia». «No pida avanzar en el fracaso, no hay la salida que busca, vuelva hacia atrás, escuche a todos», aseveró el portavoz naranja, que ofreció el apoyo de su grupo en esa dirección.

Herrera le afeó que no reconozca el pacto de julio de 2015, defendió que la Junta ha cumplido al remitir el proyecto de ley de los mapas rurales a las Cortes y recalcó que no pierden «la esperanza» de avanzar en lo que calificó de un proyecto necesario para la Comunidad.

El presidente atacó a Fuentes con la posición de su partido de suprimir las diputaciones y eliminar los municipios de menos de 5.000 habitantes en una Comunidad como Castilla y León con un elevado número de pequeños núcleos de población, a la vez que le acusó de mentir cuando hablan de supresión de consultorios. «Diga uno dónde se ha cerrado», reclamó.

En ese cruce de reproches, Herrera recordó a Fuentes que su partido defiende las mancomunidades de servicios y es ahí donde observó «una vía de acuerdo», por lo que avanzó que en 15 días se publicará una orden con ayudas de seis millones para las mancomunidades de interés general, tanto urbanas, que se pueden constituir, como rurales, aun no al no estar aprobada la ley, para que no exista una discriminación.

Ese camino es posible por la enmienda del Grupo Popular a los presupuestos, que contaron con el apoyo de Ciudadanos, explicó el presidente, que invitó a Fuentes a mantener el «compromiso» para el desarrollo del programa de investidura en vez de decir que el modelo territorial está «agotado». «Espero tener su apoyo», concluyó.