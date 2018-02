Rivera: «Mientras perdemos el tiempo con el debate derecha-izquierda, no se habla de lo importante como la despoblación o el agua» El presidente de Ciudadanos, durante la entrevista de ayer en Salamanca. / M. Laya El presidente de Ciudadanos explica en una entrevista los planes de su partido para luchar contra la despoblación e impulsar el medio rural, analiza la situación política en Cataluña y opina sobre el resultado de las últimas encuestas, que estiman un salto cualitativo en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía SONIA ANDRINO Domingo, 4 febrero 2018, 14:50

Albert Rivera eligió ayer la capital salmantina para reunirse con jóvenes y abogar por una mejor política educativa que, como él mismo les dijo, «ni Mariano Rajoy ni Íñigo Méndez de Vigo» serán capaces de desarrollar. Solo se conseguirá «cuando gobierne Ciudadanos». Pero por otro lado, aprovechó la ocasión para empezar a promocionar la que será una de sus banderas en la comunidad de cara a 2019: también son el partido del medio rural. Está claro que quiere aprovechar el subidón de las encuestas y la victoria de Cataluña para consolidar a la formación naranja y ensayar en las autonómicas lo que confía que sea la victoria en las Generales. Y eso, en una comunidad como Castilla y León, pasa por empezar a hacerse hueco en el medio rural.

–En Castilla y León llevamos años escuchando planes contra la despoblación; la última conferencia de presidentes puso en marcha una estrategia nacional en la que no se avanza. Usted ya ha asegurado que desarrollará su propia estrategia. ¿De verdad cree que tiene solución esta enfermedad del siglo XXI que es la despoblación?

–Hay una cosa global que nosotros no la vamos ni a descubrir ni a solventar solos. Que hay concentraciones en las zonas urbanas en el siglo XXI está pasando en España y en otros lugares, pero sí que puedes quitar obstáculos a aquellos que desean quedarse. Yo pongo el ejemplo del impuesto de sucesiones. Nos hemos reunido con jóvenes que están trabajando en el campo y nos dicen que uno de sus problemas es tener que pagar impuestos para quedarse con la explotación de sus padres. Otro ejemplo son los autónomos. Creo que ayudar a los autónomos conseguiría que mucha gente pueda quedarse y emprender un negocio allí donde vive. Nosotros hemos aprobado la tarifa plana de autónomos de un año, en la nueva Ley del Ciudadanos que se ha aprobado en el Congreso, y está dando frutos, la gente el primer año no paga absolutamente nada.

–¿Cómo se traslada eso al modelo de financiación autonómica aún por negociar?

–Hay que pensar también en los servicios, claro. En la financiación autonómica y en los criterios de asignación de recursos se tiene que tener en cuenta que no es lo mismo prestar un servicio hospitalario o educativo en el medio rural o en zonas despobladas, que en Barcelona o Madrid; no tiene nada que ver la gestión en ambos casos. Hay que tomar conciencia de que esto es así y es bueno que en la conferencia de presidentes se aborde, pero debería también ejecutarse. Yo creo que este país deja demasiados debates importantes abandonados y nos dedicamos a la dicotomía entre los que son un poquito más de izquierdas, un poquito más de centro, un poquito más de derechas y nos olvidamos de los grandes temas: el agua, la despoblación, la corrupción, la educación...

–¿Qué están haciendo ustedes para corregir la despoblación?

–Yo le he pedido a mi equipo que para 2020, o cuando sean las elecciones generales, trabaje un plan económico de implantación estratégica en el territorio, no solo de gastos sino también de ingresos, de economía, porque si no, no podremos financiar esos servicios.

–El problema es que la gente no se quiere quedar a vivir en los pueblos y menos la gente joven...

–A ver, yo creo que hay que diferenciar lo voluntario de lo obligatorio. Si una persona se quiere ir a vivir a otro sitio, faltaría más, pero eso no quiere decir que le obligues a marcharse porque no tiene empleo, no tiene recursos o no tiene servicios. Yo creo que hay gente a la que se le echa, se le expulsa de su pueblo. Lo que hay que hacer es convertir en atractivas esas zonas y especializarlas. En definitiva, en un plan estratégico no solo tienes que hablar de gastos, tienes que hablar de ingresos porque si no tienes trabajo, por mucho que te guste tu pueblo, la gente se va a ir. Y ese es el principal objetivo de nuestro plan estratégico: crear empleo en el medio rural, asentar industria y servicios y que la gente decida si se quiere quedar o no.

«Según las últimas encuestas en intención de voto, donde damos un salto cualitativo es en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía»

–¿Tenían ustedes perdida la batalla en el medio rural y quieren recuperarla ahora con este tipo de propuestas?

