Castilla y León mantiene la disciplina Los diputados de la región obedecerán a sus direcciones nacionales en la votación de la moción de censura EL NORTE Jueves, 31 mayo 2018, 20:59

No habrá sorpresas salvo que el diputado de Ciudadanos por Valladolid, Francisco Igea, el único que no ha concretado su voto, decidiera actuar por libre y no respetara lo dispuesto por su dirección nacional. Todos los demás diputados por Castilla y León que hoy y mañana vivirán el debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy en el Congreso, respetarán la disciplina de partido. Así, los nueve socialistas y los tres de Unidos Podemos apoyarán a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno mientras que los veinte del PP, que arremeten contra Sánchez por esta iniciativa, mantendrán su postura en contra de que se desbanque a Rajoy del Ejecutivo nacional.

Pablo Casado (PP). Ávila NO

«Unas terceras elecciones en dos años y la inestabilidad en plena aplicación del 155 no le van bien a España». (Twitter)

J. Ramón García (PP). Ávila no

«Por la estabilidad en España y por la seriedad de las instituciones. Porque gobierne aquel que ganó las elecciones. Por el crecimiento y el empleo».

Pedro José Muñoz (PSOE). Ávila sí

«Votaré sí. En cuanto a los motivos y el discurso político, me remito a lo que ha dicho el partido a nivel federal».

Jaime Mateu Isturiz (PP). Burgos no

Rechazo absoluto a una moción «artificial, basada en el ego personal de un candidato que está quemado». Mateu considera que la moción es una excusa para satisfacer las necesidades de Pedro Sánchez, que se ha estrellado tres veces sin conseguir llegar al Gobierno, y antepone sus intereses políticos, «sus ansias de ser presidente» a los intereses de los españoles. Además, está basada en la «mentira», en una interpretación de la sentencia de la Audiencia Nacional, que no es firme y en la que existe un voto particular.

Sandra Moneo Díez (PP). Burgos no

Votará en contra pues considera que la moción es «una actuación absolutamente irresponsable de Pedro Sánchez». No existe, a su juicio, justificación objetiva más allá de que Sánchez «quiere llegar al gobierno sin ganar unas elecciones». Además, estará generando una inestabilidad política con consecuencias económicas. Moneo critica la falta de responsabilidad política de formaciones como Ciudadanos y confía en que impere el sentido común, y que la moción de censura no salga adelante.

Esther Peña Camarero(PSOE). Burgos sí

Votará a favor de la moción, pues considera que «cada día hay más motivos». Califica de «escándalo» que el Partido Popular, tras una sentencia en la que se demuestra que «ha robado dinero público para financiar su partido», continúe en el Gobierno. Peña espera que, en esta situación tan complicada, pese más «la decencia y la dignidad en este país que el electoralismo de algunos partidos de nuevo cuño».

Miguel Vila Gómez (UNIDOS PODEMOS). Burgos sí

Votará sí, sin condiciones, a la moción de censura porque es una necesidad de higiene democrática, más tras una sentencia que «oficialmente dice que el PP es un partido corrupto». Vila insiste en que la situación es insostenible y la prioridad del país es formar un gobierno progresista que «ponga orden al desorden que ha generado el PP». El diputado cree que la moción tiene cada vez más posibilidades, «hoy es más posible que ayer», ha asegurado. También critica a Ciudadanos por anteponer sus intereses de partido y «hacer política en función de las encuestas», esperando que una convocatoria electoral les permita llegar a La Moncloa.

Eduardo Fernández García (PP). León no

El diputado popular Eduardo Fernández ha remarcado la necesidad de votar «no, con mayúsculas» en una moción de censura planteada por el Partido Socialista. «No me importan tanto los motivos de Sánchez tanto como el proceso y las consecuencias. Ayer ya hemos visto un primer impacto económico» ha insistido advirtiendo el problema que para él tendrá el país en caso de prosperar la moción. «El interés de Sánchez no es el de la sociedad, es un interés personal».

