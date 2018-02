La generación del Estatuto Mario Sánchez, seleccionador de la selección de Castilla y León de Fútbol. / ICAL Castellanos y leoneses nacidos en 1983 destacan la capacidad de adaptación a los cambios de una generación que cumple años con su autonomía EL NORTE Valladolid Martes, 20 febrero 2018, 21:35

Castilla y León celebra este fin de semana el 35 aniversario de la aprobación de su Estatuto de Autonomía, que llegó acompañado de una generación, la nacida en 1983, que hoy defiende con ahínco sus raíces y su forma de vida en un territorio de oportunidades. Un colectivo que desde lo urbano o lo rural ha vivido una época de cambios, desde lo analógico a lo digital, con apego por su tierra y por los proyectos vitales que desarrollan en sus ciudades y pueblos.

Una generación que destaca de sí misma su nivel formativo y su capacidad para adaptarse a los cambios, desde la bonanza económica a la crisis más profunda; desde el lápiz, al ordenador y la tablet e Internet, desde la cabina telefónica al smartphone.

La generación del 83 defiende Castilla y León por sus extraordinarias oportunidades, su calidad de vida, sus potentes universidades, sus recursos gastronómicos, turísticos y culturales, por su historia y su apuesta de futuro basada en la ciencia y la innovación; junto a su estratégica ubicación geográfica y sus infraestructuras. Del otro lado de la balanza, entre las sombras recalcan la migración, la despoblación y la falta de emprendimiento para aprovechar todas las oportunidades que presenta su tierra.

La Agencia Ical pregunta a 35 de ellos, tantos como años cumplen junto a la autonomía, por los rasgos que definen a la 'generación del Estatuto' y las razones que deben llevar a apostar por su tierra. Esta primera entrega recoge los testimonios de 18 de ellos.

Mario Sánchez, seleccionador de Fútbol de Castilla y León UEFA y profesor de la UPSA

Pregunta 1 - ¿Por qué razones se puede apostar por Castilla y León?

Castilla y León es una verdadera tierra de oportunidades. De gentes honestas y trabajadoras; leales y claras. Debemos estar orgullosos de nuestro pasado; somos la razón y la manera de lo que hoy es gran parte de nuestro territorio nacional y, por supuesto, de nuestro futuro. Tierra exportadora en lo deportivo, que debe creer en lo suyo para darse cuenta, de una vez por todas, que tenemos tanto potencial como el que más y unos valores fantásticos para hacer las cosas muy bien. Castilla y León es una comunidad con todos los ingredientes para desarrollarse, crecer y vivir en unas condiciones fenomenales.

Pregunta 2 - ¿Opinas que hay alguna expresión o concepto que defina a su generación: la de 1983?

Quizás seamos la generación de verdaderos castellanos y leoneses, puesto que somos los primeros que nacimos con el Estatuto y, por tanto, no imaginamos otra división u organización para nuestra tierra. Además, profesionalmente creo que anduvimos un poco anteriores a la crisis que comenzó en 2008 y no llegamos a vivir la revolución política y social de finales de los 70 y primeros de los 80. Podría ser algo así, como ‘nacidos para creer’.

David Álvarez, alcalde de Aliud (Soria) y diputado provincial

1 - Castilla y León es una tierra por la que siempre ha merecido la pena apostar. Hoy en día, a pesar de la grave despoblación que sufrimos en todo el territorio, tenemos herramientas como la propia Junta de castilla y León, que apuestan por territorios como el nuestro. Somos tierra de agricultores y ganaderos pero también de turismo, de jóvenes emprendedores, de innovación y de vanguardia, que se ve reforzada por tres pilares básicos: el empleo como marca necesaria para fijar población, los servicios para garantizar su asentamiento, y como no, los planes territoriales, como el Plan Soria, un mecanismo que se postula fundamental durante los próximos años en la provincia.

