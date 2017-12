Espectáculos que no te puedes perder Multitud de ofertas de todos los estilos en la Agenda de Castilla y León ALFREDO GÓMEZ Jueves, 7 diciembre 2017, 12:48

Valladolid Tardes Deletreadas

Vuelven las Tardes Deletreadas de Léeme Mucho a Arces 3 Formación (Plaza de los Arces, 3 - Valladolid) En esta ocasión os presentamos el libro 'De los Destellos de Oriente en Castilla' de Lena Saad. Una obra llenita de matices y dotada de una prosa exquisita, sencilla y cercana, en la que en palabras de Dioni Arroyo Merino (prologuista de la obra) la autora nos cuenta «la historia de un joven matrimonio con sus dos niños, Samir y Leila, que llegan a la Castilla rural, como refugiados huyendo de la interminable guerra de Siria». No solo conoceremos de primera mano la historia real de un pueblo en guerra y huída permanente, sino que nos adentraremos en el universo de Lena, una escritora nómada que se ha nutrido de la cultura libanesa y que ahora nos muestra en primera persona toda su vivencia, en un libro excepcional. Ven a pasar una tarde diferente, donde Rosa Eva de Léeme Mucho leerá para ti y fabricará minutos que te sabrán a minuto y medio.

Valladolid Eva Delgado

Léeme mucho se viste de gala y se complace en invitarles a la presentación del último libro de Eva Delgado 'Desde mi sofá', donde encontrarán un sinfín de emociones destiladas en pequeños trocitos de vida, hecha letra. Pequeños textos para terminar el día haciendo que la emoción crezca, al igual que lo hacía Alicia en su país de mil maravillas. ¡Les invitamos a vivir un nuevo momento inolvidable! Jueves, 14 de diciembre (20:00 horas). Café A mi manera (C/Tierra, 7). Barrio de la Victoria.

Valladolid Día de las velitas

El próximo día 7 de diciembre, Día de las Velitas, Noche de las Velitas en Colombia, una de las fiestas más tradicionales de este País, que marca el comienzo de las fiestas de Navidad en Colombia y en el mundo. A las 20:00 aproximadamente ACYCOL (Asociación de Amigos de Colombia en Castilla y León) realizara el tradicional encendido de la vela iluminando la plaza de San Martín y calle adyacentes, con el encendido de la vela se pide un deseo desde la profundidad de nuestro corazón.

Valladolid Merlín

El próximo domingo 10 de diciembre llegará al Teatro Zorrilla de Valladolid la producción Merlin, Un Musical Mágico. Decorados espectaculares, coreografías muy atractivas, magia, efectos visuales y hasta un dragón en escena, componen esta obra para todos los públicos donde disfrutar en vivo de la historia del mago más famoso de todos los tiempos será una realidad.

Valladolid Eco y Narciso

El próximo viernes 8 de diciembre, el Teatro Zorrilla levantará el telón a la comedia de Calderón de la Barca, 'Eco y Narciso'. Una obra mitológica que invita a hacer una reflexión sobre las apariencias que ocultan la verdadera esencia de las personas. Vivimos sumergidos en el potente espejismo de la imagen. Somos Eco, porque repetimos lo que otros dicen; y somos Narciso, porque necesitamos sentirnos amados, aunque nos amen por la apariencia que creamos y no por quienes verdaderamente somos.

Valladolid David Aja

David Aja. Primera retrospectiva. Cómic e ilustración, que podrá verse hasta el próximo 7 de enero en el Museo Patio Herreriano, realiza un repaso exhaustivo por la trayectoria de un autor que desde su Valladolid natal ha conquistado el mundo del cómic a nivel mundial: es uno de los más reputados miembros de la factoría Marvel y tiene en su poder cinco premios Eisner (los llamados Oscar del cómic) y dos Harvey (considerados los galardones más importantes del noveno arte).

Valladolid Ópera

Ópera 'Andrea Chénier', de Giordano, en directo desde la Scala de Milan. Jueves 7 de Diciembre, 18:00 horas. Cines Manhattan. Es un drama de ambiente histórico en cuatro actos con música de Umberto Giordano y libreto en italiano de Luigi Illica, basado libremente en la vida del poeta francés André Chénier (1762-1794), quien fue ejecutado durante la Revolución Francesa. Esta ópera verista fue estrenada en La Scala de Milán el 28 de marzo de 1896. En España se estrenó el 12 de noviembre de 1898, en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Es la ópera más famosa de Giordano y, junto con Fedora, aún hoy está en el repertorio.

