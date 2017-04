Juan Vicente Herrera presentará el jueves los Presupuestos de la comunidad

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, presentará el próximo jueves su décimo sexto Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma desde que accedió a la Presidencia del Gobierno en 2001, unas cuentas que se conocerán tras una prórroga de cuatro meses y la firma de un pacto con Ciudadanos que garantiza su aprobación en el Parlamento.

En concreto, como ha detallado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, en numerosas ocasiones, en esta vez la Junta ha abogado por esperar a conocer de las transferencias del Estado para elaborar un Presupuesto «cierto», algo que se detalló el martes 4 de abril después de la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado en el Consejo de Ministros del 31 de marzo.

Son las segundas cuentas presentadas por Herrera que exigirán del respaldo o abstención de al menos un procurador de otro grupo para su aprobación, ya que en las aprobadas por el presidente desde 2001 hasta 2015 salieron adelante con la mayoría absoluta del PP en el Parlamento. Ante esta situación la Junta ya ha cerrado un pacto con el Grupo parlamentario de Ciudadanos.

Este acuerdo fue rubricado por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, el pasado 31 de marzo y a través del mismo la formación naranja compromete su abstención al Presupuesto General de la Comunidad tras introducir medidas y reducciones fiscales que comprometen en torno a 300 millones de euros.

Entre las medidas incluidas en este pacto se encuentra el compromiso de la Junta de impulsar una nueva reducción del IRPF en el futuro, aunque no se incluyó esta bajada en 2017, además del compromiso de la Administración de rebajar las tasas universitarias en un 5% para el curso 2018-2019 «siempre y cuando» continúe el crecimiento económico.

Las medidas introducidas por Ciudadanos comprometen 300 millones de euros, de los que 236 procederán de la puesta en marcha de las acciones concretas y los 60 restantes de la reducción de la presión fiscal comprometida.

El presupuesto de 2017 se presenta fuera del plazo previsto en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que fija el 15 de octubre como tope para presentar el Proyecto de Presupuestos en las Cortes, algo que ya ocurrió con las cuentas de 2012 y 2013, cuando no se cumplió este requisito. No obstante, el argumento utilizado por la Junta para justificar esta prórroga ha sido la necesidad de trabajar con datos «ciertos» y no con «estimaciones» ante la ausencia de Presupuestos nacionales.

Este argumento también fue utilizado por la Administración en 2012, cuando las cuentas regionales se presentaron el 25 de mayo, ya que la Junta insistió entonces en de falta de unos presupuestos nacionales y discrepancias con las previsiones de crecimiento de la economía que hizo en su día el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Se da la circunstancia de que con las cuentas de 2013 también se incumplió el Estatuto de Autonomía al registrar el Proyecto de Presupuestos unas horas más tarde de lo marcado por la normativa básica de la Comunidad y llevarlo a las Cortes en la tarde del 15 de octubre. En concreto y según figura en el artículo 89 del Estatuto el proyecto de Presupuestos debe registrarse en las Cortes antes del 15 de octubre -el plazo expira a las 23.59 horas del 14-.

Premisa del aumento del gasto de las consejerías

El Presupuesto General de la Comunidad para 2016 ascendieron a 9.843,7 millones de euros, un 0,78% menos que el de 2015, aunque en el pasado ejercicio se ampliaron los recursos a disposición de las consejerías hasta alcanzar los 7.628 millones de euros, de los que el 80% se destinó a gasto social.

Además y por sexta vez, se ha aprobado el techo de gasto no financiero para 2017 que asciende a 9.159,8 millones de euros, un 2,8% por más respecto al que estuvo vigente en 2016 -249,86 millones de euros más en términos absolutos-, el mayor incremento desde 2012, cuando el Gobierno regional comenzó a elaborar el límite de gasto no financiero como paso previo a la presentación del proyecto de presupuestos.

Para la elaboración del techo de gasto que marca el límite máximo de asignación de recursos de los presupuestos la Junta ha calculado un incremento del PIB del 2,5%, una reducción de la tasa de paro hasta el 14,1% y un 2,1% más de puestos de trabajos equivalentes a tiempo completo (21.105 empleos más).

En la presentación de esta norma la consejera Del Olmo aseguró que el techo de gasto no financiero respeta todas las exigencias necesarias -la regla de gasto, el objetivo de déficit del -0,6% y una deuda máxima del 19,8%-.

Ley de medidas

Por su parte, el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias que acompaña a los presupuestos elevará de 250.000 a 300.000 euros el mínimo exento en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones bonificada al 99% para las herencias directas, las de padres a hijos y entre cónyuges.

Otra de las novedades del anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas para 2017 es una moratoria de cinco años en el Impuesto sobre la Afección Medioambiental para las nuevas inversiones en materia de energías renovables en Castilla y León con el objetivo de no perder oportunidades en la subasta de capacidad de generación de energía mediante tecnologías renovables del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Asimismo, en 2017 se aplicará desde el 1 de enero una deducción del 15% en el tramo autonómico del IRPF para incentivar la rehabilitación de inmuebles rurales destinados a alquileres inferiores a los 300 euros al mes durante cinco años en los municipios de menos de 10.000 habitantes, con carácter general, o de 3.000 si dista menos de 30 kilómetros de la capital de cada provincia en ese objetivo de atraer habitantes al medio rural y generar actividad y empleo en los pueblos.

Para acceder a esta bonificación del 15% de la inversión en el IRPF con un máximo de 20.000 euros, será necesario que el valor de la edificación no supere los 135.000 euros. La convocatoria estará abierta a cualquier contribuyente, con independencia de su nivel de ingresos.

Además, la Junta prevé equiparar la desgravación para jóvenes menores de 36 años por compra o mejora de la vivienda habitual en los pueblos con las mismas características que las anunciadas para la realización de obras con destino al alquiler. En este caso, la bonificación pasa del 5% o el 10%, según el caso, hasta el 15% para equipararse con la destinada a favorecer el arrendamiento rural.

Del mismo modo, se amplía de 10.000 a 20.000 euros el importe con derecho a deducción de los trabajos de carácter medioambiental que se efectúen en los inmuebles o para adaptarlos a personas con discapacidad.

Otra de las modificaciones fiscales más relevantes del anteproyecto tiene que ver con la deducción para el fomento del emprendimiento que permite a los contribuyentes desgravarse el 20% de las cantidades dedicadas a la compra de acciones o participaciones de empresas de nueva creación o en fase de expansión.

La norma también incluye o la reducción del límite mínimo -del 1% al 0,5%- y la ampliación del máximo -del 40% al 45%- del capital social cuya adquisición da derecho a aplicar la desgravación y que supondrá unos 250.000 euros a las arcas regionales.