2 - A nosotros siempre nos han llamado la generación EGB, pero recuerdo una frase que nos define más en profundidad: tuvimos libertad pero también fracaso, éxito pero responsabilidad, sabiendo lo que conllevaba cada uno de esos conceptos en todo momento y aprendimos a crecer con todo ello.

Esmeralda Cancio, empresa Cancio Muebles, de Villalba de los Alcores (Valladolid)

1- Nuestra empresa se fundó en Madrid, en los años 60, sin embargo, la idea de volver a sus orígenes siempre estuvo en la cabeza y en el corazón de mi abuelo, su fundador. Hoy formo parte de una empresa familiar que echó sus raíces en esta Comunidad hace más de 50 años. En el contexto general, estamos situados en una posición estratégica envidiable para el comercio nacional e internacional, con magnificas infraestructuras y un importante tejido industrial que apuesta por la tecnología y la innovación.

2- Somos una generación preparada, exigente y comprometida, nos adaptamos con facilidad a un entorno que cambia cada vez con más velocidad. Vivimos buscando el equilibrio entre la vida profesional y personal sin perder los valores que nos han inculcado nuestros padres.

David Sevilla, empresario de Transportes Mateo-Sevilla, de Salamanca

1- Realmente, lo que no entiendo es cómo no se apuesta más por Castilla y León, una tierra con estabilidad política y un carácter que huye del corto plazo y mira con perspectivas de futuro. Tenemos una calidad de vida muy buena, una gastronomía difícil de igualar y pueblos fuera de lo normal. Eso sí, hay que atraer más empresas que generen puestos relevantes para retener el talento.

2- La generación de los buscavidas. Hemos pasado de la bonanza al batacazo económico. Muchos han desesperado formándose sin conseguir un empleo y la gran mayoría se fue. No obstante, los que tienen oportunidad están regresando porque esta tierra tira.

Alberto Velasco, actor y dramaturgo vallisoletano

1- ¿Por qué apostar por Castilla y León, una tierra que no apuesta por uno? Me resulta difícil responder porque yo me siento muy ciudadano del mundo. Me encanta Castilla y León porque es el paisaje que reconozco como de mi infancia, y cuando quiero estar tranquilo tengo que tener un horizonte en frente. Yo soy totalmente mesetario y cuando he vivido en ciudades con mar, en el mar encuentro mis campos de trigo. Creo que Castilla y León es una comunidad por la que nadie apuesta, que siempre está en la retaguardia, en la sombra. Y Castilla y León es un campo de cultivo increíble en todos los aspectos creativos: lleno de luz, de posibilidades, pero muy mal gestionado. Si estuviera bien gestionado Castilla y León sería el lugar adonde todos quisiéramos ir a crear. Los castellanos y leoneses tienen que tomar las riendas de su propia Comunidad y creer en las posibilidades que tiene, para enseñársela al mundo y hacer de ella un auténtico vivero de empresas, un lugar de creación artística contemporánea, de cultura, un lugar de cine con los paisajes que tiene… Pero también económicamente creo que tiene muchas posibilidades que no se explotan porque no se cuida a la gente que podría hacerlo, y esa gente se va a otras comunidades. El cambio tiene que venir de la gente.

2- Creo que somos una generación muy bien formada, con muchos sueños por cumplir pero muy desencantada. Cuando esto sucede en tus 35 años puede que te quiten las ganas de volar, pero con nosotros sucede todo lo contrario: somos una generación muy realista, luchadora, mucho más abierta y muy divertida.

Javi Guerra, atleta segoviano

1- Castilla y León es una de las comunidades referentes en muchos aspectos, pero en lo que me toca goza de una gran salud deportiva, consiguiendo grandes éxitos al a nivel colectivo e individual. El año pasado nos proclamamos campeones de España de campo a través. Otro de los puntos fuertes es el turismo y la gastronomía que marca diferencia respecto al resto de comunidades.

2 - Una generación con ilusión y ganas de conseguir éxitos basada en el trabajo y con muchas expectativas por cumplir.

