«Castilla y León es una comunidad de gente ordenada, trabajadora, seria, sin necesidad de llamar la atención» Silvia Clemente, en el interior de las Cortes de Castilla y León / G. Villamil Silvia Clemente entrega hoy la Medalla de las Cortes a la Universidad de Salamanca con motivo de la celebración del 35 aniversario del Estatuto de Autonomía SUSANA ESCRIBANO Lunes, 26 febrero 2018, 07:34

Se celebran hoy los 35 años del Estatuto Autonómico en un acto institucional en el que Silvia Clemente, presidenta de las Cortes, hará entrega de la Medalla de honor a la Universidad de Salamanca.

–35 años de Estatuto de Autonomía, de comunidad autónoma, ¿qué nota le pondría a la conciencia ciudadana de pertenencia a Castilla y León?

–El sentido de comunidad autónoma es de organización, de trabajo del Gobierno y las instituciones. Es una realidad que en Castilla y León los ciudadanos se sienten de su provincia y, sobre todo, españoles. No creo que haya que valorarlo ni bien ni mal.

–¿Como presidenta de un parlamento autonómico cómo ve lo que ocurre en el de Cataluña?

–Como un esperpento. Conozco de primera mano cómo se garantiza aquí el cumplimento del Reglamento, que es una ley y muy taxativa en cómo se tramitan las iniciativas... Saltarse todo eso provoca alarma. Vemos delinquir a pecho descubierto y eso solo puede generar alarma. Y encima lo quieren justificar..., hasta que les ha llamado la justicia.

–¿Cotiza a la baja entre autonomías la normalidad en política?

–Parece que hay que vivir en la estridencia para convertirse en importante, pero no es solo un mal que sucede en política. Castilla y León es una comunidad de gente ordenada, trabajadora, seria, sin necesidad de llamar la atención porque nuestra historia nos ha hecho como somos y me parece muy bien. No tenemos necesidad de entrar en las modas, ya se pasará esta.

–Dirige un hemiciclo con seis fuerzas políticas en el que el debate ha ganado en viveza y en intensidad.

–Es una tarea complicada, porque igual que seis grupos políticos son seis sensibilidades políticas diferentes, son también seis formas de entender lo que dice el otro cuando está en el uso de la palabra.

–¿Qué le gustaría que sintiera un ciudadano cuando pasa por delante de las Cortes?

–Que estamos a su servicio y que trabajamos para conseguir que su vida sea mejor, que tiene mayor bienestar, eso es lo que me gustaría.

