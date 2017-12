Desactivada la alerta por nevadas, cuidado con las temperaturas mínimas Dos personas disfrutan de la nieve el pasado sábado en la provincia de Segovia. / A. de Torre Las mínimas se situarán mañana entre los cinco y los diez grados bajo cero en Castilla y Léon Lunes, 4 diciembre 2017, 16:47

La Agencia de Protección Civil de Castilla y León ha desactivado hoy la alerta declarada el 30 de noviembre ante el riesgo por nevadas en Burgos, León, Palencia y Soria dada la mejoría de la situación meteorológica, aunque hay aviso para mañana por frío en la comunidad con mínimas entre cinco y diez bajo cero.

No obstante, según ha detallado la Agencia, adscrita a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, desde el Centro Coordinador de Emergencias (CCE) se continuará con las labores de seguimiento de las previsiones meteorológicas.

Además, la Agencia de Protección Civil mantiene las recomendaciones de consultar tanto de la previsión meteorológica como del estado de las carreteras, en el caso de realizar actividades al aire libre o de viajar por carretera.

Si se viaja en vehículo propio, es importante hacerlo con el depósito de combustible lleno y llevar algún tipo de cadenas para las ruedas, además de ropa de abrigo, agua, comida y un teléfono móvil con la batería cargada, ante la posibilidad de que el vehículo quede momentáneamente retenido en la nieve.

La Agencia ha avisado hoy de un descenso mañana de las temperaturas, con mínimas que estarán entre los cinco y los diez bajo cero, con heladas generalizadas en toda la comunidad, y máximas que no superarán en la mayor parte de las zonas los diez grados.

En Burgos se esperan mínimas de -6º C en la Cordillera Cantábrica, y de hasta -8º C en el Sistema Ibérico, desde la madrugada y hasta mediodía del martes.

En León se anuncian hasta -9º C en la Cordillera Cantábrica desde la madrugada y hasta el mediodía del martes; con -6º C en la zona palentina de Cordillera Cantábrica; y mínimas de hasta -7º C en el Sistema Ibérico soriano y de hasta -8º C en la meseta.

En Valladolid se anuncian temperaturas mínimas de hasta -6º C y de hasta -7º C en la zona zamorana de Sanabria.