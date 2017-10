Espectáculos que no te puedes perder La agenda de Castilla y León llega en octubre cargada de actividades de todos los estilos y para todos los públicos ALFREDO GÓMEZ Jueves, 5 octubre 2017, 15:26

Valladolid Amparo Paniagua

La autora leonesa afincada en Valladolid, Amparo Paniagua, dedica al empuje vital su último poemario, 'Este empeño de vivir', publicado por la editorial granadina Entorno Gráfico. A lo largo de los más de 60 poemas que se incluyen en la obra, Paniagua recoge una apreciación del mundo desde una vertiente emocionalmente creativa y desde «la explosión que llega tras el momento contemplativo». Dividido en dos partes, muchos de los poemas de la primera están inspirados en fotos de la artista Lola López-Cózar, mientras que la segunda está protagonizada por el amor y el desamor, como «motores de pensamiento, impulsores de estados de ánimo, como desencadenantes del más dulce sentir o del más aterrador de los vacíos». La presentación se hará el viernes, día 6 de octubre, a las 20:00 horas en la Casa Zorrilla de Valladolid. Gloria Rivas Muriel acompañará a la autora.

Valladolid Fundación S. Montes

La Fundación Segundo y Santiago Montes (Calle Núñez de Arce, 9) acoge la presentación de Poesía reunida 'Entre el barro y la Nieve', de Máximo Hernández con Juan Manuel Rodríguez Tobal el viernes día 6 de octubre a las 20.00 hs. Además, también puede verse la exposición colectiva 'De la calle al lienzo' de Alvaro Bayón (Muskariart), Carmen Fernández (Karen), David González (Oz Art), Daniel Perrito (Perry) y Yusupha Gai. Desde el sábado día 7 de octubre hasta el 10 de diciembre.

La Cistérniga (Valladolid) Flamenco

Como suele ser habitual en los últimos años,quioen gana el Melón de Oro en el festival de Lo Ferro (Murcia) llega a La Cistérniga. Este año es Esther Merico, una gran cantora. Además de ella, estarán artistas muy conocodos en Valladolid, como Silvia Verdugo y Emilio Salas al cante, Miguel Uña, Oscar Vecino y Antonio Fernández 'El Torero' a la guitarra, Alberto Farto a la percusión y Ana Soto al baile. Casa de Cultura de La Cistérniga, el sábado día 7 a las 20:30 horas.

Valladolid Tónal 2017

Los días 6 y 7 de octubre se celebrará en la Sala Blanca del Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) la décima edición de Tónal. Este Tónal 2017 se caracteriza por el eclecticismo de su propuesta, que incluirá una amplia diversidad de estilos en los ocho nombres que forman su cartel, desde el rock instrumental aderezado con flamenco de Exquirla (Niño de Elche + Toundra), el trap de Yung Beef, la cumbia afrocubana de La Dame Blanche, la coctelera sónica de Nathy Peluso, la mística de Pablo Und Destruktion, la experimentación con reminiscencias jazz de Rrucculla, el kraut bailable de Jupiter Lion o el pop enérgico de Disciplina Atlántico.

Valladolid Teatro Corsario

Traidor es una a maravillosa trama policiaca, escrita en verso, que habla de amores prohibidos y de política en un proceso que sería declarado «secreto de estado» durante trescientos años. La mejor obra de José Zorrilla según el propio autor. Estreno sábado 7 de octubre 20:30 h y domingo 8 de octubre 19:30 hTeatro Calderón de Valladolid.

Valladolid Las Chamanas

'Esto sabe a Gloria' es un proyecto de Las Chamanas en coproducción con La Quimera de Plástico para conmemorar el centenario del nacimiento de la poetisa española Gloria Fuertes. Pensado para niños y niñas de 4 a 10 años (primaria), bien ofrecido como actividad familiar (niños y niñas acompañados por sus familiares) o como actividad escolar (niños y niñas acompañados por sus profesores/as) en el centro escolar o fuera de él. Viernes y sábado. Sala Miguel Delibes (Teatro Calderón).

