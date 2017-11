Benedetti en el recuerdo Los mejores espectáculos que tienes que ver este fin de semana en Castilla y León ALFREDO GÓMEZ Jueves, 23 noviembre 2017, 13:04

Valladolid A voz en cuello

Recital poético-musical basado en textos de Mario Benedetti. 'A voz en cuello', con Sergio Peris-Mencheta y Marta Solaz. En esencia, un relato de Mario Benedetti incluido en su obra 'El porvenir de mi pasado', concebido como un recorrido a través de la emisión de diez programas nocturnos de radio. Desde la intimidad –y la nocturnidad– que se respira en el estudio, el locutor Leandro Estévez cuenta anécdotas en primera persona, desgrana su día a día, y habla, sobre todo, de la palabra. Palabras que podrían mejorar el mundo, y se quedaron en la punta de la lengua, hinchándola, espumeando salivas y llenando de caries los molares. Palabras estranguladas. Amordazadas. Teatro Carrión. Domingo.

Valladolid Mercedes Pastor

La original y creativa exposición de poemas y relojes 'Horas Presas. Versos Libres', realizada con materiales reciclados, vuelve a 'ponerse en hora' y exponerse, tras tomarse un tiempo de descanso, para tratar de 'Im-Presión-Arte'. Esta vez puedes dejarte «atrapar por el tiempo» en el Circular Bar & Shop, donde su autora, Mercedes Pastor Segovia, llega dispuesta a «Comerse el tiempo, a mordiscos pausados, como aperitivo lento, entre horas libres y crudos momentos». Y si puedes «detener tu tiempo», podrás devorar un segundo y sabroso menú al momento. Exposición 'Horas Presas. Versos Libres'. Circular Bar & Shop (Nicolás Salmerón, 37). Del 20 de noviembre al 15 de diciembre.

Valladolid Mónica Martínez

Bajo el titulo: 'Jugando a ser románticos' José Zorrilla en versión Playmobil, el Museo del Romanticismo de Madrid acoge esta deliciosa y atractiva exposición de Mónica Martínez de ACYCOL. Una muestra lúdica e instructiva que permanecerá abierta hasta el próximo 14 de enero en horario habitual del Museo del Romanticismo. Esta exposición forma parte de los actos previstos en conmemoración del bicentenario del poeta vallisoletano universal y da continuidad a 'Juguemos a ser poetas' que se exhibió en la Casa Museo de Zorrilla de Valladolid.

Valladolid Loquillo

Loquillo es uno de esos artistas cuyo personal estilo lo convierte prácticamente en el único representante de un subgénero musical. En su caso, el rock es el campo en el que el cantante barcelonés se mueve con mayor soltura, si bien las reminiscencias del rockabilly estadounidense (tan poco comunes en España) son igualmente evidentes. Enterrada la Movida madrileña y disuelto el grupo en el que ha protagonizado la mayor parte de su carrera, el artista catalán es casi un superviviente de su tiempo. Domingo. Auditorio Delibes.

Valladolid Black and Blues

Este fin de semana el BLACK & BLUES FESTIVAL llena de sonidos negros Valladolid. El sábado 25 es la jornada más variada, aquí el cartel estará compuesto por la atractiva formación creada por Andhrea & The Black Cats, en buen hacer de Blues Train y la sensualidad de Shirley Davis y sus Silverbacks. Si el 25 será un gran día, no menos lo será el 24. La presencia de los Mambo Jambo ya serían una cita ineludible, pero si a ello le unimos al majestuoso rey Barrence Whitfield, pues poco más poco más podemos añadir, se avecina un tornado cargado de High Energy, alocado R&B, delirante Soul y mucho mucho Rock&Roll cargado de rabia y actitud punk. ¿Te imaginas tener un híbrido entre Little Richard, James Brown, Howlin’ Wolf y con la energía de los primeros Stooges? pues ese es Barrence Whifield, un veterano músico que vive cada concierto como si fuera el último.

Valladolid Flamenco

El próximo domingo 26 de noviembre el Teatro Zorrilla acoge el espectáculo 'Con Azucar y Canela', de la Compañía de Ballet Flamenco Cristina Redondo y Estela Sanz. El flamenco tiene algo poderoso, que hace que el bailaor transmita una energía especial con una simple mirada o un movimiento, haciendo que el público pueda llegar a estremecer. «Nosotras le ponemos Azúcar y Canela haciendo un recorrido por el Flamenco más puro hasta compartir viandas y pestiños alrededor de una mesa».

