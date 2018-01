Los bomberos de Castilla y León cuestionan por qué no se activó su servicio la noche del sábado El colectivo sostiene que con una ley regional de bomberos esta «dantesca» situación no habría ocurrido y «todos los ciudadanos estarían mucho más protegidos» EL NORTE Valladolid Lunes, 8 enero 2018, 14:01

La Plataforma de Bomberos de Castilla y León (PBPCYL) cuestionó las razones por las que no se activó su servicio en la tarde y noche del sábado en la AP-6, ante la intensa nevada que provocó el colapso de miles de vehículos en las vías de Segovia, Ávila y Madrid. La organización puso de relieve la «falta» de coordinación de los servicios de emergencias de Castilla y León y de Madrid ante el temporal de nieve, según informó en un comunicado y recoge Ical.

El colectivo recordó que la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue activada alrededor de las 23.30 horas, pero hasta pasadas las 5.30 no pudieron llegar a la zona afectada debido a la gran infraestructura personal y material que tienen que movilizar, lo «cual parece entendible». «Lo que nos parece poco comprensible, por no decir vergonzoso, es que desde las administraciones locales y regionales no hayan activado a los servicios públicos de bomberos, más si cabe dada la cercanía de los mismos a la zona afectada y que podían realizar una actuación inmediata para que los ciudadanos atrapados por la nieve no hubieran tenido que esperar ocho horas largas horas para ser atendidos, en el mejor de los casos», denunció la plataforma.

A su juicio, «no es justo, por no decir que no es humano», que mientras los ciudadanos tienen que pasarlas «canutas» debido al temporal de nieve, haya decenas de bomberos profesionales de distintos servicios que «pudiendo ayudar en sus coches no puedan hacerlo por falta de voluntad política para ello».

También recalcaron que los bomberos profesionales son «siempre los que llegan primero a las urgencias y emergencias, aunque en las noticias sólo se hable de la UME para así justificar la monstruosidad de presupuesto que manejan». «Es incomprensible que los ciudadanos tengan que temer por su vida porque no se activen a los bomberos mientras los integrantes de la UME llegan a la zona afectada, ya sea por nieve o por fuego, como es el caso de los incendios forestales», incidió la plataforma.

Por ello, el gremio confió en que estas situaciones «dantescas» no se repitan y demandó a la Junta que apruebe una ley regional de Bomberos con la que «esto no pasaría y los ciudadanos estarían mucho más protegidos». Por último, la PBPCYL denunció la «mala gestión» de la empresa concesionaria de la AP-6 por su «ignominiosa» actuación durante la noche de ayer, «más si cabe cuando los usuarios han tenido que pagar por un servicio precario y que ha podido costarle la vida a más de uno».