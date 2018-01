Fernández Mañueco: «Necesitamos ser en el PP cuantos más, mejor; estuvieran o no conmigo en las primarias» Alfonso Fernández Mañueco, durante la entrevista. / Alberto Mingueza El presidente del PP de Castilla y León afronta el año preelectoral con el reto de situar al partido como «la mayor y mejor» garantía de estabilidad política y de crecimiento económico de la región J. I. FOCES Martes, 16 enero 2018, 12:33

Se muestra en plena forma política. También física, tras haber superado con éxito esta semana una intervención quirúrgica en su hombro derecho. Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca, 1965) tiene por delante un año y medio para darse a conocer en todos los rincones de la comunidad autónoma. Va a ser en 2019 el candidato del PP a la Presidencia de la Junta, aunque su partido aún no ha puesto en marcha el proceso interno para designarle oficialmente como tal. Los tiempos del partido, con los que se muestra escrupulosamente respetuoso. Los tiempos. En la gestión del tiempo se ha curtido Mañueco notablemente durante los 16 años en los que fue secretario general del PP que presidía Juan Vicente Herrera. Ahora es Mañueco el presidente. El primer presidente del PP castellano y leonés elegido por el voto de los afiliados. Arrasó en las primarias de marzo de 2017 y el partido se rindió a él en el posterior congreso. Esta es su primera entrevista de 2018 como número 1 del partido que gobierna en Castilla yLeón desde 1987.

El pasado reciente: Nueve meses ya como presidente regional del PP

–Ser el número 1 del PP regional conllevará satisfacciones, pero seguro que también servidumbres. ¿Cómo se sobrelleva esa cara menos amable del ejercicio del poder?

–Asumiéndolo con naturalidad, por un lado y, por otro, con responsabilidad. Y luego también tomando las decisiones de manera colegiada. Es importante en eso sentirse arropado cuando uno toma una decisión.

«A mí me gusta siempre meditar todas las decisiones mucho»

–Presidir el PP regional, ¿es como lo esperaba o le está obligando a cambiar determinados hábitos?

–Cambiar, poco. Compatibilicé diez años de consejero de la Junta con la Secretaría Regional del partido. Cuando me fui a la Alcaldía de Salamanca, seguía compatibilizándolo con la Secretaría. En estos momentos, la Presidencia lo que me exige es un doble esfuerzo por cuanto la compatibilizo con la Alcaldía. La mañana, para la actividad institucional; las tardes, mi presencia en las nueve provincias. Es un esfuerzo doble y quien lo sufre siempre son la familia, los amigos y las aficiones.

–¿Cómo lo llevan la familia y los amigos?

–Con resignación. Son un apoyo fundamental para mí. La familia y los amigos me han ayudado mucho en este periodo, tanto para afrontar los malos momentos como para que no se me suba a la cabeza.

–¿En su agenda tiene hueco el sosiego?

–Mucho no, pero el justo. Estoy rodeado de un buen equipo, en el partido, en el grupo parlamentario... Pero siempre hay que dejar huecos para reflexionar según qué cosas y cómo se deben afrontar determinadas cuestiones importantes. A mí me gusta siempre meditar todas las decisiones mucho.

–¿Ha sentido en estos meses el vértigo de estar arriba, solo, como máximo responsable del PP regional? Todas las miradas se dirigen a usted dentro y fuera del partido...

–Si dijera que no he sentido ese vértigo, mentiría. Esto es como los toreros que dicen que no tienen miedo delante del toro. ¡Claro que lo tienen! Lo mismo aquí con ese vértigo: lo que estoy haciendo es asumir una responsabilidad y, sobre todo, viendo quiénes han estado detrás y el testigo que me han entregado, está el listón muy alto. Estamos viviendo etapas complejas y complicadas. Yo espero hacerlo lo mejor posible en lo personal, y mi implicación y mi dedicación son máximas para que todos los que formamos parte del PP de Castilla yLeón, que somos miles y miles de personas, en las próximas elecciones autonómicas el testigo sea al menos igual al que hemos recibido.

–Usted fue 16 años el número dos del PP regional. ¿Cabe colegir que entre las muchas cosas que aprendió en este tiempo está la de saber esperar? ¿Se ha curtido durante esos 16 años en la gestión de los tiempos políticos?

