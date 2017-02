Disfrázate de los personajes de tus series favoritas

Los carnavales ya están aquí, por lo que es vital elegir pronto un disfraz para tí y para tus amigos. Netflix propone algunas alternativas para disfrazarte de los personajes de tus series favoritas.

Narcos

Una de las series más exitosas actualmente que narra la historia de uno de los carteles de droga más temidos de los 70 y 80 y el que fuera su líder, Pablo Escobar. Si quieres convertirte en un auténtico narcotraficante, en lo que a la ficción se refiere, aprovecha los carnavales para disfrazarte del temido Pablo. Solo necesitarás un bigote, un buen cojín con el que hacerte una barriga falsa, un polo blanco y unos vaqueros. También puedes llevar un fajo de billetes falsos que sobresalgan del bolsillo del pantalón y una pistola.

The Get Down

Esta serie gira en torno al mundo de la música disco, el R&B, el punk y el hip-hop. La ficción pretende reflejar la corrupción existente en la ciudad de Nueva York durante la década de los 70, teniendo como punto de partida a un grupo de jóvenes humildes del Bronx que buscan triunfar en estos nuevos géneros musicales.

Para disfrazarse de los protagonistas, solo necesitáis unos vaqueros, una camiseta básica blanca, una bomber, unas deportivas a juego y una buena peluca estilo afro para completar el look.

Para las chicas, podréis disfrazaros de Mylenne y sus inseparables amigas que, además, también forman un grupo musical en la serie. Podréis optar por vestidos llamativos con purpurina y argollas doradas o pantalones anchos de talle alto con camisas ajustadas y por supuesto, unas buenas plataformas y el pelo cardado.

El Mundo Marvel

Otra opción es disfrazarte de tus superhéroes preferidos.

El más fortachón del grupo sólo tendrá que sacar músculo, ponerse una camiseta básica blanca, unos vaqueros y se convertirá en Luke Cage.

Para los fans de la detective privado con poderes sobrenaturales, Jessica Jones, lo tenéis muy fácil. Una chupa de cuero, unos guantes mitones, unos vaqueros y una botella de whisky en la mochila.

Si prefieres un disfraz de superhéroe más convencional, disfrázate como Matt Murdock, también conocido como Daredevil. Solo necesitas un traje de cuerpo entero en de color granate y negro y una máscara para esconder tu rostro como hace el protagonista.

The Crown

La serie refleja los entresijos de la monarquía y la lucha por el poder. Sin duda, es uno de los títulos del momento, todos hablan de la Reina Isabel II y su apasionante vida. Para disfrazarte de Isabel II solo tienes que ponerte una corona con brillo, un buen abrigo de pelo, unos guantes y un vestido largo. Necesitarás un acompañante masculino que sea tu Duque de Edimburgo y que vaya ataviado con una americana, pajarita negra y, muy importante, bien repeinado.

Los que quieran revivir el amor prohibido de la princesa Margarita y su amado Peter Townsend podrán disfrazarse de ellos también. Esta pareja solía encontrarse furtivamente en los alrededores del palacio mientras paseaban en caballo, por lo que el look campestre será el ideal para reflejar esta escena. Para ser Margarita, solo tienes que ponerte un pantalón color beige, una americana de cuadros, un pañuelo anudado al cuello y unos guantes de montar a caballo. Para disfrazarte de Peter, ponte una americana estilo tweed, una corbata a juego y un jersey con cuello de pico.

Para mantener un poco el orden, no puede faltar la figura del legendario primer ministro británico, Winston Churchill. Para disfrazarte de él solo tienes que ponerte un sombrero tipo homburg, una americana negra, un bastón y un buen puro en la mano.

Unbreakable Kimmy Schimdt

Entre las alternativas no podía faltar el mundo surrealista de Kimmy Schmidt. ¿Te atreves a convertirte en una 'Mole Woman' o 'Mujer Topo'? Si es así, crea con cartones tu propio búnker como en el que viven engañadas por una secta apocalíptica durante 15 años Kimmy y sus tres compañeras y llévalo contigo. Busca vestidos en tonos pastel y conviértete en Kimmy, Cyndee, Gretchen o Donna María. Además, no te olvides del pelo. Deberá ir recogido o semirecogido y bien cardado.