Valladolid Cine mudo

La Sala Fernando Urdiales del Teatro Zorrilla de Valladolid les presenta el Ciclo de Cine Mudo que dará comienzo el próximo 6 de Octubre 2017 con la proyección de la película 'Siete Ocasiones' de Buster Keaton. Buster interpreta Jimmy Shannon, un joven empresario que se encuentra en la bancarrota y al que le llega una noticia sorprendente: un acaudalado familiar ha muerto y le ha dejado en herencia 7 millones de dólares bajo la condición de que esté casado el día que cumpla 27 años y a las 7 de la tarde como tiempo límite.

Valladolid 75 puñaladas

El próximo 8 de octubre el Teatro Zorrilla de Valladolid presentará la comedia policiaca del dramaturgo argentino Martín Giner '75 Puñaladas'. Carlos Santos presentó con esta comedia su primer trabajo como director, con la lógica del absurdo, parodiando el estilo de las novelas de suspense de Agatha Christie y con el humor como principal canal de expresión. La obra narra la historia del detective John Kenneth Wilslow, que intenta explicar con sus particulares métodos de investigación y la colaboración del mayordomo por qué hay una víctima de asesinato con 75 puñaladas y no hay ni una gota de sangre en la habitación donde se encuentra.

Valladolid Salón de Otoño

La Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Revilla presenta el Salón de Otoño 2017, que abre sus puertas para presentar las obras pertenecientes a los artistas asociados a Unión Artística Vallisoletana, que cada año aúnan esfuerzos para dar a conocer lo último de sus trabajos en una gran exposición, cuya convocatoria ha reunido a más de treinta pintores de Valladolid.

Valladolid Luz al aire

La exposición de Pablo Giménez, que ha titulado 'Luz al aire' es el resultado de la investigación realizada por él en estos últimos dos años, en los que ha dedicado su tiempo a pintar del natural, en lo natural. Notó el lastre del dibujo, que nos persigue prácticamente a todos desde el parvulario, y sin esa protección decidió salir al campo a explorar los efectos de la luz y el color en la naturaleza. Sala 0 del Museo Patio Herreriano, hasta el 29 de octubre.

Valladolid D+ Jazz

D+ Jazz se postula como un ciclo ya de referencia en la temporada otoñal para los aficionados al jazz más genuino; se llenará el escenario de emocionales voces, arropadas todas ellas por músicos de primer nivel. El 7 de octubre da el pistoletazo de salida Les Chevaliers du Jazz, que desde Madrid homenajearán a Miles Davis y su objetivo es transmitir con el lenguaje de la música, el ambiente y el sonido que cambió definitivamente la historia del jazz: rendir homenaje a Miles Davis centrándose en su disco 'Kind of Blue', pero añadiendo a su repertorio otras canciones del genio de la trompeta.

Valladolid Chenoa

La cantante Chenoa, llega con su gira #TourSoyHumana al Teatro Zorrilla de Valladolid el próximo sábado 7 de octubre. Quince años de carrera musical que han llevado a la argentina a este último proyecto, en el que vuelve a mostrar su estilo tan personal reivindicando lo bello de la imperfección de las personas. Sábado 7 de octubre a las 20:30 horas.Precios: 30 y 35 euros.

Valladolid La cabeza del Bautista

El viernes 6 de octubre llegará al Teatro Zorrilla de Valladolid la producción 'La cabeza del Bautista' de la mano de la productora El Desván Producciones. Este clásico de la literatura teatral española nos trae la obra de Ramón María del Valle-Inclán fusionada a ritmo de blues a través de la música de Jimmy Bartanán & The Cocooners. Esta mezcla busca hacer entender al público los matices de la personalidad sobrecogedora de los personajes en escena.