M. Carmen González Guinda (PP). León no

La Diputada leonesa considera que la moción es «un chantaje», tanto para el partido de Ciudadanos como para el resto. González Guinda critica que esta decisión puede crear «una gran inestabilidad» en el Estado y no entiende el motivo «cuando no hay ningún cargo imputado en el equipo de gobierno». «La moción es la búsqueda de un interés partidista y personal de Pedro Sánchez»

Aurora Flórez Rodríguez (PSOE). León sí

La única representante leonesa del Partido Socialista considera que la moción es «una cuestión de democracia» y alerta que «la corrupción está presente en Génova hasta la médula» y las sentencias judiciales demuestran que «esto no es una sensación, es una realidad».

Ana Marcello (UNIDOS PODEMOS). León sí

Tiene muy claro su voto y asegura que la moción es necesaria «por higiene democrática». La leonesa insiste en la importancia de «echar a los corruptos del Gobierno» y asegura que apoyará la moción «sin ninguna condición». «No se si ciudadanos ve españoles, o realmente sólo ve votos»

Íñigo Méndez de Vigo (PP). Palencia no

«La moción que pretende hacer presidente a Sánchez va contra el crecimiento económico, la creación de empleo y la estabilidad institucional. La van a apoyar aquellos que quieren separarse de España y quiénes quieren acabar con la Constitución de 1978 y los 40 mejores años de nuestro país».

Miguel Ángel Paniagua (PP). Palencia no

«Voy a votar en contra. Si sale, será muy negativo para nuestro país y para nuestra recuperación económica. Además, para que salga adelante, tendrá que llegar a compromisos con partidos independentistas y no creo que beneficien al país».

M. Luz Martínez Seijo (PSOE). Palencia sí

«Voto sí por devolver la dignidad a este país, por recuperar la limpieza democrática y la permanente losa de corrupción que ciñe al PP y su gobierno. España se merece mucho más que la imagen que el PP está dando dentro y fuera de nuestras fronteras y se merece un gobierno que se preocupe de los ciudadanos y no de la defensa en juicios por las múltiples tramas de corrupción».

J. Antonio Bermúdez de Castro (PP). Salamanca no

Considera que la moción del PSOE «no está justificada« y es fruto de una sentencia que ha sido «manipulada», dado que «en ningún momento se condena ni al Gobierno ni al Partido Popular». Además, es una moción totalmente «irresponsable», cuyo único objetivo es «echar al Gobierno a toda costa» y que, de prosperar, «podría hacer mucho daño a los españoles».

María Jesús Moro Almaraz (PP). Salamanca no

«Me parece tremendo y lamentable que, más allá de las discrepancias, se esté utilizando el insulto permanente contra el Gobierno».

Bienvenido de Arriba (PP). Salamanca no

«De los creadores de 'Dejamos a España en la ruina' llega ahora la segunda entrega 'España no nos importa'» (Twitter).

David Serrada Pariente (PSOE). Salamanca sí

«El viernes los 350 diputados y diputadas tenemos la opción de recuperar la dignidad de las instituciones. Votaré 'sí' al cambio. 'Sí' al desalojo de la corrupción en la vida pública».

Beatriz Escudero Berzal (PP). Segovia no

«Es casi un golpe de Estado legal por parte de quienes utilizan instrumentos jurídicos para echar del Gobierno a quien han decidido los españoles, Mariano Rajoy, que es el único que da estabilidad. Y además, es un chantaje de unos a otros en el que el interés de los españoles no está en ninguna de las propuestas. Pablo Iglesias empuja a Pedro Sánchez a presentar la moción y, antes de que se debata, ya anuncia que, si no sale, apoyará a Albert Rivera para que haya adelanto de elecciones, en un chantaje al PNV. España no puede permitirse esto».

Jesús Postigo Quintana (PP). Segovia no

«Me parece un chantaje mezquino y vil del PSOE y de Pedro Sánchez al resto de partidos y a todos los españoles».

Juan Luis Gordo Pérez (PSOE). Segovia sí

«Es una oportunidad para mirar al futuro en cuanto a forma de actuación y de gobierno, y un tiempo de afrontar los grandes retos que tiene la ciudadanía, como el empleo, las pensiones o la financiación autonómica. Hay que garantizar la pulcritud y la honestidad en la vida pública, y buscar la mayoría y el diálogo que nos permitan afrontar los retos».

Jesús Posada Moreno (PP). Soria no

«Mi voto será no, porque considero que si Pedro Sánchez encabezara un gobierno no crearía más que inestabilidad en España y no está motivada en absoluto esa moción de censura porque sus consecuencias serán muy malas desde el punto de vista económico y para Cataluña que ahora es el problema más grave que tenemos».

