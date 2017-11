NUESTRA ONG, UNA A UNA. FEDERACIÓN SALUD MENTAL CASTILLA Y LEÓN «Las empresas cada vez se implican más, pero abrir la primera puerta para que contraten nos cuesta» Jesús Corrales, presidente de la Federación Salud Mental Castilla y León. / EL NORTE JESÚS CORRALES MATEOS. PRESIDENTE Destaca el trabajo realizado por el movimiento asociativo para que los usuarios tomen sus propias decisiones ALICIA PÉREZ Miércoles, 29 noviembre 2017, 11:43

Jesús Corrales es desde 2008 el presidente de la Federación Salud Mental Castilla y León, que nació en 1993 como Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) de Castilla y León. Las asociaciones decidieron crear la Federación, que representa a unas 5.000 personas de la comunidad, con el objetivo de coordinar el trabajo y las reivindicaciones a nivel autonómico. Pertenecen a la entidad once asociaciones de familiares, amigos y personas con problemas de salud mental de la comunidad y once delegaciones del medio rural.

–¿Cuál es la labor de la Federación?

–Desde el movimiento asociativo Salud Mental se trabaja siempre para mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y de sus familias, defendemos sus derechos reivindicando los recursos que hacen falta y la dignidad de las personas. Nuestra función también es exhortar a los poderes públicos para la eliminación de cuantos obstáculos y dificultades se ponen por el camino como el estigma y la discriminación, y prestar todo tipo de apoyo y asesoramiento a las asociaciones. Además, está la labor de divulgar y formar la conciencia colectiva de la sociedad para que acepte y vea a las personas con problemas de salud mental como un ciudadano más, con sus derechos y sus obligaciones.

–¿Qué supone el trabajo que hace la entidad para las personas con problemas de salud mental?

–Estas personas ven que están dejando de ser individuos pasivos para pasar a ser individuos activos. Están participando en los órganos de gobierno y tenemos asociaciones presididas por personas con problemas de salud mental. Se implican en la lucha de sus derechos, en la mayor integración social, en la mejora de su calidad de vida y hacen propuestas y las discuten porque hay muchísimas personas con problemas de salud mental con las ideas clarísimas. Son conscientes de que son ciudadanos de pleno derecho y tienen los mismos derechos que los demás. Todo esto se ha conseguido desde el movimiento asociativo y son ellos los que tienen que tomar sus propias decisiones.

–¿Qué tendría que cambiar para que estas personas se encontraran con menos dificultades?

–Lo primero, el estigma y la discriminación. Se va limando y va disminuyendo, pero aún existe y todavía a las personas con problemas de salud mental no se les reconoce toda su capacidad. Queda mucho trabajo por hacer, pero su presencia cada vez mayor en todo lo que atañe a su vida está consiguiendo que la sociedad los vaya aceptando poco a poco. Me gustaría que no hubiese asociaciones y que las personas con problemas de salud mental fuesen ciudadanos que no tuvieran diferencia alguna en sus derechos civiles, políticos y sociales con el resto de los ciudadanos. La sociedad va cambiando y está favoreciendo, poco a poco, pero con paso firme y decidido, la integración de las personas con problemas de salud mental.

–¿Qué necesidades tiene la federación o qué demandaría a las administraciones?

–Un apoyo decidido y firme en las políticas de promoción y la integración social, laboral y política de las personas con discapacidad por problemas de salud mental porque sigue habiendo situaciones en las que ven vulnerados sus derechos. Los derechos humanos están reconocidos, pero los derechos civiles se vulneran día a día y con facilidad por parte de la administración. Por ejemplo, una persona con problemas de salud mental si quiere contraer matrimonio, se encuentra enormes dificultades y también en la obtención de derechos civiles como el carné de conducir. Respecto a la integración laboral, las empresas se están implicando cada día más, pero abrir la primera puerta para que contraten nos cuesta bastante. Pedimos una vida independiente, una atención sociosanitaria adecuada en el medio rural y un apoyo adecuado a las mujeres con problemas de salud mental, que sufren doble discriminación.