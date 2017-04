«La jornada inaugural es un día que pasará a la historia de Cuéllar»

Tras una jornada inaugural muy intensa, el alcalde de la villa, Jesús García, reflexionó sobre la apertura de ‘Reconciliare’. Destacó una vez más el gran comportamiento de los vecinos de Cuéllar, las muestras de cariño, afecto y simpatía hacia la Reina Sofía, de la que aseguró que «es una mujer muy cercana», que acompañó a los cuellaranos en un día «que pasará a la historia y para mí uno de los más importantes de los últimos años».

García afirmó no había podido ver la exposición hasta el día de la inauguración. Pero quedó maravillado con ella y con el trabajo realizado por la Fundación Las Edades del Hombre, por lo que felicita a la propia institución y a todas las personas que han trabajado en elaborar los decorados, el traslado de las piezas, su elección, el entorno y la temática. «Quedé sorprendido por las obras y el montaje, están bien marcados los movimientos y el recorrido, no está recargado, el conjunto me pareció extraordinario», declaró.

Realizó el alcalde un balance muy positivo de toda la jornada inaugural. Le sorprendió la Reina Sofía y su conversación; aseguró que la monarca emérita le transmitió que el municipio fue muy de su agrado, teniendo en cuenta que el paseo transcurrió por una de las zonas más bonitas de la villa, con el castillo, el recinto amurallado y la calle Palacio, recientemente adecentada, cuestiones que comentó a Doña Sofía durante el paseo, además de preguntarle sobre cómo se sentía, ante lo que contestó que «muy a gusto, y muy querida».

García también destacó la «magnífica» velada musical de la tarde, y agradeció a cada uno de los que intervinieron, tanto a Luis del Olmo, que puso voz a los poemas de Alfonsa de la Torre, como al pianista Antonio López y a los cantantes Cecilia Lavilla y Luis Santana; y no olvidó la «solidaridad y generosidad» de los asistentes, que donaron más de 3.300 euros que serán destinados a Cáritas para ayudar a las obras de rehabilitación de la residencia del Alamillo.

«Fue un buen broche para finalizar la jornada», manifestó el regidor, que de nuevo recordó que las expectativas de visitantes de la muestra se sitúan en los datos recogidos en municipios de entidad similar a Cuéllar, como Arévalo o Toro, más de 250.000 visitantes. Aunque , apostilló el alcalde cuellarano, «si conseguimos más, pues más orgullosos todavía nos sentiremos, pero esperamos llegar al menos al lugar que han alcanzado ellos».