Valladolid Cómplices de Mahou

Fuel Fandango y Carla Morrison protagonizarán un concierto íntimo que se celebrará el viernes en la Terraza del Museo de la Ciencia. La gira Cómplices de Mahou acerca al consumidor la música con el sabor más grande.

Valladolid Bailar pegados

Magia de cerca y para adultos con el vallisoletano Nano Arranz y su nuevo espectáculo 'Bailar Pegados' es lo que ofrece la Sala Fernando Urdiales el próximo sábado 25 de noviembre a las 19:30 horas. Un espectáculo que iluminará con su magia la sala con un exclusivo show para el público de Valladolid: 'Bailar Pegados'. Una velada para adultos, en el que cartas, monedas y pequeños objetos serán los protagonistas que harán sentir la magia a pocos centímetros de los ojos del público, e incluso, en sus propias manos. Te atreves a vivir esta experiencia?

Valladolid Tardes Deletreadas

Una semana más Arces 3 Formación y Léeme Mucho, nos presentan sus Tardes Deletreadas. En esta ocasión se dará protagonismo a la novela fantástica y para ello, contarán con la presencia de Julio González, autor de la saga Aullidos de Sirga, el cual, nos presentará el libro 'El Despertar: Yo soy el rey'. No puedes perderte esta historia apasionante cargada de sentimientos y acción, donde el lector sentirá en cada momento la emoción que inspiran las más épicas hazañas fantásticas. Vuela a otros mundos, conquista otros reinos y deja que la voz de Rosa Eva te convierta en un personaje más de esta historia sin igual. Será el próximo lunes 27 de noviembre a las 19:30h en Arces 3 Formación (Plaza de los Arces, 3 - Valladolid) Entrada gratuita.

Valladolid Sergio Palomo

El próximo martes 28 de noviembre a las 20:00 tienes una cita con Sergio Palomo, autor vallisoletano que presenta su primer poemario 'Tu mirada dice tanto’ en la Casa Museo José Zorrilla. De la mano de la Asociación Cultural Habla y arropado por su sello editorial Léeme Mucho Ediciones, podrás conocer a un poeta excepcional que te coserá sentimientos al alma, para que vueles en cada deletreo. 'Tu mirada dice tanto' es un camino hacia el amor donde los poemas te limpian por completo, dejando que todo aflore entre miradas que nos te dejarán indiferente. ¡Recuerda! Martes, 28 de noviembre de 2017 (20.00h). Casa Museo Zorrilla (C/ Fray Luis de Granada, 1 - Valladolid). Entrada libre hasta completar aforo.

Mucientes (Valladolid) Luis Antonio González

El próximo sábado 25 de noviembre, a las 19:00 y en la sala del Aula-Museo Paco Díez, contaremos con nuestro amigo Luis Antonio González que nos viene a ofrecer en primicia la presentación musical de su libro de poesía, 'Son Sonetos'. Se trata de un concierto compuesto por alrededor de 20 canciones presentadas en formato de canción de autor, con influencias que van desde los clásicos Aute o Silvio Rodríguez hasta otros intérpretes como Sabina o Quique González.

León Ágora de la poesía

LIV ÁGORA DE LA POESÍA. Viernes 24 de noviembre. Anfiteatro de la plaza de San Marcos. 22:00 horas. La poesía hace realidad lo invisible, es una expresión rebelde de por sí. Quizá sea el idioma del silencio por eso necesita, tal que un manantial, brotar de entre las rocas. Y ser río y buscar el mar. Somos una gota de esas aguas y el Ágora un charco de poesía con cada verso. Sin lugar a dudas somos una aporía.

* Aporía: dícese de lo que expresa una inviabilidad del orden racional.

Toro (Zamora) Teatro

Alicia Pérez informa de que el Teatro Latorre de Toro acoge el sábado 25 de noviembre, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, la obra ‘Unos cuantos piquetitos’, de Laia Ripoll. Será la compañía Liber Skaena la que ponga en escena la obra dirigida por Helena Soriano. Reflexiona sobre la violencia de género y los tópicos que siguen amparando este tipo de comportamientos violentos. Comenzará a las 21:00 horas y la entrada tiene un precio de 8 euros y de 6 euros con abono.

