Actividades que no te puedes perder en Castilla y León

Valladolid Eliseo Parra

Presentación del disco-libro 'Eliseo Parra: Nunca perseguí la gloria', de Rafael Alba (Editorial Canela). Primera biografía autorizada del artista. Intervienen: Editorial Canela, Rafael Alba y Eliseo Parra (presentación y canciones...). En esta obra se narra la apasionante peripecia vital y artística de un músico clave en la modernización del folk español y la renovación de la escena de la música tradicional ibérica. El CD que acompaña al libro ofrece una visión global de las cinco décadas de trabajo de Eliseo Parra y pone en valor su aportación a géneros tan dispares como el rock psicodélico, la salsa o la canción de autor. Eliseo es natural de Sardón de Duero, un pueblo de Valladolid. Se convirtió en músico profesional en Barcelona y grabó su Tribus hispanas (disco fundamental del folk español en los últimos años del milenio) en Madrid. Viernes, 20:30 horas. Entrada gratuita

Valladolid Fundación S. Montes

La Fundación Segundo y Santiago Montes (calle Núñez de Arce, 9) acoge la presentación de 'La lengua de los otros' de José Ramón Ripoll, con Esperanza Ortega como presntadora, que tendrá lugar el viernes día 20 de octubre a las 20:00 horas.

Valladolid Lecturas necesarias

El Salon de Actos del Museo Patio Herreriano, presenta el jueves, a las 19:00 horas,, la segnda lectura dramatizada del del ciclo 'LECTURAS NECESARIAS. Textos dramáticos leídos' que coordina, Eduardo Fernandez Gijón. La lectura programada es la obra de Peter Handke 'Insultos al público'. Una polémica obra del teatro contemporáneo en la que el autor austriaco Peter Handke intenta de-construir o más bien destrozar, abolir, aniquilar todo el conjunto del teatro dramático.

Valladolid Claudia Vega

Claudia Vega es una joven cantante y compositora madrileña. Estimulada por la influencia de artistas de distintos territorios musicales, comienza a escribir canciones y crear su propia música desde muy temprana edad. Estas influencias, junto a una voz melódica y algo áspera, hacen que su música tenga un estilo muy personal y sus canciones una alta carga emocional. Jueves, 21:00 horas. Entrada gratuita. Aforo limitado.

Valladolid D+ Jazz

Para cerrar por todo lo alto el ciclo, la traca final la traen WAX & BOOGIE RHYTHM COMBO el 21 de octubre. Fantástico quinteto que nos transporta al maravilloso mundo de los años 50: Shuffles, Boogie Woogie, Rock ‘N’ Roll, Swing o Jumps forman parte de su repertorio habitual. Comandados por el incendiario piano de David Giorcelli y la calurosa y potente voz de Ster Wax, no hay duda de que son la mejor apuesta para una noche de música y baile. En el 2016 Wax & Boogie Rhythm Combo fue seleccionada para representar España en la European Blues Challenge en Torrita di Siena (Italia).

Valladolid Homenaje a Queen

«MOMO tiene una descarada calidad, no conoce el miedo y canta como el diablo, a Freddie le hubiera encantado». Así definía Brian May, el legendario guitarrista de la banda británica, a MOMO y al homenaje que nace desde el corazón de este increíble artista a una de las bandas de rock más representativas del Siglo XX. En esta nueva gira, MOMO y su banda ejecutarán con la maestría de siempre un repertorio con las canciones más rockeras y cañeras de la emblemática banda británica, una auténtica explosión rockera. Con el profundo conocimiento del legado musical que versiona, el que fuera elegido por el propio Brian May para protagonizar la versión española del musical 'We will rock you' derrocha todo su saber sobre las tablas. Su impresionante voz hará vibrar a los asistentes con los grandes hits de QUEEN a lo largo de un dinámico show de dos horas. Sala Sala Porta Caeli. Viernes, 20 de octubre, a las 22:00.

