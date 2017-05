Magia en las calles

La comedia musical ‘La leyenda de Rasputín’ llega el próximo viernes 19 de mayo al Teatro Carrión para hacer disfrutar a toda la familia de un espectáculo repleto de aventuras, misterio, guerras, amor, amistad y esperanza. Esta obra, producida por la Academia vallisoletana de Artes Escénicas Enjoy supone la segunda parte del musical ‘Anastasia, The last Princess of Russian’ que también forma parte del repertorio de la escuela. Viernes 19 de mayo. Horario: 18.00 y 20.30 horas. Adultos: 15€ (platea) y 12€ (anfiteatro 1 y 2). Niños entrada general (de 2 a 14 años): 10€. Niños menores de 2 años: si no ocupan asiento, entrada gratuita.