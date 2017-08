Las caderas de Elvis Cartel del homenaje a Elvis. / El Norte Música, teatro y exposiciones para las noches y los días de agosto en Castilla y León ALFREDO GÓMEZ Jueves, 17 agosto 2017, 17:38

Valladolid Flor de Canela

FLOR DE CANELA en Patio Corsario. Sábado 19 de agosto, 22:00. FLOR DE CANELA, cuarteto nacido en Barcelona, se nutre de influencias jazzísticas, ahonda en las sonoridades del folclore latinoamericano, se alimenta del vocabulario del pop, la rumba y el soul, y compone sabrosos arreglos de temas tradicionales. Con la voz de Núria Balaguer, el piano de Paula Vegas, el contrabajo de Marta Bautista y la percusión de Xerach Peñate. Aportación: 10 €. Reserva obligatoria por wasap o llamada al 607704975.

Valladolid El Patio

'EL PATIO' de Spiro Scimone en Patio Corsario, al aire libre. Miércoles 23 de agosto de 2017, 21:00 h. Una producción de Teatro Corsario y Producciones Clandestinas con Javier Semprún, Borja Semprún y Eduardo Gijón. Tres hombres afincados en el submundo de las causas derrotadas. Junto a la rabia y la violencia, la dignidad de la pena y la carcajada. Aportación: 10 €. Reserva obligatoria por wasap o llamada al 607704975.

Urones (Valladolid) Fetal

El jueves y el viernes, días 17 y 18, llegará el turno de La Teta Calva, que ofrecerá sendas representaciones de su montaje ‘Llopis’ en las Escuelas de Urones de Castroponce. Comedia ácida sobre la invisibilidad humana, sobre el falso éxito americano traído a una Espala sin raíz, sobre la hamburguesa poco hecha y la horchata demasiado amarga. El viernes 18, además, el público del festival podrá ver ‘Lunáticus circus’, de Teatro Paraíso, también en el teatro de Urones, a las 22.00 horas.

Valladolid Miguel Segura

The Metamorphosis of The Wine. Una Obra Única o Única Obra que muestra el polifacético artista vallisoletano Miguel Segura en la histórica Bodega Hermógenes, junto a los EX-TINTOS Jardines de la Rubia y el Anhelado Cine. Bodegas Hermógenes . Pº Zorrilla, 190 . Valladolid Horarios: de lunes a viernes de 10 a 14:30 h. y de 18 a 20:30 h. | Sábados: de 10 a 14:30 h. Permanecerá expuesta la obra hasta el tiempo de vendimia, si no hay cambios de planes de la empresa.

Valladolid Espacio. sonido. silencio

José Maldonado ha creado esta pieza específicamente para la exposición que puede verse en el Museo Patio Herreriano. Inspirada en la canción homónima de Johnny Cash, un magnetófono reproduce una cinta en la que se ha grabado una descripción del espacio que alberga tanto e mecanismo de reproducción como la cinta grabada. La grabación ira degradándose con cada vuelta de 10" y el paso por los diferentes puntos rodillo de la instalación, hasta que sólo quede de ella un ruido más o menos homogéneo.

Valladolid Salvador Dalí

El Museo Patio Herreriano inaugura el viernes día 7 de julio, en la sala 0 del Museo, la exposición 'SALVADOR DALÍ. Los sueños caprichosos de Pantagruel'. Esta serie recrea las ilustraciones que François Desprez realizó sobre el ciclo Pantagruel, de François Rabelais, para la edición de Richard Breton de 1565, Les Songes Drolatiques de Pantagruel. Rabelais alcanzó gran notoriedad a través de las composiciones literarias que fueron fiel ejemplo de su incomparable personalidad, de su carácter burlón e independiente.

Valladolid Homenaje a Elvis

El 16 de agosto se cumplieron 40 años de la desaparición de Elvis Presley. Para conmemorar dicha efeméride, el Club Elvis España ha preparado diferentes actividades durante el año 2017. En Valladolid tendrá lugar un gran homenaje en su honor durante los días 11, 12, 16 y 17 de agosto. JUEVES 17: 20:30: Concierto en las terrazas del Café Berlín y Bar Kafka. C/ Arribas. (Lateral de la Catedral). Lavigne & Bondi Blues Dúo.