Morales de Toro (Zamora) Crianzas escénicas

Los 6 Tenores actuarán en Pagos del Rey Museo del Vino de Morales de Toro el viernes 24 de noviembre a las 21:00 horas dentro del ciclo ‘Crianzas escénicas’. Los asistentes podrán disfrutar de su canto lírico y de un repertorio que pretende dar respuesta a la demanda de nuevas propuestas musicales y escénicas en las que participa el canto lírico dentro de otros géneros como el pop lírico, los boleros, las baladas y los musicales.

Ávila Tributo a Mecano

María Fernández recomienda el espectáculo basado en la gira ‘Aidalai’ de Mecano, con los mismos temas, arreglos y puesta en escena que los del mítico grupo. El 24 de noviembre, en el Teatro Fundación Caja de Ávila, a partir de las 21,30 horas. Las entradas tienen un precio de entre 20 y 24 euros.

Ávila Jornadas gastronómicaas

Tres días dedicados al deleite de los típicos guisos y platos abulenses. Desde el viernes hasta el domingo, en locales selectos de la capital abulense. Organiza la Asociación de Hosteleros Abulense.

Ávila Exposición Tronos

Dentro de la actividad ‘Tronos que comparten historia y presente’, se muestra una serie de documentos relacionados con el paso de Carlos V por la provincia abulense. De 9 a 14:30 el viernes, 24 de noviembre, en el Archivo Histórico Provincial de Ávila.

Ávila Teatro

En su XXX Edición, la muestra de teatro ‘Ciudad de Ávila’ reúne, del viernes 3 al domingo 26 de noviembre, diez obras de gran calidad distribuidas en las cuatro semanas del mes. Todas ellas se desarrollarán en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte a las 20,30, con precios que varían desde los 12 euros a los 132 euros de abono.

Ávila Visita guiada

Recorrido por las localizaciones abulenses relacionadas con Isabel la Católica, como la Plaza del Mercado Grande, el Monasterio de Santa Ana o el Monasterio de Santo Tomás. El sábado, 25 de noviembre, a las 11,00 horas. La duración aproximada es de 3 horas y la salida se producirá en el Centro de Recepción de Visitantes. El precio de entrada será de 3 a 5 euros.

Segovia Actividades culturales

César Blanco indica que son muchas y variadas las propuestas que depara la agenda cultural de Segovia. Hay música, teatro, gastronomía, conferencias, solidaridad, literatura…

Si empezamos por este jueves 23, el Centro Didáctico de la Judería brinda la posibilidad de visitar la exposición correspondiente al proyecto ‘Leer y escribir con Ana Frank’, que es una iniciativa de la Red de Juderías de España destinada a la jóvenes de entre 9 y 12 años para acercarles a la conocida niña judía que escribió un diario oculta en un piso de Ámsterdam durante la ocupación nazi. A través de la exposición y un taller didáctico, los visitantes pueden aprender de forma resumida quién fue Ana Frank. La muestra estará abierta hasta el 7 enero, tiene carácter didáctico y, aunque está orientada a jóvenes estudiantes, está abierta a todo el público. El taller didáctico, orientado a los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, tiene una duración aproximada de una hora y se impartirá todos los días lectivos de lunes a viernes a las 10:00 horas hasta el 7 de enero.

Alma Nostra

Hasta este jueves hay tiempo para colaborar con la Asociación de Personas con Enfermedad Mental Familiares y Amigos Amanecer. La forma de contribuir a la causa es mediante la primera tapa solidaria, que acaba este jueves en el gastrobar Alma Nostra de la capital segoviana. De 13 a 16 horas y de 20 a 23 horas, pueden acercarse al establecimiento y pedir la elaboración por el precio de 1,5 euros.

Decuchara

Una de las citas gastronómicas de la temporada en Segovia empieza este viernes 24 y se alargará hasta el 30. Se trata del certamen Decuchara, dedicado a las tapas de invierno. Esta apuesta por los platos calientes y contundentes y guisos en pequeño formato para entrar en calor está organizada por el centro comercial abierto Decalles y reúne en esta undécima edición a veintiún restaurantes y bares del entorno del casco histórico de la capital segoviana.