Castilla y León Música

Antonio Valseca indica que el Puente de la Constitución donde también se puede hacer turismo musical acudiendo a festivales como el Purple Weekend de León o las conciertos de Napalm Death o Los Zigarros en Valladolid.

Jueves

LEÓN – PURPLE WEEKEND, SUPERSIDERS (El Gran Café, 15:00h, 5€)

LEÓN – PURPLE WEEKEND, THE EVIL GIRRLS & THE MALVADOS + THE SALAMANDERS (Espacio Vías, 17:00h, 12€-16€)

LEÓN – PURPLE WEEKEND, THE ALLNIGHTERS + NIKKI CORVETTE & THE ROMEOS + ALLNIGHTER (Studio 54, 22:00h, 15€-18€)

SAN LEONARDO DE YAGÜE (SORIA) – TRIBUTO SABINA (El Sotanillo, 00:30h, 8€-10€)

Viernes

BENAVENTE (ZAMORA) – TRIBUTO A THE DOORS (Buda, 23:30h, gratis)

LEÓN – PURPLE WEEKEND, EXTENDED PLAYS + ALLDAYER (EL Gran Café, 15:00h, gratis)

LEÓN – PURPLE WEEKEND, PSYCHOTIC YOUTH + TITO RAMÍREZ (Espacio Vías, 17:00h, 12€-16€)

LEÓN – PURPLE WEEKEND, THE FROWNING CLOUDS + THE EVENT + LIME SPIDERS (Pabellón CHF, 22:00h, 25€-30€)

LEÓN – PURPLE WEEKEND, ALLNIGHTERS (Oh León, 1:15h)

PALENCIA – FIZZY SOUP (Universonoro, 20:00h, 6€-8€)

PALENCIA – PATALIEBRE (EL Obispo, 23:45h, gratuito)

PALENCIA – ARPAVIEJAS (La Cueva, 20:00h, 8€-11€)

VALLADOLID – LOS ZIGARROS (sala Porta Caeli, 21:30h, 15€-18€)

ZAMORA – THE ZANIBAR ALIENS (La Cueva del Jazz, 23:30h, 8€-10€)

Sábado

BURGOS – FIZZY SOUP (La Casa de las Musas, 21:30h, 6€-8€)

LEÓN – PURPLE WEEKEND, STAY + ALLDAYER (El Gran Café, 15:00h, gratuito)

LEÓN – PURPLE WEEKEND, THE LIVING EYES + THE IMPERIAL SURFERS (Espacio Vías, 17:00h, 12€-16€)

LEÓN – PURPLE WEEKEND, ROMAN & THE ROSARYS + THE MYSTERY LIGHTS + REDD KROSS (Pabellón CHF, 21:00h, 25€-30€)

LEÓN – PURPLE WEEKEND, ALLNIGHTERS (Oh León, 1:15h)

VALLADOLID – RELS B (sala Porta Caeli, 21:00h, 13€-16€)

ZAMORA – PATRICIA KRAUS (La Cueva del Jazz, 23:30h, 10€-12€)

Ávila Dulce Tentación

Maria Fenández informa de que con motivo del Año Jubilar Teresiano, el Ayuntamiento de Ávila y las Cortes de Castilla y León organizan las jornadas ‘Dulce Tentación’, en colaboración con entidades religiosas que ofrecerán postres y creaciones culinarias tradicionales. En Ávila, del 8 al 10 de diciembre en diferentes locales.

Santa María del Berrocal (Ávila) Matanza Tradicional

Santa María del Berrocal celebra la VII Jornada de la Matanza Tradicional con demostraciones, degustaciones o comida popular entre otras actividades. El 8 de diciembre a partir de las 10,00 horas.

Candeleda (Ávila) Feria de pimentón

Los días 8, 9 y 10 de diciembre, el municipio de Candeleda celebra dos de sus ferias más importantes: la del Pimentón y la del Queso de Cabra. Se llevarán a cabo degustaciones, showcookings y visitas guiadas.

Las Navas del Marqués (Ávila) Mercado navideño

Las Navas del Marqués se acerca al periodo navideño con su Mercado Navideño, del 8 al 10 de diciembre en el Mercado de Abastos del municipio. Permanecerá abierto a partir de las 11,00 horas en horario ininterrumpido.