Valladolid Luis Olmedo

La Sala Fernando Urdiales del Teatro Zorrilla de Valladolid dará las luces el próximo domingo 8 de octubre para recibir un espectáculo de magia e ilusionismo que dirige y protagoniza Luis Olmedo : Y Por qué no? Con numerosos y prestigiosos premios a sus espaldas, este joven malagueño hace las delicias de su público a corta distancia, donde no deja lugar a la duda: la magia existe. 19:30 horas del domingo 8 de Octubre. Precio: 12 euros.

Valladolid Con ganas de reir

'Con ganas de reir' es un espectáculo escrito y dirigido por Máximo Carlos González, de dos horas de duración en el que se mezclan a la perfección la copla, la poesía y el humor andaluz. En esta ocasión Máximo Valverde, actor de renombre y una larga y exitosa trayectoria se une a Eva Santamaría, cantante y actriz para hacer un merecido homenaje a nuestras raíces culturales. 6 y 7 de octubre. 21.00. 12€ anticipada y 15€ día espectáculo, carnet joven y jubilados 10€.

Segovia Microteatro

César Blanco informa de que la agenda cultural de este fin de semana recupera, por última vez este año, uno de los grandes reclamos artísticos y escénicos de la capital segoviana. El microteatro encierra en las celdas del centro de creación e innovación cultural de La Cárcel seis nuevas microobras. La taquilla abrirá una hora antes del comienzo de las representaciones, es decir, a las 19 horas el viernes 6, y a las 18 horas el sábado 7. El viernes se podrán ver seis pases de cada montaje entre las 20 y las 23 horas.

Segovia Una chica especial

Y el sábado, entre las 19 y las 22. Los títulos que se podrán ver este fin de semana son ‘Una chica especial’ (teatro contemporáneo para mayores de 18 años), con texto y dirección de Diego Ramírez e interpretación de Víctor Sevilla y Diego Ramírez; ‘Blabladad’ (comedia para mayores de 13 años); ‘Beso, atrevimiento, verdad’, un petardeo popero para mayores de 13 años con texto de Jorge Toledo y Julián Salguero, la dirección de Tinoní Creaciones y Alicia Fernández y Julián Salguero en la interpretación; ‘Julieta y Julieta’ (para mayores de 16) con texto y dirección de Miguel Alcantud interpretado por Rosana Blanco y Elena Corredera; ‘Harmony’, un thriller laboral escrito y dirigido por Jorge Gálvez Recuero, con Miriam Marco y Silvia Hernández, y por último la comedia romántica ‘Una escueta historia de amor’, escrita y dirigida por Luis Sánchez-Polack con interpretación de Cayetana Cabezas y Darío Frías.

Segovia Beat Club

Las apuestas musicales que llegan están marcadas por la variedad de paladares. El jueves, a las 22 horas, abre la terna de conciertos programados por la sala Beat Club de la capital segoviana un recital a beneficio de los damnificados por el terremoto de México. El concierto correrá a cargo del IE Music Club, integrado por jóvenes talentos musicales de la universidad privada tanto del campus segoviano como del madrileño. La entrada cuesta 7 euros. Incluye bebida, de los que 2 irán destinados a México. Están previstas las actuaciones de Lucas Teller & Valeria Clivaz al piano; el rap de Piers Ndoke; Jacob Lunden-Welden & Band (guitarra y voz); los ecos hindúes de Fernando de Trazegnies; las voces de Iminza, Mungo & Giulia, y el ‘beatboxing de Elvis.

Segovia El Club del Río

El viernes, el turno es para El Club del Río, a las 21:30 horas. El combo aterriza en Segovia con la gira AIE Sociedad de Artistas que lleva al grupo por toda la península con sus sonidos novedosos y movimientos vibrantes. Su música lleva la frescura de lo propio y el misterio de lo ajeno. Sin etiquetas, prefiere considerarse como un vino casero, afrutado pero amargo. ‘Un sol dentro’ es el disco con el que están girando en un alegre directo que definen como emocional y crudo. Los precios son de 8 euros en anticipada y de 12 en taquilla antes del concierto.