–Más que perdida, lo que ocurre es que Ciudadanos a nivel nacional lleva dos años y medio y tampoco es ninguna novedad que los partidos que llegan nuevos a la política suelen crecer antes en las zonas urbanas que en las rurales. Es cierto que el partido está cogiendo cuajo y presencia territorial. La gente no lo sabe y no conoce que el 80% del territorio nacional tiene agrupaciones de Ciudadanos y que nuestro objetivo es llegar casi al 100% en las siguientes elecciones, a la par de otros partidos que tienen cuarenta años de historia o más. Hemos hecho un esfuerzo de implantación. Es verdad que el crecimiento político, el resultado de Cataluña, las encuestas, el trabajo en los parlamentos y en el Congreso están dando frutos y eso te permite también tener un plan específico para cada provincia. Ahora tenemos mucho más conocimiento. Yo diría que somos mucho mejores hoy que hace dos años y medio porque hemos aprendido, tenemos más experiencia, hay más gente y también estoy convencido de que seremos todavía más fuertes. La prueba es que las últimas encuestas en intención de voto, donde damos un salto cualitativo es en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía e incluso por encima de las áreas metropolitanas.

–¿Es su objetivo, entonces, presentar candidaturas en ese 100% del territorio al que quieren llegar?

–El objetivo no es presentar listas a cualquier precio, nosotros queremos presentar listas solventes que puedan tener un equipo competente. Desde luego que habrá más listas municipales que la última vez, que fueron casi mil. Nosotros no tenemos coaliciones, ni submarcas ni sopa de letras, nosotros no somos Podemos ni tampoco PP o PSOE, que en algunas zonas de España se alían con formaciones regionalistas o localistas. Pero también es nuestra fortaleza. Muchos españoles esperan un partido que sepa lo que pasa en cada lugar de España, que tenga un proyecto para cada provincia, pero que también tenga un discurso nacional cohesionado. Yo no voy a renunciar a ese discurso porque no es incompatible tener soluciones para lo que pasa en Salamanca, Valladolid o Burgos y a la vez tener un gran proyecto nacional. Creo que ese es uno de los errores que ha cometido sobre todo el PSOE, pero en parte a veces también el PP. En Ciudadanos tenemos muy claro que no podemos cometer los mismos errores tampoco en ese campo de la fragmentación del discurso.

–Hablando de candidaturas y candidatos. Es cierto que Ciudadanos celebrará primarias para elegirlos pero, si en Castilla y León, Luis Fuentes decidiera presentarse, ¿tendrá su apoyo?

–Como presidente tengo que hacer como la mujer del César (sonríe). Claro que tengo mi opinión, pero de momento, ni hay primarias, que son en 2019, ni se ha postulado nadie para ellas, por lo tanto, vamos a esperar. Está creciendo mucho la militancia, por lo tanto, van a votar más. En todo caso sí que puedo decir, porque Luis Fuentes está en la ejecutiva nacional y está trabajando en ese plan contra la despoblación, y contamos con él, que estoy contento con el trabajo que está haciendo en mi Ejecutiva, en el campo que le toca, pero soy consciente de que el partido está creciendo, de que habrá primarias en 2019 y a mí me parece bien.

–¿O sea que le gustaría que hubiera más de un candidato en Castilla y León?

–Me gustaría que hubiera un gran candidato y a veces, cuando concurre gente, normalmente compites y da un buen resultado. También es verdad que puede haber consenso. Las primarias no es la obligación de tener dos candidatos u ocho, es la obligación de poder presentarte aunque no seas un candidato oficial. A nosotros nos está funcionando y creo que en los estatutos ha quedado bien recogido.

–En Castilla y León se van a perder tres procuradores (Salamanca, León y Segovia) para las próximas autonómicas, ¿es un riesgo para Ciudadanos que tiene un procurador en dos de esas tres provincias?

–Es más complicado para todos, pero yo confío no solo en mantenerlos, sino que estoy convencido de que vamos a crecer mucho. Los datos que estoy viendo en encuestas internas en Castilla y León son buenísimos. Estamos compitiendo de tú a tú con el bipartidismo y eso es un gran dato.Es verdad que son solo encuestas, pero sí que hay un pulso en el que la gente está empezando a ver un fin de ciclo; necesita algo nuevo, sensato, que le garantice que el país va a ir a mejor, no a peor.

–Aquí se ha producido un relevo en la presidencia del PP que convertirá a Alfonso Fernández Mañueco en candidato.

–Cierto, se producirá un relevo y eso abre la baraja porque sí o sí habrá un nuevo presidente. Se abren las cartas a todos los partidos y creo que Ciudadanos tiene que competir de tú a tú con los viejos partidos, especialmente en lugares como Castilla y León, donde durante demasiados años han gobernado los mismos, a veces haciendo lo que querían. Esta es una oportunidad para Ciudadanos Castilla y León.

–¿Seguiría su partido apoyando al gobierno de la Junta si antes de finalizar la legislatura hubiera un cambio de presidente?