Ávila Senderismo

Organizada por el Club Berrocaminos, la ruta recorrerá el entorno del Río Corneja, partiendo de la Plaza de Santa María del Berrocal. El domingo, 10 de diciembre a partir de las 10,30 horas. Actividad gratuita.

Aguilar de Campoo (Palencia) Festival de Cortos

Ferando Caballero destaca el Festival de Cortometrajes de Aguilar de Campoo.

Este fin se semana se celebra en Aguilar de Campoo la edición número 29 del Festival de Cortometrajes. El programa del fin de semana es el siguiente:

Viernes

12:00 / Cine Amor / Minifica: cortos Clermont Ferrand

17:00 / Cine Amor / Ciclo cortometrajes portugueses (bloque 2)

18:00 / Salón Sindical / Sección oficial (bloque 4)

18:30 / Cine Amor / Sección oficial (bloque 5)

19:15 / Salón Sindical / Sección oficial (bloque 5)

20:30 / Cine Amor / Sección oficial (bloque 6)

20:30 / Salón Sindical / Ciclo ‘Documentalista’ (bloque 3)

22:15 / Salón Sindical / Sección oficial (bloque 6)

22:30 / Cine Amor / Sección oficial (bloque 7)

Sábado

12:00 / Cine Amor / Minifica: cortos Clermont Ferrand

17:00 / Cine Amor / Ciclo ‘Documentalista’ (bloque 4)

18:00 / Salón Sindical / Sección oficial (bloque 7)

18:30 / Cine Amor / Sección oficial (bloque 8)

19:15 / Salón Sindical / Ciclo cortometrajes portugueses (bloque 3)

20:30 / Cine Amor / Sección oficial (bloque 9)

20:30 / Salón Sindical / Ciclo ‘Documentalista’ (bloque 8)

22:15 / Salón Sindical / Sección oficial (bloque 9)

22:30 / Cine Amor / Sesión cortometrajes premios BAFTA

Domingo

13:00 / Centro Rom / Sesión de clausura: entrega del premio Águila de Oro Especial a Ruth Díaz y entrega de los premios a los cortometrajes ganadores

18:30 / Cine Amor / Proyección de los cortos ganadores (bloque 1)

20:30 / Cine Amor / Proyección de los cortos ganadores (bloque 2)

Fin de semana con los dulces de clausura.

El Seminario Mayor, ubicado en la calle Cardenal Almaraz, acoge durante todo el fin de semana la segunda edición de la Muestra de Dulces Conventuales de la Diócesis de Palencia. Participarán los siguientes conventos: las Brígidas de Paredes de Nava, las cistercienses de Alconada, las clarisas de Astudillo, Calabazanos y Carrión de los Condes, las dominicas de Palencia y los cistercienses de San Isidro de Dueñas. La muestra estará abierta el viernes de 17:00 a 20:30; el sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 y el domingo, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30.

Palencia Actividades

Viernes

Palencia. Programa de Navidad

11:00 a 21:00. Mercadillo solidario organizado por la Asociación Defensa Animal Palentina. Plaza Mayor.

12:00. Actividades infantiles en la carpa: Taller de decoración navideña. Plaza de la Inmaculada. 18:30 horas. Actividades infantiles en la carpa: Taller de cocina divertida. Plaza de la Inmaculada.

Palencia. Música

El grupo de pop rock Fizzi Soup ofrece este viernes en Palencia un concierto de su gira 'Not so far'. El grupo se presenta en su página web con el siguiente texto: “Cocinan canciones, viajan en un coche escacharrado, son bajitos, desayunan café y cenan sopa”. Bar Universonoro. 22:00 horas. Precio 6 y 8 euros.

Palencia, Música

Pequeño festival de grupos de punk con Arpaviejas como principal atractivo. Arpaviejas se creó en el año 2000 cuando JR Kubensis consigue que le presten una guitarra y un amplificador muy rudimentarios que hicieron que el pop rok se convirtiera en su estilo de vida. La Cueva, 22:00 horas.

Carrión de los Condes. Teatro

El grupo zaragozano Che y Moche interpretarán este viernes en Carrión de los Condes el musical 'El funeral'. Un grupo de músicos zíngaros invita al público al funeral de su abuelo Dimitri, que terminará en una serie de situaciones absurdas. Teatro Saravia, 22:00 horas. Precio: 12 y 20 euros.