Segovia Patricia Kraus

El trío de conciertos en la Beat Club lo cierra la voz y el soul de Patricia Kraus, que llega con ‘Ecos’ bajo el brazo, trabajo con el que dentro de un mes volará a Estados Unidos para el Encuentro de las Américas. La cita es a las 22 horas. La entrada en anticipada cuesta 10 euros; en taquilla, 12.

Segovia Ruta por el Eresma

Para los amantes de la naturaleza, el Centro de Educación Ambiental (Ceneam) de Valsaín propone una nueva ruta para este domingo 8. Se trata del recorrido bautizado como ‘Conoce el río Eresma, el artífice del paisaje’, que permite observar las principales características hidrológicas de este curso de agua del Valle de Valsaín. Los participantes podrán observar el régimen de caudales, los eventos de avenida o los estiajes. El encargado de guiar la excursión es el doctor en Ciencias Geológicas y Máster en Hidrología, Andrés Díez Herrero. Podrá participar público a partir de los 10 años, en un grupo que no podrá exceder de 30 participantes. El paseo, que tiene un grado medio de dificultad se realizará en aproximadamente 4 horas. Para participar en esta actividad, de carácter gratuito, se ha iniciado el plazo de inscripción mediante correo electrónico en la dirección paseos.ceneam (arroba) oapn.es o bien llamando al teléfono de reservas 921 473 880, en horario de 9 a 14 horas.

Zamora Tristana

Alicia Pérez indica que el Teatro Principal de Zamora estrenará la obra ‘Tristana’, de Benito Pérez Galdós, el viernes 6 de octubre. Está interpretada por los actores Olivia Molina, Pere Ponce, Alejandro Arestegui y Diana Palazón y dirigida por Alberto Castrillo-Ferrer. Es una adaptación de un clásico de Benito Pérez Galdós sobre la lucha de la mujer en la conquista por la igualdad. Tristana sueña con estudiar, trabajar y ser libre en un mundo dominado por el hombre. Se une así a la explosión de protagonistas femeninas que a finales del siglo XIX claman por la independencia de la mujer.

Zamora Cincuenta sombras de Andreu

‘Cincuenta sombras de Andreu II’ es el espectáculo que acogerá el Teatro Ramos Carrión de Zamora el sábado 7 de octubre. Andreu Casanova se convierte en el señor Grey de Barcelona, acompañado por Sombra, ‘alter ego’ femenina de la señorita Steele. Parodia la segunda parte de ‘Cincuenta sombras más oscuras’, tumbando los mitos y leyendas sobre la pareja más leída de los últimos años. Será a las 21:00 horas y las localidades tienen un precio de 14 y 18 euros.

Zamora Museo Etnográfico

Visitas guiadas gratuitas al edificio del Museo Etnográfico de Castilla y León, que tiene su sede en Zamora, conmemorarán el Día Mundial de la Arquitectura. Las visitas guiadas gratuitas al edificio, obra del arquitecto Roberto Valle, serán a las 11:00 y a las 13:00 horas. También habrá visitas guiadas gratuitas a la exposición temporal ‘Miradas a la arquitectura popular en España. Colección fotográfica de Carlos Flores’. Serán guiadas por Mariel Rodríguez Cerdá con motivo del Día Mundial de la Arquitectura.