–Sí. Yo, que soy una persona de partido, que me afilié muy joven, siempre he tenido un compromiso firme con el partido. Es verdad que lo más notorio y reciente son estos últimos años, pero siempre he sido una persona disciplinada, leal y paciente, que sabe esperar la llegada de su oportunidad. En este caso, llegó, la afronté, di el paso adelante, tuve el apoyo mayoritario del partido y, después, el apoyo unánime de todas las provincias. Y a todos se lo quiero agradecer, desde luego.

Fernández Mañueco, en la sede autonómica del PP. / Alberto Mingueza

El presente: Plazos y trabajo en el partido

–¿Qué papel se reserva usted en la elaboración del programa del PP para las autonómicas de 2019?

–Esto tiene que ser una tarea conjunta de todo el partido porque un programa, al final, no está solo vinculado a una persona. A mí, si soy definitivamente el candidato, me vinculará en primer lugar, pero luego a todas las organizaciones a nivel provincial y local y en todos los ámbitos. Ahí sí que es verdad que tendré yo la última palabra, sobre todo en aquellas cuestiones más conflictivas o en las que pueda haber dudas. Voy a estar pendiente del programa electoral, sin perjuicio de la responsabilidad que tiene encomendada Silvia como responsable de su elaboración.

–Usted utiliza el término modernización para explicar la etapa que está abierta en el PP regional para el programa y los candidatos. Se la juegan el PP y usted en la más que necesaria renovación del partido después de 32 años que harán en 2019 al frente de la Junta.

–Pero nos la jugamos no por la renovación, sino que nos la jugamos todos los días ante la gente de Castilla y León que, con su respaldo, nos han dado hasta este momento la razón y queremos que nos sigan dándola. Ellos son al final los que deciden si acertamos o no. Hasta ahora, elección tras elección durante 30 años hemos ido teniendo un respaldo mayoritario. Algo habremos hecho bien, aunque la oposición nos quiera negar el pan y la sal. Ahí nuestra responsabilidad es no con la renovación en abstracto, sino con la gente de Castilla y León. Y lo que pretendemos con ese esfuerzo de modernización y renovación es estar a la altura de los nuevos tiempos y de las nuevas exigencias.

«La sociedad cambia y en estos últimos años ha cambiado más deprisa de lo que estábamos acostumbrados a cambiar desde el PP»

–¿Qué rasgos quiere que distingan al PP bajo su presidencia?

–Distinguiría dos cuestiones. Los principios y valores característicos del Partido Popular, que ha apostado por el entendimiento entre generaciones, que apuesta por el equilibrio entre el mundo rural y el urbano, que apuesta por la concordia y el diálogo. Pero, sobre todo, yo lo que quiero es que el PP siga el proceso de nuestra comunidad. Castilla y León en un primer momento buscó la consolidación institucional, después la asunción de los grandes servicios públicos y ahora entrar de lleno en la modernización y en la innovación en el ámbito empresarial, que seamos capaces de crecer en población, en oportunidades, en investigación, de crecer en más, mejores y más grandes empresas. Ese es el ámbito que busco, seguir con los principios y valores, pero ir más allá: pensando en lo local, que es lo que ha caracterizado al PP, estar pensando en los problemas de cada uno de los municipios, pero, analizando nuestra historia, ver que somos capaces de pensar en global, en España y en Europa.

–¿Cree que va a poder modernizar y renovar el PP sin demasiados costes personales y sinsabores para usted? Los que se declaran ‘de Mañueco de toda la vida’ han crecido como setas desde marzo de 2017...

–Las decisiones que a mí personalmente me afecten van a ser las que necesite el partido, por un lado, y las mejores para Castilla y León, por otro. En eso no habrá vuelta a las primarias: en estos momentos necesitamos ser cuantos más mejor; estuvieran conmigo en las primarias o no. Hay que mirar al futuro para poder presentarnos como una opción no solo ganadora, sino de gobierno, de gobierno que trae estabilidad y genera crecimiento económico y oportunidades a nuestra tierra. Necesitamos a todo el mundo. ¿Que va a haber sinsabores? Pues es posible. Estoy convencido de que gente que no ha estado conmigo nunca puede tener responsabilidades y de que personas que han estado conmigo y están, a lo mejor en el futuro no tienen responsabilidades. Esas cosas ocurren. Lo importante, en lo que a mí y al partido respecta, es pensar en lo mejor para todos.

