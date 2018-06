Se busca camarero limpiador para la Junta de Castilla y León experto en la Constitución Española

«Asumo un examen difícil, pero no ilógico y absurdo»

«Voy a reclamar para impugnar todo el examen. No sé si me servirá a mí, pero espero que algo así no vuelva a ocurrir», explica José Antonio de Ara, uno de los aspirantes que el domingo se enfrentaron al cuadernillo de cuestiones para lograr una plaza de personal laboral de la Junta. A su juicio, el problema no es del nivel de preguntas aisladas, sino algo general. Este opositor califica lo ocurrido de «tomadura de pelo» y señala que le resultó más fácil el cuestionario para puestos administrativos, de un nivel superior, que afrontó en otro proceso el año pasado. De Ara relata que no es que el examen fuera difícil, «es que era completamente ilógico para plazas de trabajos muy básicos, que no tienen autonomía para tomar decisiones en su labor diaria» y para los que se pedía una titulación de certificado escolar. «Era consciente de que nos presentábamos muchos y que lograr una plaza iba a salir muy caro. Puedo Asumir un examen difícil, pero lo que no asumo es uno ilógico y absurdo», resalta este aspirante. «He hecho un curso, gastado un dinero, estudiado y me he hinchado a hacer 'test' y la sensación que me quedó el domingo era que me lo podía haber ahorrado todo», resume.