Amenazas empresariales embarran la adjudicación de las nuevas pruebas genéticas del Río Hortega Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital Río Hortega de Valladolid. / Henar Sastre La candidata norteamericana amenaza con no vender a su competidora española la tecnología necesaria para los tests ANA SANTIAGO Valladolid Lunes, 20 noviembre 2017, 10:34

Es una de las grandes apuestas sanitarias para el final de la legislatura y será Castilla y León una comunidad realmente adelantada en su implantación. La Consejería de Sanidad no ha tardado en sacar la licitación anunciada para poner en marcha la prueba no invasiva que sustituirá en muchos casos a la amniocentesis en las embarazadas. Así, el pasado día 9 de septiembre publicaba los requisitos en el BOE y cerraba el 13 de octubre el plazo de presentación de ofertas para la contratación del «suministro de reactivos y adquisición de un secuenciador masivo (compatible con los reactivos) para la realización de cribado avanzado de aneuploidías autosómicas en ADN fetal en sangre materna en gestantes seleccionadas» de Castilla y León. Es decir, para detectar si el feto tiene alguna anomalía en sus cromosomas.

El proceso de licitación seguía el camino habitual hasta que la feroz competencia por hacerse con un contrato por un importe de 1.156.200 euros, según recoge el Boletín Oficial del Estado, irrumpió en la Mesa de Contratación.

Será el Hospital Río Hortega de Valladolid el que tenga que adjudicar estos tests y el que se encargue del programa para toda la comunidad. Dos únicas empresas han concurrido al concurso: La estadounidense Illumina Productos de España S. L. U. y la española, de Valencia, Sistemas Genómicos. Pues bien, la primera ha enviado una carta a la Mesa de Contratación para presionar y conseguir la adjudicación. Indica en este escrito que es propietaria en exclusiva del instrumento NextSeq 550, fundamental para poder ejecutar la prueba, y que su competencia, la citada compañía valenciana, también ofrece dicho instrumento para hacer el cribado, el único en el mercado dado que la norteamericana tiene el monopolio. De hecho, la licitación recoge expresamente que el equipo sea Illumina por dicha razón.

En este equipo para secuenciación masiva del genoma humano es clave el suministro de reactivos y de soporte bioinformática para transcribir la información genética en el correspondiente informe médico. Y en ello, la empresa española Sistemas Genómicos tiene una larga experiencia, de más de 20 años. Por lo que el propósito lógicamente es adquirir el aparato en cuestión. Sin embargo, a Illumina le ha faltado tiempo para comunicar que de adjudicársele el suministro a Sistemas Genómicos, no le proveerá de esta tecnología imprescindible para ello y requerida en el concurso. Es más, manifiesta en un segundo punto de su carta que «en el caso de que Illumina hubiese hecho llegar un presupuesto que fuese todavía válido a SSGG (Sistemas Genómicos) para la compra de un NextSeq 550, Illumina rechazaría la venta por la flagrante contravención que se produciría de nuestros Términos yCondiciones aplicables a España», justifica. Y así explica, entre otras cláusulas, que tal instrumento debe ser exclusivamente para investigación y problemas con las garantías cuando se trata de terceras partes.

Bloqueo

En definitiva, la compañía estadounidense indica al RíoHortega que solo dispondrá de la imprescindible tecnología si la contrata a ella; de no ser así y optara por la empresa valenciana «nuestra intención es la de no proveer de un NextSeq 550 si el contrato fuera adjudicado a ellos», especifica.

La compañía perjudicada por estas advertencias, Sistemas Genómicos, ha rechazado hacer declaraciones o entrar a valorar posibles medidas legales al respecto.

Sin embargo, la empresa española lo que sí ha hecho es enviar un comunicado a las principales asociaciones del sector médico y biotecnológico del país y pedir una reunión con los miembros de las mismas con el fin de «valorar las circunstancias» y adoptar «las medidas oportunas para su evitación».

En el mismo destaca que, tras la apertura de los sobres, se pudo conocer las manifestaciones a la Mesa de Contratación de Illumina. Así, destaca que se efectúan manifestaciones con la pretensión de «influir en el procedimiento de contratación en curso, llegando a sugerirse y trasladar el mensaje de que Illumina tiene la potestad de decidir si suministra o no sus equipos y a quién se los suministra, disponiendo, por lo tanto, de la capacidad de influir en el procedimiento de contratación, condicionando las resoluciones y decisiones que solo a la Mesa de Contratación compete adoptar y valorar».

Apunta incluso en este escrito que la competencia norteamericana «podría incurrir en prácticas que conllevan abuso de posición dominante en el mercado del sector, así como prácticas colusorias de la legislación sobre competencia (Ley de Defensa de la Competencia)», entre otra normativa. Añade esta misiva que las posiciones que adopta Illumina en los procedimientos de contratación, pueden afectar «a los procesos de contratación o de negociación en los que los miembros de la asociación pudieran tomar parte, con claro y notable perjuicio para los mismos, pudiendo constituir vulneración de las normas que regulan la competencia, tanto en el ámbito estatal como en el europeo».

Por su parte, fuentes del Río Hortega indican que la Mesa de Contratación que tiene que resolver el asunto de elegir la empresa a la que se va adjudicar la realización de los test «aún no se ha reunido». Por ello, el hospital «todavía no puede decir nada, porque no se han analizado aún las candidaturas en su totalidad»

Asimismo indica que para la resolución del concurso, «cuenta con un equipo de asesoría jurídica que se encargará de estudiar las dos candidaturas presentadas».

Y, añade que, « si hay algún aspecto de alguna de ellas que no esté claro, se solicitará aclaración a las propias empresas para poder tomar la decisión con todos los datos y asegurar que cumplen con todos los requisitos requeridos».