Raúl de la Hoz: «Si condenan a un compañero corrupto, tras la sentencia, lo más lejos posible»

Fue elegido procurador por Valladolid en 1999 y desde hace unas semanas es el nuevo portavoz del PP en las Cortes. Raúl de la Hoz (Palencia, 1973) es el primer nombramiento institucional de calado de Alfonso Fernández Mañueco como presidente del PP. Abogado de profesión, conoce el partido, conoce las Cortes, conoce los entresijos políticos y afronta el papel de correa de transmisión entre el partido y la Junta. Asegura que es fácil. «Herrera y Mañueco hablan casi a diario», resalta. Más peliagudo es encarar la actualidad, con la corrupción haciendo de correa de transmisión entre la política y el juzgado.

–Se estrena como portavoz parlamentario, pero es dirigente y cargo público del PP y del PP de Castilla y León, si le parece empezamos la entrevista por la corrupción que es actualidad candente. No hay mañana sin sobresalto.

–Efectivamente, es lo que nos ha tocado vivir. No son hechos actuales, lo que conocemos estos días son actuaciones de algún funcionario público de los años 2005, 2006 y 2007. Lo importante, y con lo que yo me quedo de esto, es que los controles funcionan. Y aunque sea tarde, la Justicia actúa. Lo que espero es que lo haga con celeridad, que se instruya bien y rápido la causa y que, en el caso de hallar culpables, sea contundente y ejemplar.

–Habla de funcionarios públicos, pero en el caso de las eólicas hay altos cargos de la Junta, uno de ellos, Rafael Delgado, llegó a viceconsejero de Economía.

–Sí, hay una persona ahora investigada y era viceconsejero. Y dos personas más, por hechos cometidos cuando ya no eran altos cargos.

Ordenación del Territorio : «En el pasado quizá faltó debate interno, pero el proyecto de hoy lo defiende todo elPP de Castilla y León»

–¿Qué supone la presentación por la Fiscalía Anticorrupción de la querella por la trama eólica?

–La expresión del correcto funcionamiento de las instituciones democráticas. Se inició una investigación hace dos años, imagino que se ha desarrollado de forma rigurosa y el resultado es la denuncia de la Fiscalía. Ahora trabaja el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, que lo hará con la misma normalidad con que lo ha hecho la Fiscalía.

–¿Para qué sirve una comisión de investigación sobre la trama eólica, inactiva desde febrero de 2016, si el PP que la preside no la convoca?

–El mundo de las comisiones de investigación no es muy conocido. Una comisión de investigación depura la existencia de responsabilidades políticas.Eso es lo legítimo, no así los juicios paralelos sobre cuestiones que están siendo investigadas por la Justicia. Deben estar subordinadas a la actuación de la Justicia. No podemos ser un juzgado paralelo ni pretender ser abogados o jueces de unos hechos que investigan los tribunales. Nuestra voluntad es que se investigue, pero respetando la actuación previa de los tribunales.

–¿El presidente de la Junta acudirá a las Cortes a comparecer con el asunto de las eólicas?

–El presidente de la Junta ni tiene ni ha tenido nunca problema alguno en dar explicaciones. Dio en su día una rueda de prensa y se sometió a preguntas para explicar aquello que le pudiera relacionar con los hechos objeto de la investigación en ese momento. Está deseoso de dar las explicaciones que pueda dar.

Mejora del cupo vasco : «Nuestro objetivo es que en ningún caso el acuerdo entre el PP y el PNV afecte a la financiación de la comunidad»

–En días empieza en Zamora el juicio por la ‘trama solar’, anterior a la eólica, pero en la misma consejería que esta, como también el edificio de Arroyo y los terrenos de Portillo. ¿Cuestiona este cúmulo de asuntos la gestión de año de Tomas Villanueva en Economía y Empleo?