Luis Gutiérrez (Lugotti), saxofonista leonés

1- Soy músico y mi profesión me obliga a estar en constante movimiento viajando por diferentes países. Llevo dedicándome a la música casi 20 años y siempre que tengo tiempo me escapo a mi tierra, León. Cada vez tengo más claro que cuando me lo pueda permitir terminaré viviendo allí. En Castilla y León tenemos ese bien tan escaso llamado calidad de vida que tanto echo de menos cuando viajo. No quiero dejar de mencionar nuestros paisajes y sobretodo nuestra gastronomía.

2- Somos una generación muy preparada obligada a salir de nuestra tierra. Lo mismo que destaco las cosas positivas tengo que señalar alguna negativa que tiene que ver con mi generación. Mucha gente con mi edad ha salido por falta de puestos de trabajo. Cuando vuelvo de Ibiza, donde resido, y me doy un paseo por León, veo el contraste generacional que hay entre las dos ciudades y me entristece ver que en León tenemos la población tan envejecida... Resulta complicado salir a dar un paseo y encontrarme con alguien de mi generación porque la gran mayoría se ha ido fuera.

David Almajano, fotógrafo soriano

1- Castilla y León es una comunidad autónoma con un potencial increíble. Personalmente he apostado por ella porque es la tierra que me ha visto nacer. Como fotógrafo esta tierra me brinda infinidad de parajes, rincones que me ayudan a crecer tanto en lo profesional como en lo personal. La calidad de vida es muy importante para mi, valoro mucho la tranquilidad y poder escapar a la naturaleza siempre que tengo un rato. Ojalá pueda seguir desarrollando mi profesión y viviendo en mi tierra durante muchos años, aunque reconozco que no siempre es fácil.

2 - Creo que somos de la generación que ha crecido con el desarrollo de la tecnologías, hemos vivido el cambio de lo analógico a lo digital. Creo que esto nos ha marcado y nos ha convertido en una generación con grandes proyectos de futuro, somos una generación con ganas de seguir creciendo y aprendiendo día a día.

María Ángeles García, alcaldesa de Fontíveros (Ávila)

1- Castilla y León es una tierra de oportunidades. Tenemos que impulsar los recursos naturales para que los jóvenes encuentren un medio de vida y se queden en los pueblos. A ello une el turismo y, en el caso de mi pueblo, es la cuna del místico San Juan de la Cruz.

2- Desde el compromiso con mi pueblo, estoy convencida de que somos la generación mejor preparada y de que marcará un antes y un después, pero la precariedad laboral, las deficiencias en la sanidad rural y las políticas de quienes gobiernan no ayudan para que los jóvenes permanezcan en el medio rural.

Beatriz Coelho, concejala del PP en el Ayuntamiento de Toreno (León)

1- Castilla y León es una autonomía por la que hay que apostar y en la que vivir porque es una tierra que tiene mucho que ofrecer y en la que queda mucho por hacer entre todos. Sus recursos no han sido masivamente explotados y tiene un territorio único para desarrollar más el sector agropecuario y el turístico, dando a conocer al resto mundo sus maravillosos paisajes”.

2- Mi generación no se puede definir con un único término, porque sería injusto. Tiene múltiples cualidades, es la más preparada, la más tolerante con los demás y la más paritaria y que más igualdad de oportunidades ha ofrecido a hombres y a mujeres.

Laura Franco Vilda, voluntaria de Cruz Roja en Palencia

1- Hay que apostar por esta tierra porque es una de la comunidades autónomas con uno de los mejores desarrollos en Servicios Sociales de nuestro país. Y además contamos con dos de las universidades más antiguas de España. Tenemos todo lo que se pueda desear para tener una vida tranquila.

2- Se nos considera una generación entre dos mundos, vivimos atrapados entre lo viejo y lo nuevo. Somos una generación de transición, arraigados a nuestro pasado pero con vistas al futuro.

