Canciones que te hacen soñar

Valladolid Tributo a Pink Floyd

Si no llegaste a ver a Pink Floyd en directo probablemente te estés preguntado cómo sonaban. La respuesta a esa pregunta fue la que dio lugar a The Pink Tones. Esta banda nos da la oportunidad de asistir a un espectáculo en el que suenen las mejores canciones de Pink Floyd. The Pink Tones reproducen con equipos, y a veces con imaginación e ingenio, los sonidos usados por la mítica banda. En su repertorio encontramos temas de los tres míticos álbumes 'Dark Side of the Moon', 'Wish You Were Here' y 'The Wall'.

Ray Collins

RAY COLLINS HOT CLUB son una banda única en su especie, en sus conciertos no hay guión ni listado de canciones, todo ocurre sobre la marcha, todo un espectáculo el de esta Big Band que maneja todas las variaciones del Rhythm n’Blues con una energía descomunal y ganas de fiesta,y vais a poderlo comprobar el viernes 2 de marzo en la Sala Porta Caeli (Calle Mariano de los Cobos, 1).

Manolo Iglesias

Desde su más tierna juventud, es acosador de musas, perseguidor de versos, ladrón de acordes, cantautor a la antigua usanza. En su repertorio se pueden encontrar poemas de Mario Benedetti, Antonio Machado, Bécquer, Blas de Otero, Violeta Parra, Nicolás Guillén o Gloria Fuertes, además de las canciones compuestas por él mismo.

Flamenco

Fernando Pastor indica que la semana empieza fuerte con eventos flamencos de categoría.Primero tendremos el jueves día 1, a las 20:00 en el paraninfo de la Universidad a Lela Soto 'Sordera', dentro del ciclo 'Flamencos en ruta'.

Y el sábado día 3, en el Teatro Zorrilla a las 21:00 horas el espectáculo 'Más que flamenco', del bailaor Curro de Candela, justo antes de que este espectáculo cruce el charco y comience una gira por México y Colombia. Este espectáculo refleja la potencia, el sentimiento y la pasión característicos del alma gitana a través de la música, el cante y el baile. La soledad, el amor, la muerte, la alegría…en definitiva la vida se ven representadas.

Ópera. Aída

El domingo 4 de Marzo, El Teatro Zorrilla recibirá la magnífica ópera 'AÍDA', de Giuseppe Verdi. Una fantástica producción operística que pone sobre el escenario a más de 80 artistas (Orquesta, Coro y Solistas Internacionales). Aída es una de las óperas líricas más conocidas y aclamadas mundialmente. Está representada en 4 actos.

Fetén Fetén

Los músicos Jorge Arribas y Diego Galaz del grupo Fetén Fetén, junto al saxofonista y clarinetista Miguel Malla de Racalmuto, Mastretta y Los Ronaldos, presentan viernes 2 de Marzo, en la 20ª Edición de Los Conciertos de La Estufa, su nuevo espectáculo '3yJaz', una colección de grandes temas del jazz.

John Cassavetes

El Salon de Actos del MUSEO PATIO HERRERIANO DE VALLADOLID, presenta el 1 y 2 de marzo, un ciclo de cine dedicado a uno de los mas grandes maestros cine internacional, el norteamericano John Cassavetes director, guionista y actor estadounidense. Se lo considera un pionero del cine independiente y uno de los máximos representantes del cine independiente norteamericano.

Cine y Cómic

Ovtava edición del ciclo 'El Cine y el Cómic un mundo de fantasía'. Dentro de las actividades previas del XII Salón del Cómic y Manga de Castilla y León. Se proyectará la película: 'El Himno del Corazón'. Director: Tatsuyuki Nagai. año 2015'. La proyección tendrá lugar el jueves 1 marzo a las 20:30 h en el Teatro Cervantes con entrada libre hasta completar aforo.

Teatro Negro de Praga

El viernes 2 de marzo llegará al Teatro Zorrilla directamente desde Praga y tras triunfar en más de 15 países la producción teatral 'Frankenstein', rindiendo homenaje al 200 aniversario de la obra de terror más conocida del mundo.

La sátira

La Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Revilla, presentará el próximo jueves jueves 1 de marzo, la exposición 'LA SATIRA. ¡Esa prensa¡. La historia de España a través de la prensa satírica'. Esta exposición, que presenta a Forges, fallecido hace unos días, trata sobre prensa satírica, y se realiza para recordar el disfrute que supone hojear revistas viejas y periódicos de humor.

