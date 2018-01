Los agricultores duplican el número de pólizas y de hectáreas aseguradas frente a la sequía La consejera de Agricultura y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, participa en un desayuno informativo de la Agencia Ical / ICAL Marcos destaca que casi 10.500 profesionales se han beneficiado de los apoyos de la Junta para préstamos y suministro de agua a ganaderos EL NORTE Valladolid Martes, 2 enero 2018, 13:29

El campo no quiere tropezar dos veces con la misma piedra y la contratación de seguros frente a la sequía se ha duplicado ante las incertidumbres que persisten en el horizonte. La consejera de Agricultura de la Junta, Milagros Marcos, desveló, en Los Desayunos de Ical, que los profesionales del sector contrataron hasta el 15 de diciembre, 13.356 pólizas sobre 816.500 hectáreas; frente a las 6.229 sobre 403.323 del año anterior.

Milagros Marcos destacó que aún es pronto para conocer cómo se ha desarrollando la sementera en la Comunidad y deseó que llueva y nieve porque «la falta de agua es importante en este momento». «Si llueve se puede resolver la situación, aunque no se en qué porcentaje y si nieva y se acumula agua el regadío estás salvado». Sin embargo, asumió que el agua «ahora no está garantizada porque no hay reservas» y lo «razonable» es sembrar «aquello que menos agua pueda necesitar». «Es una cuestión de prudencia», dijo.

Así, Marcos razonó que «en un negocio que depende tanto de la climatología, lo más razonable es tener seguros» y en este caso hay una financiación muy importante de la Junta, que ha triplicado los apoyos respecto a 2015; y del Estado. «Es muy importante tener esta cobertura con independencia de que no sea perfecto», dijo, para comprometer que seguirán trabajando para mejorar los seguros.

La consejera defendió que «el que tenía suscrito seguro en 2017 ha tenido unos rendimientos de una cosecha media mientras que otras personas tuvieron más problemas por no tenerlo suscrito». Milagros Marcos insistió en que «ningún seguro te cubre el 100 por ciento del valor del producto» y cuando se contrata «nunca lo haces pensado que vas a tener una problema».

En este sentido, advirtió de que no se sabe «cómo evolucionará 2018» y dejó claro que «el cambio climático está aquí, lo estamos viviendo en vivo y en directo», con un «problema serio de falta de agua» que puede generar, dijo, «problemas sociales de toda índole».

Milagros Marcos recalcó que la partida para financiar la contratación de seguros es de «crédito ampliable» por lo que «no habrá problema de dinero» para suscribir las pólizas, porque «eso es lo importante, tener esa cobertura, esa garantía». Recordó al respecto, que Agroseguro ha pagado 200 millones en Castilla y León; 25 al sector vitivinícola y 180 al resto.

Marcos reseñó que las mejoras introducidas en los seguros gracias al grupo de trabajo constituido con Agroseguro; y reseñó que los apoyos se descuentan directamente de las pólizas, lo que supone que el sector no tiene que anticipar las cantidades y se agiliza el procedimiento. Asimismo, confió en que Agroseguro actualice los rendimientos en las pólizas. «Entre todos sumamos para que los seguros sean cada vez más atractivos», enfatizó.

La consejera recordó que la política de seguros estaba dentro del paquete de medidas de apoyo para facilitar liquidez al sector frente a la sequía, con medidas en 2017 y 2018, que ahorrarán al sector 70 millones de euros, gracias a la reducción cuotas del IRPF; bonificaciones al 100% de las tasas al sector agrario; y la exención en cánones y tarifas a la los regantes de la CHD.

Asimismo, felicitó las medidas para habilitar préstamos, cuya convocatoria estará abierta hasta finales de enero, y precisó que ya han facilitado 233 millones en financiación; a 8.777 profesionales, de los que 1.349 son jóvenes agricultores, el 15,4% del total. A estos apoyos se suman los cinco millones de ayudas agroganaderas para suministro de agua, con 1.696 beneficiarios. Así, entre ambas líneas los apoyos han llegado a 10.473 personas.

Marcos destacó que están trabajando para incorporar una fórmula que permita a unas 2.500 sociedades agrarias poder acceder a las ayudas par suscribir préstamos. «Trabajamos para incorporar a las sociedades mercantiles y otro tipo sociedad, porque es razonable que puedan tener derecho a los préstamos», dijo. Marcos también quiso dejar claro que la Junta no ha rechazado ninguna solicitud de bonificaciones, para situar en unas 2.000 las peticiones de aval denegadas por Saeca.

Milagros Marcos también comentó su trabajo para anticipar los cobros de la PAC en verano, hasta el 70% de las ayudas; que llegan al 97% a finales de este año, con 80 millones más que el anterior, el máximo permitido por Bruselas. Aseveró que en ayudas agroambientales, en 2015 empezaron a pagar las de 2012 y 2013; y este año ya se están abonando las presentadas en mayo.

«En su conjunto son 1.200 millones lo transferidos al sector este año para impulsar la liquidez», dijo, para defender un «plan muy potente» que fue acordado con las opas, y que se ha cumplido en todo lo que dependía de la Junta.

«Hemos hecho absolutamente todo lo solicitado por las opas, excepto las ayudas de minimis, que dependen de autorizaciones de la UE», dijo, para reseñar que de esos apoyos directos «no se habla para nada, ni aquí ni en ningún otro país».

Milagros Marcos asumió que a cualquier le hubiese gustado ofrecer más fondos pero consideró los apoyos «razonables» porque «hay que ser coherentes y poner las cuestiones en sus justos términos». «Esperemos que llueva el año que viene y que la cosecha venga bien, sino seguiremos hablando con las opas», aseveró.

Con todo, manifestó que «lo que ha hecho Castilla y León no lo ha hecho ninguna autonomía ni ningún país». «Los agricultores son razonables, y saben el esfuerzo de la Junta y que se ha puesto toda la carne en el asador», resumió.