Salamanca Dani Martín

Dani Martín presenta su nueva gira, en la que está acompañado de toda una banda en formato eléctrico. Además de presentar 'La Montaña Rusa', su tercer disco como solista, hará algún que otro guiño a toda su trayectoria musical. El título, 'La Montaña rusa', y la imagen de la portada avisan del torbellino emocional que nos aguarda dentro, en el disco. En esa foto, Dani Martín, con guantes de boxeo y subido en un ring, parece haber sido captado justo en el momento en el que levanta la guardia para defenderse de los golpes de su contrincante. Metáfora visual del contenido sonoro de un álbum en el que el dolor campa a sus anchas. Ese dolor que provocan las rupturas sentimentales y que deja las heridas más difíciles de cicatrizar: las que no se ven y no requieren puntos de sutura. Salamanca es una ciudad querida por Dani ya que en su última visita agotó las entradas en el Multiusos Sánchez Paraíso, una prueba de la fidelidad que el público salmantino tiene con uno de los artistas más populares del pop-rock nacional... un artista que hoy es un referente a nivel internacional. Sábado 7 de octubre. 21:.00 horas. Centro de Artes Escénicas y de la Música (CAEM). Entradas 35 y 48 euros.

Salamanca Teatro

El escenario es una fábrica junto a la ría de Bilbao, a mediados del siglo XX, donde varias personas conviven durante muchas horas del día y de la noche en condiciones cercanas a la esclavitud. El trabajo en esta fábrica es música y circo. Las acciones se desarrollan mediante números de equilibrio, balanza y aéreos y están pautadas por el ritmo que marcan los singulares instrumentos musicales vascos. Un espectáculo musical de circo contemporáneo que cuenta la historia de una rebelión en una pequeña comunidad, un grupo de hombres y mujeres que se oponen a los abusos en su trabajo. Los personajes se mueven entre lo absurdo, lo cómico y la tradición obrera ligada al ambiente fabril de los años 60. Domingo 8 de octubre. 19:00 horas. Teatro Liceo. Entradas: 9, 12 y 15 Euros. Lurrak Antzerkia.

Burgos Castilla-Al Ándalus

Gabriel de la Iglesia indica que el fin de semana comenzará con música clásica. Schola Atiqua y Artefactum ofrecerán el concierto ‘Castilla-Al Ándalus’, una obra del compositor palentino Santiago Lanchares mediante la que se pretende hilar la música tradicional medieval con las tendencias contemporáneas. La cita, que se llevará a cabo en el Monasterio de Las Huelgas el viernes a partir de las 19:30 horas, se enmarca en la celebración de la décima edición del Festival de Música Antigua de Las Huelgas. Al día siguiente, la protagonista del ciclo musical será la agrupación Bachchor Stuttgart, que interpretará piezas de Hildegard Von Bingen, Guillaume Dufay, Johannes Ockeghem y cantigas de Santa María.

Burgos Teratro Paraíso

También el sábado, la Casa del Cordón acogerá el espectáculo ‘Con mi llave del Cordón’, un montaje planteado por Teatro Paraíso mediante el que se pretende recrear un ambiente multisensorial destinado específicamente para niños. La cita se llevará a cabo a partir de las 17:15 horas y se enmarca en el décimo aniversario de la programación cultural de la Fundación Caja de Burgos.

Burgos High School Musical

Apenas un cuarto de hora después, el teatro Clunia acogerá la representación del montaje High School Musical preparado por los miembros del Centro Juvenil de la Parroquia de Santa María.

Burgos Música

Para cerrar la jornada, Second, Miss Caffeina y Shinova se subirán al escenario montado para la ocasión en el Paseo Sierra de Atapuerca para ofrecer un concierto enmarcado en los actos de celebración del 50 aniversario de la factoría Bridgestone Burgos.

Burgos Campofrío Maratón

Ya el domingo, el entorno del Coliseum se vestirá de gala para acoger la celebración del Campofrío Maratón Burgos, una de las pruebas deportivas más exigentes y que poco a poco parece haberse asentando en el calendario de citas en Castilla y León.

Peguerinos (Ávila) Marcha Benéfica

María Fernández informa de que el municipio de Peguerinos celebra la II Marcha Benéfica a favor de la investigación contra el cáncer, el 7 de octubre a partir de las 10,30 de la mañana. Los 5 euros que cuesta la carrera serán donados a la fundación científica de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Ávila Pica-Pica

El grupo infantil Pica-Pica llega a Ávila con su espectáculo ‘Grandes Éxitos’, un recorrido por el mundo de Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro, para niños y grandes. En el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, el domingo 8 de octubre a partir de las 12,30 horas. Entradas entre 16 y 20 euros.