–Recuerdo un verano exigiendo todo tipo de responsabilidad por esa trama solar y ha quedado en un juicio en el que no hay ningún responsable político en el banquillo. Por eso hay que ser prudente. Entiendo la voluntad de la oposición en tratar de hacer ver que en Castilla y León somos todos unos corruptos, pero la política es algo más serio. Efectivamente hay hechos que afectan a las competencias de una consejería que durante muchos años ha tenido importantes responsabilidades en el desarrollo económico de la comunidad. El desarrollo rápido de determinadas energía provocó un ‘boom’ en torno a ellas y parece que algunas personas podrían haberse aprovechado. ¿Tiene eso algo que ver con los responsables políticos de la consejería? Sinceramente creo que no, al menos al más alto nivel.

–¿Qué diferencia a Castilla y León y al PP de Castilla y León, de Madrid o de Valencia o de Baleares?

–También podríamos meter al PSOE de Andalucía... Pero en Castilla y León no conozco a ningún responsable político de alto nivel que esté sentado en el banquillo ni creo que lo llegue a conocer.

–Y por cubrir el flanco nacional, ¿cómo cree que los ciudadanos pueden interpretar lo que ocurre con el Fiscal Anticorrupción, las reuniones de despacho con familiares o cargos del PP que acaban en la cárcel, los mensajes de teléfono a investigados?

–Yo es que en ese tipo de rumorología no entro. Dejemos actuar a la Justicia sobre pruebas y confiemos, lo demás me parecen comentarios de barra de bar.

De la Hoz considera que Tomás Villanueva está al margen de los casos que investigan los jueces en su etapa de consejero

–¿Y a usted que le trasladan sus allegados, amigos o ciudadanos en la calles sobre la situación actual?

–La mayoría, que España y Castilla y León están, tras una crisis económica importantísima, creciendo a un ritmo adecuado, creando empleo. Eso es lo que realmente importa a los ciudadanos, tener un empleo, que la sanidad funcione y sus hijos puedan estudiar adecuadamente. Al margen de eso, tenemos un problema en España con la corrupción, no se puede negar, pero elPP es el partido que más medidas ha tomado contra ella para evitar que se repita. Entre tanto, pedir perdón, porque alguno de nuestros compañeros en vez de estar para servir a los ciudadanos han estado para servirse a sí mismo. Eso es reprobable suceda en cualquier partido. Absolutamente reprobable cuando a alguien se le condena por corrupción y, si es compañero de partido ojalá se encuentre, después de la sentencia, lo más lejos posible.

–Se va a abrir una comisión de investigación sobre las cajas de ahorro, con consejos plagados de cargos políticos y una investigación judicial sobre la antigua Caja España que afecta a Fernando Martínez Maíllo, coordinador del PP. ¿Qué espera de esa comisión?

–Que no se confunda el papel de una comisión parlamentaria. No somos jueces, no somos abogados... Es legítimo pedir esa comisión para analizar lo ocurrido en las cajas durante su historia reciente, pero sin olvidar que las cajas de Castilla y León fueron modelo de gestión muchos años. Queremos que desarrolle su trabajo, pero no vamos a hacer un juicio general sobre cuestiones que no son competencia autonómica. La ley determinaba cuáles eran las competencias de la CNMV, del Banco de España, del Ministerio y de las Cortes Generales. Para estas está la comisión del Congreso.

–Si se aplica el acuerdo del presupuesto de 2016 con C’s, no la presidirá el PP, ¿lo van a respetar?

–En el PP respetamos todos los acuerdos que alcanzamos.

–El cambio de portavoz en las Cortes ha sido la primera decisión de calado de Fernández Mañueco como presidente del PP, ¿cómo interpreta su nombramiento?

–Desde el punto de vista personal con agradecimiento y desde el ámbito político, con absoluta normalidad. Tengo experiencia suficiente como procurador como para afrontar la responsabilidad y espero devolver esa confianza con trabajo.

–¿Qué ha cambiado con Fernández Mañueco como presidente del grupo en lugar de Herrera y con usted como portavoz en lugar de Sanz Vitorio?

–El grupo parlamentario sigue siendo el mismo, los objetivos de inicio de legislatura y el programa de investidura también. A partir de ahí, me gustaría, y así lo he pedido, que estemos más cerca de la gente. Lo más importante que tenemos en el PP son nuestros afiliados de base, los alcaldes, los concejales y hay que estar cerca de sus demandas y sus necesidades. Eso, y una intercomunicación perfecta con el partido y con la Junta.