Galerna de Versos. Poesía

Presentación del poemario 'Galerna de Versos' de la Asociación Cultural Pan-Arcadia en el que participan diez autores y autoras. Un libro de ráfagas de poesía y tormenta de versos, nacido súbitamente, acompañado de metáforas de lluvia y vientos poéticos en tromba, que se desplaza en forma de temporal desde el pasado 15 de diciembre por la ciudad. Precaución con esta tempestad de borrascosos poemas con arrítmicos y rimados poetas y poetisas que afectará a toda la estrofa peninsular. ¡No te protejas! ¡Disfrútalo! Jueves. 20:00. Cafetería Campus (Camino del Cementerio, 23).

Castilla y León Música

Antonio Valdesca destaca que comienza marzo con una agenda repleta de buenos conciertos como los de Rulo y la Contrabanda (Ávila), Sidecars (León), Sergio Dalma (Burgos), El Barrio y Rozalén (Valladolid).

Jueves

BURGOS - UBULIVE, BURGACIUS B + LAS BOTAS DEL GATO + ATRAPA TU PEZ + ALPACA + THE FATTY FARMERS (El Hangar, 20:30h, gratuito)

Viernes

ÁVILA - RULO Y LA CONTRABANDA (Lienzo Norte, 21:00h, 15€-30€)

BÉJAR (SALAMANCA) – 00:00h, gratuito)

BENAVENTE (ZAMORA) – GREENBLUES + VOLTA (22:00h, 5€)

LEÓN - SIDECARS (Espacio Vías, 22:00h, 20€)

LEÓN - TRIBUTO A QUEEN (Studio 54, 22:30h, 20€-25€)

LEÓN - FASENUOVA (El Gran Café, 22:30h, 10€)

PALENCIA - JOHNNY CASINO (Universonoro, 22:00h, 6€)

PALENCIA - FERNANDO COSTA (La Cueva, 20:00h, 10€-12€)

SALAMANCA - PESTILENCE + RATTLE OF BONES + MIND HOLOCAUST + MASS BURIAL (Nave Bunker, 20:00h, 23€-25€)

SEGOVIA - LUZ NEGRA + LOKURA TRANSITORIA (Beat Club, 21:00h, 5€)

SORIA - FUNKYSTEP & THE SEY SISTERS (Avalon, 23:30h, 6€-8€)

VALLADOLID - DESAKATO + FREE CITY (Lava, 21:30h, 12€-15€)

VALLADOLID - RAY COLLINS HOT CLUB (Porta Caeli, 21:30h, 15€-18€)

VALLADOLID - EL BARRIO (Polideportivo Pisuerga, 21:00h, 30€-33€)

VALLADOLID - GRISES (Black Pearl, 21:00h, 10€)

ZAMORA – TRIBUTO TRIANA (23:30h, 7€-9€)

Sábado

ARANDA DE DUERO - GREENBLUES (La Colmena Musical, 23:00h, gratuita)

ARÉVALO (ÁVILA) - TRIBUTO A TRIANA (El Desván, 22:00h, 5€-8€)

BURGOS - ISLA IGLÚ (La Rua, 21:30h, 5€)

BURGOS - BURT BYLER + JOAN QUERALT & THE SEASICKS (La Casa de las Musas, 22:00h, 5€-7€)

BURGOS - SERGIO DALMA (Fórum Evolución, 21:00h, 30€)

LEÓN - TRIBUTO U2 (El Gran Café, 22:00h, 15€)

PALENCIA - FEARS AWAY + OLSO OVNIES + IGNICIÓN (La Cueva, 21:30h, 5€)

PONFERRADA (LEÓN) - NARCO + UNISCHOOL (La Vaca, 22:00h, 12€-15€)

PONFERRADA (LEÓN) - JAMMIN` PEOPLE (Tararí, 23:30h)

SALAMANCA - LYZZÄRD (Nave Bunker, 21:00h, 4€)

SALAMANCA - FREDI LEEIS (Music Factory, 22:30h, 7€)

SALAMANCA - SÍNKOPE (Camelot, 20:30h, 12€-15€)

SEGOVIA - CARVIN JONES (Beat Club, 21:00h, 15€-18€)

VALLADOLID - THE REZILLOS (Porta Caeli, 21:00h, 12€-15€)

VALLADOLID – RUBÉN POZO (Black Pearl, 21:00h, 12€)

VALLADOLID – TRIBUTO PINK FLOYD (Teatro Carrión, 21:00H, 22€-25€)