Valladolid Certamen teatral

Con motivo de celebrar el XXIII Certamen Teatral Concha Velasco que Unión Artística viene celebrando anualmente con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, se celebrará en el centro cívico Bailarin Vicente Escudero, los dias 18, 19, 2o y 21 de Octubre, en el que participarán cuatro grupos de teatro seleccionados de entre todos los que se han inscrito a éste certamen. Las sesiones comenzarán a las 19:30 h. y la entrada será libre hasta completar el aforo de la sala.

Valladolid David Aja

Las salas 6 y 7 del Museo Patio Herreriano, presentará el viernes dia 20 de octubre, la exposición 'DAVID AJA. PRIMERA RETROSPECTIVA. Cómic e Ilustración'. David Aja posee cinco premios Eisner -Oscar del comic- y dos Harvey, los galardones más importante del noveno arte. La muestra que produce y presenta el Museo Patio Herreriano de Valladoliod, reúne un total de 348 piezas. Desde un dibujo de Hawkeye que realiza cuando es un adolescente y sueña con ganarse la vida como dibujante de cómics, hasta The Seeds, su última obra que no llegará a las librerías hasta 2018; y dado que nos encontramos ante un autor que no vende sus originales, esta retrospectiva se convierte en una oportunidad única para contemplar las obras más significativas de este vallisoletano que ha sabido abrirse camino y triunfar en el siempre difícil mercado del cómic norteamericano.

Valladolid Luis Antonio González

Este jueves 19 de octubre, Luis Antonio González presentará su primer libro editado en solitario en la Casa de cultura Revilla de Valladolid a las 20.00. Se trata de un libro compuesto por casi un centenar de sonetos escritos a lo largo de diversas etapas, y que, en gran número han sido convertidos en canciones por el mismo autor. En dicho acto se interpretarán algunas de ellas. La entrada es libre hasta completar el aforo. El acto será apadrinado por Paco Díez.

Valladolid 11 vidas en 11 maletas

El Colegio de Abogados de Valladolid (ICAVA) inaugura esta tarde la exposición '11 vidas en 11 maletas’ en el Archivo de la Real Chancillería, una muestra que pretende servir de reflexión y, al mismo tiempo, de denuncia sobre la vulneración de derechos que sufren los refugiados y migrantes. La exposición, que estará en Valladolid hasta el 27 de octubre, contará en su inauguración con la presencia de decenas de colegiados, el decano del ICAVA, Javier Garicano, acompañado por la Junta de Gobierno del colegio; el presidente de Cruz Roja Española en Valladolid, Eduardo Sánchez Arribas; el responsable de ACCEM en Valladolid, Daniel Duque Virseda, y el presidente de Procomar Valladolid, José Antonio Álvarez Romero.

Valladolid Feria del Coleccionismo

La VIII Edición de Coleccionismo de Castilla y León se celebrará los próximos días 21 y 22 de octubre en la Feria de Valladolid. Un certamen que se presenta pleno de atractivos y novedades. Como gran novedad la VIII Edición de Coleccionismo se celebrara conjuntamente con la 3ª edición de CYLCON la convención de literatura de ciencia ficción, fantasía y terror.

Renedo (Valladolid) Rock en familia

'El Rock suena... en Familia' llega al Teatro Municipal de Renedo de Esgueva el próximo sábado 21 de octubre a las 19,00h. Una actuación del grupo Happening que forma parte de la programación de la Red de Teatros / Circuitos Escénicos de Castilla y León. Es un espectáculo didáctico, musical y teatralizado, pionero en España, que narra la Historia de la Música Moderna desde sus orígenes en el Blues y tiempos de esclavitud hasta nuestros días. En el escenario aparecen, totalmente caracterizados, diferentes personajes de la Historia del Rock como Elvis Presley, Paul McCartney o Angus Young para cantar y contar en primera persona, a padres e hijos, sus aportaciones a la música y la cultura en general.

