Sacyl desconecta internet y correos electrónicos en sus centros sanitarios por el ciberataque

Como medida de precaución y siguiendo las recomendaciones del CCN-CERT del Centro Nacional de Inteligencia, la Consejería de Sanidad ha adoptado estos días «algunas medidas preventivas sobre la red de comunicaciones e informática de Sacyl» como consecuencia de los «diversos ataques que se han producido y que han tenido un impacto importante en diferentes empresas y organismos nacionales e internacionales». En concreto, la Consejería de Sanidad cortó de forma temporal el acceso a internet y al correo electrónico desde la red interna, con el fin de evitar la posible entrada del ‘malware’ «en tanto estamos tomando otras medidas de securizacion en los servidores corporativos y de comunicaciones».

Esta suspensión de tales servicios tanto en hospitales como en centros de salud, sobre todo producidos en la tarde del viernes, prácticamente solo han afectado a los profesionales y no a la asistencia sanitaria dado que no impidieron la consulta de pruebas, historias clínicas y otros datos del paciente. Únicamente en el hospital Río Hortega de Valladolid, según destacan las mismas fuentes de Sacyl, durante algunas horas del viernes se volvió al papel para hacer el seguimiento de las consultas; pero no ha habido más incidencias en este sentido posteriores.

La Consejería de Sanidad, como otros centros de trabajo, también procedió a colgar el el Portal de Salud las recomendaciones del CNI que recuerdan cómo actuar en caso de sospechar un ciberataque tales como no abrir correos de dudosa o desconocida procedencia y recuerda la necesidad de disponer de copias de seguridad de la información.