Valladolid Turandot

El cine Manhattan (calle Cervantes) emite en directo la ópera Turandot, el clásico de Puccini, la ópera final de uno de los más grandes, una producción creada especialmente para el aclamado Handa Opera en el asombroso escenario al aire libre de la bahía de Sydney. Jueves, 20:00 horas.

San Pelayo (Valladolid) 4 Gatos

La localidad vallisoletana de San Pelayo celebra este fin de semana su primer Festival contra la despoblación, denominado 4 Gatos. Del jueves 17 al sábado 19, la localidad abre sus calles y plazas a una amplia oferta de actividades culturales, sociales y gastronómicas, como talleres, conciertos, mesas redondas, pintura mural, puestos de libros y discos, etc

Toro (Zamora) Ferias y Fiestas

Alicia Pérez recomienda acudir a Toro, que celebra las Ferias y Fiestas de San Agustín del 18 al 28 de agosto. El viernes 18 de agosto destaca el concierto del grupo Mago de Oz en la Plaza Mayor de la localidad zamorana. Será a las 23:00 horas. El sábado 19 de agosto se celebrará el tradicional encierro campero a las 10:00 horas y el desfile de carrozas a las 21:30 horas, mientras que el domingo 20 de agosto comenzará con la concentración de peñas a las 7:00 horas para continuar con el primer encierro urbano de novillos y la suelta del toro del cajón. Los actos y actividades continuarán durante toda la semana hasta el 28 de agosto, festividad de San Agustín.

Morales de Toro (Zamora) Antonio Lizana

Antonio Lizana actuará el domingo 20 de agosto en Pagos del Rey Museo del Vino de Morales de Toro. Comenzó sus estudios de saxo a los 10 años en el Conservatorio de San Fernando (Cádiz) y tuvo sus primeros contactos con el jazz con su asistencia a varios seminarios impartidos por Jerry Bergonzi, Dick Oatts, Jim Snidero y Perico Sambeat. Ha sido galardonado con el premio Cádiz Joven en el campo del arte como reconocimiento a su proyección. El concierto será a las 13:00 horas y se podrá acceder con la entrada al Museo. La entrada da derecho a visitar las instalaciones de 11:00 a 14:00 horas, a asistir al concierto y a degustar el vino Frissé.

Segovia Rutas

César Blanco destaca que la capital segoviana intensifica este verano la apuesta por las rutas que recorren distintos lugares y desde diferentes perspectivas el patrimonio y la historia de la ciudad. Uno de los itinerarios más atractivos es el que lleva por nombre ‘Las Damas de Isabel’, itinerario teatralizado en el que antiguas damas de la reina católica guían al visitante en un recorrido durante el que relatan cómo fue su vida al servicio de tan importante personaje histórico. Además, durante el paseo una guía oficial explicará la historia de Segovia. Los precios son de 10 euros en tarifa general y 7 para la reducida, que es para niños de entre 6 y 12 años, ambos incluidos. Es gratis para menores de 5 años.

Segovia Paseo por la muralla

El viernes , a la misma hora, la empresa municipal Turismo de Segovia ha ideado otra forma de descubrir la capital. Esta vez se trata de un paseo burlesco por la Muralla. A lo largo del recorrido, amenizado con música en directo, se recrearán las supuestas reuniones clandestinas que, en épocas pasadas, llevaban a cabo durante las noches de verano un grupo de hombres y mujeres segovianos. Estas gentes, cansadas de las rígidas y estrictas reglas que se imponían en la ciudad, decidieron reunirse en el lado norte de la muralla para divertirse libremente. En estas reuniones bebían, comían, cantaban, contaban anécdotas y cuentos, hacían burlas y, en definitiva, ponían en solfa cualquier norma establecida. El precio es de 10 euros en general, 7 euros en reducida dirigida a niños de entre 11 y 14 años, ambos inclusive, y es gratis para menores de 10 años.