Ávila Para vos nací

María Fernández indica que el musical se centra en el personaje de Santa Teresa, descubierto a través de los ojos del periodismo moderno. Se estrenó en mayo de 2015 con motivo del V Centenario. En el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, el sábado 21 de octubre a las 20,30. El precio de entrada será de 8 euros.

Ávila Ópera

El elixir de amor, de Donizetti, narra las aventuras amorosas de un joven dispuesto a todo por obtener la atención de su amada. El domingo, 22 de octubre, en Lienzo Norte a las 19,00 horas. El precio variará de 18 a 15 euros dependiendo de la localización.

Ávila Colección Bassat

Con motivo del Año Jubilar Teresiano, la ciudad de Ávila acoge una muestra de arte contemporáneo procedente de la colección Bassat. Hasta el 7 de enero en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, en horario de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00. Los sábados, de 10,00 a 14,00. Entrada libre.

Ávila Año Jubilar

El Club de Atletismo Ecosport organiza la prueba, una ocasión para aunar deporte con la figura de Santa Teresa en el escenario del centro histórico abulense. El domingo 22 de octubre a partir de las 10,30 horas.

Segovia Magia

César Blanco informa de que la magia toma el relevo del microteatro en las celdas del centro de creación e innovación cultural de La Cárcel de Segovia. Los espectáculos en pequeño formato se desarrollarán el viernes 20, de 19 a 22 horas, y el sábado, de 19 a 21 horas. Durante este tiempo se irán sucediendo seis pases de las funciones que proponen los seis magos participantes: Héctor Sansegundo, productor y director de la actividad, estrenará un show. G. Alexander presenta magia de autor fresca e impactante. Los argentinos Brando y Silvana son expertos en magia teatral. Daniel Collado incorpora a su magia una bella narrativa y una estética cuidada. Patri Zenner propone una inquietante experiencia tematizada en torno a la zona menos agradable de la evolución humana. Y por último, Dani Polo presentará un torbellino de ilusiones en escena.

Magia familiar

Por otro lado, el sábado 21 desde las 22:30 horas la magia se traslada desde las celdas al teatro de la Sala Ex.Presa 1 para acoger la gran gala de magia familiar, con los números de teatro con los que los magos han triunfado alrededor del mundo. Las entradas ya se pueden reservar en la página de Facebook Magia en La Cárcel 2017: para la gala familiar (12 euros), y para circuitos completos de los seis microespectáculos en las celdas (18 euros). Quien lo prefiera, puede adquirir las entradas en la taquilla de La Cárcel los días 20 y 21, desde las 18 horas. El precio de cada pase suelto es de 3 euros.

Segovia Luther Russell

Otra de las brillantes apuestas culturales que deslumbran con luz propia en la agenda cultural de este fin de semana en la capital segoviana son los conciertos programados por el ciclo intermitente de música alternativa Winter Indie City (WIC), que saca a relucir su cartel más internacional. La primera de las dos joyas que ofrece estos días el festival trae consigo, además, el estreno de un nuevo escenario dentro de este evento. Se trata de la Casa de la Moneda, que albergará el acústico del cantautor y productor norteamericano Luther Russell, que ha trabajado con gente como Weezer. Su trabajo en solitario está jalonado por más de 25 álbumes editados, entre ellos un directo grabado en una de sus giras por España y una antología publicada el año pasado. Su estilo ecléctico ha abarcado desde el power-pop al folk pasando por el funk y el rock. La cita es el viernes 20, a partir de las 20 horas. Las entradas valen 10 euros y se han de comprar en Internet, a través de la plataforma Wegow.

