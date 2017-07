Por los caminos del Ché Carteles de la exposición de Cuba. / G. Villamil Exposiciones y conciertos que no te puedes perder en Castilla y León ALFREDO GÓMEZ Jueves, 27 julio 2017, 14:28

Valladolid Patio Corsario

En Patio Corsario, al aire libre: LA MALQUERIDA en concierto. Sábado 29 de julio, 22:00 h. Partiendo del flamenco y aportando distintos tintes musicales, LA MALQUERIDA ofrece un sonido magnífico y sin etiquetas. Temas originales en la voz y el baile de Isabel Julve, la guitarra de José 'El Piru', el contrabajo de José Luis Porras y la percusión de Manuel Quintero. Aportación: 10 €. Reserva obligatoria por wasap o llamada al 607704975.

Valladolid Sonido y silencio

El Museo Patio Herreriano de Valladolid acoge la exposición 'Espacio. sonido. silencios' Bajo este título, que evoca una frase puesta en boca de Marcel Duchamp: «El sonido también ocupa espacio», se desarrolla esta muestra y diversas actividades relacionadas con el arte sonoro.

Valladolid Carteles de Cuba

La Sala Municipal de Exposiciones de las Francesasacoge la exposición 'DISEÑANDO LA REVOLUCIÓN. CARTELES CUBANOS 1960-1990' en la que podemos ver un centenar de carteles de la revolución cubana, pertenecientes a la Colección Mª José Velloso y Luis Posadas. Dentro de la Historia del arte en Cuba y sobre todo en los años 60, hay una manifestación gráfica que no se puede obviar, es el cartel, que ocupa un espacio fundamental debido a sus conquistas expresivas y conceptuales.

Valladolid Aida

El cine Broadway emite en directo la ópera Aida, desde el Handa Opera de Sidney. Aida es una ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Antonio Ghislanzoni, basado en la versión francesa de Camille du Locle de la historia propuesta por el egiptólogo francés Auguste Mariette. Jueves, a partir de las 20:00 horas.

Valladolid Triquel

Triquel ya es sinónimo de Rock Celta. Componen canciones de rock con raíces celtas, invitándonos a reflexionar con sus letras, tan elaboradas como divertidas y reivindicativas. Ha plasmado su huella en multitud de conciertos a lo largo del camino recorrido desde su formación inicial en el año 1991. Viernes, 28. 22:00. Concierto en la Sala Black Pearl (calle Macías Picavea). Precio de la entrada: 5 euros.

Valladolid II Feria de la Trashumancia

Este fin de semana, 29 y 30 de Julio, no te pierdas esta Feria en Portillo, Valladolid.

Castilla y León Música

Antonio Valseca señala que, en la última semana de julio, a falta de playa en la comunidad se podrá disfrutar de conciertos como los de Rulo y La Contrabanda, Andy y Lucas y Ari Malikian (Salamanca) o de festivales como el Enclave de Agua de Soria.

Jueves

SALAMANCA – Rulo y la Contrabanda (Colegio Fonseca, 22:30h, 20€)

SORIA – Enclave de Agua Festival, Derobert & The Half Tras Truths + Ras Kuko & One Xe Band + Imperial Jade + Mighty Vamp

VALLADOLID – Naia (Mc Donalds Arroyo de la Encomienda, 22:00h, gratis).

Viernes

SALAMANCA (Ledesma) Tributo Michael Jackson (Patio de Armas, 5€-8€)

SORIA – Enclave de Agua Festival, Pimps Of Joytime + Laurence Jones + The Soul Jacket + Wax & Boogie

VALLADOLID - Buffalo Jack + Animal Sound (Porta Caeli, 21:30h, 3€)

VALLADOLID – Madre y Padre (Espacio Joven, 20:30h, gratis)

VALLADOLID (LA SECA) – Garapo Rock, Edlh + Lowe + LA Vena del Gusto (23:00h, gratis).

Sábado

BURGOS (BRIONGOS DE CERVERA)– Bonetes Festival, El Sombrero del Abuelo + Iratxo + La Sombra del Vaso + La Ganga Cale + Rastaquihemosllegado (gratis)

PALENCIA (HERRERA DE PISUERGA) – La Regadera

SALAMANCA (Ledesma) Andy y Lucas (Patio de Armas, 10€-15€)

SORIA – Enclave de Agua Festival, Orgone + The Bellrays + Julian Maeso + The Fuzillis + Dr. Maha`s Miracle Tonic + The Groovin Flamingos + Gonzalo Arca

SEGOVIA (FUENTESAÚCO DE FUENTIDUEÑA – Remolacha Rock, Monóxido.

