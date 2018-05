Lo que deberías saber para dejar de fumar El Hospital Clínico de Valladolid recoge en paneles del vestíbulo dibujos contra el tabaco de niños del colegio Los Zumacales de Simancas. / EL NORTE El Día Mundial sin Tabaco es una jornada para disfrutar de la libertad de abandonar la adicción al cigarrillo ANA SANTIAGO Valladolid Jueves, 31 mayo 2018, 07:52

La ley sí trajo consigo una marcada reducción del consumo de tabaco. La legislación y también la crisis, el incremento del precio y la presión fiscal sobre estos productos. Así la venta de tabaco en su conjunto registra un descenso permanente desde el año 2008 hasta los 118.163.401 cigarrillos consumidos en la región en 2017, según los datos del Comisionado para el Mercado de Tabaco.

El 'tabaco mata', 'provoca impotencia sexual', 'Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)', 'riesgo de ceguera', 'gangrena', 'el tabaco provoca bajo peso al nacer', 'artritis reumatoide', 'cáncer de lengua y mama...' leyendas desatendidas, desoídas y los jóvenes siguen fumando, desde los 14 años y antes. Y cada año este Día Mundial sin Tabaco. Y las tabacaleras buscando nuevos espacios para sustituir a una adicción que ven amenazada. Y los fumadores siguen buscando resquicios para seguir cigarrillo en mano. Tal vez algunas frecuentes preguntas traigan alguna útil respuesta de la mano de sociedades científicas y asociaciones (de médicos de Familia, Neumología, especialistas en tabaquismo):

–¿Hay una forma segura de fumar?

–No. Todos los cigarrillos pueden dañar el cuerpo humano. Cualquier cantidad de humo es perjudicial. Los cigarrillos son quizás el único producto legal que es perjudicial para el cuerpo y causa cáncer.

–¿Y el bajo en alquitrán?

–Un cigarrillo bajo en alquitrán puede ser tan perjudicial como un cigarrillo de alto contenido de alquitrán ya que cuando una persona toma bocanadas, lo hace más profundamente y con más frecuencia en cigarrillos de bajo alquitrán.

–¿Fumar es realmente adictivo?

–Sí. La nicotina en el humo del cigarrillo provoca una adicción al tabaco. La nicotina es una droga adictiva tanto como heroína y cocaína por tres razones principales: Cuando se toma en pequeñas cantidades, la nicotina produce sensaciones agradables que hacen que el fumador quiera fumar más; Los fumadores suelen volverse dependientes de la nicotina y sufren síntomas de abstinencia cuando dejan de fumar; afecta a la química del cerebro y el sistema nervioso central.

–¿Qué hace la nicotina?

–La nicotina es un veneno y en grandes dosis puede matar a una persona deteniendo sus músculos respiratorios. Los fumadores suelen tomar en pequeñas cantidades que el cuerpo puede romper rápidamente y deshacerse de él. La primera dosis de la nicotina hace que una persona se sienta despierta y alerta, mientras que las dosis posteriores producen una sensación de calma y relajación. La nicotina puede hacer que los nuevos fumadores y fumadores habituales que reciben demasiado de él, se siente mareado o mal del estómago.

–Si sólo fumo tres o cuatro cigarrillos, ¿merece la pena dejarlo?

–No hay un nivel de consumo seguro. A partir de un cigarrillo al día los riesgos de padecer enfermedades en el futuro se disparan. Lo mejor es dejarlo del todo.

–¿Cambiar a cigarrillos 'light' es mejor?

–Las personas que fuman cigarrillos 'light' inhalan la bocanada del cigarrillo más fuertemente, fuman los cigarrillos más rápido y tienden a fumar más cigarrillos al día. Por tanto acaban fumando más o menos la misma cantidad que cuando fumaban cigarrillos normales. Este hecho ocurre porque el fumador inconscientemente busca «su dosis»

-¿Puede ayudarme el cigarrillo electrónico a dejar de fumar?

-Aunque algunos expertos consideran que sí, en la actualidad no existe evidencia científica de su utilidad. No está considerado como un producto sanitario y, por tanto, no está sometido a las estrictas normas de seguridad de los mismos. Su contenido no es homogéneo entre las distintas presentaciones.

Por otra parte, el cigarrillo electrónico no aporta nada en el abordaje conductual del tabaquismo. No ayuda a 'olvidarnos' del tabaco.

Todas las Sociedades Científicas relacionadas con el tabaquismo en España han consensuado no aconsejar el cigarrillo electrónico como método de ayuda al abandono del hábito tabáquico.

–¿Es cierto que se engorda?

–Al dejar de fumar se puede engordar dos o tres kilos por la ansiedad. Para evitarlo es importante no picar, no sustituir los cigarrillos por alimentos pero si se desea hacer dieta es mejor posponerla hasta que la abstinencia del tabaco esté consolidada. Algunos de los fármacos que se utilizan para dejar de fumar pueden retrasar el aumento de peso mientras se toman.

–¿Qué pasa si ya he tratado de dejar de fumar varias veces sin conseguirlo?

–Muchos fumadores necesitan entre tres a cinco intentos para conseguir dejar el tabaco. Las recaídas forman parte del proceso de abandono del tabaco y suponen una oportunidad para aprender a dejar de fumar. Es importante recordar qué nos llevó a recaer para no caer en los mismos errores en los siguientes intentos.

-¿Cuáles son las sustancias del tabaco más peligrosas para la salud?

-En el humo del tabaco se han identificado más de 8.000 sustancias, muchas de ellas tóxicas; las más conocidas y peligrosas son:

El monóxido de carbono reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Combinándose con la nicotina, predispone al fumador a trombosis coronaria y enfermedades cardiovasculares.

La nicotina, su principal problema es la adicción que crea (es tan adictiva como la cocaína y la heroína), eleva la tensión arterial y el ritmo cardíaco.

Los alquitranes son sustancias carcinógenas que junto a otras sustancias nocivas del humo del tabaco pueden producir cáncer de pulmón, laringe, estómago, colon-recto, páncreas, vejiga, mama, cuello de útero...