Boo Boo Davis

El segundo gran nombre que trae el WIC es el de Boo Boo Davis, un tótem del blues del Mississippi. El artista estadounidense es un superviviente y pertenece a las últimas generaciones de músicos que escriben y tocan el blues basado en la experiencia de primera mano de una vida dura en el delta del Mississippi. Su voz ha impactado y estremecido a lo largo de los años a público de todo el mundo. Recala por primera vez en Segovia dentro de una selecta gira por España. Será en el centro de creación e innovación cultural de La Cárcel, el domingo 22, a las 20:30 horas. Las entradas cuestan 10 euros y se pueden adquirir a través de la plataforma online Wegow.

Beat Club

Más música, en esta ocasión en la sala Beat Club de la capital segoviana, fiel a su cita con la cercanía del directo. El músico y cantautor madrileño Chus Navajo vuelve con su banda para cerrar la gira de presentación de su primer disco. Este artista presenta un repertorio de historias poéticas y sencillas, contadas a golpe de rock and roll. También hay lugar en su directo para pequeños homenajes, con versiones de artistas como Ron Sexmith o Coque Malla. Los encargados de abrir la noche serán los también madrileños Paciente Cero, una banda con seis años de trayectoria y paso firme, que con el rock como hilo conductor, grabaron en 2015 su primer EP y presentan ahora su segundo trabajo, ‘La constante de John Doe’.

Festival de otoño

En el Real Sitio de San Ildefonso, y más concretamente en la Casa de las Flores, empieza este domingo el noveno Festival de Otoño que lleva el nombre del escenario que da cobijo y encanto a este ciclo dedicado a la música clásica. El encargado de inaugurar esta edición es el pianista Izem Gürer. El recital será a las 13 horas y estará formado por obras de Bach, Beethoven, Liszt o Chopin, entre otros compositores. La entrada es libre hasta completar aforo.

Segovia Leyendas del deporte

En el capítulo expositivo, todavía hay tiempo para visitar la muestra ‘Leyendas del deporte’, un auténtico museo compuesto por fotografías, medallas, copas, trofeos, camisetas de jugadores como Cristiano Ronaldo, Messi o Neymar, objetos como el león que es la mascota del Tour, la bicicleta de Indurain y un largo etcétera de artículos que han marcado la historia reciente del deporte nacional, internacional y con un formidable guiño a los segovianos. Esta exposición estará abierta al público hasta el 29 de octubre, en el Torreón de Lozoya de la capital segoviana.

Zamora Flamenco

Alicia Pérez señala que el cantaor extremeño Guadiana actuará en el Teatro Ramos Carrión de Zamora el viernes 20 de octubre a las 21:00 horas dentro del Ciclo Flamenco. Antonio Suárez Salazar, conocido como Guadiana, nació en Badajoz en 1955. Pertenece a la saga cantaora extremeña de los Porrina. Artista polifacético, ha sabido enlazar la sabiduría de su familia con la inventiva de los músicos más jóvenes. Con 12 años ganó el primero premio en el Festival Flamenco de Badajoz y con 17 años debutó en el tablao madrileño Café de Chinitas. Las entradas tienen un precio de 14 y 20 euros.

Zamora Teatro

El Teatro Principal de Zamora acoge el viernes 20 de octubre la representación de la obra ‘El pintor de batallas’, de Arturo Pérez-Reverte y dirigida por Antonio Álamo. El espectáculo está basado en la novela del escritor, que por primera vez ha cedido para el teatro los derechos de una de sus novelas. En el escenario estarán los actores Jordi Rebellón y Alberto Jiménez, que interpretan al pintor y fotógrafo de guerra Faulques y al superviviente Ivo Markovic, retratado por Faulques durante el asedio de Vukovar. Será a las 20:30 horas y las entradas tienen un precio de entre 8 y 15 euros.

Zamora Museo Etnográfico

El Museo Etnográfico de Castilla y León, con sede en Zamora, ofrece para el sábado 21 de octubre la propuesta escénica ‘La Odisea’, a cargo de Pau de Nut, polifacético músico catalán, cantante, compositor, actor y titiritero. Pau de Nut canta ‘La Odisea’, uno de sus libros preferidos, a través de versiones musicales de clásicos y contemporáneos. Comenzará a las 20:30 horas en el salón de actos con entrada libre hasta completar el aforo.