«Afronto con serenidad y confiando en la Justicia las deciciones sobre las eólicas y la Perla Negra» –2018 va a ser un año en el que muchos casos de corrupción que afectan a exdirigentes del PP van a ser sentenciados (Gürtel, Púnica) y sobre otros va a haber decisiones judiciales, algunos muy cercanos como la Perla Negra o las eólicas. ¿Cómo afronta la espera? –Por un lado, con serenidad, confiando en la Justicia, como he hecho siempre. Pidiendo, también, en la medida que hay procesos que se alargan más de lo debido, garantizando siempre la Justicia y la independencia judicial, que se resuelvan lo antes posible; algunos de los asuntos tienen ya muchos años. Y, luego, respetando la decisión que adopten los jueces en su momento. Tanto en los casos nacionales como en los regionales. Yo en lo regional diría que las principales cabezas pensantes, las principales personas que estaban en estos asuntos, han tenido responsabilidades institucionales, pero no eran militantes del Partido Popular. –¿Hasta dónde cree que esos casos judiciales cercanos darán al traste con las expectativas electorales del PP en algunas provincias, especialmente Valladolid, en el supuesto de que los jueces profundicen en mayores responsabilidades de esos principales investigados ahora en la Perla o las eólicas? ¿Hasta dónde le inquieta? ¿Le quita el sueño? –Por un lado, tanto a nivel personal como a nivel de partido, lógicamente ni me quitan el sueño ni me inquietan. Estamos tranquilos. Pero sí que es verdad que, en función de como salga el resultado de autos y sentencias, pueden tener una incidencia política. ¿Qué tipo de incidencia? En estos momentos es imposible decirlo. Lo que sí garantizo es que en el partido se están tomando medidas para que estas cosas no vuelvan a ocurrir en el futuro. A nivel nacional se han adoptado decisiones importantes en el Congreso y por parte del Gobierno. Y vuelvo a decir, desde la serenidad de quien tiene la conciencia tranquila, que estas cosas es mejor que no le ocurran ni a uno, ni a su partido, ni a personas vinculadas al partido, esto último por lo que se refiere sobre todo a nivel nacional.

–El presente del PP en Castilla y León está definido por un presidente en el partido y otro en la Junta. Parece que usted y Herrera lo llevan bien; de hecho ya no se habla de bicefalia. Pero, ¿está usted cómodo en esa situación? ¿Y ese llevarlo bien con el presidente puede hacerse extensible a todos y cada uno de sus consejeros?

–En cualquier organización, y hasta en una familia, por muy bien que te lleves puede haber roces, dificultades o disparidad de criterios sobre cómo afrontar una crisis y un problema. Pero creo que en eso se está llevando bien, como dice usted, y estamos intentando resolver los problemas con el diálogo con los distintos consejeros en el día a día. Y, luego, en la explicación de determinados asuntos de importancia estamos teniendo reuniones con los consejeros en la sede regional para que haya intercambio de opiniones, para que expliquen cuestiones al partido a nivel regional y recojan sugerencias. Que haya un intercambio de ideas es fundamental. En próximas semanas seguiremos con más reuniones.

–¿Hay mucho acomodado en el PP de Castilla y León? Lo digo...

–...Más de los que me gustaría, desde luego.

–...lo digo porque usted ha empezado el año advirtiendo de que los que vayan a ser candidatos, además de saber gestionar, «tienen que hacer política» y «ser valientes».

–Estamos viviendo tiempos distintos. La sociedad cambia y en estos últimos años ha cambiado más deprisa de lo que estábamos acostumbrados a cambiar desde el PP. Probablemente sea una ola más nacional que a nivel regional, pero ha cambiado tanto que los partidos tradicionales, el PP y el PSOE, han visto que sus posiciones han bajado. Es verdad que el PP en Castilla y León sigue teniendo una posición de fortaleza y, además, un PP fuerte es la mayor garantía frente a las políticas que ya han fracasado de la izquierda en el ámbito económico y social. En eso creo que tenemos desde el PP que menear el árbol. Todos tenemos que quitarnos un poco la acomodación de la que usted hablaba. Me gustaría que estuviéramos todos en tensión. Se está tensionando mucho estos meses el PP y estoy convencido de que de cara al futuro, y a medida que nos vayamos acercando a las elecciones, esa acomodación irá bajando. La gente también tiene que actuar con naturalidad. Ni tiene que sobreactuar ni tiene que ser más papista nadie que el Papa.

