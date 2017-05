Amoedo lleva ante el fiscal a cinco municipios por su reiterada falta de colaboración

Javier Amoedo, Procurador del Común de Castilla y León actualmente en funciones hasta que los grupos políticos consensúen un sustituto, da cuenta hoy, en Burgos, de la actividad que ha desarrollado su equipo de trabajo durante el año 2016, que cerró balance con 2.527 quejas.

Amianto, radioterapia, síndrome de Diógenes... A las investigaciones originadas a instancias de quejas ciudadanas, el Procurador del Común suma otro listado de 42 indagaciones promovidas de oficio, a iniciativa propia. Sobre cuestiones dispares. Amoedo abordó, por ejemplo, las carencias de plantilla en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos. Lo hizo movido por informaciones que apuntaban a la inmediata prescripción de 700 infracciones presentadas por agentes medioambientales o guardias civiles del Seprona. Javier Amoedo recomendó en 2016 a todos los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que dieran prioridad a sustituir las tuberías de fibrocemento para evitar el contacto del agua para boca con el amianto. De la Procuraduría del Común salieron también recomendaciones para dar un tratamiento integral a los casos de síndrome de Diógenes o planteó a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente una batería de medidas para fomentar el alquiler, orientadas principalmente a las viviendas de protección oficial desocupadas y a las que están bajo la jurisdicción de la Sareb, procedentes de embargos bancarios. El equipo que dirige Javier Amoedo también trató temas como el acoso escolar, las deficiencias en colegios de Ávila y León o el acceso en igualdad a la prestación de radioterapia.

El voluminoso informe anual del Defensor del Pueblo autonómico incluye, en el capítulo en el que aborda la colaboración de las administraciones públicas, la constatación de que Javier Amoedo ha tomado la decisión de informar a la Fiscalía de los casos más recalcitrantes de falta de cooperación con las quejas que investiga.

Concretamente, en 2016, el Procurador del Común comunicó al fiscal que los responsables de cuatro municipios y una junta vecinal habían hecho caso omiso de la petición inicial y varios recordatorios sobre información imprescindible para investigar varias quejas ciudadanas. Se trata de los ayuntamientos de San Juan del Molinillo (Ávila), Miranda del Castañar (Salamanca), Antigüedad (Palencia) y Cabezón de la Sierra y la junta vecinal de Cornejo (Burgos). Son seis entidades de las 17 que integran el listado de corporaciones que han hecho oídos sordos a los múltiples requerimientos del Procurador del Común.

Ya en 2017 se ha incorporado a esta lista Toro, en Zamora. Tras la comunicación al fiscal, Cabezón de la Sierra y Antigüedad remitieron la información solicitada. El primero, sobre cuatro expedientes. El segundo, sobre uno.

La carta que ofrece el artículo 502 del Código Penal ha estado ahí, pero hasta ahora Amoedo había optado por incluir a estas entidades en un fichero público en la página web de la institución. El artículo 502 del Código Penal aborda el delito de desobediencia de las autoridades y funcionarios que obstaculizan una investigación de un defensor del pueblo y contempla penas de suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años.

El informe anual de 2016 recoge ese salto cualitativo de actuación con respecto a obviar las solicitudes del Procurador del Común, práctica que impide investigar la queja presentada por la ciudadanía.

Amoedo destaca que esa falta de colaboración se produce en un número menor de casos, que se circunscribe por lo general a municipios pequeños y con falta de recursos. Es lo general, pero también hay excepciones, como sería Toro. En el listado de instituciones que no contestan de forma razonada si aceptan o no la recomendaciones del Procurador del Común tras la investigación de una queja hay corporaciones que no puede atribuir ese incumplimiento de la ley a la falta de personal.

Es el caso del ayuntamientos como Burgos, Aranda de Duero, Astorga, San Andrés del Rabanedo o Medina de Rioseco, o diputaciones como la de León o Salamanca.

La ley obliga a los responsables autonómicos y municipales a colaborar con el Procurador del Común en la remisión de la documentación que solicite para investigar una queja y a contestar si aceptan o rechaza las propuestas que hace en sus resoluciones.

El pleno de las Cortes que analiza el informe del Procurador del Común se celebra por segundo año consecutivo fuera de la sede vallisoletana. El año pasado acogió el acto la Colegiata de San Isidoro, en León, y hoy servirá de parlamento improvisado la Catedral de Burgos.

Javier Amoedo trasladará a los procuradores autonómicos un resumen de las quejas más llamativas del listado de 2.527 que tramitó en 2016, año en el que emprendió también numerosas actuaciones de oficio, a iniciativa propia. Destacan en el balance de quejas Zamora y el área de Fomento. La razón es la campaña en demanda del arreglo de la carretera de Porto de Sanabria.