–No. Nosotros lo que creemos es que el presidente tiene que agotar la candidatura. Confiamos en (Juan Vicente) Herrera en aquella investidura y ni nos lo planteamos. Aparte, queda un año solo. Los problemas internos del PP no pueden trasladárselos a todos los castellanos y leoneses, no podemos tener temas internos y prisas de algunos candidatos que jueguen con la comunidad como si fuera su cortijo. Esta es una región grande, importante, sería y en la que la gente quiere estabilidad, y la estabilidad viene en este caso por un acuerdo de investidura con el presidente Herrera, que tiene que agotar la legislatura, que tampoco queda tanto. Las prisas de algunos sorprenden; están deseando pillar la silla antes de pasar por las urnas.

«Inés Arrimadas no está reuniéndose con el PP, con el PSOE o incluso con Podemos porque la Ley Electoral, a pesar de que no hay mayoría separatista, nos quita los escaños a los que queremos ser españoles»

–Usted ha dicho antes que no son Podemos; sin embargo, ya ha acordado con Pablo Iglesias promover una reforma de la Ley Electoral, ¿hay tiempo para modificarla antes de las elecciones de 2020?

–Sí, hay tiempo de sobra, lo que no hay es voluntad por parte del bipartidismo, pero tiempo sí. De hecho, la comisión está abierta desde el año pasado, la propuso Ciudadanos y creo que después de casi cuatro décadas, España se merece un debate sobre su sistema electoral. Y tengo ejemplos que hemos vivido por el camino y que están siendo injustos.

–¿A qué se refiere?

–Inés Arrimadas no está reuniéndose con el PP, con el PSOE o incluso con Podemos porque la Ley Electoral, a pesar de que no hay mayoría separatista, nos quita los escaños a los que queremos ser españoles. Eso no puede volver a pasar. Yo creo que hay que cambiar un sistema en el que no puedes primar en exceso, como está pasando hoy, a unas provincias que son más separatistas que otras. El ejemplo de Cataluña nos tiene que servir a todos como ejemplo de por qué debemos cambiar la Ley Electoral. Ahora, en vez de tener a un presidente del Parlament separatista, tendríamos a José María Espejo, probablemente, y en vez de tener a un presidente a la fuga, tendríamos a Arrimadas con una coalición de Gobierno. Ese es el modelo que nosotros defendemos.

–¿Se cree usted los mensajes de Puigdemont, sobre todo cuando asegura que «esto ha terminado»?

–Para una vez que ha dicho la verdad Puigdemont, no vamos a dejar de creerle, ¿no? Yo creo que el nacionalismo catalán vive en una burbuja, en un ‘Matrix’, en un mundo paralelo en el que ha engañado a mucha gente durante mucho tiempo y lo que hace Puigdemont ahí es reconocer lo que todo el mundo sabe: que el rey está desnudo, en este caso, el prófugo está desnudo, que es Puigdemont. Se acabó el tiempo de Puigdemont. Un señor que huye de la justicia, que tiene delitos gravísimos a sus espaldas, que ha roto a la sociedad catalana, que no ha ganado las elecciones, que las ha ganadoCiudadanos, lo que tiene que hacer es apartarse e intentar que su partido, ERC y la CUP, que no son de mi agrado ideológicamente, pero que sí tienen mayoría parlamentaria con este sistema electoral, propongan una candidatura y salgamos de este vacío de gobierno que tenemos ahora. Ahora bien, quien se piense que van a salir de esta y de golpe y porrazo van a hablar de Sanidad, de Educación o de infraestructuras, están muy equivocados.l Van a salir de esta, seguramente darán un paso atrás, pero para coger impulso y por tanto hay que estar muy atentos porque el tema del nacionalismo es uno de los problemas más grandes que tiene España y Europa. Yo lo que percibo es que, como al PP y al PSOE les ha ido tan mal en Cataluña, han decidido pelillos a la mar, que ya ha pasado todo, en lugar de tener un proyecto alternativo al nacionalismo. Yo lo que planteo es que actuemos para que no nos vuelva a pasar.

–El miércoles le preguntará a Rajoy por el posible uso del FLA para financiar el 1 de octubre.

–Claro es que al Gobierno hay que pedirle también explicaciones. Está muy bien aplicar el artículo 155, y nosotros lo hemos apoyado, pero ese tipo de cosas minusvalora el problema que supone el nacionalismo.

–¿Si no encuentran candidato, estaría dispuesto Ciudadanos a intentarlo para que los tiempos empezasen a correr?

–Ojalá pudiéramos presentarnos y aspirar a tener una mayoría pero es que no podemos ni aspirar porque sabemos contar y la Ley Electoral es mortal en este sentido.

–¿Cómo ha recibido los halagos de Aznar y González?

–Los halagos en general hay que tomárselos como las críticas: ni eres el mejor ni eres el peor, simplemente con humildad. Es verdad que hablo de vez en cuando con ellos, especialmente en asuntos de política internacional, por la experiencia que tienen. Yo no reniego de tener buena relación con los expresidentes porque no todo lo que han hecho, como piensan algunos, es malo. Tienen experiencia y reputación internacional.