Domingo

SALAMANCA (Ledesma) Ara Malikian (Patio de Armas, 32€). Como intérprete es poseedor de un amplio repertorio que incluye la práctica totalidad de las grandes obras escritas para violín (conciertos con orquestas, sonatas y piezas con piano y música de cámara). Ha estrenado obras de compositores actuales como Franco Donatoni, Malcom Lipkin, Luciano Chailly, Ladislav Kupkovic, Loris Tjeknavorian, Lawrence Romany Yervand Yernakian.

Burgos Burgos & Nueva York

Gabriel de la Iglesia indica que Burgos cierra este viernes la XVI edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York. Y lo hace a lo grande, con la celebración de la gran final del concurso de la categoría de Danza Contemporánea a partir de las 20 horas en el Teatro Principal. Además, por la mañana, en el paseo Sierra de Atapuerca, la compañía Get Bak ofrecerá una master class de danza urbana.También por la tarde noche, pero en este caso en el Palacio de la Isla, se llevará a cabo el espectáculo ‘Tramalogía’, a cargo de César de las Horas. A partir de las 21 horas con entrada gratuita.

Burgos Homenaje a Gloria Fuertes

En ese mismo escenario, pero el sábado a partir de las 12 de la mañana, se llevará a cabo un homenaje a Gloria Fuertes a través del espectáculo ‘La curandera de palabras’, que planteará diferentes juegos de palabras para conocer la vida y obra de la poetisa.

Frías (Burgos) What is Music

Por su parte, fuera de la capital también hay varias citas tan interesantes como recomendables. Ese es el caso del Festival What is Music que se viene celebrando en la localidad de Frías desde el pasado fin de semana. En este caso, el viernes y el sábado se reservan para la celebración de sendas actuaciones musicales y para la conclusión de todos los talleres desarrollados durante una semana de intensa actividad cultural.

Aranda de Duero (Burgos) Feria el Disco y del Cómic

Este fin de semana (sábado 30 y domingo 31) la localidad burgalesa de Aranda de Duero celebra su XII Feria del Disco y del Cómic. La actividad, promovida desde la Concejalía de Juventud, se desarrollará desde las 12:00 horas y en horario ininterrumpido en los soportales de la Casa de Cultura sita en la Calle Isilla.

Belorado (Burgos) Noche Blanca

La localidad burgalesa de Belorado celebra este sábado la quinta edición de su Noche Blanca, que contará con diversas actividades para todos los públicos, entra la que destaca la actuación del dúo Fetén Fetén, a las 21:00 horas en las escaleras de la Iglesia de San Pedro de Belorado.

León Ágora de la Poesía

Cabalgamos sobre versos para no llegar a un lugar, sino hacer un espacio común en el que Poesía sea el centro, el halo que nos envuelva y que el sentimiento palpite más allá de nos, de vos y de cualquiera, lejos del yo, del tú, cuando se mercadea el ir y venir en si tu vienes yo voy, si yo voy tu vienes. No, ya está bien. No somos cromos. Busquemos sentir, latir, venir, compartir, ir para ser parte del viento y nada más. Como dijo Pessoa: «Deja pasar el viento / déjalo pasar / su sentido es / ser el viento que pasa». Viernes 28 de julio, 22 hs. - Anfiteatro de la plaza de San Marcos.

León Fuero de León

La historia tiene una cita este fin de de semana con el Reino de León. La ciudad de León se prepara para conmemorar este domingo el milenario del Fuero de León, que contará con una misa por el rito mozárabe y varios eventos civiles que culminarán con un desfile de 100 pendones. Los actos conmemorativos servirán para rememorar las primeras leyes territoriales de la historia de Europa. 48 artículos que cumplen 1.000 años y que colocan a León como eje vertebrador de la historia de España.

