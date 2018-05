«El cáncer es una enfermedad que se puede curar y también prevenir» Serafín de Abajo Olea, presidente de la Asociación Contra el Cáncer en Castilla y León. Serafín de Abajo Olea Presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Castilla y León ALICIA PÉREZ Miércoles, 2 mayo 2018, 12:09

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) se fundó a nivel nacional en el año 1953 y comenzó a trabajar en Castilla y León con la apertura de las primeras juntas provinciales. Actualmente, está presente en todas las provincias de la comunidad y cuenta con 33.000 socios y cientos de voluntarios, muchos de ellos personas que han tenido cáncer o sus familiares y que ahora dedican parte de su tiempo a acompañar a los enfermos en hospitales y domicilios.

–¿Qué programas desarrolla la asociación?

–Tenemos un servicio de atención psicológica, prestamos atención social a aquellas personas que tienen algún problema económico o de soporte y otro servicio del que estamos muy orgullosos y en el que seguimos insistiendo mucho que es en dejar de fumar. La asociación tiene una amplia experiencia en el tratamiento de la deshabituación tabáquica. Además, tenemos un servicio de alojamiento en pisos para personas que tienen que desplazarse a otra comunidad o a otra ciudad para recibir tratamientos oncológicos o de radioterapia.

–¿Con qué misión trabaja la Asociación Española Contra el Cáncer?

–Los objetivos fundamentales son apoyar, ayudar y estar al lado del enfermo oncológico y de sus familias para que, en todo momento, sienta el apoyo de la asociación, de los voluntarios y de los psicólogos. Además, trabajamos para que estas personas puedan ver que el cáncer no es una enfermedad que obligatoriamente represente o signifique que esa persona se va a morir. El cáncer se supera en más del 50% de los casos, en otra proporción importante se cronifica, es decir, que no se cura pero el paciente vive con cáncer muchos años, y algunos cánceres desafortunadamente tienen una mortalidad mayor. Una de las cosas que transmitimos a las mujeres es que el cáncer de mama hoy se cura en un 90%. Hay que decir que el cáncer se puede curar, que además influye mucho la actitud del paciente y de la familia y el apoyo social.

–¿También trabajan en la prevención?

–Trabajamos mucho en concienciar a la sociedad y divulgar la importancia que tiene que el cáncer se puede prevenir. Hasta el 50% de los cánceres se pueden prevenir porque el tabaco es el responsable aproximadamente del 30%, por tanto, si dejáramos de fumar o no fumáramos, evitaríamos esos cánceres. Además de los cursos para dejar de fumar, estamos haciendo un programa en las escuelas intentando que los niños y adolescentes no empiecen a fumar y corrijan los malos hábitos. Otro 30% de los cánceres se debe al estilo de vida inadecuado, es decir, a no hacer ejercicio físico y a comer inadecuadamente, lo que conlleva a la obesidad, que está condicionando aproximadamente otro 30% de los cánceres. Nuestro mensaje es que si hacemos ejercicio físico, combatimos la obesidad, nos alimentamos bien y hacemos una vida saludable dejando de fumar podríamos evitar en total hasta un 60% de todos los cánceres. También insistimos mucho en la prevención secundaria.

–¿En qué consiste esa prevención secundaria?

–Es detectar el cáncer antes de que dé síntomas y ahí tenemos una lucha continua en el cáncer de colon porque el cribado de sangre oculta en heces está permitiendo salvar muchas vidas. Solamente el 40% de las personas se hace el cribado de sangre, pero si toda la gente se lo hiciera, creemos que en unos años disminuiríamos la incidencia del cáncer de colon. En la prevención secundaria insistimos en la mamografía, el cribado de sangre oculta en heces y en la citología vaginal. Desafortunadamente en otros cánceres no hay test que permitan detectar precozmente el cáncer, pero tenemos test para los dos cánceres más frecuentes, que son el de mama en la mujer y para el cáncer de colon, que es el más frecuente en la población considerando hombres y mujeres.