«No vivo de la televisión, vivo de las vacas»

Dejó momentos inolvidables en el programa 'Saber y Ganar' de La 2 donde se convirtió en un 'magnífico' debido a su dilata trayectoria y donde incluso, tuvo que ser repescado pues su eliminación se produjo por un fallo achacable al propio espacio televisivo.

José Alfonso Pinto, el ganadero de Castillas de Flores, volvió ayer a la televisión y lo hizo a lo grande pues su equipo, Los Lobos, debutó con una victoria en el programa Boom de Antena 3.

«En este programa los equipos son de cuatro participantes y el que gana se queda y tiene la particularidad de que las primeras preguntas se responden cortando cables de una bomba, si fallas la respuesta la bomba te puede estallar en la cara».

El equipo es de nivel pues sus otros tres compañeros: Erundino Alonso, Valentín Ferrero y Manu Zapata también son ex concursantes de Saber y Ganar.

Todos ellos tuvieron que hacer un casting y «les gustamos» por lo que la productora a la semana siguiente les estaba llamando para grabar. Las grabaciones tienen lugar dos días a la semana en las inmediaciones de Barcelona donde la productora Getmusic tiene sus instalaciones. En esos dos días se graban ocho programas pero evidentemente, la duda está en cuántos programas habrá grabado José hasta el momento algo que se irá descubriendo día a día.

No es la primera ocasión en la que concursantes de Saber y Ganar recalan en este espacio pues el grupo conocido como Las Extremis también surgió de ahí. En concreto, estas cuatro chicas participaron en más de 100 programas y se llevaron más de 600.000 euros. «Salieron invictas del programa pero se tuvieron que ir porque ya no podían pedir más días para grabar».

La motivación económica es destacada en Boom y ahora mismo hay un bote que ronda 1,6 millones de euros y que irán a parar a manos de aquel equipo que acierte 15 preguntas del tirón, «a palo seco», como dice el conocido concursante. Eso sí, a diario cada equipo puede rondar perfectamente los 5.000 euros de premio por lo que el reparto se presenta como interesante.

José no hace castillos en el aire sobre las posibilidades, «si me toca mucho dejo a toda la familia en casa y si me toca poquito, procuraré quedarme yo», bromea.

Precisamente, fue un grupo de castellano y leoneses, Los Rockcampers, los que consiguieron el mayor premio acumulado de la televisión de España, 2,3 millones de euros, en este mismo programa de Antena 3 en junio de 2016.

En cualquier caso, Pinto tiene los pies en el suelo y aclara que «de la televisión no vivo, vivo de las vacas». Unas vacas que, por cierto, en otras ocasiones ha tenido que atender el alcalde de Casillas de Flores, José Eloy Alfonso para que él pudiera acudir a las grabaciones pero «ahora no le doy ni trabajo, tenemos algo de hierba y las vacas se alimentan con eso».

Base cultural

José Alfonso tiene muy claro lo que quiere y lo que busca en un concurso. «Me gustan los concursos de base cultural, no esos de a ver quién escupe más lejos». Es más, le surgió la posibilidad de participar en Granjero Busca Esposa, se lo ofreció la productora, pero desechó la idea.

A pesar de todos estos momentos de fama, «sigo haciendo la misma vida lo único que antes iba a los sitios y era anónimo y ahora me reconocen».

No cabe duda que la promoción que hizo en Saber y Ganar de la comarca de Ciudad Rodrigo no está pagada con dinero. Camisetas alusivas al castillo, al Carnaval del Toro o a las Tres Columnas son solo algunos ejemplos de lo que mostró ante los miles de televidentes. Ayer volvió a las andadas y la camiseta que lució era de la Rondalla Tres Columnas. Está claro que el más mínimo guiño que pueda hacer a su tierra, lo efectuará.

Parece que la comarca tendrá que engancharse a un nuevo concurso, durante cuanto tiempo, está por ver.