VALLADOLID – ROZALEN (Lava, 22:00h, 26€-30€)

ZAMORA – PONCHO K (23:30h, 12€-15€)

Domingo

BURGOS - DIEGO GALAZ (El Hangar, 12:00h, 8€-25€)

BURGOS - BIG BAND BURGOS (Cultural Cordón, 12:30h, 8€)

LEÓN - NEUMAN (El Gran Café, 20:00h, 12€-15€)

ZAMORA – TRIBUTO THE BEATLES (18:O0h, 6€)

Lunes

BURGOS - CARVIN JONES (La Casa de las Musas, 21:30h, 15€-18€)

Zamora Tributo a Triana

Alicia Pérez indica que la sala de conciertos La Cueva del Jazz de Zamora rinde tributo el viernes 2 de marzo al grupo Triana de la mano de Recuerdos de Triana. Se trata de un grupo heterogéneo de músicos profesionales que nace con el propósito de ofrecer la más fidedigna y honesta interpretación de la obra fundamental de Triana. El objetivo de los componentes es obtener el mayor acercamiento posible al legado musical y cultural que dejó la formación. Será a las 23:30 horas y el precio de la entrada es de 7 euros anticipada y de 9 euros en taquilla.

Magia

El Mago Sun protagonizará el espectáculo Magic Spectacular en el Teatro Ramos Carrión de Zamora el sábado 3 de marzo. El espectáculo de magia, luz y sonido promete al espectador una atmósfera de misterio y emoción durante más de una hora. La actuación recorrerá la historia de la magia para acercarla a todos los públicos y las ilusiones que crearon los grandes magos de la historia, desde Houdini a Copperfield, Harry Blackstone y Juan Tamariz. Comenzará a las 19:00 horas. Las entradas tienen un precio de entre 17 y 22 euros.

Segovia Actividades

César Blanco destaca que el calendario deja atrás febrero y anuncia un marzo variado en lo que a la agenda cultural segoviana se refiere. La música, cómo no, ocupa un lugar preferente. Y más si cabe todavía con la escala en la sala Beat Club de la capital de la gira de Carvin Jones, considerado uno de los cincuenta guitarristas más importante de la historia. En este selecta gira por España presenta su nuevo álbum, que lleva por título ‘The big time souvenir’, grabado en España y producido por Pasión Records. ‘El rey de las cuerdas’ interpreta canciones de los artistas que más han influido en su carrera musical, nombres como los Albert King, Eric Clapton, Lowell Fulson, Freddie King o Howling Wolf. El concierto será este sábado 3, a las 22 horas. En venta anticipada la entrada cuesta 15 euros y en taquilla, 18.

Beat Club. Luz Negra

Un día antes, el viernes 2, el escenario de la sala Beat Club vivirá una noche ‘metalera’ con doble actuación. Por un lado, los vallisoletanos Luz Negra, banda de ‘thrash’ y heavy metal con una puesta en escena sin concesiones. En sus sonido se intuyen diferentes influencias, desde el rock progresivo al groove metal. En 2017 han publicado su nuevo disco ‘Inside the hive’. Les acompañan en el cartel los segovianos de Lokura Transitoria. La apertura de puertas es a las 21 horas y la entrada cuesta 5 euros.

Winter Indie City. Alessio Bondi

Y como el invierno parece no querer despedirse, el ciclo más invernal, el Winter Indie City (WIC) quiere prolongar su idilio con la escena alternativa y con la búsqueda de nuevos espacios para sus conciertos. En esta ocasión, la alianza del festival con la editorial La Uña Rota alumbra el directo que ofrecerá este sábado 3 el cantante y compositor de Palermo, Alessio Bondi. El cantautor desplegara su aire folk personal y elegante recogido en su primer disco, 'Sfardo’.

Ópera. Il Trovatore

Cambiando de registro, el centenario del teatro Juan Bravo de Segovia brinda la oportunidad de disfrutar de un clásico de la ópera. ‘Il trovatore’, de Giuseppe Verdi. El espectáculo corre a cargo de la compañía Ópera 2001. La función será el viernes 2 de marzo, a las 20:30 horas. Los precios de las entradas son de 30, 28 y 25 euros.