León Aniversario de Leonoticias

Andrea Cubillas destaca que León se viste de gala este fin de semana para conmemorar el décimo aniversario de Leonoticias. El periódico digital de Vocente cumple sus primeros diez años de vida con una gala que celebrará este viernes 20 de octubre en el Auditorio Ciudad de León acompañado de todos los representantes de la vida política, económica y social de la provincia así como de todos los amigos que, de una forma u otra, han colaborado a convertir a leonoticias en un referente en la información local y provincial.

Chozas de Abajo (León) Feria de la Patata

Un fin de semana en el que tampoco podía faltar la cita gastronómica. La localidad de Chozas de Abajo celebra este sábado 21 de octubre la Feria de la Patata en la que los asistentes podrán disfrutar de un desfile de pendones, una actuación de magia, una exhibición de bailes latinos y, como no, una degustación de patatas con carne.

Villablino (León) Certamen de Rebaños

Mientras la localidad minera de Villablino acogerá los días 20, 21 y 22 de octubre el XXII Certamen Provincial de Rebaños de Asturiana de los Valles que pretende que cada ganadero promocione su producto y que los ciudadanos conozcan esta raza vacuna, con un gran peso en cuanto a producción cárnica.

León Feria del Libro Antiguo

La cita con la cultura estará en la capital leonesa de la mano de la XXV edición de la Feria del libro antiguo y de ocasión, en la plaza de San Marcelo, donde leoneses y visitantes podrán buscar ese libro que debe y todavía no está en su colección.

Castilla y León Música

Antonio Valseca indica que por fin inmersos en la temporada de conciertos en salas y pabellones que dejarán visitas como las de The Godfathers (León, Valladolid), Taburete (Ávila), Miguel Costas (Salamanca, Zamora), Melendi (Salamanca, Valladolid), Gwyoming (León)….

Jueves

BURGOS – NAVA (La Rua, 21:00h, gratis)

LEÓN – THE GODFATHERS (Espacio Vías, 21:00h, 15€-18€)

PALENCIA – LA RISA FÉRTIL (Universonoro, 21:30h)

Viernes

ÁVILA – TABURETE + BOMBAI (Cubierta Multiusos, 22:00h, 20€)

BURGOS – CHARAMBURU + ALWAYS DRINKING Y LOS CHONES (Hangar, 22:00h, 6€)

LEÓN – FUTURO TERROR +KANDANGA (Babylon, 22:00h, 6€)

LEÓN – ÚLTIMA EXPERIENCIA (El Gran Café, 23:00h, gratis)

PALENCIA – LOS BENGALA (Universonoro, 22:00h, 8€-10€)

PALENCIA – JAKARU FLAMENCO (El Obispo, 23:45h)

SALAMANCA – BOCANADA (La Sociedad, 21:00h, 10€)

SALAMANCA – MIGUEL COSTAS (Caem, 22:00h, 12€)

SALAMANCA – PONCHO K (Potenkim)

SEGOVIA – PUPIL.ES + LA IRA (Beat Club, 21:00h, 6€-9€)

VALLADOLID – RAFA PONS (Black Pearl, 21:00h, 15€-18€)

VALLADOLID – TRIBUTO KISS + TRIBUTO GUNS AND ROSES (Lava, 21:30h, 18€)

VALLADOLID – MELENDI (Polideportivo Pisuerga, 21:30h, 28€-33€)

VALLADOLID – TRIBUTO QUEEN (Porta Caeli, 21:30h, 16€-20€)

ZAMORA – BOO BOO DAVIDS (La Cueva del Jazz, 23:30h, 13€-15€)

Sábado

ÁVILA – BURNING + SHERPA (Cubierta Multiusos, 22:00h, 5€)