Raquel Almansa, investigadora y bióloga del Hospital Clínico de Valladolid

1- Castilla y León tiene muy buenas universidades y profesionales de la salud y hay que apostar por integrar ambos campos para llevar el conocimiento a los hospitales, para que la investigación traslacional llegue al paciente. Nuestra generación ha tenido acceso a una formación excelente; estamos muy preparados, pero también lo estamos teniendo muy difícil para acceder al mundo laboral. Nos ha pillado esta crisis mundial que ha obligado a gente altamente formada y vocacional a salir fuera para poder investigar.

2- Hemos nacido en la era tecnológica, con acceso a una gran cantidad de información científica que nos está permitiendo realizar muchos avances en el campo de la medicina, por eso creo que hay que seguir apostando por la investigación en esta región.

Estefanía Muñoz Galera, investigadora del equipo de Atapuerca

1- Castilla y León está por descubrir a nivel científico y además hay mucho potencial entre los jóvenes, pero está desaprovechado, ya que aquí se ha apostado por el sector turístico y encontramos muchos jóvenes con buena formación trabajando en hostelería.

2- Somos la generación del talento desaprovechado. Esta es la expresión que nos define.

Jorge Martín, vicedecano de Infraestructuras y Servicios de la Facultad de Educación de la Usal

1- Es una Comunidad que tiene mucho potencial, sobre todo a nivel intelectual, y donde se debería apostar por el I+D, que es nuestro fuerte. La agricultura y la ganadería ya la tenemos, pero la investigación, donde somos pioneros y punteros en la lucha contra el cáncer y otras materias, se está dejando morir por falta de financiación, cuando debería ser la apuesta prioritaria de la Comunidad.

2- Creo que somos hijos acomodados de los que vivieron la Transición.

Luis Hernández Rubio, director de Radio Segovia

1- Porque por su historia y cultura y por ser la Comunidad más extensa de nuestro país, tiene que seguir luchando por conseguir el puesto que le corresponde dentro del Estado español. Es algo que no se puede hacer de una forma aislada.

2- La expresión “xennial” es la que mejor nos define, ya que somos una generación que ha crecido dentro del cambio analógico al digital que está marcando un punto de inflexión en el mundo.

Marta Herguedas, artista gráfica segoviana

1- Yo he crecido en Castilla y León y siempre he pensado que hay que fomentar la colaboración local. En Segovia, una capital pequeña, es muy fácil establecer una red de contactos que te permite avanzar profesionalmente.

2- Creo que mi generación nació en lo analógico y ha ido creciendo y aprendiendo a la vez que avanzaba lo digital.

Belén Íñigo, atleta soriana

1- Yo diría que es Castilla y León la que tiene que apostar por las personas que viven aquí. Necesitamos infraestructuras, más y mejores servicios; en definitiva, ilusionarnos con esta tierra para que crezca y prospere. Los que apostamos y luchamos por esta región necesitamos, en justa contraprestación, que se destinen los recursos económicos necesarios para equipararnos con las más desarrolladas, reduciéndose las desigualdades existentes entre territorios y personas.

2- Pertenezco a la generación de la EGB, de las cinco evaluaciones con sus globales. A la generación del estudio intenso y del esfuerzo. De la recompensa para los mejores. Del respeto a nuestros maestros. Del respeto a nuestros padres. Del juego en las calles. De la comunicación entre las personas. Del teléfono fijo. Una generación estupenda, orgullosa de pertenecer al 83.

Javier Alfonso Cendón, secretario general del PSOE de León

1- No puede haber una Comunidad de dos velocidades. La Junta ha perjudicado a León, por lo que pido un reconocimiento a sus peculiaridades y un trato igualitario entre el este y oeste. No creo en el leonesismo de bandera, pero sí en el político y de justicia.

2- Mi generación ha vivido un gran desarrollo pero ahora se mueve en la realidad de la precariedad y el éxodo, pese a su preparación. Pero es la situación complicada la que me animó a dar el paso hacia una mayor responsabilidad en la política.