Música de mujer

Con este buen sabor de boca se va a celebrar el Encuentro de Mujeres Músicas de Segovia ‘María de Pablos’, promovido por la Asociación de Vecinos de Santa Eulalia. Los actos se llevarán a cabo el viernes 24, a las 18 horas en la plaza del citado barrio, y a las 20 horas, en el centro de creación e innovación cultural de La Cárcel.

Teatro infantil

También en La Cárcel, el fin de semana el protagonismo lo toman los niños de la mano del ciclo de teatro infantil ‘Vamos al Teatro’. El sábado 25 y el domingo 26, la compañía La Canica pone en escena la obra ‘El elefantito’. Ambas representaciones serán a las 18 horas.

Casa de la lectura

Y más actividades para los pequeños de la casa. Esta vez en la Casa de la Lectura de la capital. Los domingos están dedicados a los niños con ciclos infantiles para diferentes franjas de edad. Este día 26, para pequeños de entre 1 y 3 años, le toca el turno a ‘Imaginautas’. La cita es a las 12 del mediodía.

Libros

Sin cambiar de escenario, la nueva biblioteca municipal de la Calle Real ofrece dos presentaciones. La primera será este jueves 23, a las 19 horas, en la que se vestirá de largo un nuevo libro por Aku Estebaranz sobre el estudioso de la figura de Antonio Machado, Pablo de Andrés Cobos. La entrada es libre. El sábado 25, a la misma hora, la investigadora Verónica Serra presenta su libro ‘Cartas presas’. Este acto es la primera acción incluida en el programa ‘Nuestra memoria’.

Jornadas de Turismo

Este jueves arrancan las II Jornadas de Turismo y Patrimonio Industrial en la Casa de la Moneda. Las conferencias que se sucederán desde las 10:15 horas, tras la entrega de acreditaciones y la inauguración, tratará sobre asuntos como el puente de Vizcaya, ejemplo de patrimonio industrial en las lista de la Unesco; la oferta de turismo industrial en Castilla y León y la experiencia concreta de las cuencas mineras; el Canal de Castilla y la Fábrica de Harinas de San Antonio, en Medina de Rioseco; la presentación de la Guía de la Real Casa de la Moneda; ya por la tarde, los contenidos se centrarán en el patrimonio industrial ferroviario como recurso turístico. Se requiere inscripción previa. Esta sesión se complementa con la exposición temporal, hasta el 17 de diciembre ‘Ying-yang. Woden Pyramid’, que toma como visión complementaria que todo elemento de la naturaleza posee según la filosofía taoísta. Horarios, lunes de 16.00 a 21.00 horas; de martes a viernes de 10.00 a 21.30; sábados de 10 a 20 y domingos de 10 a 15 horas.

Múisca clásica

En cuanto a la oferta musical, hay también diversidad de gustos. Con motivo del XXI Premio de Piano Santa Cecilia, ha previstas exhibiciones los días sábado 25 y domingo 26 en el Conservatorio Profesional de Música. Además, en la jornada dominical se celebrarán la entrega de premios y el concierto de ganadores, que será a las 18 horas en el patio de la Diputación Provincial.

Beat Club

Muy diferente es la propuesta que este fin de semana trae a la capital segoviana la sala Beat Club, que el sábado 25 sube al escenario Hermano Ele, pionero del ‘raggamuffin’ y el ‘dancehall’ en España. El artista ha formado parte de ‘La comunidad del guisante’ junto a Mucho Muchacho y ha sido integrante de La Puta Opepé, entre muchos otros proyectos, convirtiéndose en un icono de la música ‘reggae’ en el país. El espectáculo empezará a la medianoche y también contará con el selector Wisdom Sound, Peter, y con los sets de Poliester (Lavadota Sound) y Killmanjarto que lucirán su faceta más jamaiquina para esta ocasión. La entrada cuesta 4 euros.