BURGOS – NACHA POP (Hangar, 22:30h, 21€)

LEÓN – GWYOMING Y LOS INSOLVENTES (Espacio Vías, 22:00h, 15€-18€)

LEÓN (PONFERRADA) – NON SERVIUM + HEGEMONÍA RADIKAL (La Vaca, 23:00h, 12€-15€)

LEÓN (PONFERRADA) – TRIBUTO HENDRIX (Tararí, 23:30h)

PALENCIA – ÑAKO GOÑI & KAPO ALBURQUERQUE (El Obispo, 23:45h)

PALENCIA (SAN CEBRIÁN DE CAMPOS) – TXARANGAZO + KONTRAPUEXTO + LOS ZAPA + EN JAKE + SUTURA + TULAREMIA + YAKOLEV (18:30h, 3€)

SALAMANCA – MELENDI (Multiusos Sánchez Paraíso, 21:30h, 27€)

SALAMANCA – FARINATO ROCK, SONS OF AGUIRRE + LA BANDA OLIVETTI + THE INVERTION + THE SON OF WOOD + BICHO PAL MONTE + NARKADA (Plaza San Román, 18:30h)

VALLADOLID – KAIN + KRITTER + THYBREATH (Black Pearl, 19:00h, 8€-10€)

VALLADOLID – THE GODFATHERS (Porta Caeli, 21:00h, 12€-15€)

VALLADOLID – MARWAN (Lava, 21:00h, 18€-23€)

VALLADOLID – PARAÍSO TERRERNAL (Backstage, 21:30h, 3€)

ZAMORA – BOCANADA + ESCAPADA (La Cueva del Jazz, 23:30h, 9€-12€)

ZAMORA (BENAVENTE) – MIGUEL COSTAS (Sala Buda, 23:30h, 8€-10€)

Palencia Actividades

Aguilar de Campoo. V Centenario de la presencia de Carlos V

Como están desarrollando varias localidades palentinas desde este verano, Aguilar de Campoo celebrará una serie de actos para recordar también el paso del emperador por esta villa. El Ayuntamiento ha organizado un variado programa que se intensificará este fin de semana con los siguientes actos, destaca Fernando Caballero.

Viernes, 20

19:00 horas Conferencia de Javier Ruiz, con el título 'Juana I de Castilla , fin de la dinastía Trastámara'. Espacio Cultural Cine Amor.

Sábado, 21

17:00 horas. Recibimiento de autoridades en el Ayuntamiento.

17:15 horas. Concentración de la comitiva del Marqués de Aguilar en la Plaza Mayor.

17:30 horas. Recibimiento al rey a su comitiva en la puerta de Reinosa, entrada de Carlos V en la villa, saluda al pueblo de Aguilar, actuaciones de música y danza. Al anochecer, exhibición nocturna de tiro con arco.

21:00 horas Viandas populares en la Plaza Mayor.

Mercado renacentista. Plaza Mayor, todo el día.

Domingo, 22

13:00 horas. Salida de la comitiva del rey y del marqués desde la Plaza mayor al monasterio de Santa María la Real.

13:00 horas Representación del abad dando la bienvenida al rey, sermón del abad, actuación de la banda de música de Aguilar y regreso a la plaza, donde el grupo Alborada bailará jotas, y reparto de sopas de ajo.

Mercado renacentista. Plaza Mayor, todo el día.

Saldaña. Feria de la Alubia

Desde este viernes al domingo, 22 de octubre. Mercado de productores de alubias de Saldaña y otros de la comarca de la Vega. Además, se desarrollarán actividades paralelas. Plaza Vieja, de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Viernes

Palencia. Música

Quinteto Arts Intima ofrecerá este viernes un concierto en el salón de actos de la Fundación Juan Manuel Díaz-Caneja. 20:15 horas.

Palencia. Música

Concierto de la Banda Municipal de Música de Palencia. Teatro Principal. 20:30 horas.