–Está usted, como portavoz del grupo parlamentario, entre el partido y Mañueco y la Junta y Herrera, ¿cómo afronta esa posición de correa de transmisión?

–Yo, realmente, no estoy en el medio. Alfonso Fernández Mañueco y Juan Vicente Herrera hablan prácticamente todos los días.

–¿Qué es lo primero que se ha propuesto sacar adelante, con hechuras propias, como portavoz?

–Lo primero que tenemos que sacar adelante es el presupuesto...

–¿Eso lo tienen fácil tras el acuerdo con Ciudadanos no?

–Sí, fruto de un buen trabajo de meses por parte de la Junta y del partido. Nos gustaría que otros grupos parlamentarios pudieran sumarse.

–Más difícil que el presupuesto para 2017 es el modelo de ordenación territorial en el medio rural.

–Cuando las cosas dependen de otros que no tienen clara su posición resultan difíciles. El PP lo tiene claro.

–¿Todo el PP lo tiene claro? La nueva dirección regional ha recaído en dirigentes que no ahorraron críticas al modelo de la Junta desde Zamora, Segovia, Salamanca...

–El proyecto de ordenación del territorio es muy buen proyecto para Castilla y León, es un proyecto de todo el PP. No voy a negar que en el pasado quizá faltó más debate interno, pero el proyecto de hoy lo defiende todo el PP de Castilla y León.

–¿Cómo afecta el acuerdo que mejora el cupo vasco entre el Gobierno de Rajoy y el PNV a la negociación de la financiación autonómica de territorios como Castilla y León?

–La aprobación de los presupuestos generales del Estado es beneficioso para el conjunto de los españoles y también para los ciudadanos de Castilla y León y la estabilidad democrática es fundamental para el país. A partir de ahí, nosotros defendemos un escenario de negociación multilateral en la financiación autonómica y esperamos que se tengan en cuenta los criterios pactados en esta Cámara, que son de justicia y que Castilla y León no salga perjudicada.

–¿Y eso es posible? El dinero del Estado es el que es y lo que suman unos territorios, sea por cupo o por financiación general, se resta a otros.

–Nuestro objetivo es que en ningún caso el acuerdo alcanzado con el PNV pueda afectar a la financiación autonómica en Castilla y León.

La ponencia aprobada en el congreso regional del PP les obliga a dar cuentas a los militantes, ¿cómo lo van a hacer, cree que los procuradores empatizan con el ciudadano?

–Quiero de los procuradores, pero también de diputados, senadores y del parlamentario europeo, contacto con el afiliado, dación permanente de cuentas. Habrá comparecencias periódicas y obligatorias de nuestros representantes públicos. Considero que debemos estar mucho más cerca de los ciudadanos.

–Con 42 escaños en la bancada del PP y 42 en la de la oposición, el diálogo y el acuerdo es obligado, como definiría a sus interlocutores. ¿Luis Tudanca (PSOE)?

–Atropellado por las circunstancias.

–¿Pablo Fernández (Podemos)?

–Digamos que todavía no se ha adaptado.

–¿Luis Fuentes (Ciudadanos)?

–Temeroso.

–¿José Sarrión (IU-Equo)?

–Exaltado.

–¿Y Luis Mariano Santos (UPL) ?

–El concepto que tengo de él es muy bueno, desde su ideología me parece, sobre todo, leal.

–¿Le ve apoyando el presupuesto?

–Espero que lo haga.

–¿A quién ve de cartel electoral del PP en 2019 y con qué resultado?

–Veo a Alfonso Fernández Mañueco y con mayoría absoluta.Para eso trabajamos.

–Considera que no les pasará factura la trama eólica o la Perla Negra o la Púnica, Barcenas, lo del Canal de Isabel II de Madrid...

–Lo que preocupa a los ciudadanos es si encuentran empleo, si se le atiende bien en el sistema sanitario, si el educativo es bueno... Lo otro, dejemos trabajar a los tribunales de justicia.