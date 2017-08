Fallece Lucía, la niña de Trobajo del Camino, que sufría una rara enfermedad Lucía, durante una de las campañas contra el DIPG. Sus padres, Nieves y Luis Ángel, han encabezado una campaña para dar a conocer el DIPG (glioma de tronco difuso), el extraño mal que ha acabado con la pequeña EL NORTE León Lunes, 7 agosto 2017, 14:27

La pequeña Lucía, que desató una enorme ola de solidaridad en su lucha contra el cáncer, ha fallecido a última hora de este domingo en el hospital en el que recibía atención médica.

Nieves Casado y Luis Ángel Chamorro, los padres de la pequeña, emprendieron una dura batalla para dar a conocer la enfermedad de su hija -DIPG (glioma de tronco difuso)- y para conseguir acceder a tratamientos novedosos que consiguieran que Lucía agotara todas las posibilidades médicas.

Fruto de ese esfuerzo la figura de Lucía se convirtió en un referente de solidaridad no solo en su localidad de Trobajo del Camino sino en todo León y en todo el territorio nacional y su rostro se convirtió en un elemento de fuerza para los enfermos de cáncer.

Lucía logró multiplicar la sensibilidad frente al DIPG y sus padres consiguieron que la pequeña pudiera alcanzar tratamientos experimentales que, si inicialmente sembraron un hilo de esperanza, finalmente no han podido ayudar a que pudiera superar su enfermedad.

Ha sido a última hora del domingo cuando la propia familia ha comunicado el fallecimiento en el Hospital Sant Joan de Dèu de Barcelona.

Información permanente

La madre de Lucía, Nieves Casado, ha mantenido en las últimas semanas una información pormenorizada sobre el estado de la menor. Lo hacía para agradecer el esfuerzo y solidaridad recibida y para conseguir que las autoridades fueran sensibles con la necesidad de multiplicar la investigación frente a este tipo de enfermedades.

«Lucia se esta apagando; y no sé ni como me siento. Somos cuerpos que nos lleva el tiempo. Con una coraza ingreible; no tengo ganas de llorar; y aunque lo intente no me sale. Miro a Lucia y solo siento una paz dentro de mí; aunque mi corazon esta roto en mil pedazos», recordaba la madre en uno de sus últimos post a través de una red social.

Trobajo del Camino se prepara para rendir un amplio y emotivo homenaje a la figura de Lucía en una apuesta por conseguir que su ejemplo de lucha frente a la enfermedad permanezca a lo largo del tiempo.