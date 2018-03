Cerca de 200 bodegas de Castilla y León están presentes en Prowein Expositor de la DO Rueda en el Pabellón de España, en la edición de 2017 de Prowein. / El Norte La feria se celebra del 18 al 20 de marzo en la ciudad alemana de Düsseldorf N. CABALLERO Domingo, 18 marzo 2018, 11:41

Alrededor de 200 bodegas de Castilla y León llevarán sus mejores vinos a la ciudad alemana de Düsseldorf, donde se celebra Prowein, del 18 al 20 de marzo. Esta edición cuenta con más de 6.600 expositores en representación de 295 regiones vitivinícolas de 60 países. Esta feria internacional, dedicada a los sectores del vino y los destilados, va dirigida a los profesionales, entre los que se incluyen importadores, mayoristas, minoristas, supermercados, negocios de catering y restauración.

La feria alemana es clave para las bodegas de Castilla y León, dado que es su segundo mercado comprador. De hecho, las exportaciones de vino de la comunidad autónoma a Alemania supusieron un gasto de 23.036.000 euros el pasado año.

Un país clave

Por ejemplo, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda acude a Prowein con 55 bodegas para consolidar su presencia en el país germano, donde las exportaciones anuales alcanzaron los 2.135.521 millones de botellas en 2017. El Consejo Regulador ha diseñado un estand de 43 metros cuadrados, dentro del Pabellón de España organizado por el ICEX en el Hall 10 D-111. Los profesionales asistentes a la feria podrán catar 103 vinos de 55 bodegas de Rueda, entre verdejos, sauvignon blanc, fermentados en barrica y elaboraciones especiales. Además, el expositor contará con un espacio de reuniones para entrevistas de trabajo.

Según el catálogo de Prowein, también estarán presentes 77 bodegas de la Ribera del Duero, 27 de Toro, 15 de El Bierzo, cuatro de Tierra de León y dos de Cigales. Además, acudirán otras elaboradoras que comercializan sus vinos bajo la Indicación Geográfica Protegida Vino de la Tierra de Castilla y León.

Las bodegas de DO Toro acuden a Düsseldorf con 108 vinos. Está previsto que el presidente del Consejo Regulador, Felipe Nalda, dirija una cata con ocho vinos de Toro muy diferentes para explicar cómo se comporta la variedad tinta de Toro en los diferentes tipos de suelo.

La feria Prowein está dirigida exclusivamente al público profesional. Según los organizadores del certamen, alrededor del 60% de los visitantes son alemanes y más del 70% de los extranjeros son directivos que contribuyen de forma esencial a la hora de tomar las decisiones de compra.

Visitantes

El año pasado, Prowein batió récords con 58.500 visitantes profesionales, frente a los 55.700 de 2016, lo que supuso un crecimiento del 5%. Más de la mitad de los visitantes son alemanes. Este certamen cuenta con 6.615 expositores expositores de 60 países y 295 regiones vitivinícolas diferentes. Prowein se celebra del 18 al 20 de marzo en el recinto ferial de la localidad alemana de Düsseldorf.

Cata el lunes 19 de marzo

Ribera del Duero será el lunes, 19 de marzo, protagonista de la actividad de la Prowein. Los vinos de la DO serán protagonistas de una de las catas Premium de la gran feria alemana que se ofrecerá exclusivamente a periodistas y profesionales internacionales con el nombre 'Ribera del Duero en estado puro' (Ribera del Duero at its purest).

Se trata de una cata de ocho grandes vinos elaborados con uva de viñas viejas de tempranillo de más de 50 años, procedentes de parcelas de características únicas. Vinos que se elaboran solo en añadas excepcionales.

La cata tendrá lugar en el stand de la editorial alemana Meininger , participarán 8 vinos y será dirigida por David Schwarzwälder, prestigioso periodista y experto en vinos españoles.