«Hemos conseguido tener una organización grande y unida que representa a todos los estudiantes de la comunidad»

Fernando Ruiz Martínez es desde el año 2015 presidente de la Federación Autónoma de Asociaciones de Estudiantes de Castilla y León (FADAE), una entidad que agrupa a 140 asociaciones y a siete federaciones provinciales, y que comenzó a trabajar en 1992, por lo que este año celebra su 25 aniversario. Las asociaciones federadas son principalmente de Bachillerato y Educación Secundaria Obligatoria (ESO), aunque también hay alguna de ámbito universitario. Con tan solo 19 años, Fernando Ruiz explica que trabajan en la Federación con la inquietud de buscar una educación mejor en la comunidad.

-¿Con qué objetivos trabaja la Federación?

-El objetivo es tener una representación unida de todos los estudiantes de la comunidad. Llevamos como identidad que somos una organización apartidista, aconfesional y sin ánimo de lucro. Todo lo que no sea educación y esté fuera del ámbito de los derechos de los estudiantes no lo tratamos. Con esta filosofía en estos 25 años, se ha conseguido tener una organización bastante grande y unida que representa a todos los estudiantes de Castilla y León, independientemente de su ideología política, sus creencias religiosas o cualquier otra característica personal.

-¿Qué actividades realiza FADAE?

-En la rama de participación hacemos una actividad al mes, excepto cuando hay exámenes o vacaciones, con el Consejo de la Juventud de Castilla y León. Tenemos actividades únicamente dedicadas a educación y participación, en las que el objetivo fundamental es juntar a diferentes estudiantes de Castilla y León y que compartan experiencias y opiniones sobre los problemas que hay actualmente en la educación. Otro de los objetivos es formar a los estudiantes en participación juvenil y estudiantil y tenemos encuentros sobre otros temas sociales como puede ser la vida saludable, la igualdad o los derechos humanos. Realizamos campañas como la de ‘Cero Acoso’, contra el acoso escolar, y escuelas de formación en los centros que lo solicitan para informar a los alumnos sobre cómo participar en el propio centro. Además, representamos a los estudiantes en reuniones periódicas con la Consejería de Educación. Somos la única comunidad o de las pocas comunidades donde toda la representación de los estudiantes la engloba una sola entidad.

-¿Cuáles son los principales problemas que tienen los estudiantes de la comunidad?

-Este año a nivel de educación general principalmente hemos tenido el problema de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), un tema en el que hemos tenido que gestionar un diálogo con la Consejería de Educación para ver cómo iba el tema y resolver todos los problemas que ha habido. También ha habido mucha incertidumbre con las pruebas de 4º de la ESO y hemos tenido que estar en contacto permanente con las asociaciones y los estudiantes por un lado y con la Consejería por otro para intercambiar información. Ese es casi nuestro principal cometido, que todo lo que se hace en la Consejería llegue a los estudiantes y que todo lo que opinan los estudiantes llegue a la Consejería, como un nexo entre ambos.

-¿Qué necesidades tienen los estudiantes?

-Hemos tenido que debatir mucho el tema de las becas porque estos años se han recortado bastante y se han modificado las exigencias. Creemos que se tienen que aumentar las becas para material escolar e intentar buscar alguna manera para que las actividades extraescolares estén financiadas o puedan ser accesibles a todo el mundo, ya que hay personas con pocos recursos que no pueden participar porque no las pueden pagar. Desde la Federación reclamamos a la Junta financiación para la entidad porque no recibimos ningún dinero de la Consejería de Educación, cosa que sí tienen en el resto de comunidades.