Segovia Judería

Y para el sábado y el domingo, dos rutas más. Una es el paseo por la Judería, que se lleva a cabo en las dos fechas a las 13 horas. Esta experiencia es un itinerario por las sinuosas y estrechas calles del barrio hebreo, evocando el legado judío de la ciudad a través de la visita a la antigua sinagoga Mayor, del Centro Didáctico de la Judería y de la Puerta de San Andrés, en el adarve de la Muralla. Si por causas ajenas a Turismo de Segovia no se pudiese acceder a la antigua sinagoga Mayor, será sustituida por un recorrido por la necrópolis judía. Las tarifas son de 9,20 la general; la reducida, 7,20, y el paseo es gratis para menores de 5 años. La otra apuesta es la bautizada como ‘Paseos al anochecer’, que como su propio nombre indica revela diferentes rincones y monumentos en un itinerario plagado de vistas protagonizadas por el cromatismo singular que adquiere la ciudad cuando el sol inicia su ocaso. Se sale a las 20:45 horas. La tarifa general es de 10 euros y la reducida es de 7, para la que hay que consultar condiciones.

Las entradas para estas visitas guiadas se pueden adquirir en el Centro de Recepción de Visitantes a través de la Central de Reservas de Segovia (Azoguejo, 1) o en el teléfono 921 46 67 21 y en la web www.turismodesegovia.com. Los organizadores avisan que las visitas salen con un mínimo de 4 personas y un máximo de 40.

Segovia Cine israelí

Sin salir de la capital, el sábado 19, a las 22 horas, nueva entrega del Ciclo de Cine Israelí, en el habitual punto de encuentro del patio de la Casa de Abraham Seneor. Proyecciones al aire libre para conocer lo más significativo de la filmografía hebrea en el corazón de la Judería de Segovia. Las películas podrán ver en versión original con subtítulos en español. El precio de la entrada es de 3 euros. En esta ocasión le toca el turno a una comedia del año 2004 titulada ‘Al final el mundo gira a la izquierda’. Esta propuesta se completa con degustaciones vinculadas a este ciclo en el Fogón Sefardí y en La Judería.

Segovia Exposiciones

En el apartado de exposiciones, destacar tres con las que se puede encontrar el visitante estos días en la capital segoviana. Una, en la Casa de la Moneda, titulada ‘Reflejos de la memoria’, que permanecerá abierta al público hasta el 10 de septiembre. Esta muestra reconstruir la historia de Segovia de los dos últimos siglos a través de la fabricación de medallas y de la iconografía utilizada en ellas.

Segovia Torreón de Lozoya

Otra es la que acaba de abrir al espectador en el Torreón de Lozoya dedicada al artista Jesús Unturbe. La exposición reúne 45 obras en pinturas, dibujos y fotografías referidas casi en su totalidad a la ciudad de Segovia y a su provincia. Y la tercera está dedicada al arte contemporáneo y al proceso de creación, de ahí el nombre de ‘Supertangibles. Cuando la musas ataca’. Reúne obras de 17 artistas españoles de prestigio, como Darío Basso, Eugenio Ampudia, Manuel Rufo, Darya Von Berner o Julián Alonso, entre otros. Estará abierta en el Palacio Quintanar hasta finales de septiembre.

Segovia Música

La música no puede faltar en la agenda cultural. El pulso en la ciudad a los conciertos lo mantiene en este ecuador de agosto el Festival Vete al Fresco de recitales en terrazas de la ciudad. En estas fechas, destacan las actuaciones del jazz de Pájaro Juárez (jueves 18 entre la restaurante La Concepción y Negreso); The Ideals (también el jueves, en el Momentos); el jazz bossa de Luzía Molina y Marcos Prieto (viernes 19, en el restaurante Casares); Octubre Polar (indie pop, también el viernes, entre El Rebedal y la Bodega del Barbero), y Luzía Molina y Búho Vidaechea y canciones bonitas que sonarán el sábado en el bar Vogue.

Cuéllar (Segovia) Fiesta Mudéjar

Y este fin de semana también se celebra en Cuéllar la Fiesta Mudéjar, que este año empieza su programación el mismo jueves 17, aunque el grueso de las actividades, que se concentran en la Huerta del Duque, tendrán lugar entre el sábado y el domingo, con puestos de artesanía, demostraciones de cetrería o de tiro con arco, pasacalles y música para ambientar el paseo, recreaciones y teatro de calle, danzas medievales; y no faltarán las justas, torneos y los combates cuerpo a cuerpo, en la tarde del sábado.

Cuéllar (Segovia) Triquel

El grupo de rock celta TRIQUEL actúa este sábado, 19 de agosto a las 23 horas en el Parque de la Huerta del Duque de Cuéllar (Segovia), con motivo de la XXII Edición de la Fiesta Mudéjar de Cuéllar. Triquel es un grupo de rock celta superviviente, tras más de 25 años de trayectoria. Tiene un repertorio forjado en la exigente fragua de los directos y aceptado por todo tipo de público; un cajón donde caben la diversión, el buen rollo, las ganas de bailar y cantar junto con las de reflexionar y sentir.