Javier Antón Cacho (PSOE). Soria sí

«Mi voto será favorable a la moción como no podría ser de otra manera, de hecho en la ejecutiva provincial de Soria no ha habido ninguno de los 16 miembros que haya cuestionado este voto a favor porque Rajoy no puede seguir al frente del Gobierno después de la sentencia conocida».

Raquel Alonso Hernández (PP). Valladolid no

«Mi voto va a ser contrario a la moción de censura. Pedro Sánchez ha sido un irresponsable presentando está moción. La sensación es que quiere conseguir el poder a cualquier coste y parece que no le importa con qué socios conseguirlo, con los independentistas, con Bildu con quien sea. Todo lo hace por pura ambición, quiere llegar al poder sin pasar por las urnas. Esta moción es mala para España y los españoles y está generando inestabilidad política y económica».

Ignacio Tremiño Gómez (PP). Valladolid no

«Voy a votar en contra de la moción de censura.Está claro que es una moción con la que Pedro Sánchez sólo busca ser el presidente y no le importa absolutamente nada. Ni la situación del país, ni los problemas que conlleva la falta de estabilidad política, la prueba está en el comportamiento de la Bolsa y la prima de riesgo. Es un despropósito y desde luego de una frivolidad absoluta el presentar una moción ahora con el único objetivo de ser el presidente».

Soraya Rodríguez Ramos (PSOE). Valladolid sí

«Votaré favor de la moción. Porque tras la primera sentencia de la Gürtel, la condena al Partido Popular, la existencia de una caja B y de una estructura organizada para obtener fondos ilegales a través de comisiones ilegales que beneficiaran al PP, como dice la sentencia, el presidente del Gobierno debe dimitir. Mariano Rajoy debería haber dimitido tras conocerse la sentencia, no tiene la confianza de ningún grupo para seguir gobernando. Ante esta situación el PSOE tenía que presentar una moción de censura».

Francisco Igea Arisqueta (Ciudadanos). Valladolid ?

«Nosotros todavía no hemos fijado nuestra posición. Lo único que tenemos claro es que la legislatura está agotada y lo hemos dicho públicamente. No vamos a seguir dando soporte al Gobierno».

Juan M. del Olmo (UNIDOS PODEMOS). Valladolid sí

«Voy a votar a favor de la moción de censura. Lo hago por las mismas razones por las que nosotros presentamos una moción de censura hace un año, la emergencia democrática que tiene España es sacar al Partido Popular del Gobierno. Ahora lo ha confirmado una sentencia, pero es una situación que venimos denunciándolo a través de todo lo que van diciendo los jueces sobre la corrupción del Partido Popular. No se puede permitir que en un país democrático como España haya un Gobierno corrupto».

Fernando Martínez-Maíllo Toribio (PP). Zamora no

«Esta moción debilita la posición de España y da ventajas al independentismo. Del no es no, ha pasado al yo es yo».

José María Barrios Tejero (PP). Zamora no

«Lógicamente votaré que no a la moción de censura porque creo que tenemos el mejor presidente del Gobierno que podíamos tener y la moción de censura lo que hace y lo que está haciendo ya es desestabilizar lo que estaba yendo bien, que es la economía, y no tiene ningún sentido, el único sentido que tiene es un sentido personal de Pedro Sánchez, que quiere a toda costa estar en la Moncloa».

María del Mar Rominguera (PSOE). Zamora sí

«Entendemos que es la solución ante la falta de credibilidad del Gobierno actual, de este Gobierno que está asediado por la corrupción y que a estas alturas, con esa sentencia de esa pieza de la trama Gürtel, no nos ofrece estabilidad por mucho que se empeñe Rajoy y el resto de miembros de su partido en decir lo contrario. Si de verdad Rajoy fuese responsable o pretendiese la estabilidad de este país, habría dimitido ya. Si por iniciativa propia no lo ha hecho, con la moción le vamos a ayudar a que lo haga, porque un Gobierno sin credibilidad no da confianza ni estabilidad ni a la ciudadanía ni, por supuesto, al país».

Informaciones de Paula Velasco, Patricia Carro, Inés Santos, José M. Díaz, Ricardo Rábade, Ana Nuin, Isabel G. Villarroel, Andrea Díez y Alicia Pérez.