Saldaña. Rastro de invierno

Compra, venta y cambio de objetos en una iniciativa organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Saldaña y Comarca y la Asociación de Amas de Casa. Pabellón Municipal, de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Sábado

Palencia. Programa de Navidad

12:00 horas. Actividades infantiles en la carpa: Taller de Velas naturales aromáticas. Plaza de la Inmaculada.

18:30 horas. Actividades infantiles en la carpa: Taller de marionetas. Plaza de la Inmaculada.

Palencia. Actividades para niños y jóvenes

Juegos y talleres organizados por la Concejalía de Infancia y Juventud en el Centro Cultural Antigua Cárcel (Lecrác, avenida de Valladolid, 19). de 17:00 a 19:00 para niños de 6 a 14 años y de 19:00 a 22:00 para mayores de 14 años.

Saldaña. Rastro de invierno

Compra, venta y cambio de objetos en una iniciativa organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Saldaña y Comarca y la Asociación de Amas de Casa. Pabellón Municipal, de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Torquemada. Mercadillo Solidario

La Asociación Cultural Torquemada Solidaria organiza un mercadillo con exposición y venta de artículos de artesanía, que se completa con una exposición de fotografías, pinchos solidarios, música y actividades paralelas. La recaudación se destinará a la Asociación Autismo Palencia. Pabellón Municipal, de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Domingo

Palencia. Programa de Navidad

12:00 horas. Actividades infantiles en la carpa: Caballero Cid. Plaza de la Inmaculada.

18:30 horas. Actividades infantiles en la carpa: Caballero Cid. Plaza de la Inmaculada.

Palencia. Actividades para niños y jóvenes

Juegos y talleres organizados por la Concejalía de Infancia y Juventud en el Centro Cultural Antigua Cárcel (Lecrác, avenida de Valladolid, 19). de 17:00 a 19:00 para niños de 6 a 14 años y de 19:00 a 22:00 para mayores de 14 años.

Palencia. Música

Nueva cita con los músicos palentinos a través de ciclo Domingo En (cantantes). Bar Universonoro. 21:00 horas

Segovia Actividades

César Blanco indica que el puente festivo de la Constitución y de la Inmaculada es una formidable excusa para visitar Segovia y su provincia. La Oficina Municipal Turismo Segovia (dependiente del Ayuntamiento de la capital) está preparada para acoger la demanda de visitantes. Así, hasta el sábado 9 se ofrecerá un mínimo de cinco visitas guiadas, llegando a seis el viernes y hasta siete el jueves y el sábado. A las rutas habituales incluidas en la campaña anual, ‘Patrimonio de la Humanidad’, ‘Conoce el Acueducto’, ‘Conoce la Judería’, ‘Paseos al anochecer’ y la visita en inglés ‘World Heritage Route’, se suma una propuesta familiar. Así, vuelve en diciembre la visita más popular para las familias con niños ‘El arriero Claudio te guía por Segovia’, los días 8 y 9 a las 12:15 horas y a las 16:15.

Diana Navarro

El teatro Juan Bravo también tiene listo un programa variado para estos días. Comenzará el jueves 7 con la actuación de Diana Navarro, La cantante presentará su disco ‘Resiliencia’, trece canciones que la artista malagueña reconoce (lo ha hecho en varias entrevistas) que han nacido de experiencias negativas. El recital será a las 21 horas. La entrada cuesta 35 euros.

Pinocho, el musical

El viernes 8, le toca el turno al público familiar e infantil con la representación de ‘Pinocho, el musical’. El precio es de 17 euros y la función empezará a las 19 horas. Teatro de quilares despide la semana en el espacio escénico de la Plaza Mayor de Segovia.

Bette & Joan

El sábado 9, a las 20:30 horas, el telón se izará para ‘Bette & Joan’ de compañía Descalzos Producciones. Esta obra que su autor, Anton Burge, llevó por primera vez a escena en 2011, está inspirada en declaraciones y documentos grabados de las dos divas de Hollywood. Burge recrea los diálogos que podrían haber existido entre Bette Davis (Yolanda Arestegui) y Joan Crawford (Goizalde Núñez), en un texto que en castellano dirige Carlos Aladro lleno de sarcasmo, de ironía, de ambición y de odio mutuo, pero también de pasados comunes repletos de amores, decepciones, traiciones y miedos. El precio es único de 15 euros por ser la función del espectador.

