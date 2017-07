Artesanos del rey del verano Las familias Iborra y Bravo llevan las riendas en Valladolid y Zamora de dos de las heladerías con más tradición en Castilla y León ALICIA PÉREZ Martes, 18 julio 2017, 20:59

Ni temas como ‘Un rayo de sol’, de Los Diablos, ni el pegadizo ‘Despacito’ de Luis Fonsi. El verdadero ‘hit’ o éxito del verano, antes y ahora, es el helado. Es la receta estrella de la época más cálida del año y bien lo saben dos de las sagas familiares más conocidas en el mundo de las heladerías de Castilla y León: los Bravo y los Iborra.

La heladería La Valenciana en Zamora; y Helados y Turrones Iborra, en Valladolid, se han convertido ya en dos instituciones en sus respectivas ciudades. No hay zamorano ni vallisoletano que no recuerde estos lugares. No queda generación viva que no haya crecido y vivido con Iborra y La Valenciana en su historia, informa Degusta Castilla y León.