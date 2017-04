Juan Vicente Herrera: «Esto de la corrupción es una auténtica cabronada»

«No nos resignamos», ha dicho el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, sin ocultar el rechazo a los últimos casos de corrupción registrados en su partido a los que se ha referido como «una auténtica cabronada» y más en un momento en el que «hay mucha gente sufriendo».

«Es una lacra social y política que hay que erradicar porque muchos estamos aquí para hacer cosas. Nos equivocaremos muchas veces pero en casa nos enseñaron limpieza y honestidad cuando hablamos de los dineros de todos».

No es la primera vez que Juan Vicente Herrera arremete contra los casos de corrupción de su partido -aprovechó también su última visita a la campa de Villalar- pero en la rueda de prensa de presentación del presupuesto de la Comunidad ha sido más contundente. «No hay derecho, no es honesto» y no ha escatimado en calificaciones a explicar que estos escándalos le abochornan y le avergüenzan.