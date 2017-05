Pilar del Olmo: «Yo llegué con Herrera y es lógico que me vaya con él»

Veterana en lides presupuestarias, Pilar del Olmo (Valbuena de Duero, Valladolid, 1962), presenta por primera vez en año unas cuentas autonómicas que se parecen en algo a las de antes de la crisis. No en todo. Ahí está aún una tasa de paro que tiene a 171.046 paisanos inscritos en el Ecyl. Reconoce que ese es el caballo de batalla de un presupuesto que llega a las Cortes con el acuerdo de Ciudadanos y en una etapa personal en la que Pilar del Olmo, consejera desde 2003, confiesa que enfila hacia la puerta de salida de la política. «Es lo que tengo pensado», dice. ¿El qué? Irse con Herrera, en 2019. Y analiza también la investigación sobre la trama eólica o la 'Perla Negra' de Arroyo de la Encomienda.

–Ha sido citada como testigo por el juez que investiga la venta del edificio de Arroyo, ¿qué puede aportar?

– Todo lo que sepa y recuerde, son cuestiones que no correspondían a mi consejería porque Gesturcal o ADE Parques dependían de Economía y Empleo. Todo lo que pueda aportar al esclarecimiento y a que se agilice este proceso. Lleva instruyéndose, creo, desde el 2013. Sé lo que afecta a la Consejería de Hacienda, que no tenía entonces nada que ver con Economía y Empleo.

–¿Cómo valora el paso de la Fiscalía Anticorrupción de presentar la querella por las eólicas?

–Ningún alto cargo en activo está mencionado en lo que conocemos de esa querella.Eso lo primero. Son hechos de años, que conozco igual que sus señorías en las Cortes. Nosotros queremos analizar la querella y la idea es personarnos. No sé si habrá perjuicio económico para la Junta, pero sí para su imagen y para la imagen de muchos políticos que nos consideramos honrados.

–En activo no, pero con alguno de los implicados (Rafael Delgado, viceconsejero de Economía) se ha cruzado usted durante años en este edificio.

–Poco, le conocía poco. A pesar de estar en el mismo edificio las conversaciones con él fueron pocas.

–Es militante del PP de Valladolid, ¿en las primarias apuesta por Jesús J. Carnero o por Borja García?

–Será bueno el que los afiliados elijamos. No me voy a pronunciar. A Jesús Julio Carnero le conozco hace años y creo que puede ser un gran presidente. A Borja le conozco menos, pero se ha dirigido a mí, hemos hablado, y también podría ser un buen presidente. No tengo porqué señalarme en ese caso. Cualquiera de los dos podrían desempeñar esa responsabilidad.

–Su etapa como consejera de Hacienda termina por ley en 2019, ¿cómo ve el medio plazo?

–Esta es una etapa apasionante, pero yo tengo un puesto reservado en la Administración General del Estado... Yo llegué con Herrera y lo lógico es que me vaya con él, y creo que es lo que tengo pensado hacer en este momento, irme de este puesto con Herrera. Luego, la política es muy dura, y más con estos casos que están saltando, te hacen reflexionar... Te has dedicado a lo público, con mucho trabajo y muchas horas y luego hay mazazos como la corrupción que no te alientan. En el fondo dices ‘quién me manda’, pudiendo estar en otros trabajos incluso mejor pagados, con perdón, y con una calidad de vida con la que puedes conciliar mejor.

–¿En qué medida se han plegado a las exigencias de Ciudadanos para lograr el acuerdo sobre el presupuesto autonómico?

–Ha sido una negociación larga y más productiva que el año pasado. En el pacto con C’s se hablaba de la gratuidad de libros de texto. Ahí coincidimos, otra cuestión es si hay dinero. Este año hablamos de eso, del incremento de becas, de que hay que invertir más en áreas sociales. Coincidíamos en muchos puntos y les tengo que agradecer su posición.

–¿Hasta qué rentas van a ser gratuitos los libros de texto?

–Sigue habiendo becas, la gratuidad este curso será para dos veces el Iprem ‘per capita’ (son 14.910 euros anuales). Ha supuesto doblar el dinero que se destinaba. Serán gratuitos y con el ánimo de devolverlos luego para que se reutilicen. No podemos gastar el 200% cada año.

–La principal medida fiscal supone una rebaja en el Impuesto de Sucesiones entre padres, hijos y cónyuges que supone la eliminación para el 90% de los contribuyentes según sus estimaciones. ¿Cómo se conjuga esa renuncia a ingresos con reclamar más dinero al ministro Montoro?

–El problema de la competencia fiscal es que hay comunidades que van eliminando este impuesto y no podemos quedarnos atrás, porque la gente se cambia de domicilio fiscal para pagar menos. Eso supone perder también ingresos por IRPF o por el IVA. Nos dábamos cuenta de que si en una región limítrofe no se paga un impuesto y aquí sí, al final la gente acaba domiciliándose allí y usando los servicios públicos aquí, donde está su residencia efectiva. Aquí se ha logrado un equilibrio. Ese impuesto se recaudará aquí de los más ricos, no de rentas medias.

–¿Dónde queda el objetivo de que los españoles, vivan donde vivan, sean iguales ante el fisco? ¿Hay un punto de no retorno con estas decisiones autonómicas?

–Es una pregunta difícil que ahora están tratando los expertos en el modelo de financiación autonómica. Por un lado las comunidades deberían tener margen por su gestión, pero por otro estamos en un único país. ¿Qué se puede hacer? Buscar un punto medio de equilibrio. Pero si no nos ponemos de acuerdo todas, estamos en lo que pasa ahora.

–¿Habrá más rebaja del IRPF esta legislatura?

