Cargos de Ibercyl declaran que los socios locales en los parques eólicos eran «un coste asumido» Los ejecutivos de la multinacional coinciden con otros investigados en que la Junta exigía esa asociación con empresas de la región M. J. PASCUAL Jueves, 21 septiembre 2017, 18:17

Para entrar en el mercado de los parques eólicos de Castilla y León, la Administración regional exigía a las multinacionales de la energía que se asociaran con empresas locales. Así lo corroboraron ayer los tres directivos de Iberdrola Renovables que declararon como investigados ante la jueza que instruye la supuesta trama eólica, según relató al término de las comparecencias el letrado de Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación popular en el caso. El abogado Emilio Martínez Miguel detalló que los ejecutivos de Ibercyl y Biovent, las filiales de la multinacional que se asociaron con empresas locales como San Cayetano Wind, reconocieron que ello suponía una reducción de los beneficios, pero que el coste se asumía como un gasto a mayores en estas operaciones, que aún así resultaban rentables. San Cayetano Wind, propiedad del empresario investigado Alberto Esgueva, fue, según la Fiscalía Anticorrupción, una de las mayores beneficiarias de la supuesta trama de cobro de comisiones ilegales, valorada en 80 millones de euros.

Los directivos Rafael Icaza, Xavier Viteri y Pedro Barriuso corroboraron, al igual que otros investigados de su empresa y de otras que ya han declarado ante la magistrada instructora del Juzgado 4 de Valladolid, que «una voz» de la Junta exigía socios locales, y que se asumía como algo «normal del negocio», además de que «se hace así en todo el mundo».

Ecologistas apuntó que, en España, esa exigencia «no está amparada por ley»

Rentabilidad

Tras estas manifestaciones, la acusación popular entiende «que ya es un hecho casi probado, cada vez más consolidado y no un simple indicio» que la Junta exigía que participaran socios locales, «aunque no existe una ley que lo diga en España, pero se asumía como gasto porque de lo contrario no se conseguían los megavatios, de manera que no se ve como una especie de chantaje sino como un coste más del negocio». Ninguna de las multinacionales de la energía, comentó, necesitaba socios para solicitar, tramitar y poner en marcha los parques eólicas «porque ellas son las que tienen los recursos, las infraestructuras y los técnicos y están en el sector, no necesitan a las empresas locales si no es por obligación de la Junta», indicó el letrado de Ecologistas.

También se refirió a que Xavier Viteri, el actual director de negocio de renovables del grupo, incidió durante su declaración judicial en que las operaciones, incluso tras la recompra de las participaciones a los socios locales, eran rentables para Biovent. E insistió en que dichas participaciones se pagaron «a precio de mercado», puntualizó Martínez.