León Feria del Lúpulo y la Cerveza

El oro verde de León se pondrá de gala con la XII Feria del Lúpulo y la Cerveza que pondrá de manifiesto en la localidad de Carrizo la importancia de este ingrediente cervecero que cuenta con el 98% de su producción nacional en tierras de cultivo leonesas. Tres días en los que Carrizo muestra a sus visitantes una gran cantidad de productos, que abarcan todos los ámbitos y reúne a varias comarcas leonesas con protagonismo de la del Órbigo, en la que Carrizo ha sido siempre núcleo neurálgico del lúpulo.

León Asturica Augusta

Astures y Romanos conquistarán de nuevo las calles de Astorga para rememoras los tiempos en los que Asturica Augusta. Hace más de 2.000 años la ciudad de Astorga emergía sobre uno de los campamentos que Roma habilitó en su pugna contra el pueblo Astur y el Cántabro por el control de la zona. Cuentan los anales que la invasión fue un paseo para el poderoso ejército romano y que, desde entonces, los dos pueblos consiguieron convivir en armonía. Con este espíritu la capital de la maragatería rememora desde el año 1986 una cita con sus orígenes con el recibimiento al César el viernes y un fin de semana cargado de actividades con desfiles, los dos campamentos de astures y romanos y el plato fuerte del sábado con el gran circo romano.

Segovia 4 mujeres 4

El Festival de Segovia, que ha afrontado su edición número 42 con fuerzas renovadas, encara su recta final. El Jardín de los Zuloaga acoge este viernes, a las 22:30 horas, el espectáculo '4 mujeres 4', un montaje de Manuel Ramírez que no es sino un tributo a todas esas mujeres que se dejaron la piel y el alma persiguiendo sus metas de libertad gracias a cuatro bailaoras, un bailaor y cuatro músicos que conforman este ballet flamenco. Un espectáculo que representa las dificultades laborales de las mujeres y los cambios en el modelo de vida familiar, realizando un repaso historiográfico por la evolución de los derechos de la mujer desde el siglo XIX hasta la actualidad. El precio de las entradas es de 20 euros, numeradas, y de 10 euros, sin numerar.

Segovia Clásicos en danza

El sábado 29, a las 22:30 y también en el Jardín de los Zuloaga, el FS ofrecerá la gala 'Clásicos en danza', con solistas de la Compañía Nacional de Danza y las obras 'Raymonda', 'Paso a dos de Carmencita',' Don Quijote acto II', 'Diana y Acteón', 'La Rosa Malade', 'El sueño de Don Quijote',' El Corsario', 'Claroscuro' o 'El Cisne'. El precio de las entradas es de 20 euros, numeradas, y de 10 euros, sin numerar.

Segovia Se acaba el festival 'Free Bach 212'

El domingo, a las 22:30 horas, la compañía catalana La Fura dels Baus, que se encargará de clausurar el festival con 'Free Bach 212', cuya pieza musical es la 'Cantata campesina' y donde la cerveza es el elemento unificador. En este espectáculo, el barroco más académico se codea con sonora fluidez con la música electrónica, el cante jondo y algo de 'hip hop'. El precio de la entrada, sin numerar, es de 15 euros.

Segovia Destierro de don Álvaro de Luna

Pese a las dificultades para mantener la iniciativa, los vecinos de la villa de Ayllón volverán a recrear este fin de semana el destierro del condestable de Castilla, don Álvaro de Luna, noble castellano que vivió en los siglos XIV y XV, con motivo de su fiesta medieval. Los vecinos evocaran el momento histórico a través de una representación teatral que forma parte del programa de actos que la feria medieval incluye, y entre los que se encuentran también actuaciones musicales, un antiguo mercado medieval con más de un centenar de puestos, títeres y exhibiciones de cetrería. El pregón lpo dará Rafa Dedi el sábado, a las 11:30 horas.

Zamora Festival de Ópera

Alicia Pérez destaca que Zamora acoge del viernes 28 de julio al domingo 30 el II Festival Internacional de Ópera de Cámara Little Opera. El viernes arrancará a las 21:30 horas con una gala lírica inaugural en la plaza de la Catedral de Zamora con el tenor Héctor Sandoval y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. El sábado por la mañana, a las 12:00 horas, tendrá lugar la función infantil ‘L’Uccelatrice’ en el Teatro Elvira Fernández y ‘Das Medium’ en el Seminario de San Atilano a las 21:30 horas. El festival de despedirá el domingo con ‘Il maestro di capella’ y ‘Bastien und Bastienne’ en el Teatro Principal a las 20:30 horas. Los abonos para todo el festival tienen un precio de 45 euros.

