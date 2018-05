La herida de ETA en Castilla y León sigue abierta

«Las víctimas hemos estado abandonadas, pero no podemos crear más odio»

«¿Pero cómo un accidente, si Fermín conduce tan bien?», se preguntaba su esposa camino del hospital de Basurto, confusa por el anuncio que un compañero del marido llevó hasta el piso en el que vivían con sus hijas (Charo, Dori, Marimar: 12, 10 y 4 años). «Fermín ha tenido un accidente», le dijeron. De tráfico, le contaron al principio para no asustar más. Un choque, un vuelco, un pequeño percance, vete a saber. Rosario corrió hasta el hospital sin creerse lo malo. Yse encontró lo peor. Su esposo, Fermín, 38 años, taxista en Bilbao, un Simca 1000 recién estrenado, por fin un coche de su propiedad, había muerto a tiros esa tarde. Asesinado por cuatro disparos (corazón, tórax, ingle, una mano)a manos de un terrorista de ETA que huía de la Policía y buscó refugio en su taxi. El burgalés Fermín Monasterio se convirtió en la tercera víctima mortal de la banda asesina, la primera herida etarra en la piel de Castilla y León. Era el 9 de abril de 1969. Su hija Dori lo recuerda desde Bilbao.

Rescata aquella tarde que se prometía tan feliz:las compras de telas, la visita a la modista, el chocolate con churros, el paseo tranquilo hasta llegar casa. Y de pronto, el aviso en el portal:«Rosario, tu marido ha tenido un accidente», le dijeron. Porque no querían darle de golpe la mala noticia. Porque había cosas que entonces, en aquella época, era mejor no decir en voz alta. Por eso, cuando algunas veces preguntaron, la versión familiar era que Fermín había muerto en un accidente que en realidad fue crimen.

«Las víctimas del terrorismo hemos estado muy solas durante mucho tiempo. Mucho. Y solo desde hace pocos años nos hemos empezado a sentir algo más acompañadas. Nunca hemos sentido el apoyo explícito de los políticos, del Gobierno central. Hemos estado abandonados hasta que el Gobierno vasco, en 2005, empezó a reconocer a las víctimas», explica Dori, tantos años callada que ahora no quiere parar.«He empezado a hablar. Yme siento bien, liberada». Habla en los colegios e institutos, visitará también las Universidades, colabora con el Instituto Gogora de la memoria, la convivencia y los derechos humanos y con el Foro Bilbao por la Paz y la Convivencia. «No puede haber un olvido de casi sesenta años de violencia, de muertes, chantajes, extorsión. No podemos mirar para otro lado cuando hemos vivido una historia tan terrible. Hay que hablar y recordar, contar por lo que hemos pasado, respetar la memoria de lo que ha ocurrido para que no vuelva a suceder». Y para eso, dice, «todos tenemos que trabajar para convivir. Los políticos, la sociedad, también las víctimas. Las víctimas no podemos crear más odio, porque eso no nos lleva a ningún lado», asegura Dori.