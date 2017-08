Agricultores del Bajo Duero recogen el maíz en verde para reducir pérdidas Recogida del maíz en una tierra en el término municipal de Pollos. / Fran Jiménez La medida supone un adelanto de la cosecha que los profesionales ya dan por amortizada por la falta del último riego SILVIA G. ROJO Martes, 22 agosto 2017, 14:26

Algunos agricultores de las cuatro comunidades de regantes del Bajo Duero, todas de Valladolid, que hace días que consumieron sus dotaciones para el riego, han empezado ya a ensilar (triturado) el maíz para evitar pérdidas mayores. En un año normal, los agricultores hubieran cosechado, de manera generalizada, en octubre con el ciclo terminado pero ayer ya se veían máquinas recogiendo la mazorca.

Adolfo Galván, ganadero y agricultor de la localidad vallisoletana de Pollos, utiliza cada año el ensilado de maíz como alimentación para sus frisonas y aunque pueda parecer que su caso no es significativo porque su maíz tenía ese destino, aclara estas cuestiones. «Este año he cogido bastante menos porque el grano no estaba rematado, le faltaba un riego». Añade que «no puedes hacer el silo cuando quieres, el grano tiene que estar óptimo y le ha faltado madurez para llegar al 30% de materia seca y de almidón».

En un año normal, cada hectárea de maíz ensilado produce unos 60.000 kilogramos y «este año pasamos ligeramente los 35.000 y encima, el maíz viene sin humedad y para el ensilado es fundamental por lo que tampoco tenemos claro cómo se va a dar». «Hay gente a la que el maíz ya no le vale ni para una cosa ni para otra, no va a sacar nada».

El cuanto a precio, «cuando el silo está como tiene que estar, se paga a unos 1.600 euros por hectárea y este año los tratos se están cerrando a unos 800». El presidente del canal de Tordesillas, Miguel Ángel Peláez, asegura que el maíz «no tiene arreglo» en la zona de Pollos y explica que él mismo incluso ha desmontado ya todos los dispositivos de riego.

Comparecencias

Por otro lado, ayer el PSOE registró la petición de la comparecencia en el Senado de la ministra y del presidente de la CHD para explicar la gestión.