Adrados (Segovia) Semana Cultural

En la localidad de Adrados, a las 21 horas, dentro de la Semana Cultural tendrá lugar el recital de Aba Taano, cantos africanos ‘a capella’ escenificados, góspel y melodías populares de África. Esta formación ha recibido numerosos premios. La actuación es el viernes 18.

Solosancho (Ávila Luna Celta

La décimotercera edición de 'Luna Celta', una fiesta en torno al mundo celta en Solosancho (Ávila), contará con más actuaciones de animación y puestos en el mercado. 'Luna Celta' se celebra del 18 al 20 de agosto, y comienza con la representación teatral de historias de temática celta en el altar de los sacrificios de Ulaca el viernes por la noche, ha explicado el alcalde, Benito Zazo.

Castilla y León Música

Puente de agosto cargado de conciertos repartidos por toda la comunidad donde los festivales de Rock como el Alubia Rock, el Moreda Rock, el Arrirock, el Abejarock, el Solarana Rock, el Bodega Rock o el Valparock dominan la escena.

Viernes

BURGOS (Barcina del Barco) Los Del Humo + Iguazú + Banda Magnética (Gratis)

LEÓN (LAGUNA DE NEGRILLOS) - Alubia Rock, Dakidarria + Konsumo Respeto + Oveja Modorra (00:00h, gratis)

LEÓN (MOREDA) - Moreda Rock, EL ÚLTIMO KE ZIERRE + PATE DE PATO + EL VIAJE DE LOS ARGONAUTAS (22:00h, gratis)

LEÓN (FRENEDO) - Leo Jiménez + Leize (00:30h, gratis)

LEÓN (ASTORGA) - Asfalto (gratis)

SALAMANCA (GUIJUELO) - Melendi (22:00h)

SALAMANCA (LUMBRARES) - Arrirock, Fe De Ratas + Los Platero + Kiki Sound + Howard Vyse + Blocco Charro + Arapajoe + Martes 13 (gratis)

SALAMANCA (BÉJAR) Abejarock, Sober + Sínkope + The locos + No Konforme + Pate de Pato + A Cal y Canto (17€-22€)

ZAMORA (TORO) - Mago de Oz (23:30h, gratis)

Sábado

ÁVILA - Llanos de Tormes, Tributos a Estopa y al Rock Nacional (gratis)

BURGOS (SOLARANA) Solarana Rock, La Familia Iskariote + Alimañas + Frío (23:30h, gratis)

VALLADOLID (HORNILLOS DE ERESMA) - Bodega Rock, Freedom Call + Taken + Wicked Inc (gratis)

ZAMORA (VALPARAISO) - Valparock, gatillazo + Porretas + Boikot + Zumo de Zebada + Esguince de frenillo (gratis)

Fuentes de Nava (Palencia) Feria del Disco

El domingo 20, desde las 12:00 del mediodía, se celebra en Fuentes de Nava (Palencia) su segunda Feria del Disco, que contará con varios expositores de discos de vinilo y CD y diversas actuaciones musicales de acceso libre y gratuito. Por la mañana se ofrecerán los conciertos de LAF, Madbrian; ya por la noche llegará el turno de Sonder, Los Narval, Voodoo Rats y como cierre especial, el grupo revelación de este verano, Flor de Canela, compuesto por cuatro mujeres jóvenes que llenarán la plaza de la localidad con sus temas en clave de Jazz.

Palencia Actividades

Viernes

Fernando Caballero informa de las actividades de Palencia.

Palencia: Música. Este viernes en el Festival 'vete al fresco' tendrán lugar 'The white oaks', versiones de pop y rock. Además, música en directo en Cervecería La Alcoholera. Terrazas Plaza Mayor. 21:30 horas.

Velilla del Río Carrión: Ferias. Dentro del programa de las fiestas patronales de Nuestra Señora de Areños y San Roque, este viernes se celebra la competición de Natación local. Piscina Municipal (inscripción previa en el Bar de la Piscina). 17:00 horas.