–Lo de que Castilla y León es «el granero de votos del PP» se ha repetido durante décadas como un mantra. Pero ahora ha llegado Ciudadanos, un partido que capta votos en el mismo espacio que el PP. ¿Está en riesgo la hegemonía popular en la región o esto ya lo han vivido antes, cuando el CDS en la década de los 80? ¿Hasta dónde llega en el PP el temor a Ciudadanos?

–Esto quiero afrontarlo con moderación y prudencia. El Partido Popular en España, en general, y en Castilla y León, en particular, es la principal fuerza del centro y del centro-derecha. Es una realidad. No reconocer eso, no querer verlo y hablar de otras cuestiones en este momento no tiene sentido. Incluso la aplicación de las elecciones autonómicas catalanas... En 2015 hubo autonómicas catalanas, en las que el PP tuvo mal resultado y Ciudadanos bueno; luego llegaron las generales en diciembre de ese año y en junio de 2016 y las cosas a nivel general fueron de otra manera. Hoy día, más que nunca, vuelvo a insistir en una idea: un Partido Popular fuerte es la mejor garantía de la estabilidad política y del crecimiento económico en Castilla yLeón, por un lado, y por otro, de hacer frente a la izquierda radical y populista que quiere ser la alternativa al espacio de centro y de centro-derecha que lidera el PP. Respecto a Ciudadanos, en estos momentos estamos haciendo del diálogo político con ellos algo importante para la gobernabilidad en Castilla y León y en grandes ciudades como Ávila, Ponferrada, Aranda, Burgos, Palencia, Salamanca y León.

Fernández Mañueco es el primer presidente del PP castellano y leonés elegido por el voto de los afiliados. / A. Mingueza

El futuro: Las ofertas electorales

–¿Por qué tendría que seguir gobernando su partido en Castilla y León a partir de junio de 2019, después de 32 años en la Junta?

–Podría dar muchos argumentos de pasado, pero la gente lo que quiere es plantearse el futuro. Nosotros, aparte de tener ideas ambiciosas, las tenemos realistas. Quien no tiene la responsabilidad de gobernar es muy fácil que se ponga aquí a proponer el gratis total. Como segunda reflexión, el PP en estos momentos es quien mejor se identifica con el sentimiento de las personas de Castilla y León. Somos capaces de defender cada uno de los pequeños municipios, pero a su vez somos capaces de defender el dinamismo de las grandes ciudades. Somos capaces de entender que esta comunidad no se puede construir más que desde una política de convergencia en el territorio; desde el agravio y el localismo entre provincias lo único que se consigue es lo que ha ocurrido en Cataluña: el enfrentamiento, el caos, que haya menor crecimiento económico y más paro. Tercera cuestión: nosotros le damos mucha importancia al diálogo entre generaciones. Y siempre hago un llamamiento especial a las clases medias, a las clases más dinámicas y activas.

«Nosotros vamos a hacer hincapié en nuestras ideas y lo que no vamos a hacer nunca es una campaña de desprestigio»

–¿A quién se está refiriendo?

–A empresarios y trabajadores, a docentes e investigadores, a profesionales liberales, a emprendedores. Ellos tienen que hacer de puente entre los jóvenes que vienen con nuevas ideas e iniciativas, con los que nos tenemos que volcar, y las personas mayores, a los que les tenemos que garantizar sus pensiones y las prestaciones sociales. Es verdad, también, y es una característica del PP en general, que siempre hemos defendido una política económica eficaz; siempre se nos ha llamado en España cuando estábamos viviendo momentos económicos críticos. Hemos sabido estar a la altura de las circunstancias y nos sentimos orgullosos de ello en España y Castilla y León. Y luego, también, en los momentos actuales, y ya me gustaría a mí no tener que decir esto, el Partido Popular de Castilla y León está más comprometido que nunca con la defensa y la unidad de España. Y eso es algo que en una comunidad como Castilla y León, con tantos castellanos y leoneses que están viviendo en Cataluña, es importante y fundamental poder decirlo.

–Habrá gente cansada de 32 años del PP en la Junta y que se plantee mirar otras opciones para votarlas. ¿Tiene preparado usted algún antídoto contra esta posibilidad?