Benavente (Zamora) Mercado medieval

Benavente celebra el Mercado Medieval del 28 al 30 de julio. Se instalará en la Plaza Mayor y los alrededores. Abrirá el viernes 28 de julio con el pregón y el vuelo de inauguración y ofrecerá también espectáculo de cetrería, danza del vientre, cuentacuentos infantil y cena medieval. El sábado habrá exhibición de tiro con arco, pasacalles, taller de pintacaras, juegos de caballeros, desfile de antorchas y espectáculo de trapecio aéreo. El domingo será la última jornada del Mercado Medieval, que cuenta también con exposiciones permanentes con un rincón infantil, juegos medievales, tiovivo, tiro con arco y exposición de aves rapaces.

Palencia Viernes, 28 de julio

Palencia: Danza

La programación del ‘Verano Cultural 2017’, como en ediciones precedentes, será fiel a su cita con la danza, ya que las artes del movimiento estarán presentes en las calles palentinas con ‘Palencia en Danza'. Este viernes estará 'Dantzaz barrock'. 21:00 horas. Plaza San Miguel

Barrock quiere acercar la danza contemporánea a todo tipo de públicos, cautivarlos con la musicalidad del movimiento, con la emoción de la danza y la fuerza del rock, y hacerlo con la complicidad y el guiño de la performance y de la peluquería artística de Christophe Pavia.

Cisneros: Música

Dentro del marco del programa conmemoración del V centenario de la muerte del cardenal Cisneros, se celebra este viernes Dúo de no con 'Música en la corte de Carlos V'. Corro de San Francisco. 21:30 horas.

Santoyo: Música

Dentro del programa cultura 'Espiga'; el viernes actuará Mónica Melcova 'Órgano'. Iglesia de San Juan. 20:30 horas.

Como solista desarrolla una importante actividad concertística en diversos países de Europa (Alemania, Austria, Dinamarca, Francia, Suiza, España, etc ) actuando en algunas de las tribunas más prestigiosas: Notre Dame y La Madeleine de París, Stephansdom de Viena, Catedral de Lisboa, Frederiksborg - Dinamarca... y en festivales como el Europa Bach Festival.

Villarramiel: Cine

Dentro del programa cultura 'Espiga'; el vierenes se proyectará la película 'Capitán América. Civil War' (2016). Plaza de España. 22:30 horas.

La Olmeda: Cultura a la Romana

En el programa de la villa romana de La Olmeda, dentro de la gran variedad de actividades que organiza la diputación de Palencia, este viernes se representará clásicos a escenas, con la obra 'Medeas'.

Carrión de los Condes: Música

Dentro del programa cultura 'Espiga'; el viernes será música y arte en camino con la actuación de René Izquierdo 'Guitarra'. 20:30 horas. Iglesia de Santa María.

Venta de Baños: Música

Este viernes se realizará un tributo a cuba, de la mano del grupo 'Trío Carabalí'. Plaza del Ayuntamiento. 22:00 horas.

Fuentes de Nava: Danza

Este viernes, dentro del programa ciclo de fuentes, el grupo Cachivache teatro llevará a escena 'El nombre'. Casa de la Cruz. 20:30 horas.

Sábado, 29 de julio

Cervera de Pisuerga: Música

Dentro del programa cultura 'Espiga'; el sábado actuará Akatz con el espéctaculo 'Soul, Swing, R&B'.

Lantadilla: Cine

Dentro del programa cultura 'Espiga'; el sábado se proyectará la película 'Capitán América. Civil War' (2016). Plaza Mayor. 22:30 horas.

Támara de Campos: Música

Dentro del programa cultura 'Espiga'; el sábado actuará Irene de Ruvo con 'Órgano'. Iglesia de San Hipólito. 20:30 horas.

Herrera de Pisuerga: Música

Gran festival de música previo a la fiesta del cangrejo (Precrab party). Actuación de Rulo y la contrabanda, y otros.

