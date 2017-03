Apagón informático en los juzgados de Castilla y León

«Afortunadamente, la afluencia de público a los juzgados no es tan alta los viernes como el resto de los días de la semana», indicaron desde Comisiones Obreras, porque habría sido un auténtico caos si llega a producirse un lunes o martes con las salas de vistas atestadas y el goteo de personal ante los despachos judiciales. Hasta las once de la mañana, todos los juzgados del denominado en el argot 'territorio Ministerio', entre ellos, los de Castilla y León (pues no tiene las competencias de justicia transferidas) sufrieron un apagón de los equipos informáticos, que se 'colgaron' por un problema de la plataforma digital centralizada, según informaron fuentes de los sindicatos de Justicia.

Este apagón generalizado, indican, es la gota que colma el vaso de la paciencia de los funcionarios de justicia, puesto que llevan denunciando desde hace meses que la herramienta informática del Ministerio no tiene capacidad suficiente para asumir las tareas encomendadas y los ordenadores «se cuelgan cada dos por tres». El malestar por cómo está funcionando la transición al 'papel cero' que pretende Rafael Catalá, sumada ahora a la indignación que tienen los letrados de la Administración de Justicia por las condiciones en que se les plantea asumir el Registro Civil llevará a los funcionarios judiciales a manifestarse el próximo 15 de marzo ante los Juzgados de Angustias y Nicolás Salmerón.