–Nosotros vamos a hacer hincapié en nuestras ideas y lo que no vamos a hacer nunca es una campaña de desprestigio. Está refiriéndose usted precisamente a alguien que está siendo importante en la gobernabilidad de instituciones de nuestra comunidad y probablemente lo pueda ser en el futuro. La mejor manera de que la gente pueda creer en ti es que nosotros confiemos en nosotros mismos. El Partido Popular cuando se pone en marcha y vamos todos en la misma dirección es una maquinaria prácticamente imparable. Y a mi no se me pasa por la cabeza otra cosa que no sea la de ser el PP la principal fuerza política de Castilla y León en el año 2019.

–¿Por qué tendría que votarle a usted en 2019 alguien que esté en paro?

–Con un Gobierno del PP hay más oportunidades de que se pueda poner un negocio, de que haya posibilidades de emprender, o de que se pueda encontrar un trabajo para el futuro. Esa es una realidad. Las políticas económicas del Partido Popular y el esfuerzo de la sociedad en su conjunto, en Castilla y León y en España, están dando como resultado que muchísimas personas, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, estén saliendo del paro, cuando hace unos años era todo lo contrario.

–¿Por qué habría de votarle a usted en 2019 un trabajador autónomo?

–Si hay un partido que ha apostado por los autónomos y que ha venido haciendo políticas en favor de los autónomos, aunque sabemos que en la vida todo es mejorable, es el Partido Popular. Es verdad que la última Ley de Autónomos ha contado con el apoyo de otras fuerzas políticas, pero no es menos cierto que quien siempre ha estado con los agricultores y los ganaderos, con los profesionales liberales, con los emprendedores, con los autónomos, con los empresarios, ha sido el Partido Popular en todos los ámbitos.

–¿Por qué tendría que votarle a usted en 2019 un médico o un enfermero de un centro de salud rural?

–Desde luego, en la Sanidad de cara al futuro, y sobre todo en la Sanidad de Atención Primaria en general, tendremos que hacer un esfuerzo para mejorar, para que las nuevas tecnologías sean una realidad al alcance de todos. Es el mundo rural, y muy especialmente la sanidad del mundo rural, un ámbito en el que tendremos que hacer un esfuerzo de cara al futuro.

–¿Por qué tendría que votarle a usted en 2019 un vecino de un pueblo alejado de su capital de provincia o de su cabecera de comarca?

–Frente a otras fuerzas políticas que lo que quieren es que desaparezcan los municipios de menos de 5.000 habitantes o que buscan otras fórmulas más complicadas o complejas, el Partido Popular ha estado siempre comprometido con las personas en un claro equilibrio mundo urbano-mundo rural. El PP es el partido que se ha comprometido siempre con el municipalismo. Y, claro, cuando hablamos de municipalismo hablamos de que las personas tienen derecho a vivir donde quieran y todas las administraciones públicas nos tenemos que comprometer para que a esas personas les lleguen los servicios públicos con la máxima calidad. En la Sanidad y la Educación estamos haciendo esfuerzos muy importantes y de cara al futuro tenemos que seguir apostando por la conectividad, porque Internet llegue a todos los núcleos rurales y eso permita que se puedan instalar industrias agroalimentarias o de turismo; que seamos capaces de extender la red de viviendas sociales, que fundamentalmente está en los municipios más grandes, para que pueda llegar a todos los núcleos; que tengamos una mejora en la red de transporte público de toda la comunidad. Por poner algunos ejemplos. No solo estamos pensando en las grandes ciudades y en los servicios tradicionales, sino que estamos pensando en los núcleos más pequeños. Hablamos aproximadamente de 2.200 ayuntamientos y del 30% de la población. Y luego, también, pensar en nuevos servicios para ellos.

El presidente del PP de Castilla y León, con el autor de la entrevista. / A. M.

–¿Por qué tendría que votarle a usted en 2019 un joven?

–Porque si hay un partido que tiene una capacidad de innovación y de adaptación a las nuevas circunstancias es el PP. Si hay un partido que es capaz de dar una oportunidad de empleo es el PP. Si hay algo que quieren los jóvenes hoy en día es poder independizarse. Yo tengo dos hijas, de 17 y 21 años, y lo que deseo para ellas es que tengan la libertad de poder irse de casa, de tener su trabajo y su oportunidad de empleo. Por eso es por lo que me esfuerzo, para que todas las chicas y chicos como ellas tengan una oportunidad de empleo y en eso la realidad y los hechos nos están dando la razón: hoy día los jóvenes encuentran empleo, no como en épocas pretéritas.

–¿Por qué tendría que votarle a usted en 2019 un nuevo votante?