Palencia. Música

Los Bengala son un rudimentario tandem zaragozano formado por Guillermo Sinnerman y Borja Téllez, que actuaron en el último festival Palencia Sonora. Únicamente dos instrumentos y sus voces, que interpretan canciones cortas y concisas, que buscan como meta el festejo de quien las escucha. Bar Universonoro. 22:00 horas. Entrada: 8 euros en venta anticipada, y 10 en taquilla.

Palencia. Teatro

La compañía Dantzaz pone en escena 'Aureo', cuya directora artística, pretende divulgar la internacional a todos los públicos. El grupo ha contactado con reconocidos coreógrafos y contratado a jóvenes bailarines de toda Europa. 'Aureo', está formada por cinco piezas cortas que forman una sucesión de degustaciones de diferentes estilos. Teatro Principal, 20:30 horas. Precios: 7 y 10 euros.

Palencia. Cuentacuentos

'La vuelta al mundo en seis relatos' es el título del cuentacuentos que se representará este viernes, dirigido a niños de 3 a 8 años por Álvaro González. Biblioteca San Telmo, 18:00 horas.

Palencia. Ocio para jóvenes

Diferentes actividades dirigidas a jóvenes de 14 a 30 años, como baño libre, musculación, técnicas de supervivencia urbana, futbito, manualidades, reciclaje, cócteles, tenis y pádel. Frontón Eras de Santa Marina. De 22:00 a 00:00 horas.

Palencia. Medio Ambiente

Con el título 'Las huellas del homo sapiens' se desarrollará una actividad destinada a niños de 4 a 7 años. Aula de Medio Ambiente. 18:00 horas.

Aguilar de Campoo. Actividad para jóvenes

Concursos de minecraft. De 16:30 a 20:30 horas.

Sábado

Palencia. Clown

La Plataforma Palencia Ciudad Refugio ha organizado una gala solidaria que estará amenizada por el dúo Garrapete Clown. Teatro Principal, 19:30 horas.

Palencia. Homenaje a Mecano

'Emoción' es el título del tributo al mítico grupo madrileño Mecano. Se trata de un show dirigido por Robin Torres que pretende revivir los más conocidas canciones que compusieron los hermanos Cano, José María y Nacho, y que puso voz Ana Torroja. Teatro Ortega, 19:00 y 22:00 horas.

Palencia. Música para bailar

Killmanjarto&Dubmitry ofrecerán un concierto de música para bailar afrobeat, dub, mambo, cumbia...Bar Universonoro. 23:30 horas. Entrada libre.

Carrión de los Condes. Teatro

Continúa el Certamen Nacional de Teatro Aficionado Camino de Santiago con 'No es fácil', a cargo del grupo Corocotta Teatro, de Reinosa (Cantabria). La obra aborda las difíciles relaciones entre hombres y mujeres, entre buenos y malos. Teatro Sarabia, 20:00 horas.

Saldaña. Actividad micológica

La iniciativa 'Setas sin fronteras', dirigida a los aficionados a la recogida de setas y hongos, se desarrollará con guía micológico. Salida desde a estación de autobuses. 10:00 horas.

Aguilar de Campoo. Actividades para jóvenes

Concursos de minecraft. De 16:00 a 21:00 horas.

Domingo

Palencia. Música abierta

Nueva sesión del ciclo 'Domingos en(cantantes)', abierta a todos los que quieren mostrar su música o sus habilidades con los instrumentos. Bar Universonoro, 21:00 horas. Entrada libre.

Astudillo. Música Plectro

Continúa en Astudillo la X Muestra de Música Plectro con la actuación de la tuna de veteranos de la localidad. Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles (monasterio de Santa Clara). 13:00 horas.