Teatro

El domingo 10, también a las 20:30 horas, se suben al escenario del teatro segoviano Blanca Portillo y José Luis García-Pérez, que escenificarán la obra ‘El cartógrafo’, texto original de Juan Mayorga que narra cómo Portillo escucha la leyenda del cartógrafo del gueto, según la cual, un viejo cartógrafo se empeñó en dibujar el mapa del mundo en peligro, mientras todo moría a su alrededor. Las localidades cuestan 20, 18 y 16 euros.

Teatro infantil

El Centro de Creación e Innovación Cultural de La Cárcel vuelve a albergar el ciclo ‘Vamos al teatro’ para el público infantil. Este fin de semana, con doble sesión. El sábado y el domingo, la compañía de La Gotera de Lazotea representará el montaje ‘El caso del fantasma percusionista’. En ambos días será a las 18 horas. El precio es de 7 euros.

Casa de Lectura

En la Casa de Lectura, que también es la nueva Biblioteca Municipal de Segovia, quienes lo deseen podrán visitar la exposición ‘Revistas culturales. El papel de la diferencia’, una exhibición que la Asociación de Editores de Revistas Culturales de España (ARCE) organiza para acercar al público el conocimiento que proporciona su catálogo, compuesto por más de sesenta revistas, a través de una doble propuesta. Por un lado, la lectura; y por otro, la información. El visitante y lector podrá tener en sus manos las revistas, hojearlas y leerlas hasta el 23 de diciembre, en horario de jueves a sábado, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, y el domingo, de 11 a 14 horas.

Muestra de cómic

Otra exposición que puede visitarse estos días es la que ofrece la Concejalía de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Segovia, que acoge en sus instalaciones la muestra de cómic ‘Me friki la vida’, de Carmen de la Serna Belmonte. La exhibición consta de 23 tiras cómicas con un total de 92 ilustraciones, realizadas entre 2012 y 2017. Estará abierta al público hasta el 28 de diciembre.

Rastrillo benéfico

La solidaridad a las puertas de la Navidad también se hace hueco en la agenda social de Segovia con la celebración del tradicional rastrillo a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, que permanecerá abierto hasta las 21 horas del sábado 9. La décima edición de esta cita incluye la tómbola para optar a alguno de los muchos regalos previstos y el bar restaurante donde tomar el aperitivo, comer o merendar, además de la posibilidad de ayudar a la organización a través de las compras más variadas que se pueden hacer en los expositores que participan en el rastrillo. El lugar elegido este año es el Torreón de Lozoya.

Esquí

Además, este puente está previsto que abra la temporada de esquí la estación de La Pinilla, donde se espera que los aficionados disfruten de espesores de entre 15 y 50 centímetros de nieve polvo en las pistas del Gran Plató y el Retorno, aunque en esta última hay algunas limitaciones, por lo que la estación va a seguir fabricando nieve hasta subsanarlas, si la inversión térmica lo permite. En cualquier caso, la plantilla se encargará de balizarlo correctamente. Son en total 2,4 kilómetros esquiables y cerca de nueve hectáreas de dominio esquiable. El precio será de promoción, con un forfait de día completo por 20 euros y el medio día 18 euros. Los accesos están limpios y todo a punto para dar la bienvenida a la temporada 2017-18.

Beat Club

Y, como no, están las apuestas musicales del fin de semana. La sala Beat Club de la capital segoviana ha programado tres carteles de lo más variopintos. Empezando por el jueves 7, a las 22 horas, con un tributo a Jim Morrison, Ray Manzarek y compañía de la mano de la banda Remembering The Doors. El viernes coge el testigo Agustín Durán, cómico y músico que se ha lanzado a los teatros y salas con su espectáculo ‘¡Hola borreguetes!’. Será a las 22:30 horas.

Y completa la terna de actuaciones en la Beat Club el concierto de Babasónicos, el sábado 9, a las 22 horas, que invadirán el escenario con su única e inimitable ‘flow music’, un estilo que ellos mismos han creado y con el que aseguran que el público presenciará un animado y divertido directo.

Ruta de tapas

Para terminar con aún mejor sabor de boca toda esta programación, en Palazuelos de Eresma organizan hasta el sábado incluido una ruta de tapas en la que participan ocho bares y restaurantes de esta localidad en el alfoz de Segovia. En el Real Sitio de San Ildefonso, por su parte, disfrutarán de la segunda matiné de música clásica de la Fundación Katerina Gurska en el teatro Canónigos. Será el domingo 10, a las 13 horas, con el recital de los quintetos de viento y madera y de viento y metal Cinque Terre y Metal-K, respetivamente.