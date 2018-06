La familia de Bruno pide tratamiento compasivo para su distrofia muscular Bruno, con su bicicleta, junto a su madre, Amalia Cedrón. :: / Henar Sastre El pequeño sufre la misma enfermedad que el menor de Salamanca que logró que Sacyl costeara su terapia ANA SANTIAGO Valladolid Jueves, 7 junio 2018, 21:35

Tiene la misma enfermedad que Carlos, el pequeño salmantino de diez años que, tras un año de espera y una reivindicativa lucha de su familia, logró que la Consejería de Sanidad diera luz verde a su tratamiento.

Bruno tiene 15 años; pero su situación resulta doblemente llamativa porque, además de padecer la misma distrofia muscular de Duchenne, una de esas enfermedades raras que terminan por dejar en el desamparo a las familias, formó parte de un ensayo clínico que le permitió beneficiarse de las potenciales bonanzas del único tratamiento farmacológico que existe por el momento, el primero aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), Ataluren. Tres años de investigación que supusieron para este menor dos de terapia farmacológica; pero la suspensión del ensayo le dejó en manos de la vía compasiva que Sacyl, por el momento, le ha denegado. Desde el día 5 de abril de 2017 está sin tratamiento, hace ya más de un año.

La familia ha solicitado reiteradamente la continuidad de su terapia con este fármaco, «muy caro, lo sabemos», explica su madre, porque «son 300.000 euros al año; pero si el otro niño tiene derecho a recibirlo, creemos que Bruno también. No se trata desde luego de quitárselo al otro pequeño; pero mi hijo tiene el mismo derecho. Me parece muy injusto y además Sanidad podría negociar precios con el laboratorio», explica Amalia Cedrón.

El neurólogo del Río Hortega de Valladolid que lleva el caso del menor, solicitó el tratamiento como uso compasivo (su uso está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento pero todavía no por la agencia española del medicamento) a la gerencia del hospital. La respuesta de Sanidad nunca llegó. «Sí las declaraciones de responsables políticos asegurando el tratamiento para quien determinen los profesionales, sea al coste que sea» Así lo manifestó la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, tras un Consejo de Gobierno en referencia al caso de Salamanca. Pues bien, aseguran los padres de este joven vallisoletano, «nuestro hijo cumple los requisitos».

Bruno fue diagnosticado con esta patología degenerativa progresiva cuando tenía tan solo dos años y poco tratamiento ha tenido a lo largo de una vida en la que ha sumado esfuerzos y lucha para llevar una existencia lo más normal posible. «Es feliz», no lo duda su madre, «pero se ve su evolución, con problemas de movilidad» y rechaza por completo la silla de ruedas que le permitiría acceder a lugares a los que van sus amigos, como centros comerciales, sin perder el ritmo de sus colegas. Pero no quiere verse postrado, no quiere compartir espacios con la discapacidad. Suele sustituir la silla de ruedas por la bicicleta, que le entusiasma y le ayuda a trasladarse, pero no puede acceder a cualquier espacio con ella. «Hasta ahora no ha habido mucho problema. Él es muy luchador, defiende lo que quiere hacer, no se frena. No acepta las limitaciones. Su colegio organizó una excursión a la nieve, a Biarritz, y no le dejaban ir, que si no podría desenvolverse allí.... y eso que el colegio es un centro de integración para niños con problemas motores. No paró hasta lograrlo. Al final gracias a la monitora pudo ir a la playa, en sus hombros, se bañó, fue en barco... Mi hijo es muy positivo, muy alegre».

Bruno conoce sus limitaciones; aunque probablemente no sea consciente del todo de los porqués de este freno a sus pasos. Buen lector, habitual de la 'play' como todo adolescente y un gran apasionado de la música, especialmente de la flauta de pico, barroca. Tiene a quien salir. El Conservatorio, los ensayos, sus conciertos... han llenado de música sus horas, la música le ha regalado equilibrio.

Es tan solo un niño, bueno en sus estudios. El mediano de tres hermanos, que ya ha sufrido una importante operación traumatológica de los pies para poder andar. Fue intervenido en el Hospital la Fe de Valencia, el mismo que ha desarrollado el citado estudio clínico.

Su distrofia muscular es hereditaria, las mujeres son portadoras pero la padecen los hombres. Por eso, sus dos hermanas no la tienen aunque la mayor ya sabe que es transmisora.

Durante su tratamiento, con 'doble ciego', a Bruno le tocó «encima», destaca su madre, el placebo, por lo que durante los tres años que colaboró con el ensayo solo dos recibió tratamiento. «Es difícil saber hasta que punto le ha sido útil. Desde luego, no ha empeorado en este tiempo, parece haberse frenado... pero ha sido poco tiempo». Un informe del hospital valenciano recomienda así su continuidad, algo que permite la legislación vigente vía compasiva. La familia manifiesta en sus escritos a Sacyl «la tristeza que le produce saber que son medicamentos muy caros. Angustia y desamparo. Una gran sensación de marginación». Destaca asimismo, poco después de perder la medicación, que «no puede imaginar la sensación de soledad y marginación que produce que otro paciente y su hijo sean los únicos, de entre más de trescientos participantes en los ensayos clínicos, que llevamos tres meses sin medicación de un fármaco que los mejores especialistas en esta enfermedad y comités europeos más acreditados tienen la opinión de que puede ser eficaz», recoge la carta.

Añade el escrito al director de Asistencia Sanitaria que «debe de ser consciente de la sensación de desamparo» que dejan a estas familias los gestores y autoridades, que nos dejan abandonados a nuestra suerte cuando en otros países como Inglaterra, las instituciones protegen a los pacientes minoritarios y son capaces de negociar con los intereses de los laboratorios y proponer unos tratamientos a unos costes no tan gravosos».

Rsepuesta de la Junta

La Consejería de Sanidad asegura que el Servicio de Farmacia del Hospital Río Hortega de Valladolid, centro donde Neurología infantil lleva el caso de Bruno, no ha aprobado la medicación porque «no es el tratamiento recomendado para él» en base a los informes de su especialista. Y que así «se le comunicó a la familia el pasado día 4 de mayo». A sus padres no les convence porque, explican que el menor «ya formó parte de un ensayo clínico que se cortó de golpe y lo indicado por el médico era seguir»