Carrión de los Condes: Música

Actuaciones de música y arte, Irene Izquierdo con Guitarra. 20:00 horas. Iglesia de Santa María

Astudillo: Teatro

Dentro del programa de actividades de julio, se celebra este sábado el XIV Festival de Baules tradicionales. 19:30 horas. Plaza Mayor

Ruta Teatralizada desde Palacio de Pedro I. 10:30 horas

Domingo, 30 de julio

Palencia: Música

Actuación de la Banda municipal de música de Palencia. 21:00 horas. Plaza de San Francisco

Palenzuela: Música

El ciclo 'Puestas de sol' con la actuación de Derobert y the half-truths. Patio del Palacio. 21:00 horas.

Baltanás: Teatro

Varias actuaciones de teatro en la calle. Hora sin confirmar.

Ampudia: Cine

Dentro del programa cultural de verano de Ampudia; el domingo se proyectará la película 'Monster Trucks'. Sala Cultural. 20:30 horas.

Osorno: Cine

Dentro del programa cultura 'Espiga'; el domingo se proyectará la película 'Mascotas' (2016). Plaza Abilio Calderón. 22:30 horas.

Ávila Orquesta Sinfónica de Ávila

María Fernández informa de que con José Luis López Antón como director, la Orquesta Sinfónica de Ávila celebrará el aniversario con temas de Glinka, Smetana y Mahler. El sábado 29 de julio, a las 20,30 horas en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte. El precio será de 10 euros.

Ávila Encuentro de bandas de música

Tercera edición del encuentro entre distintas bandas y agrupaciones musicales: la del propio municipio, la de Cebreros, la de El Tiemblo y la de Villa de Madrid. En esta ocasión se reunirán en homenaje al 30 aniversario de la fundación de la agrupación de Navalperal. El sábado 29 de julio en Navalperal de Pinares, a partir de las 12,00 horas. En Navalperal de Pinares.

Ávila Gredos Medieval

El Ayuntamiento de Navarredonda organiza su primera feria ‘Gredos Medieval’, con más de 35 expositores ya inscritos y diferentes modalidades artesanas. Habrá actividades adicionales, desde musicales a demostraciones de tiro con arco. El sábado 29 de julio, de 10,00 a 22,00 horas en Navarredonda de Gredos.

Ávila ‘Nocturnas a la muralla’

Una oportunidad para visitar Las Murallas acompañándose de unos guías muy especiales: un grupo de teatro que amenizará el recorrido con actuaciones y narraciones. El viernes 21 de julio a las 21,30 horas. El recorrido comenzará en la Casa de Carnicerías. El precio por entrada será de 6 euros, 4 euros la reducida.

Ávila ‘Imitando a los alfareros mudéjares’

Los niños, de edades comprendidas entre 5 y 14 años, elaborarán y decorarán recipientes cerámicos, a mano y al torno. El taller se celebrará el sábado 22 de julio, de 12,00 a 14,00 horas los Hornos Postmedievales. El límite de aforo serán 20 niños y el precio, de 5 euros.

Ávila ‘Joyas abulenses’

Recorrido por el interior de la Basílica de San Vicente, la Catedral y la Muralla. El sábado 22 de julio a las 11,00 horas. Tendrá una duración aproximada de 3 horas y saldrá del Centro de Recepción de Visitantes. La tarifa general es de 8 euros.

Ávila ‘Ávila de leyenda’

Se trata de un recorrido que partiendo del Centro de Recepción de Visitantes, dirige a los participantes hacia San Vicente, el Mercado Grande, la Catedral, el Mercado Chico, Rastro y Plaza de Santa Ana compaginando ruta e interacciones. El sábado 22 de julio a las 19,00 horas. La duración aproximada es de dos horas. El precio de la tarifa general es de 6 euros; la reducida, 4 euros.

Ávila Tren Teresa de Ávila

Experiencia que parte de la estación Madrid Chamartín a las 9,00 horas del sábado, 22 de julio. La llegada a Ávila, a las 10,37, parece ser cuestión de minutos gracias a la actuación de la actriz que encarna a Santa Teresa y ameniza el viaje. Debido a posibles modificaciones, consultar la tarifa y horarios en la página oficial de la operadora.

Ávila Huellas de Teresa

Visita a los edificios más emblemáticos por los que pasó la Mística: desde el Centro de Recepción de Visitantes parte el trayecto, que continúa con el interior de La Encarnación, el Convento de San José, el Museo de la Santa y el Convento de la Santa. El domingo 23 de julio a las 11,00 horas. La duración aproximada es de 3 horas y el precio en tarifa general 5 euros. Tarifa reducida, 3 euros.