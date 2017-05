Como agua de mayo

Loulogio es uno de los youtubers más polifacéticos, encarnado por el barcelonés Isaac Sánchez, un monologuista y ex profesor de arte que llega al Carrión el próximo viernes 5 de mayo para presentar en Valladolid su nuevo espectáculo ‘A contrapelo’. Un título que para Loulogio sintetiza su propia vida. «En la vida puedes ir tirando, encauzando, suave, avanzando con alegría... Pero eso no es lo normal, lo normal es ir un poco a contrapelo. Como Loulogio. No hay más que verle...», recoge la sinopsis de la obra.