–En el pacto con C’s se habla de eso. Es un impuesto que no depende tanto del tipo individual de lo que cada uno paga, como del número de personas que pagan. Lo hemos rebajado en 2015 y 2016 y sube la recaudación (un 6% en 2017, según cálculos del Gobierno de España). Si se crea empleo suficiente, eso puede hacer que planteemos una rebaja del Impuesto de la Renta. Estamos entre las comunidades con los tipos más bajos de España.

–Saltan la barrera de los 10.000 millones que se perdió en 2011. ¿Da por superados los años de la crisis?

–Llevamos desde 2014 con crecimiento económico positivo, pero tenemos una tasa de paro aún muy alta. La de la última EPA es del 15,1%. Mientras exista una tasa de paro del 15% no podemos hablar de que no exista una crisis. Nos queda mucho por trabajar.

–Habla de desempleo y el último dato del Ecyl recoge 171.046 parados, ¿qué hace el presupuesto para acercarles un trabajo?

–Si por algo se caracteriza este presupuesto es por intentar que se reactive la economía, que se consolide la actividad industrial y que haya más empleo. La Consejería de Empleo, y estamos hablando de formación y preparación de esas personas desempleadas, que a veces no encuentran trabajo por que no se acoplan a lo que demanda el mercado laboral, crece un 11% y es el segundo año consecutivo que crece dos dígitos. Y están las políticas de apoyo empresarial que gestionamos Economía y Empleo y Agricultura. Apostamos por fórmulas para incentivar la creación de empresas, para que crezcan las que ya están y eso es empleo. Lo importante para que alguien encuentre un puesto de trabajo es que haya más empresas, que las empresas vayan bien y crezcan.

–¿En qué medida condicionan estas cuentas la aprobación de los presupuestos generales del Estado? ¿Tienen los ojos más puestos en Madrid que en las Cortes?

–Yo los ojos en Madrid los tengo puestos de continuo. De las entregas comunicadas con la prórroga, el año pasado, a las que contiene el proyecto de presupuestos generales del Estado hay 248 millones más. Las transferencias finalistas este año crecen. Estamos hablando de la subida salarial del 1% de la nómina de los empleados públicos y de una oferta pública de empleo muy potente... Ni me acuerdo de cuándo hubo una así. Todo ello depende de que se apruebe el presupuesto y claro que estoy muy pendiente de Madrid.

–Recalca que hay más dinero para 2017, ¿recuperan los recortes?

–Aquí, el mayor ajuste ha correspondido a los empleados públicos, el recorte de la paga extraordinaria de 2012 ya se ha recuperado... Mucho se está recuperando. Entiendo que Sanidad, Educación, incluso en Servicios Sociales, no se puede hablar de recortes. Se han ralentizado obras o no se han renovado equipos, quizá sea lo que más ha ocurrido en la crisis, pero los gastos de funcionamiento se han pagado. Hay que visitar otras comunidades para darse cuenta de qué servicios sanitarios tenemos en Castilla y León. No se ha cerrado ningún centro de salud, ningún colegio ni consultorio.

–Ustedes destacan siempre que aquí hay menos paro y unos servicios de mejor calidad que en el resto de España, ¿por qué perdemos población y población joven?

–De partida tenemos menos población joven que la media, porque los mayores de 65 años aquí son el 23% y en España un 16% o 17%. Ese es el punto de partida. ¿Estamos perdiendo jóvenes? Habría que analizar esas estadísticas. La gente joven se mueve mucho, le gusta conocer mundo y trabajar en otros sitios... ¿Empleo estamos creando? Sí. ¿Entre gente joven? Sí. En estos presupuesto existe un Plan de Retorno y Atracción de Talento para que la gente preparada vuelva a la comunidad.

–¿Y ese plan en qué consiste? ¿ Prevén, ayudas, bolsas de empleo...?

–Vamos a intentar que desde los centros tecnológicos se promueva el contrato de investigadores o expertos en internacionalización en las empresas y desde Educación se va a fomentar la investigación, con las universidades y centros como el de Láseres Pulsados, el del Cáncer o el de la Evolución Humana. A ver si lo conseguimos entre todos.

–Los ingresos del estado son insuficientes pese a que mejoran, ¿avanzan los prolegómenos de la negociación en Madrid?

–Los expertos están hablando. Hay un tema esencial del reparto de fondos entre el Gobierno y las comunidades, de ver cuánto cuestan los servicios, la Sanidad, la Educación, las pensiones... Y valorarlo y ver quién lo gestiona. Necesitamos que el sistema nos dé fondos suficientes para prestar esos servicios con calidad.Esa posición está bastante consensuada. Más difícil es ponernos de acuerdo entre las comunidades. Todas decimos que estamos mal financiadas y por distintas razones.

–Repunta la inversión. Lo primero es que haya dotación en un presupuesto, pero hay proyectos que se eternizan, como el Clínico de Salamanca o el de Valladolid.

–Esas son obras complejas, surgen imprevistos en la ejecución. Solucionar un problema administrativo, con todas las garantías, lleva mucho tiempo. Lo digo por el mismo Parque Tecnológico de Burgos, que corresponde a mi consejería. Surgen problemas con los expedientes administrativos, con los de adjudicación y, si la empresa están en concurso, ni le cuento. Las obras empiezan con muy buena intención, pero llegan las incidencias que hay que solucionar. Eso impide aplicar todo el dinero previsto.

–Transforman la ADE en un instituto...

–En el Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León. La ADE de ahora no se parece en nada a la de antes. Desde el 1 de enero de 2016 está sometida a fiscalización previa igual que la Administración general (consejerías). Cualquier acción está sometida a control previo.

–Espera del debate en las Cortes...

–... Mejoras, aunque yo creo que el proyecto de presupuestos es muy bueno. El mejor en años. Espero algún voto positivo que se sume al PP.