Ávila El diluvio que viene

El grupo Siluetas presenta ‘El diluvio que viene’, un espectáculo que refleja sucesos de un pueblo maderero con dos protagonistas: el alcalde y el cura. Todo se complica cuando el párroco reciba la misión de construir un arca porque ha decidido enviar un nuevo diluvio. El sábado 7 de octubre en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, a las 20,30 horas. El importe de la entrada, 10 euros, será destinado a ASPAYM Castilla y León.

Sotillo de la Adrada (Ávila) Tapeando

El concurso ‘Tapeando Sotillo’ ofrece en su séptima edición, cada tapa a degustar a 2,5 euros. El concurso de tapas se celebrará a lo largo de todo el fin de semana en los distintos locales del municipio, del 6 al 8 de octubre en Sotillo de La Adrada.

Navarrevisca (Ávila) Feria de ganado

Navarrevisca celebra su feria de ganado incluyendo actividades como una charla relacionada con el sector o música popular a lo largo de toda la jornada. El 7 de octubre a partir de las 9,00 horas en Navarrevisca.

Palencia Actividades

Fernando Caballero informa de las actividades de este fin de semana en la capital y la provincia palentina.

Viernes

Palencia. Festival de Guitarra Diapasión

Arranca el Festival Internacional de Guitarra Diapasión, que organiza la asociación Calandria con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia. Este viernes actuará Lukasz Kuropaczewsk en un concierto titulado 'El virtuosismo'. Teatro Principal, 20:30 horas.

Palencia. Exposición

El Museo del Agua inaugura este viernes la exposición de pintura y escultura titulada 'Hierro y lienzo', con obras del escultor Juan Jesús Villaverde y la pintora Carmen Rivera. Juan Jesús Villaverde utiliza para sus obras piezas de hierro que han tenido una vida útil anterior, conservando su forma original a la vez que mediante composición les confiere un sentido nuevo; por otro lado Carmen Rivera nos trae oleos en lienzo y tabla mostrando distintos paisajes de naturaleza viva (alguno palentino) con mucho color, con pinceladas sueltas y espátula. Museo del Agua (Paseo Dársena del Canal s/n). Inauguración: a las 11:00 horas.

Palencia. Música

El grupo Guadalupe Planta ofrecerá su repertorio de blues y rock and roll en el marco de una gira en el que recorren numerosas ciudades españolas. Bar Universonoro. 22:00 horas. 190 euros en venta anticipada y 12 en taquilla.

Sábado

Palencia. Música

El Festival Internacional de Guitarra Diapasión, que organiza la asociación Calandria con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia, continúa este sábado con la actuación del dúo formado por Fabio Furia (bandoneón) y Alessandro Deiana (guitarra), en un concierto titulado 'Tango. La última curda'. Teatro Principal, 20:30 horas.

Ampudia. Exposición de pintura

La sala de exposición del Antiguo Hospital de Santa maría de Clemencia inaugura este sábado una exposición de cuadros de Gerardo Puertas Barrigón, que lleva por título 'Tinta, color y barro'. Permanecerá abierta durante el mes de octubre en horario de martes a domingo, de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Domingo

Palencia. Música abierta

El bar Universonoro repite la fórmula de ofrecer su escenario a los amantes de la canción que quieran exponer su voz en el ciclo Domingo en (cantantes). Bar Universonoro: 21:00 horas. Entrada libre.

Palenzuela. XIV Feria de la Cebolla

Palenzuela celebrará este domingo la decimocuarta edición de la Feria de la Cebolla. Desde las 11 de la mañana se sucederán diferentes actividades: A las 12:OO oficiará una misa, a las 12:45 se inaugurará la feria, que permanecerá abierta hasta las 21:00 horas. A las 14:00 horas habrá una degustación de platos elaborados con cebolla de Palenzuela y a las 17:30, un concierto de música folk a cargo del grupo El retestero y a continuación, baile en la plaza.

