Win y Aspaym fomentarán y difundirán la contribución social de la marca Tierra de Sabor

El corazón morado de Tierra de Sabor continúa ampliando su presencia y para ello esta mañana se han firmado dos acuerdos de colaboración, uno entre la Consejería de Agricultura y Ganadería y la Federación Nacional Aspaym (Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas) y otro entre Aspaym y la empresa Sin Alcohol SL. El primero, para fomentar y difundir la contribución social de la marca de garantía ‘Tierra de Sabor’, sello que estará incluido en los vinos sin alcohol Win, y el segundo, para colaborar en labores de prevención y concienciación sobre los accidentes de tráfico.

Con los convenios suscritos hoy se permitirá el uso del sello Sabor Social en la web de Aspaym y en todos aquellos actos promocionales que desarrolle esta asociación. Además, se promoverá y favorecerá la participación de las empresas con productos amparados por Tierra de Sabor con la Federación Nacional Aspaym. Por su parte, Aspaym se compromete a difundir la participación, tanto de las industrias agroalimentarias adheridas como del propio sello de calidad de los productos amparados por Tierra de Sabor, en los proyectos y programas que se desarrollen conjuntamente.

Además, la colaboración entre Sin Alcohol SL y Aspaym permitirá que los vinos sin alcohol Win Tinto Crianza, Win Espumoso y Win Verdejo, que llevarán el sello Tierra de Sabor Social, incluyan mensajes de prevención sobre los accidentes de tráfico bajo una campaña de concienciación.

Tierra de Sabor, además de una marca de garantía que avala la calidad de los productos agroalimentarios de Castilla y León, es también un distintivo comprometido con la sociedad. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha puesto en marcha el distintivo Sabor Social, un sello con el corazón morado que aglutina compromiso solidario, apoyo a las causas sociales y que reconoce y fomenta la aportación de las empresas agroalimentarias de Castilla y León a fundaciones solidarias o entidades benéficas.

Este marchamo, uno de los cinco sellos en los que se diversifica la marca de garantía Tierra de Sabor –Sabor Artesano, Sabor Ecológico, Sabor Gourmet, Sabor Saludable y Sabor Social-, permite poner en valor el compromiso de las industrias agroalimentarias adheridas con entidades sociales de la Comunidad. Una iniciativa que va dirigida a todas las empresas de Castilla y León, ya que todas ellas pueden aportar beneficios sociales.

Las fundaciones solidarias o entidades sociales participantes en esta iniciativa, además de obtener el compromiso de las industrias agroalimentarias, suman a sus beneficios la vinculación con la marca ‘Tierra de Sabor’ y sus valores, la promoción a través de la web y las redes sociales de la enseña del corazón amarillo, el patrocinio y/o colaboración en las actividades o eventos solidarios organizados por la entidad y la percepción, por parte de las empresas socialmente comprometidas, de productos agroalimentario o prestación de servicios que puedan ser destinados a obtener beneficios para la sociedad.

Las empresas cuyos productos llevan impreso este logotipo, además de contribuir a ayudar a la sociedad, cuentan con diversos beneficios, como la promoción a través de la web de Tierra de Sabor y sus redes sociales, la obtención de beneficios fiscales, la asociación de la compañía a unos valores vinculados a causas solidarias y la generación de ventajas competitivas, incorporando atractivos que diferencian sus productos y que, al mismo tiempo, les dan un valor añadido.

Las empresas agroalimentarias de la Comunidad interesadas en adherirse a Sabor Social deberán establecer un marco de colaboración con una entidad de carácter social suscribiendo, entre ambas partes, el contenido de la colaboración y la duración de la misma.

El corazón morado busca, además, el compromiso de los consumidores. Los clientes que adquieran los productos que lleven impreso el sello Sabor Social estarán contribuyendo a que esas industrias agroalimentarias ayuden a las fundaciones y entidades sociales con las que tengan acuerdos de colaboración a desarrollar sus objetivos.

Por su parte, la Junta de Castilla y León, con la creación de Sabor Social, se compromete a impulsar y promover la participación, en fines solidarios, de las empresas adheridas a ‘Tierra de Sabor’. Además, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha creado un registro de empresas socialmente responsables, interesadas en formar parte de Sabor Social, y de entidades sociales declaradas de utilidad pública a las que pueden dirigirse sus aportaciones económicas.

El protocolo firmado hoy con Aspaym, cuya duración será de un año prorrogable, se enmarca en la Estrategia +Sabor diseñada por la Consejería de Agricultura y Ganadería. Esta línea de trabajo pone su foco en que la marca aparezca como un distintivo arraigado a la tierra, transmitiendo al consumidor que los productos distinguidos con el logo del corazón amarillo tienen especial vinculación con el sector primario de Castilla y León.

Esta iniciativa resalta cómo el poner en valor a los productores contribuye a generar riqueza y empleo, especialmente en el medio rural de la Comunidad, mejorando la competitividad, los canales de comercialización y la innovación del producto para mejorar las ventas y el desarrollo del sector.

Win se elabora a partir de vinos blancos o tintos procedentes de uvas de las variedades Verdejo o Tempranillo de viñedos situados en dos de las principales Denominaciones de Origen de nuestro país como son Ribera del Duero o Rueda. Los primeros mensajes incluidos en las botellas de Win Tinto Crianza, Win Espumoso y Win Verdejo se han presentado durante el acto: ‘Conduce como si no te fuera la vida en ello’, ‘Viaja, vive, vuelve’ y ‘No corras, no bebas, no cambies de ruedas’.