Jornadas de Montaña

Un año más regresan las Jornadas de Montaña de Segovia. El jueves 23, a las 20:30 horas, empezarán con la conferencia-proyección sobre ‘Shiva, una aventura en el Rowaling’, a cargo de Miguel Ángel Adrados. El lugar es en la residencia Emperador Teodosio de la capital. La entrada es gratis hasta completar aforo. Ya el sábado 25, a las 20:30 horas, se tratarán las exploraciones espeleológicas en el macizo de Arábika, otra charla con proyección a cargo de Sergio García Dils. Ese mismo día, de 10 a 14 horas, tendrá lugar un taller de iniciación a la escalada, que se llevará a cabo en el rocódromo de La Albuera. Además, de 16:30 a 18:30, talleres de puesta a punto de la bicicleta, en la Ciudad Deportiva La Albuera. En cuanto al domingo 26, a las 9:30 horas se celebrará una marcha montañera al Chozo Aranguez, que saldrá del Conservatorio de Música de Segovia o a las 10 horas de la urbanización Caserío de Urgel de la Granja.

Librería Ícaro

Por su parte, en la librería Ícaro, en la Granja de San Ildefonso los días 24 y 25 tendrán lugar las primeras Jornadas de Ciencia Ficción, organizadas junto a la Laberyn. El sábado 24, a las 10:30 horas, habrá un cine-fórum clásico; y el domingo, a las 19 horas, Pablo Tébar, que estará acompañado por el escritor y antropólogo Dioni Arroyo, presenta ‘Nieve en Marte’. A las 20:30 están previstas unas partidas de rol para los aficionados a estos juegos, y a las 22 horas, otro cine-fórum con clásicos bizarros del género de la ciencia ficción.

Muestra de Teatro Provincial

En la provincia, destaca la despedida en el Centro José Rodao de Cantalejo de la Muestra de Teatro Provincial, organizado por la Diputación. El viernes 24, a las 20 horas, se izará el telón para la puesta en escena de ‘Cinco horas con Amancio’ por parte del grupo Candilejas. Un día después, los integrantes de la compañía Y Ahora Q? ofrecerán al público una nueva comedia, la obra titulada 'Esta noche no hay cine'. El domingo 26, a las misma hora, se dará por clausurada la muestra con Las Chicas de Oro, que representarán un montaje escrito por ellas mismas que lleva por título 'Viejas pero no indefensas'. Las entradas se pueden comprar hasta el viernes, de 11:00 a 14:00 horas, en las oficinas del Ayuntamiento de Cantalejo, así como en el vestíbulo del auditorio una hora antes de cada función o en la plataforma Ticketea.

Burgos Actividades

Gabriel de la Iglesia indica que el Palacio de Castilfalé se vestirá de gala durante el fin de semana para acoger la Muestra Floral navideña, una iniciativa impulsada por la Asociación de Floristas de Burgos mediante la que se pretenden mostrar las últimas tendencias de motivos y adornos florales de cara a las próximas fiestas. La inauguración se llevará a cabo el viernes a partir de las 18 horas.

Libros

Dos horas después, la sala de prensa de la Fundación Cajacírculo acogerá la presentación del libro ‘Encontré el camino’, del doctor Javier Moraleda Nuño. El libro, publicado por Ediciones Balnea, presenta la visión del Moraleda sobre la importancia de la medicina natural complementaria.

Música

Ya por la noche, le llegará el turno a la música. Así, el Teatro Principal acogerá a partir de las 20:30 horas un concierto de la banda de música Ciudad de Burgos.

Musical Michael Jackson

Sin embargo, el que quizá sea el plato fuerte de la jornada se llevará a cabo en el Fórum Evolución, cuyo escenario acogerá a partir de las 21 horas el musical ‘Michael Jackson. I want U back’.

Los Gandules

También el sábado, pero a partir de las 22 horas, Los Gandules se subirán al escenario de El Hangar para ofrecer un concierto enmarcado en la gira de presentación del disco ‘Noches de Bingo’ que sin duda arrancará más de una sonrisa.

San Miguel Tour

Ya el sábado, la música volverá a ser la protagonista, con sendos conciertos del Lichis, Was y Delorean. El primero actuará en La Rúa a partir de las 21:30 horas. Los otros dos lo harán en El Hangar a partir de las 22 horas en el marco de la gira de San Miguel Explorers on Tour.

Baloncesto

Y para rematar la faena, el domingo habrá deporte de élite. La Selección Española de baloncesto se enfrentará a Eslovenia en la fase de clasificación para el Eurobasket de 2019. El choque se celebrará en el Coliseum Burgos a las 19:30 horas.

Castilla y León Música

Antonio Valseca indica que llega la mitad del periodo otoñal con grandes conciertos a puerta cerrada tales como los de Guadalupe Plata (León), Los Gandules (Burgos), Lichis (Palencia y Burgos), Sober (Salamanca y Ponferrada) o el festival Country Wold Way de Salamanca.