Teatro

Sin cambiar de escenario, el domingo 4 toca representación para el público familiar. ‘Historia de una semilla’, de la compañía La Maquiné Teatro, utiliza la sensibilidad de los títeres y la veracidad de una de sus actrices para narrar un cuento a los niños que habla sobre el respeto al medio ambiente. Será a las 19 horas, recomendada para niños a partir de los 4 años. La función está integrada dentro de la Red de Teatros Públicos de Castilla y León. El precio es de 5 euros.

Clown

También para el público infantil está dedicada la representación ‘DerreTimos’, de PVT Clown. Los pases serán el sábado 3 y el domingo 4 en el centro de creación e innovación cultural de La Cárcel, a las 18 horas. La entrada cuesta 7 euros.

Casa de la Lectura

La actividad en la Casa de la Lectura de la capital segoviana continúa este fin de semana con más presentaciones de libros y exhibiciones. El sábado 3, a las 19 horas, Paloma Gutiérrez y Marta Herguedas presentarán ‘Louly sueña’, álbum ilustrado.

Exposiciones

Por otra parte, la también sede de la biblioteca municipal acoge la exposición ‘Mujeres en vanguardia. La residencia de señoritas en su centenario (1915-1936)’. Esta muestra se inaugurará este jueves día 1 y permanecerá abierta al público un mes.

Otra exposición que empieza su andadura el jueves 1, a las 19 horas, es la que acoge el hotel Eurostars Plaza Acueducto, que exhibe una muestra colectiva que conmemora los 25 años del Taller de las Artes de Segovia.

Virginia Rodero

Una de las citas imprescindibles de estas jornadas nos conduce al centro de La Cárcel. La joven actriz y directora teatral segoviana Virginia Rodero realiza en ‘Memoria’, una obra que interpretará los días 1 y 2 de marzo. Este montaje es un homenaje a las mujeres anónimas que lucharon por la libertad y un futuro mejor y que sufrieron la represión de las cárceles franquistas, dándoles voz. Tras agotarse todas las entradas para la función del viernes 2 de marzo, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia decidió programar un función adicional para el día 1. Las entradas se pueden adquirir, al precio de 12 euros, en la Central de Reservas de Segovia del Centro de Recepción de Visitantes o en la web de Turismo de Segovia. Por su carácter pedagógico, la obra también tendrá el 2 de marzo, una sesión matinal reservada para alumnos de Educación Secundaria, a las 11:30 horas, con entradas al precio de 5 euros.

Un año en imágenes

Además, pueden pasarse por la Casa de los Picos, donde la edición segoviana de El Norte de Castilla celebra el vigésimo aniversario de su exposición fotográfica, ‘Un año en imágenes’, en la que repasa la actualidad de 2017 a través de una selección de setenta imágenes publicadas durante el año pasado. La sociedad, la política, la cultura, las tradiciones, los pueblos, el deporte… todo tiene cabida en esta exposición, que ya se ha convertido en una cita indispensable en la agenda cultural y social de los segovianos.

Ávila Música y exposiciones

Fernando G. Muriel informa de las actividades más destacadas en Ávila durante este fin de semana.

Festival Arévalo RESISTIRÉ

El sábado 3 de marzo a las 20.00 horas y el domingo 4 a las 17.00 horas en el Teatro ‘Castilla de Arévalo, la compañía de baile Eva Gordón y PYFANO, organizan un festival de baile solidario, dentro de los actos previstos en el Día Internacional del Niño con Cáncer. Para recaudar fondos para esta asociación autonómica.

Recuerdos de Triana

El sábado 3 de marzo, la sala El Desván ofrecerá el espectáculo tributo al mítico grupo de Rock Andaluz, ‘Triana, que bajo el nombre de 'Recuerdos de Triana' versiona los temás más importantes de la legendaria banda de los ochenta.

Exposición de Fotografía

Los amante de la fotografía podrán disfrutar en la sala itinerante del Museo de la Historia, Arevalorum, de una interesante muestra, que bajo el título Instantes Oscyl 25, recoge una serie de instantáneas sobre los 25 años de andadura de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.. Estará abierta los viernes de 16.00 a 19.00 horas; los sábados de 11:00 a 14:00 y de 16.00 a 19.00 horas y los domingos de 11:00 a 14:00 horas. Organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad.

Palencia Actividades

Fernando Caballero informa de las actividades más destacadas en Palencia para este fin de semana.