Castilla y León Música

Antonio Valseca indica que con el comienzo de octubre las salas de toda la comunidad vuelven a copar la agenda musical con conciertos como los de LA M.O.D.A. (Salamanca), Guadalupe Plata (Palencia) o Alex ubago, Chenoa y Astral Doors (valladolid).

Jueves

BURGOS – VIVA BELGRADO & RESTOS SIN GLORIA (La Casa De Las Musas, 21:00h)

BURGOS – PERROS DE PAJA (La Rua, 21:00h, gratis)

LEÓN – THE CUBICAL (El Gran Café, 22:00h, 10€-13€)

LEÓN (PONFERRADA) – TED Z AND THE WRANGLERS (King King, 20:30h)

PALENCIA – FUGA EN MI MENOR (Universonoro Palencia, 21:30h)

SALAMANCA – LA M.O.D.A. (Music Factory, 20:00h, gratis)

SEGOVIA – THE WOLFBROTHERS (Beat Club, 22:00h)

VALLADOLID – ALEX UBAGO (Porta Caeli, gratis)

VALLADOLID – JENNY & THE MEXICATS + BAMBIKINA (Gastrolava, 21:00h, 15€-18€)

VALLADOLID – SILOÉ + ERIZO SIBARITA (Cúpula del Milenio, 22:30h)

VALLADOLID – TRIBUTO HÉROES DEL SILENCIO (Backstage, 21:00h)

Viernes

BURGOS – PABLO UND DESTRUKTION (EL Hangar, 22:00h, 10€)

PALENCIA – GUADALUPE PLATA (Universonoro Palencia, 22:00h, 10€-12€)

SALAMANCA – TRIBUTO A LOS SUAVES (La Sociedad, 22:00h, 5€)

SALAMANCA – MORGAN (Caem, 22:00h, 12€)

SEGOVIA – CLUB DEL RIO (Beat Club, 21:30h)

VALLADOLID – ASTRAL DOORS + LEYENDA (Porta Caeli, 21:30h, 15€-18€)

VALLADOLID – AYUSO + FRAILE + LAZARO (Cúpula del Milenio, 20:30h)

ZAMORA – TRIBUTO GUNS AND ROSES (La Cueva del Jazz, 23:30h, 12€-15€)

Sábado

BURGOS (MIRANDA DE EBRO) – Tributo a AC/DC + La Pesadilla de Freud (La Fábrica de Tornillos, 22:30h, 8€-12€)

BURGOS – TRIBUTO TINO CASAL (La Rua, 21:30h, 11€-13€)

BURGOS – X FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA, BACHCHOR STUTTGART (Las Huelgas, 19.30h, gratis)

LEÓN (PONFERRADA) – THE REAL McCOYSON + SUPERSIDERS (Morticia, 19:30h)

SEGOVIA – PATRICIA KRAUS (Beat Club, 22:00h, 10€-12€)

VALLADOLID – PERENNIAL INSOLATION + INTO THE NETHERMOST + NO CONCESSION (Black Pearl, 19:30h)

VALLADOLID – CHENOA (Teatro Zorrilla, 20:30h)

VALLADOLID – ANIMAL FANTASMA + DOBLE ESFERA (Backstage, 20:30h, 8€)

VALLADOLID – ANIMAL SOUND (Cúpula del Milenio, 21:00h)

VALLADOLID – LES CHAVALIERS DU JAZZ (Auditorio Miguel Delibes, 21:00H, 14€)

VALLADOLID – RAIL 4 PASS (Porta Caeli, 21:00h, 3€)

Domingo

BURGOS – X FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA, ENSEMBLE PEREGRINA (Las Huelgas, 19.30h, gratis)

LEÓN – THE VOLCANICS (El Gran Café, 21:30h, 10€)