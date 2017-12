Índice DEC Castilla y León alcanza el segundo puesto en el desarrollo de Servicios Sociales Evolución del índice DEC en Castilla y León / El Norte La comunidad obtiene una calificación de 7,50 en 2017, la más alta de su historia, y solo se ve superada por el País Vasco EL NORTE Valladolid Miércoles, 20 diciembre 2017, 12:12

Castilla y León se supera a sí misma en el índice DEC, que mide el desarrollo de los sistemas de Servicios Sociales en las diferentes comunidades autónomas de España. La región castellano y leonesa pasa del tercer al segundo puesto del 'ranking' en 2017 con una nota de 7,50 y una calificación global de medio-alto.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha señalado que estos datos ponen de manifiesto que Castilla y León obtienen la mejor puntuación de toda la serie histórica del Índice DEC, lo que significa que se ha conseguido mejorar aún más en los dos últimos años los Servicios Sociales de la Comunidad.

García ha incidido en que, según señala el Índice DEC 2017, Castilla y León es la comunidad autónoma española de régimen común con mejor puntuación a nivel nacional en el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales, tan solo es superada en 25 centésimas por una comunidad foral como es el País Vasco, que obtiene 7,75 puntos. De hecho, Castilla y León logra superar por primera vez a otra de las comunidades de régimen foral como Navarra.

El informe señala que «Castilla y León destaca por contar con todos los elementos legislativos, normativos, planificadores y de organización que le permiten situarse en el nivel más alto de la calificación, alcanzando la Excelencia, sólo a falta de los 0,05 puntos simbólicos que se otorga a que la Consejería lleve el nombre de 'servicios sociales'».

«Su más reciente logro en esta materia ha sido la aprobación de su Plan Estratégico, con memoria económica, que era el elemento que le faltaba en este apartado y por el que penalizó en la anterior aplicación», prosigue el informe.

«La relevancia económica de los servicios sociales en Castilla y León se sitúa por encima de la media estatal en los tres indicadores contemplados, prácticamente todos mejoran respecto a la anterior aplicación, así como en relación al inicio de la serie (año 2011, correspondientes a la primera aplicación del Índice):

- Gasto por habitante y año: 363,07€ en 2014, 388,65 € en 2016 (media estatal 339,69 €).

- Porcentaje que supone la inversión de las Administraciones Públicas en servicios sociales sobre el PIB regional: 1,73% en 2014, 1,72% en 2016 (media estatal 1,42%)

- Porcentaje que supone la inversión de las Administraciones Públicas en servicios sociales sobre su presupuesto total: 9,01% en 2014, 10,77% en 2016 (media estatal 8,91%).

A pesar de ello, Castilla y León pierde la excelencia en este apartado, ya que por escasas décimas no alcanza la puntuación de 1,1 puntos en gasto por habitante (390,64 € es el límite de dicha puntuación) Respecto a la cobertura efectiva de prestaciones y servicios (C), Castilla y León se encuentra por encima de la media estatal en casi todos los indicadores contemplados, alcanzando la excelencia en este apartado. Destaca de manera especial su cobertura en materia de dependencia, de manera que el 12,6% de su población potencialmente dependiente recibe prestaciones o servicios del Sistema (8,5% de media estatal); y, sobre todo, el que con una tasa de desatención del 1,4% (frente al 26,2% de media estatal), se puede considerar que técnicamente en Castilla y León no existe Limbo de la Dependencia. Otros indicadores de cobertura en los que destaca Castilla y León son:

- Plazas residenciales de financiación Pública para personas mayores de 65 años, con una cobertura del 5,26%, el doble que la media estatal que es del 2,46%.

- Plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, con una tasa del 28,1% respecto al número de mujeres con órdenes de protección en esa Comunidad, lo que duplica, así mismo, la media estatal que es de 14,7%

- También en Rentas Mínimas de Inserción Castilla y León se sitúa por encima de la media estatal de cobertura, beneficiando al 9,6% de las personas bajo el umbral de la pobreza en esa Comunidad, frente al 8,7% de media estatal. Destaca la trayectoria de incremento continuado de la cobertura de estas RMI en Castilla y León.

En el aspecto negativo, solo hay un servicio: la teleasistencia que, con una tasa del 3,66% de cobertura de las personas mayores de 65 años en esta Comunidad, está muy por debajo de la media estatal (8,89%) y es, así mismo, inferior a la que existía en la primera aplicación del Índice (2012), que era del 5,03%. Llama la atención esta baja cobertura del servicio de teleasistencia en una Comunidad con una tasa tan alta de envejecimiento y un hábitat tan disperso, como es Castilla y León», según expone el informe.