Viernes

Palencia. Muestra de Cine

Último fin de semana de la Muestra de Cine Internacional de Palencia. Este viernes se proyectará 'Al otro lado del muro', producción española enmarcada en el ciclo Documentados (17:30 Teatro Ortega). A las 18:00 comenzará una nueva sesión del ciclo Cine y poesía con la película 'Howl' (Biblioteca Pública). A las 20:30 horas comenzará a proyección de la película 'The Florida project' (Cine Ortega) y a las 22:45 arrancará la segunda edición de '90 segundos de cine', en el que se proyectan los vídeos de corta duración grabados con móvil (Teatro Ortega).

Palencia. Música

El australiano John Spittess, conocido en el mundo de la música como Johnny Casino, actuará este viernes en Palencia para presentar su rock clásico. El cantante, guitarrista y compositor está afincado en España, en concreto en Denia, donde compagina la música con la actividad de tatuador. Bar Universonoro (calle San Juan de Dios, 3), 22:00 horas. Precio: 6 euros.

Palencia. Literatura

La Asociación Cultural Tradicionalista Fernando III El Santo ha organizado el acto de presentación de dos nuevos libros de Antonio Moreno Ruiz, escritor y poeta sevillano. Se trata de 'Galeria de inciertos', una colección de relatos ubicados en la Andalucía de los siglos XVI y XVII, y 'Cantos ibéricos taurinos', una defensa en forma poética de la fiesta nacional. Centro Social y Cultural Blanca de Castilla (calle Mancornador, 5). 21:00 horas.

Palencia. Cuentacuentos

'Nos toca' es el título del espectáculo que la compañía Titiribaile ofrecerá este viernes. Concebido como un cuentacuentos familiar, el acto está organizado por la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento. Centro Cultural Antigua Cárcel (Lecrác), avenida de Valladolid, 26.

Palencia. Presentación de libro

'El colapso que viene' es el título del libro de Carlos Taibo que se presenta este viernes en Palencia, organizado por el Ateneo Libertario Eduardo de Guzmán. La publicación analiza el decrecimiento y la sostenibilidad. Biblioteca Pública, 19:00 horas.

Palencia. Música

Concierto de piano a cargo de Andrés Navarro Comas, organizado por la Asociación de Amigos de los Clásicos. Fundación Juan Manuel Díaz-Caneja, 20:15 horas. Entrada: 5 euros. Gratuito para los socios de la asociación o de la Fundación Francis Chapelet.

Palencia. Encuentro de jóvenes

Este viernes se celebra una 'Experiencia de música, oración y encuentro', destinada a jóvenes que pertenecen a parroquias, zonas pastorales, movimientos eclesiales, colegios, parroquias, cofradías..., así como a adolescentes que estén en segundo año de Confirmación. Este encuentro esta organizado por la parroquia y la colaboración de la Pastoral Juvenil de la Diócesis. Parroquia María Reina Inmaculada, 20:15 horas.

Palencia. Taller infantil

Taller infantil: 'Salamandra a la vista'. Dirigido a niños de 4 a 8 años. Ambiente infantil (talleres, cuentos...). Aula de Medio Ambiente (avenida Santiago Amón, 3). 18:00 horas. Inscripción previa: 5 euros.

Villamuriel de Cerrato. Música

Arranca el ciclo Vijazzmuriel con la actuación de Jesús Díez Jazz Organ Trio, integrado por el saxofonista Jesús Díez, Rubén Villadangos (teclados) y Diego Martín (batería). Casa de Cultura Jesús Meneses. 21:00 horas. 5 euros (10 el abono de los tres conciertos). Los menores de 12 años, gratis.

Sábado

Palencia. Muestra de Cine

La vigésima séptima edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia terminará este sábado con la proyección de la película alemana 'En la sombra'. Antes, se podrán ver los cortometrajes vinculados a Castilla y León de la sección Quercus (Cine Ortega, 12:00 horas), y la proyección de 'Ánima', producción hispanocubana y 'Extraños', brasileña, en el ciclo Fuera de Eje, que por la mañana tendrá como protagonisma un encuentro de mujeres emprendedoras (11:30 en la Casa Junco).

Palencia. Música

Clausurada oficialmente la Muestra de Cine Internacional de Palencia en el Teatro Ortega, la organización ha programado una sesión de baile a cargo de Juan de Pablos, locutor español de radio especializado en programas musicales. Desde 1979 dirige el programa Flor de Pasión en la emisora Radio 3 de Radio Nacional de España. También dirige Ozono, otro espacio musical, en Canal Extremadura Radio.​ Bar Universonoro (calle San Juan de Dios, 3), 00:00 horas. Entrada libre.