Venta de Baños: Fiestas. Durante los próximos días con motivo de la festividad patronal de Santa Rosa se celebrarán diversas actividades hasta el miércoles 23.

Cervatos: Fiestas. Dentro del programa de fiestas del patrón San Roque este viernes tendrán lugar varias actividades, en la que destaca la tradicional merienda de la vaquilla y entrega de premios. 20:00 horas.

Dueñas: Fiestas. Dentro del programa de fiestas de Botijeras este viernes tendrán lugar varias actividades hasta el próximo día 21. Destacan los tradiciones encierros, que se celebrarán este viernes a las 22:30 horas y el sábado, domingo y lunes, a las 10:30 horas.

Brañosera: Música. Con motivo del Festival de música provincia de Palencia, este viernes actuará Pablo Mezzelani, canto e instrumento de viento. Y Nobert Itrich, clavicémbalo digital. Con la actuación 'De las cortes y las aldeas'. 20:30 horas

Astudillo: Actividades verano. Dentro del programa de actividades de agosto en Astudillo, este viernes tendrá lugar la marcha nocturna Torreágulo (10 km). 21:00 horas. Plaza

Aguilar de Campoo: Teatro-circo. Este viernes se celebra el Festival de Arca 2017, en el que tendrán lugar diversas actuaciones hasta el domingo 20 de Agosto. ARCA es un proyecto promovido por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo que ha conseguido hacer de la calle un espacio comunicativo y creativo, un lugar de encuentro dentro de un marco en constante movimiento.

La Olmeda: Teatro. Dentro del programa de la villa romana de La Olmeda, este viernes tendrá lugar el ciclo 'Clásicos a escena', con la obra : 'Medeas', de Eurípides, que presenta una mujer violenta, cruel, despiadada, asesina de sus hijos, pero que paradójicamente no constituye una encarnación del mal,sino más bien de la desmesura del amor. A cargo del grupo de teatro 'La bicicleta'. 21:00 horas. Gratis hasta completar el aforo.

Sábado

Ampudia: Día de los peque. Dentro del programa del agosto cultural de Ampudia, este sábado estará dedicado a los más pequeños con la fiesta infantil con hinchables. Soportales de la Calle Corredera. 18:00 horas. Además, habrá una actuación de teatro 'Basurilla', y taller de creación de Juguetes-títeres a cargo de la compañía La sonrisa del largarto. Plaza de San Miguel. 19:00 horas.

Herrera de Pisuerga: teatro. Los días 18 y 19 de agosto, el grupo local A’Ficción de Herrera de Pisuerga ofrece un festival de humor. 22:00 horas.

Carrión de los Condes: Música. Este fin de semana, el grupo 'Pata de Peces' regresa con su música folk con un diferente enfoque. Con el rabel como principal instrumento para interpretar un variado y aneno repertorio de una forma sorprendente. 18:00 horas.

Mozón de Campos: Fiestas. Este sábado tendrá lugar a partir de las 11:00 horas la XVII edición de la Fiesta de la Batalla Nabal (antes conocida como La Condal), que conmemora las luchas que vivió esta tierra entre moros y cristianos... con una batalla de nabos. Primer rastro de segunda mano, con la colaboración de los vecinos y Ruta de tapas por los bares participantes (La Concordia, Josefina y El Recreo).

Itero de la Vega: Música. Este sábado tendrá lugar el XIII Festival Tachurock, con actuaciones de grupos como Rumbeiros, Ratzinguer, Sinaia, Taska, EETK,UHP, LKT. 20:00 horas.

Ampudia: Música. Este domingo se llevará a cabo las actuaciones de recital de ópera y zarzuela, a cargo de Monstserrat Martí Caballé.

Domingo

Santoyo: Música. Este domingo con motivo del festival de música provincia de Palencia, tendrá lugar la actuación de Cuarteto Sotto voce, 'De norte a sur, música española'. Pedro M.Aguinaga, Monika Redondo, Tomás Ruti, Amaia García.

Santibáñez de la Peña: Teatro. Los Juglares, Trovadores y Comediantes dan vida a los pueblos, a través de la magia, el circo, el teatro de calle y la ilusión. Un programa que intentará dar alegría y color en las tardes de verano, donde la forma de interpretar llega al corazón de las personas. Este domingo actuarán con el espectáculo 'Voalá Música'. Plaza del Ayuntamiento. 21:30 horas.