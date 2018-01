ARANDA El cuarto jugador afirma que volvieron a ver a la menor después de abandonar el piso Medios de comunicacion cubren el caso de los presuntos abusos sexuales a una menor cometidos por tres jugadores del Arandina / Susana Gutiérrez El deportista contó a la jueza que pasó por delante del bar donde estaban y «saludó con la mano» SUSANA GUTIÉRREZ ARANDA DE DUERO Martes, 30 enero 2018, 14:06

El cuarto jugador mantiene que volvieron a ver a la menor, después de abandonar el piso, el día en el que la joven denuncia haber sufrido la presunta agresión sexual por parte de tres exfutbolistas de la Arandina. El joven detalló, ante la jueza, que pasadas las nueve de la noche, cuando se encontraba en el bar San Francisco, junto a los tres detenidos y una chica, la víctima pasó por la calle y les saludo normalmente con la mano. «Hay un momento en el que pasa por fuera del bar y saluda», declaró el testigo. Ese es uno de los detalles que dio ante la instructora en una declaración de alrededor de 50 minutos. Una testificación en la que se le interrogó intensamente tanto por parte de la jueza y la fiscal, como de la acusación particular y popular.

El futbolista describió que llegó al piso de sus compañeros poco antes de las ocho de la tarde, junto a Raúl Calvo y Víctor Rodríguez. Carlos Cuadrado se encontraba allí junto a la menor, al estar lesionado, según sus palabras. En el testimonio manifestó que, al tener fijada su residencia en Valladolid, era habitual que se quedara a dormir en la vivienda cuando «coincidía el entrenamiento viernes tarde y sábado por la mañana» y que, desde el mes de julio, lo habría hecho «en 7 u 8 ocasiones» y «no tenía llaves del piso».

Ante las preguntas de la jueza, afirmó que sí le sorprendió encontrar a la joven allí, que «no la conocía, me la presentaron», y permanecieron los cinco juntos en el salón durante algo más de media hora. Al respecto, manifestó no recordar «ninguna conversación trascendental en este tiempo, estuvimos viendo la tele, jugando con el móvil, cada uno a su aire…yo estuve un rato hablando de fútbol con Raúl». Narró también que no fue consciente de que la menor le grababa dentro del video musical.ly, documento que desveló su presencia en el piso el día de autos, y recordó que uno de sus compañeros también realizó algún otro video musical de forma individual.

Escuchó pasos

En su relato en el juzgado manifestó que, como habían decidido bajar a tomar algo en el bar San Francisco, fue a una de las habitaciones de la casa a cambiarse de ropa en un tiempo que cifra «como máximo de 15 minutos». Sólo escuchó en un momento «algo, yo diría que unos pasos por el pasillo y si es posible hacia alguna habitación, la de Raúl, quizás», y también, algo más tarde, el ruido de la puerta de salida de la vivienda. Insistió en que al volver al salón, la menor ya no estaba y todo continuaba en la misma posición. «No pregunté por qué se había ido», precisó. Después de estar en el bar, donde uno de los detenidos, Carlos, había quedado con una chica, la menor que va a ser a declarar próximamente como testigo; el cuarto jugador y Víctor Rodríguez se fueron a cenar a un establecimiento del centro de la ciudad. «Supongo que el resto se van al piso, pero yo no lo veo», mantuvo.

Respecto a su tardanza en prestarse a declarar, algo que fue puesto de manifiesto en numerosas ocasiones durante el interrogatorio, el testigo insistió en que nunca pensó que los hechos denunciados tuvieran lugar ese día, al no coincidir con lo que vivió en el piso. «Cuando hay noticias de que había una cuarta persona y había un vídeo musical.ly, eso ya me sonaba, y digo: a lo mejor el que sale ahí soy yo, y ya me pongo en contacto con el abogado de mi familia», comentó, fechándolo a finales de diciembre.