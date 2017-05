El paraíso de la música

La exposición de poemas y relojes. 'Horas Presas.Versos Libres' de la artista Mercedes Pastor sigue retando al tiempo y su tiempo parece ser interminable por el número de veces que está siendo expuesta, la continua ampliación del tiempo de exposición y la diversidad de lugares en que hemos podido disfrutarla. Si aún no has podido verla, estará todo el mes de mayo en el Sildavia Café, en la calle Arribas, 14 junto a la catedral. No pierdas el tiempo y dedica un rato a visitarla. ¡Merece la pena!