Jueves

LEÓN – HXD GANG LLION (Babylon, 22:30h)

LEÓN – GUDALUPE PLATA (El Gran Café, 22:00h, 10€-13€)

VALLADOLID – CLOVEN HOFF (Backstage, 21:30h, 12€-15€)

VALLADOLID – TRIBUTO A LOS DELINQUENTES (Porta Caeli, 21:30h, 8€-10€)

Viernes

BURGOS – LOS GANDULES (El Hangar, 21:30h, 10€)

LEÓN – PABLO UND DESTRUKTION (El Gran Café, 22:00h, 10€-12€)

PALENCIA – LICHIS (Universonoro, 22:00h, 12€-15€)

PALENCIA – MIGUEL GRIMALDO + KANPAI (La Cueva, 21:30h, 5€)

PONFERRADA (LEÓN) – SOBER + NOVIEMBRE (La Vaca, 22:00h, 15€-18€)

SALAMANCA – WILD WAY COUNTRY FESTIVAL, BABYFACE NELSON + HOPLESS JACK + IN BLAUK (Caem, 20:30h, 12€)

SALAMANCA – FERNANDO COSTA (Potemkim, 21:30h)

VALLADOLID – FUEL DANGANDO + CARLA MORRISON (Lava)

ZAMORA – TRIBUTO A THE DOORS (La Cueva del Jazz, 23:30h, 6€)

VALLADOLID – BARRENCE WHITEFIELD Y LOS MAMBO JAMBO (Porta Caeli, 21:30h, 14€-16€)

VALLADOLID – CAFÉ QUIJANO (Teatro Carrión, 20:30h, 25€-35€)

VALLADOLID – PRESUMIDO (Black Pearl, 21:00h, 10€)

Sábado

BURGOS – DELOREAN + WAS (El Hangar, 22:00h, 11€)

BURGOS – LICHIS (La Rua, 22:00h)

LEÓN – JOHN O’ RAY (Babylon, 22:30h)

LEÓN – FERRALA FEST, FAMILIA ISKARIOTE + THE SKALZOS + SKONTRA + BARRIGADA(Espacio Vías, 19:00h, 6€-8€)

PALENCIA – MALA REPUTACIÓN (La Cueva, 21:00h, 9€-12€)

PONFERRADA (LEÓN) – GUDALUPE PLATA (La Vaca, 23:00h, 10€-13€)

SALAMANCA – SOBER (Caem, 22:00h, 15€-18€)

SALAMANCA – LOS BRAZOS + GRAN TRAILER (Potemkim, 21:30H, 8€-10€

VALLADOLID – SHIRLEY DAVIS (Lava, 21:00h, 16€-18€)

VALLADOLID – LOS BENITO (Porta Caeli, 21:00h, 12€-16€)

ZAMORA – LOS BENGALA (La Cueva del Jazz, 23:30h, 8€-10€)

Palencia Actividades

Fernando Caballero destaca las actrividades culturales de Palencia.

Presentación del libro 'Hasta una ruina puede ser una esperanza', de José María Pérez Peridis. El autor relata en la obra el proceso de restauración del monasterio de Santa María la real de Aguilar de Campoo, que él promovió y dirige. Auditorio de la Fundación España-Duero, 19:00 horas.

Teatro

'Veo, veo, qué no ves' es el titulo del montaje que el grupo palentino Pez Luna, que dirige Mercedes Herrero, representará este viernes con motivo del Día Internacional contra la Violencia Machista. centro de día La Puebla (calle Estrada, 9). 20:00 horas.

Música

La Asociación de Amigos de la Caneja y la Universidad Popular de Palencia han organizado el ciclo 'Otoño en clave de sol', que este viernes incluye el concierto de cuerda con músicos formados en los talleres de la UPP. Ofrecerán una parte dedicada a la guitarra española y otra a la eléctrica Fundación Juan Manuel Díaz-Caneja, 20:00 horas.

Ambiente infantil

Mujeres científicas es el título del taller dirigido a niños de 4 a 7 años. Aula de Medio Ambiente de la Caja de Burgos (avenida Santiago Amón), 18:00 horas. Inscripción previa: 5 euros.