–Espero que mi hija pequeña sea una de esas nuevas votantes que me voten a mi. Mi hija mayor ya me votó en las anteriores elecciones. Para una persona de 16, 17 o 18 años todos vamos a ser igual de antiguos o igual de modernos. Con lo cual, yo lo que les ofrezco es un futuro de ilusión y de esperanza, una oportunidad de futuro para que ellos tengan la posibilidad bien de tener una oportunidad de emprender, de investigar de trabajar enCastilla yLeón, o bien que tengan una oportunidad de emprender, investigar o trabajar en otra comunidad y luego puedan volver a poner en conocimiento y en valor en nuestra tierra lo que han aprendido en otros sitios, lo que han sido capaces de estudiar.

–¿Por qué tendría que votarle a usted en 2019 un enfermo de cáncer de los que pasan horas y horas en la carretera para recibir tratamiento o alguien que lleve muchos meses en una lista de espera para ser intervenido quirúrgicamente?

–Tenemos que hacer un esfuerzo importante por reducir las listas de espera, sobre todo las listas de espera que afectan más al riesgo de vida. Y desde luego, en el asunto de los enfermos de cáncer estamos dando pasos para que en determinadas provincias se pongan de manifiesto, en Ávila, en Segovia, para que haya una visión integral y acerquemos la sanidad a los enfermos. Ahí se tiene que hacer un esfuerzo, no solo económico, sino que estamos hablando también de sensibilidad.

–¿Por qué tendría que votarle a usted en 2019 un científico o un investigador universitario?

–Desde luego, con un Gobierno conmigo como presidente se apostará por los investigadores como lo he hecho siendo alcalde de Salamanca, que no teniendo ninguna competencia ni compromiso en la materia, he hecho una apuesta clara para contratar durante los próximos tres años, en ayuda de la Universidad, fundamentalmente, y de otros centros de investigación, a cinco investigadores con una beca de 170.000 euros al año y vendrán de varios países europeos. En Castilla y León, a lo largo de nuestra historia, siempre han venido los mejores a estudiar, a enseñar y a investigar. Esa es una de las señas de identidad que vamos a potenciar de cara al futuro.

–¿Por qué tendría que votarle a usted en 2019 un jubilado? La inflación ha subido el 1,1 y las pensiones solo se han revalorizado el 0,25.

–Lo fundamental que ha hecho el Partido Popular, más allá de la revalorización de una cantidad o no, es garantizar las pensiones. En otros países que estaban en la situación económica en la que estaba España, Portugal o Grecia sin ir más lejos, las pensiones no solo no se garantizaron sino que se bajaron de forma considerable. Recuerdo que la situación económica en 2010 hizo que se congelaran las pensiones por parte del Gobierno socialista de Zapatero. Lo primero que hemos hecho ha sido salvaguardar las pensiones. Y eso es algo en lo que debemos estar comprometidos todos.

«Creo que estamos dotando a Castilla y León de más y mejores infraestructuras, pero desde luego tenemos que hacer ese esfuerzo para que haya más población y para que ese mensaje sea creíble»

–En el ámbito civil se dice que se heredan los bienes, pero también las deudas...

–...Salvo la herencia a beneficio de inventario.

–Usted va a heredar de la gestión del PP en la Junta éxitos absolutos en Servicios Sociales, Educación, en parte de la Sanidad, pero también el gran problema de la despoblación. ¿Es lo que más problemas le va a dar para hallar fórmulas que hagan creíble su mensaje?

–Castilla y León tiene que crecer en población. Tiene unos 150.000 habitantes menos, aproximadamente, que hace treinta años. Pero no es menos cierto también que en época de bonanza económica esa diferencia era menor. Hay una vinculación clara entre la población y el crecimiento económico, la creación de oportunidades y el empleo. Pero en eso tenemos que ser más ambiciosos. No nos basta con decir solo que hay que recuperar una cifra de habitantes. Tenemos que hacer un esfuerzo y una política a largo plazo, una política que supere los límites tradicionales de la acción de gobierno, una política que desborde lo tradicional. Tenemos que ser ambiciosos y hacer política a medio y largo plazo. Y ahí requerimos el esfuerzo de todos, de todos, no solo de las fuerzas políticas. Creo que estamos dotando a Castilla y León de más y mejores infraestructuras, pero desde luego tenemos que hacer ese esfuerzo para que haya más población y para que ese mensaje sea creíble.