Villamuriel de Cerrato. Teatro

Comienza el XXX Certamen Nacional de Teatro Aficionado con la actuación del grupo lapsus de palencia, que pondrá en escena la obra 'Invisibles', de Concha Santiago. La obra transcurre en la azotea de un rascacielos, donde los vecinos tienden las ropas limpias, orean los cuerpos usados por la vida, grita, ríen, lloran... Casa de Cultura Jesús Meneses. 19:30 horas. Precio: 3 euros. Mayores de 65 años, discapacitados, parados y jóvenes con carné, 2 euros; bono de las seis obras, 12 euros.

Aguilar de Campoo. Actividades para jóvenes

Concursos de minecraft. De 16:30 a 20:30 horas.

Salamanca Melendi

Melendi es, sin duda, una de las figuras más importantes del panorama musical de los últimos años, y uno de los artistas más queridos y admirados por el público. Muchos de sus éxitos –convertidos en verdaderos himnos– forman ya parte de la historia reciente de la música de nuestro país, y son vitoreados en sus siempre multitudinarios y espectaculares conciertos. Una forma única de transmitir sentimientos y situaciones cotidianas, un innegablecarisma y una constante y creciente evolución a la vista de todos, han logrado calar entre personas de todas las generaciones, logrando con ello una extraordinaria conexión con el público. En 2017, el cantante afronta su gira más. Pabellón MUltiusos Sánchez Paraiso. Sábado 21. Entradas 27 euros.

Salamanca Coro Amadeus

El Coro Ciudad de Salamanca recibe como anfitrión al Coro Amadeus de Segovia que se presenta por primera vez ante el público salmantino mostrando una selección de su repertorio con arreglos de su director Javier Garcimartín Palomares. Director del Coro Ciudad de Salamanca: Antonio Santos García. Auditorio San Blas. Domingo 22 19 horas. Entrada libre hasta completar el aforo

Burgos Música solidaria

Gabriel de la Iglesia indica que el viernes, la apuesta cultural se basa en la música solidaria. Y es que, la Fundación Mayo Rey ha organizado un concierto del trío El Dorado que se llevará a cabo en el Auditorio de Cajacírculo ubicado en Julio Sáez de la Hoya a partir de las 20 horas.

Festival benéfico

A esa misma hora, el centro cultural de Caja de Burgos de la Avenida de Cantabria acogerá también el festival benéfico ‘Mujeres Independientes’, el cual contará con la participación de Mariano Mangas, Gemma Sanz, Paradigma y S.I.M.

Poesía

Media hora después, la actividad se desplazará hasta el Foro Solidario de la Fundación Caja de Burgos, que acogerá un espectáculo homenaje a Gloria Fuertes a cargo de La Poesía es un Cuento aprovechando la celebración del centenario del nacimiento de la poetisa.

Nuevas tecnologías

Por su parte, durante toda la jornada del sábado se llevará a cabo el DevFest, una iniciativa impulsada por Google y DGD Burgos mediante la que se pretende establecer un punto de encuentro para los amantes de las nuevas tecnologías. La cita se llevará a cabo desde las 8:30 de la mañana en el salón de actos de la Fundación Cajacírculo.

Fórum Evolución

Por la tarde, el escenario del auditorio del Fórum Evolución se vestirá de gala para acoger el espectáculo ‘Vuelos’, de la compañía Aracaladanza, una interpretación libre de la figura de Leonardo Da Vinci. A partir de las 19:30 horas.

Lara Vizuete

Apenas una hora después, el Museo de la Evolución Humana (MEH) albergará el concierto de Lara Vizuete Quartet, uno de los máximos exponentes del jazz patrio.

Nacha Pop

Para completar la jornada, a partir de las 22:30 horas, Nacha Pop se subirá al escenario del Hangar para ofrecer un concierto enmarcado en su última gira.

Deporte

Y para rematar el fin de semana, qué mejor que hacer deporte. En este caso, a través de la carrera 10 kilómetros Cajaviva, la cual tendrá salida y llegada en el Paseo de la Sierra de Atapuerca.