Guardo. Teatro

Concierto de Santa Cecilia con motivo de un homenaje a Claudio Prieto y del 90 aniversario de la Banda Municipal. Pabellón del instituto de Guardo, 20:30 horas.

Palencia. Música

Miguel Grimaldo, uno de los miembros del colectivo Urano Players, muy activo últimamente, actúa en Palencia en La Cueva. 22:00 horas.

Dueñas. Animación literaria

Taller de animación literaria titulado 'El reino de las palabras', que se enmarca en las actividades promovidas por la Diputación en las bibliotecas municipales. 18:00 horas.

Sábado

Palencia. Teatro familiar

Representación de uno de los cuentos más famosos de la literatura infantil, 'Los tres cerditos', una obra musical con muñecos a tamaño real, una evolución de la fábula tradicional para adaptarla a los nuevos tiempos. Teatro Ortega. 17:00 horas.

Palencia. Danza infantil

La compañía Aracaladanza pone en escena este sábado la obra 'Vuelos', cuya idea y dirección coreográfica es de Enrique Cabrera, mientras que la coreografía la firma el grupo. Teatro Principal, 19:00 horas.

Palencia. Música

Concierto del grupo de rock Mala Reputación, creado en 1998 en Asturias, en La Cueva. 22:00 horas. 9 euros anticipada y 12 en taquilla.

Palencia. Actividad juvenil

Concluyen las actividades organizadas por organizaciones juveniles con motivo del Mes de la Infancia. Las actividades de este sábado son:

11:00 a 13:00 horas. Juegos tradicionales, por la asociación Scout Castilla. La Huerta de Guadián.

16:00 a 17.00 horas. Gymkana, en la plaza del Carmen, organizada por los scout del barrio del Carmen.

16:30 a 18:30 horas. Rastreo, por el grupo scout La Senda. Parque de las Torretas.

18:00 a 20:00 horas. OCA, organizado por los scout Tres Mares. Parque del Salón.

Dueñas. Teatro

'Lo siento. Esta hora de cenar' es un montaje del grupo Zarabanda que se representará en Dueñas, a cargo del grupo palentino Zarabanda Teatro. Aula Fray Luis de León 19:45 horas.

Ampudia. Teatro

La compañía palentina Lapsus Teatro representará este sábado en Ampudia la obra 'Viejas, viejas, viejas', que homenajea la historia de las madres y abuelas. Esta función está incluida en la programación de Circuitos Escénicos de Castilla y León. Sala de Cultura Municipal, 20:30 horas.

Paredes de Nava. Teatro

La XIII Muestra Nacional de Teatro Aficionado Villa de Paredes de Nava concluye este sábado la fase de representaciones de obras a concurso. La última se titula 'Un tranvía llamado deseo', un clásico de Tenessee Williams en versión de Jaime Rodríguez. La función estará a cargo de la compañía Athenea Teatro, de Laguna de Duero (Valladolid). Salón de actos del Ayuntamiento. 20:30 horas.

Carrión de los Condes. Teatro

Continúa el Certamen Nacional de Teatro Aficionado Camino de Santiago con 'Fuga', a cargo del grupo Gargallada Teatro, de El Barco (Orense). Teatro Sarabia, 20:00 horas.

Domingo

Palencia. Música

Concierto de Navidad. Teatro Principal, 20:30 horas.

Palencia. Magia

El ilusionista Toni Bright llega a Palencia después de recorrer los mejores teatros de Europa, este domingo el espectáculo de magia titulada 'Volver a Toni Bright'. Teatro Ortega, 19:00 horas.

Villamuriel de Cerrato. Teatro

Concluye este domingo el XXX Certamen Nacional de Teatro Aficionado con la entrega de premios, acto que será conducido por la compañía Stres de Cuatro, de Valencia, que ofrecerá el espectáculo 'Agraciados', basado en Les Luthiers. Casa de Cultura Jesús Meneses. 19:30 horas. Precio: 3 euros. Mayores de 65 años, discapacitados, parados y jóvenes con carné, 2 euros; bono de las seis obras, 12 euros.

Barruelo de Santullán. Teatro

El grupo palentino Pez Luna Teatro pone en escena 'saber que se sabe', una manifestación de Teatro documento, en la que una mujer viaja por las vidas de la mujer que le han precedido. Casa del Pueblo. 20:00 horas.