Palencia. Ginkana cofrade

En el marco de las actividades organizadas por la Hermandad de Cofradías Penitenciales de Palencia, este sábado se celebra la IV Ginkana Cofrade. Las pruebas se desarrollarán en el entorno de Villandrando y la Plaza Mayor. 11:00 horas.

Villamuriel de Cerrato. Música

Continúa el ciclo Vijazzmuriel con la actuación del trompetista Enriquito, que ofrecerá un concidrto de fusión entre el jazz y el flamento. La banda está integrada por Enrique Rodríguez (trompeta), Lisandro Mansilla (saxo), José María Pedraza ‘Petaca’ (piano), Jesús Bachiller ‘Bachi’ (bajo), Juanma Montoya (guitarra flamenca) y Manu Maseado (percusión). Casa de Cultura Jesús Meneses. 21:00 horas. 5 euros (10 el abono de los tres conciertos). Los menores de 12 años, gratis.

Abarca de Campos. Música

Concierto de piano a cargo de Andrés Navarro Comas, organizado por la Asociación de Amigos de los Clásicos. Fundación Francis Chapelet, 19:00 horas. Entrada: 10 euros. Gratuito para los socios de la asociación o de la Fundación Francis Chapelet.

Ampudia. Exposición

Jesús Miguel Escola Morillo expone en el edificio del antiguo hospital de Santa María de la Clemencia (calle Duque de Alba, 1) una colección de obras de taracea. La inauguración se celebrará este sábado a las 19:00 horas. Permanecerá abierta hasta el 8 de abril.

Domingo

Palencia. Música

La Hermandad de Cofradías Penitenciales de Palencia celebrará este domingo un nuevo concierto de las agrupaciones musicales de las hermandades palentinas (Santa Vera Cruz, Santo Sepulcro, Jesús Nazareno y Cristo de la Misericordia). Teatro Principal, 12:00. A las 11:30 las formaciones desfilarán desde el Paseo del Salón, pasando por las calles Mayor, Don Sancho y Burgos.

Villamuriel de Cerrato. Música

Concluye el ciclo Vijazzmuriel con la actuación del grupo palentino Los Higinios, integrado por Higinio Reus (guitarra eléctrica), Julio Díaz (guitarra y voz), Jesús Tabares (guitarra) y Alfonso Abad (contrabajo). Casa de Cultura Jesús Meneses. 21:00 horas. 5 euros (10 el abono de los tres conciertos). Los menores de 12 años, gratis.

León Actividades

Santi Fernández indica que la nieve ha vuelto a conquistar muchos puntos de la provincia, entre ellos la capital leonesa, pero esto no impide que multitud de actividades estén programadas para este primer fin de semana de marzo. La capital se vuelve a poner el traje del indie para recibir al grupo vallisoletano Sidecars. Juancho, Ruly y Gerbass presentan su último álbum 'Cuestión de gravedad' que llega con fuerza al público, quien lo está recibiendo con ganas y entrega. Será presentado en directo en la sala de concierto de Espacio Vías este viernes a las 21.30 horas.

MUSAC

Entre el 1 y el 4 de marzo el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, ofrece diferentes propuestas audiovisuales con entrada libre hasta completar el aforo. El jueves David Pantaleón, realizador que trabaja el cortometraje como arte mayor y que ha construido una filmografía con el humor, la forma y la provocación como pilares, será el invitado en el Grupo de Cine Sobre Arte Contemporáneo. Además, entre el viernes 2 y el domingo 4 de marzo a las 20:00 horas se proyectarán tres largometrajes que componen el ciclo de cine 'Volverás a Región', programado por MUSAC y la Fundación Cerezales Antonino y Cinia en relación a la exposición 'Región (Los relatos)'.

Deporte

El deporte también tendrá presencia en estos días de descanso, la Cultural buscará remontar su mala racha y dejar atrás los puestos de descenso. Más de 11.000 aficionados arroparan al club en un partido transcendental que se jugará este sábado a las 18.00 horas contra el C.F. Reus. Otro encuentro que tiene una especial relevancia dentro de la provincia es el derbi que disputarán La Bañeza y el Atlético Astorga el domingo a las 17.00 horas, en el que se disputaran los primeros puestos de la tercera división del grupo de León.

Montaña

La nieve, otro semana más, estará presente en las montañas leonesas, por lo que los amantes de los deportes de inviernos podrán disfrutar de otro fin de semana mágica en las distintas estaciones invernales de la provincia leonesa.